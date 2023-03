นำร่อง KBS จำกัดการเห็นผลงาน “ยูอาอิน” ในเครือข่ายทั้งหมดของช่อง ชั่วคราว

ช่อง KBS มีกฎห้ามคนดังที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม ด้วยการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม และจำกัดการปรากฏตัวในการออกอากาศ คนดังที่ถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกาย ล่วงละเมิดทางเพศ เลี่ยงการเกณฑ์ทหาร ใช้ยาเสพติด สูบกัญชา ฉ้อโกง ลักขโมย การพนัน และคดีอื่นๆ ทั้งการฟ้องร้องทางแพ่ง และทางอาญา จะจัดอยู่ในประเภทของบุคคลที่ถูกแบน และถูกจำกัดการปรากฏตัวในการออกอากาศของสถานีนอกจาก ยูอาอิน ซึ่งกำลังถูกสอบสวนเรื่องการใช้สารเสพติดแล้ว ยังมี คิมแซรน (Kim Sae-ron) กวักโดวอน (Kwak Do-won) และ ดอนสไปค์ (Don Spike) ซึ่งถูกรวมอยู่ในลิสต์บุคคลห้ามปรากฏตัวของ KBS ด้วยกรณีของ ยูอาอิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการสอบสวนของเขาในอนาคต!!กล่าวสำหรับ KBS และ ยูอาอิน ถือว่ามีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมานาน นั่นคือ ยูอาอิน เดบิวต์ในปี 2004 ผ่านละคร (ซีรีส์) เรื่อง Sharp ทางช่อง KBS 2 โดยเขารับบทเป็นนักเรียนมัธยมปลายวิชาเอกศิลปะที่กำลังออกเดทกับ อีอ๊กลิม (รับบทโดยโกอารา) ซึ่งเป็นตัวละครหลักของละครเรื่องนี้ แม้ว่าเขาจะไม่ได้มีบทบาทมากนักในละคร แต่รูปลักษณ์ที่มีเสน่ห์และความสดใหม่ของเขาทำให้เป็นที่จดจำ และแม้จะเป็นบทรองแต่ ยูอาอิน ก็ได้รับความนิยมอย่างมากจากละครเรื่องนี้ ความคลั่งไคล้จนเกิดปรากฏการณ์ Ain Oppa แม้จะถูกเรียกว่า นักแสดงสมทบ แต่ก็มีการกล่าวว่าจำนวนสมาชิกแฟนคาเฟ่พุ่งสูงถึง 150,000 คน ทันทีหลังจากละครจบลงหลังจากนั้น เขายังคงได้รับชื่อเสียงหลังจากปรากฏตัวในละครของ KBS เช่น April Kiss, Drama City, Strongest Chil Woo, He Who Can't Get Married และ Sungkyunkwan Scandalยูอาอิน ถูกกล่าวหาว่าใช้สารเสพติด 4 ชนิด ได้แก่ โปรโพฟอล เคตามีน กัญชา และล่าสุด โคเคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการตรวจพบว่า เขามีการใช้โปรโพฟอลมากถึง 4,400 มล. ในปี 2021 และนักแสดงหนุ่มได้ไปที่โรงพยาบาลถึง 73 ครั้ง เพื่อรับโปรโพฟอล เขาใช้ยาเฉลี่ยประมาณ 60 มล. ต่อครั้ง โดยปกติคนทั่วไปจะใช้ 15 ถึง 20 มล. ระหว่างการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารข้อมูลข่าว : wikitree