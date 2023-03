เรื่องย่อซีรีส์ “Love Me Again | อีกครั้งฉันรักเธอ”

: เพชร วรายุ และ เขตต์ ฐานทัพ: ตลก, โรแมนติก, Coming of Age: บริษัท กองทัพโปรดักชั่น จำกัด: เขตต์ ฐานทัพ: ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.00 น. ติดตามชมได้ทาง Viu เท่านั้น!: ตอนแรก 23 มีนาคม 2566เรื่องสุดอลหม่านระหว่าง คุณป๊อบ ครีเอเตอร์ของวง AGA1N วงไอดอลสุดดังที่เพิ่งเดบิ้วใหม่ กับสมาชิกคนล่าสุดของวงอย่าง บี สาวแบ๊ววัย 20 ที่ป้ำๆ เป๋อๆ เกินวัย มีเพียงคนดูที่รู้ความจริงว่าบีเป็นสาวใหญ่วัย 50 ที่ปลอมตัวมาเพื่อตามรักแท้ รักเดียวและรักสุดท้ายในชีวิตอย่างคุณปุ!ป๊อป ปุริม (ศุภศิษฎ์ จงชีวีวัฒน์) ผู้จัดการวงไอดอลชื่อดังอย่าง SMA7H! กำลังเจอวิกฤติชีวิตครั้งใหญ่ เขาเป็นคนขยัน ทุ่มเท จริงจัง นิสัยมุทะลุจนมีปัญหากับนายทุน มีปัญหากับสมาชิกวง ที่ต่างดูถูกป๊อปว่าพวกเขาดังได้เอง ไม่ใช่เพราะฝีมือป๊อปเลย! ยามเศร้าและผิดหวังที่พึ่งเดียวของป๊อปก็คือ ป้าผึ้ง(ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล) สาวใหญ่เจ้าของร้านกาแฟเจ้าประจำ ที่ป๊อปมักไปปรับทุกข์ด้วยเสมอ ป้าผึ้งเป็นคนน่ารัก อบอุ่น ชอบรับฟังเป็นผู้ใหญ่และเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยมีวันหนึ่งป๊อปไปนั่งดื่มเบียร์ระบายความอัดอั้นจากความผิดหวังในงานให้เธอฟัง จะด้วยความเมาหรืออะไรก็ตามแต่ สุดท้ายคืนนั้น ป๊อปลงเอยกับป้าผึ้งบนเตียง!!รุ่งเช้าด้วยความรู้สึกผิด ป๊อปก็หายหน้าไปจากชีวิตป้าผึ้ง เขาตัดสินใจลาออกจากวง SMA7H! เร่ขายฝันปั้นวงไอดอลจนในที่สุดเขาก็ได้ปั้นวงไอดอลเล็กๆ วงหนึ่งขึ้นมา วง AGA1N ที่ชื่อวงก็เหมือนสิ่งที่ป๊อปและทุกตัวละครในเรื่องนี้ต้องการ นั่นก็คือโอกาส “อีกครั้ง” สำหรับป๊อปคือการพิสูจน์ให้เห็นว่า เขาสามารถปั้นวงวัยรุ่นโนเนมให้ดังได้ ด้วยฝีมือเขาล้วนๆ!!