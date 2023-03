จับ “มิว ศุภศิษฎ์” ประกบ “มายด์ ลภัสสลัล” ใน “Love Me Again อีกครั้งฉันรักเธอ”

Viu Thailand แพลตฟอร์มด้านบันเทิงที่รวมซีรีส์, รายการทีวี (Variety) และรายการเพลงอย่างถูกต้องตามกฎหมายไว้ภายในแอพเดียว ร่วมกับ บริษัท กองทัพโปรดักชั่น จำกัด ผลิต ออริจินัลซีรีส์แนวตลก-โรแมนติกเรื่อง “Love Me Again อีกครั้งฉันรักเธอ” ซีรีส์รักโรแมนติก อบอุ่นหัวใจ ที่จะพาคุณไปสำรวจชีวิตและความรักของวัยรุ่น ผ่านโลกไอดอลวัยรุ่นเด็กสาว ที่ต่างต้องเจอกับปัญหาและความเหนื่อยยากสารพัดกว่าจะขึ้นสู่เวที!“Love Me Again อีกครั้งฉันรักเธอ” เรื่องราวสุดอลหม่านระหว่าง คุณป๊อบ (มิว ศุภศิษฎ์) ครีเอเตอร์ของวง AGA1N วงไอดอลสุดดังที่เพิ่งเดบิ้วใหม่ กับสมาชิกคนล่าสุดของวงอย่าง บี (มายด์ ลภัสสลัล) สาวแบ๊ววัย 20 ที่ป้ำๆ เป๋อๆ เกินวัย มีเพียงคนดูที่รู้ความจริงว่า บี เป็นสาวใหญ่วัย 50 ที่ปลอมตัวมาเพื่อตามรักแท้ รักเดียวและรักสุดท้ายในชีวิตอย่างคุณป๊อบ!“Love Me Again อีกครั้งฉันรักเธอ” โดยผู้จัดฯ เขตต์ ฐานทัพ กำกับการแสดงโดย เพชร วรายุ และ เขตต์ ฐานทัพ นำแสดงโดย มิว-ศุภศิษฎ์ จงชีวีวัฒน์ ประกบคู่ มายด์-ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล ร่วมด้วย แม้ก-กรธัสส์ รุจีรัตนาวรพันธุ์, แนทเธอรีน-ดุสิตา กิติสาระกุลชัย, มีมี่-รินรดา ทีฆธาพงศ์, เชอรี่-จุฑาทิพย์ เสียงหวาน, นาเดีย-รามาวดี โชคมานุสรณ์, คำปุ้ย-สุรีรัตน์ ดาศรี, ปลายฟ้า-เพ็ญพัฒน์ ไกรราภี, พั้นซ์-ศุภาพิชญ์ ประจักษ์ศุภนิติ, แพรพลอย-แพรพลอย เขียวประชุม, แตงกวา-นณพร ทองสุด, วสา-วรรณวสา สิงหมงคลเขต, แองเจิล-ณัฏฐธิดา อภิสิทธิ์เดชาชัย และ เขตต์ ฐานทัพโดย คุณโอ-ธวัตวงศ์ ศิลมานนท์’ กรรมการผู้จัดการ Viu (วิว) ประเทศไทย เผยถึงออริจินัลซีรีส์เรื่องนี้ว่า “Viu ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกและผลิตออริจินัลคอนเทนต์เป็นอย่างมาก เราอยากให้คอนเทนต์ที่เรานำเสนอตอบโจทย์ความชอบและความสนใจของกลุ่มลูกค้าละฐานผู้ชมของเรา Love Me Again เป็นเรื่องราวซีรีส์สนุกสนานสดใส ที่จะมาครองใจคนดูในเรื่องราวที่ไม่ซับซ้อนแต่สุขใจ ให้คนดูอารมณ์ดี feel good และยิ้มตามไปด้วยกันได้”“เริ่มที่เราอยากทำซีรีส์ที่คนดูแล้วมีความสุข คนดูแล้วมีรอยยิ้ม มีเสียงหัวเราะ และสร้างแรงบันดาลใจ แก่นแท้ของซีรีส์เรื่องนี้ Love Me Again ไม่มีสิ่งร้ายเลย เป็นซีรีส์ที่ไม่มีตัวร้าย เป็นซีรีส์เชิงบวก เนื้อหารวมๆ ธีมของมันคือเล่าเรื่องของการที่คนเราถ้ามีโอกาสอีกสักครั้งหนึ่ง จะไปทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำหรือไม่ เป็นเรื่องของเจนเนอเรชั่นของวัยที่แตกต่างกัน เป็นเรื่องของการกลับมาแก้ไขอะไรใหม่อีกครั้ง ก็เลยเป็นชื่อของ Love Me Again ขึ้นมา ซึ่งคาดหวังของผมคือให้ทุกคนมีความสุข เป็นซีรีส์ที่ดูแล้วยิ้ม ดูแล้วมีความสุข อยากให้เป็นโปรเจ็กต์แห่งความสุขและทุกคนพูดถึง ดูได้ทั้งครอบครัวสบายๆ ดูแล้วยิ้มๆ ไม่เครียด แต่เราก็มั่นใจว่าเราเป็นซีรีส์เบาสมองที่มีสาระครับ” เขตต์ ฐานทัพ กล่าวติดตามชม “Love Me Again อีกครั้งฉันรักเธอ” ซีรีส์รักโรแมนติคอบอุ่นหัวใจที่ดูกันได้ทั้งครอบครัว ติดตามชมได้ทาง Viu เท่านั้น! ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.00 น. เริ่มตอนแรกพฤหัสบดีที่ 23มีนาคม 2566ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ใน App Store และ Google Play – กดดาวน์โหลดฟรีhttp://bit.ly/3LksF17อัปเดตและติดตามความเคลื่อนไหวจาก Viu Thailandได้ทุกช่องทางFacebook:ViuThailand Instagram: @viu_th Twitter: @Viu_TH