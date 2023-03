“อิมจียอน” เปิดใจถึงผลของการรับบทนางร้าย และเมาท์ถึงมิตรภาพแก๊งเพื่อนซี้ "วายร้ายทั้ง 5" ใน “The Glory”

The Glory ออริจินัลซีรีส์ ของ Netflix เขียนบทโดยนักเขียนยอดนิยม คิมอึนซุก เล่าเรื่องราวของอดีตเหยื่อของความรุนแรงในโรงเรียนที่ถูกทารุณอย่างโหดร้าย ผู้สาบานว่าจะแก้แค้นคนที่รังแกเธอ จนได้มาเป็นครูประจำชั้นที่โรงเรียนประถม ในห้องของลูกหัวโจกที่รังแก ซงฮเยคโย (Song Hye-kyo) รับบทเป็น มุนดงอึนตัวเอกผู้อาฆาตพยาบาท ในขณะที่ อิมจียอน (Lim Ji-yeon) รับบทเป็น พัคยอนจิน หัวโจกนักเรียนเลวที่รุมรังแกมุนดงอึนเมื่อวันที่ 17 มีนาคม อิมจียอน ลงนั่งสนทนากับสื่อ เปิดใจถึงตัวละครของเธอ รวมถึงประสบการณ์ในการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้ เมื่อถูกยิงด้วยคำถามแรกว่า เธอรับรู้ถึงความนิยมมากมายของ The Glory ในเวลานี้หรือไม่ อิมจียอนยิ้มและสารภาพว่าเกี่ยวกับการเข้าถึงบทบาทของเธอ อิมจียอน เล่าว่าอิมจียอน อธิบายเพิ่มเติมว่าอิมจียอนอธิบายถึง พัคยอนจิน ว่าเป็นตัวละครที่เธอทั้งรักและเกลียดในเวลาเดียวกัน แม้ว่าจะมีจุดอ่อนสำหรับตัวละครทุกตัวที่เธอเล่น แต่เธอตั้งข้อสังเกตอีกประการอิมจียอน ได้พิสูจน์ตัวเองในที่สุด เมื่อการแสดงที่เป็นตัวเอกอันสมจริงและสมบทบาทของเธอ ได้รับคำชื่นชมมากมาย ทำให้ผู้คนตั้งคำถามว่า เธอเป็นนักเรียนเลวในสมัยเรียนมัธยมด้วยหรือไม่ เกี่ยวกับเรื่องนี้ อิมจียอนยิ้มและกล่าวว่าเธอว่า ก่อนจะรีบเคลียร์ข่าวลือดังกล่าวโดยกล่าวว่าอย่างไรก็ตาม เธอเล่าถึงผลพวงที่ตามมา จากการแสดงบทร้ายกาจแบบนี้อย่างตรงไปตรงมาว่าเธอพูดติดตลกว่านอกจากนี้ เมื่อให้พูดถึงสิ่งดีๆ ที่เธอได้รับจากละครเรื่องนี้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่า มันคือมิตรภาพงดงามที่ก่อตัวขึ้นกับเพื่อนนักแสดงของเธอ อิมจียอน พูดถึง ซงฮเยคโย และชมเชยอย่างจริงใจว่าในท้ายที่สุด เธอบอกว่า เธอยังรวมกลุ่มเพื่อนๆ ในละครที่เรียกกันว่าแก๊ง "วายร้ายทั้งห้า" และตอนนี้เธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดกับนักแสดงอย่าง พัคซองฮุน คิมฮีโอรา ชาจูยอง และ คิมกอนอูอิมจียอนพูดพร้อมกับหัวเราะก่อนที่นางร้ายที่รักจะปิดท้ายบทสัมภาษณ์ด้วยความจริงใจว่ารับชม The Glory ภาค 1 และ ภาค 2 จำนวน 16 ตอนจบ ได้ที่เดียวทาง NetflixTH ทั้งบรรยายไทย และ พากย์ไทยเรียบเรียงจาก : soompi.comภาพจาก : NetflixKR