ทางด้านป้าผึ้งหลังโดนป๊อปทิ้งไป ติดต่อไม่ได้เลยนับจากวันชื่นคืนสุขนั้น ป้าผึ้งก็กลายเป็นสาวใหญ่คลั่งรักที่เฝ้าตามหาป๊อปทุกหนแห่ง ไม่ว่าจะไปที่บริษัทเก่า SMA7H! ก็ดันถูกเข้าใจว่าจะพาลูกสาวมาคัดตัวเข้าวง ไปตามหาที่ไหนๆ ก็ไม่เจอจนท้อใจ หมวยมินิ(ศลิษา ภิรมย์สุข) เด็กดูแลร้านชานมที่คอยเป็นที่ปรึกษาเรื่องความรักให้ป้าผึ้งก็พลอยเป็นทุกข์ไปด้วย จนกระทั่ง หมวยมินิ ช่วยสืบรู้ว่าคุณป๊อป กำลังทำวง AGA1N อยู่แต่พอป้าผึ้งไปถึงที่ ได้เห็นคุณป๊อปอยู่กับเด็กสาวๆ กำลังสัมภาษณ์เด็กสาวหน้าใหม่เพื่อเข้ามาร่วมวง เธอกลับไม่มั่นใจว่าป๊อปจะอยากเจอหน้าพูดคุยหรือรู้จักกับเธออีก วันนั้นป้าผึ้งเป็นฝ่ายตัดสินใจหายไปจากชีวิตป๊อปและทุกคนเองทางด้านป๊อปที่ทำวง AGA1N ก็มาประสบปัญหาอีกเมื่อสมาชิกวงคนหนึ่งออกไปกระทันหัน ทำให้ต้องเปิดรับสมัครอีกรอบ จนแล้วจนรอดป๊อปก็ยังไม่เจอคนถูกใจกระทั่ง บี สาวสวยใส หน้าตาน่ารัก ขาว ตัวเล็ก มาเข้าคัดตัว แม้จะดูเก้ๆ กังๆ ไปซะหมด แต่ป๊อปกลับรู้สึกถูกชะตาอย่างบอกไม่ถูก เลยรับตัวเข้าวงมาในข้ออ้างว่าหน้าตาน่ารักดี แม้เมื่อเปรียบกับเพื่อนๆ ในวงแล้วจะหน้าเหมือนๆ กันหมด บีเริ่มปรับตัวเข้าไปในวง ซ้อมร้องและเต้นเพลงต่างๆ นอกจากนั้นยังต้องเปิดแอคเค้าโซลเชี่ยล โพสติกตอก-เล่นเฟส สร้างฐานแฟนในโซลเชียล ออกอีเว้นท์ ไปถ่ายซีรีส์/โฆษณาจนถึงหนัง ฯลฯ ท่ามกลางการดูแลอย่างใกล้ชิดจากป๊อปแต่ยิ่งใกล้กันก็ยิ่งหวั่นไหว ป๊อปเริ่มรู้สึกว่าบีแตกต่างจากเด็กสาวคนอื่นๆ ทั้งโตเกินวัย ทั้งมีความคิด ยามอยู่ใกล้กลับรู้สึกอบอุ่นบอกไม่ถูกชวนให้นึกถึงป้าผึ้ง พอป๊อปตัดสินใจกลับไปหาป้าผึ้งที่ร้านอีกครั้งก็พบว่าร้านปิด และคนที่ดูแลร้านแทนคือบี ป๊อปถึงเข้าใจได้ว่าทำไมเขารู้สึกพิเศษกับบี เพราะบีเป็นหลานป้าผึ้งนี่เอง! ไม่มีใครในวงรวมถึงตัวป๊อปรู้เลยว่า แท้จริงบีคือป้าผึ้งแปลงโฉมมา!!ป๊อปต้องนำพาวง AGA1N ฝ่าฝันอุปสรรคสู่การเป็นวงไอดอลหน้าใหม่เข้าไปในใจแฟนๆ เพื่อโค่นวงดังที่เคยทำเขาช้ำมาอย่าง SMA7H! ให้ได้ นอกจากทุ่มเวลาให้สมาชิกวงรวมทั้งบี ป๊อปยังต้องเดินหน้าหาพันธมิตรอย่าง คุณกร(เขตต์ ฐานทัพ) นักธุรกิจหนุ่มใหญ่ที่พร้อมลงทุนให้วง ขอเพียงป๊อปยอมเปิดโอกาสให้ จิมมี่ (กรธัสส์ รุจีรัตนาวรพันธุ์) นักร้องวัยรุ่นชื่อดังลูกชายคุณกร ได้ใกล้ชิดกับบีสร้างกระแสคู่จิ้นขึ้นมา ป๊อปเห็นว่าความดังของจิมมี่จะช่วยฉุดวงให้มีกระแสเร็วขึ้น แต่อีกด้านหนึ่งมันก็เล่นกับหัวใจน้อยๆ ของป๊อปที่เริ่มรู้สึกดีกับบี มากเกินกว่าสมาชิกวงด้านบีเองยังมีอุปสรรคหัวใจอีกคนคือ เม้ง (ปณิธิ ตาสิงห์) เด็กแว้นแถวร้านที่ตามตื้อจีบบีทุกวัน โดยไม่รู้ว่าคือป้าผึ้ง! ไหนจะเรื่องจิมมีที่กวนใจ เพราะคุณกรพ่อจิมมี่นั้น มีอดีตเคยเป็นแฟนคนแรกของป้าผึ้งสมัยเรียนมหาลัย! โลกมันกลมจนน่าชังแต่เธอบอกใครไม่ได้ โดยเฉพาะคุณป๊อป!!ป๊อปจะปั้นวง AGA1N เพื่อสร้างโอกาสให้เขาและบีเป็นครั้งที่สองได้หรือเปล่า ความรู้สึกที่ป๊อปมีแต่บีนั้นแท้จริงเป็นความรักหรือไม่? ถ้าหากป๊อปรู้ความจริงว่าบีคือป้าผึ้งเขาจะทำอย่างไร? สมาชิกวงคนอื่นๆ ที่ล้วนแล้วแต่มีปัญหาและความแสบสันต์ตามฉบับวัยรุ่น จะทำให้ป๊อปปวดหัวแค่ไหน และการที่บีเป็นสาวใหญ่ปลอมตัวมาเป็นวัยรุ่น จะช่วยป๊อปแก้สถานการณ์วุ่นๆ ในวงได้อย่างไร? พวกเขาจะโค่นวง SMA7H! ได้หรือไม่? และความจริงทุกอย่างจะเปิดเผยเมื่อไหร่!!Love Me Again จะพาคุณไปสำรวจชีวิตและความรักของวัยรุ่นในปัจจุบัน ผ่านโลกไอดอลที่เหล่าวัยรุ่นเด็กสาว ต่างต้องเผชิญปัญหาและความเหนื่อยยากสารพัดกว่าจะขึ้นสู่เวที เป็นซีรีส์รัก/โรแมนติกอบอุ่นหัวใจที่ดูกันได้ทั้งครอบครัว ติดตามชมได้ทาง Viu เท่านั้น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.00 น. เริ่มตอนแรก 23 มีนาคม 2566ศุภศิษฎ์ จงชีวีวัฒน์ : ป๊อป ปุริมลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล : บี (ป้าผึ้ง)กรธัสส์ รุจีรัตนาวรพันธุ์ : จิมมี่เขตต์ ฐานทัพ : คุณกรดุสิตา กิติสาระกุลชัย : เคธี่ศลิษา ภิรมย์สุข (ฟ้ามินิ) : หมวยมินิปณิธิ ตาสิงห์ (เอิร์ท) : เม้งมีมี่ รินรดา ทีฆธาพงศ์เชอรี่ จุฑาทิพย์ เสียงหวานนาเดีย รามาวดี โชคมานุสรณ์คำปุ้ย สุรีรัตน์ ดาศรีปลายฟ้า เพ็ญพัฒน์ ไกรราภีแนทเธอรีน ดุสิตา กิติสาระกุลชัยพั้นซ์ ศุภาพิชญ์ ประจักษ์ศุภนิติแพรพลอย แพรพลอย เขียวประชุมแตงกวา นณพร ทองสุดวสา วรรณวสา สิงหมงคลเขตแองเจิล ณัฏฐธิดา อภิสิทธิ์เดชาชัย