รายละเอียด “Hidden Blade – โค่นคมพยัคฆ์”

การประชันบทบาทครั้งสำคัญของ 2 ซูเปอร์สตาร์แห่งเอเชีย “เหลียงเฉาเหว่ย” และ “หวังอี้ป๋อ” ในภาพยนตร์แอ็คชั่นฟอร์มยักษ์ “Hidden Blade – โค่นคมพยัคฆ์” ก่อนจะฉายอย่างเป็นทางการในโรงภาพยนตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน ควรรู้เรื่องราวเหล่านี้ ...เมื่อประเทศอยู่ภายใต้อำนาจเผด็จการ คนธรรมดากลุ่มหนึ่งจึงเสี่ยงชีวิตตั้งขบวนการใต้ดินขึ้นเพื่อทำการส่งข่าวกรองและปกป้องแผ่นดินเกิดของตัวเอง หนังมีพื้นหลังของเรื่องอยู่ในช่วงปี 1937 – 1945 เมื่อทหารญี่ปุ่นบุกโจมตีท่าเรือเพิร์ลฮาร์เบอร์ และประกาศสงครามกับประเทศยักษ์ใหญ่อย่างอังกฤษ สหรัฐฯ อีกทั้งยังเข้ายึดเซี่ยงไฮ้ของจีน จากเหตุสงครามที่เกิดขึ้นส่งผลให้สถานการณ์สงครามในจีนทวีความรุนแรงมากขึ้น สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เป็นสายลับใต้ดิน จึงต้องเสี่ยงอันตรายที่อาจถึงแก่ชีวิตเพื่อส่งข้อมูลลับออกไปขัดขวางการเจรจาระหว่างญี่ปุ่นกับเจียงไคเช็คให้ได้ เพื่อปกป้องมาตุภูมิของพวกเขา !!Hidden Blade เป็นภาพยนตร์จีนแนวแอ็คชั่น - สายลับที่ได้ เฉิงเอ๋อร์ (Cheng Er) ผู้กำกับ ฯ, ผู้เขียนบท และผู้ตัดต่อภาพยนตร์มือฉมังผู้เคยมีผลงานที่ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายอาทิ หนังจีนแนวอาชญากรรม/ระทึกขวัญเรื่อง Lethal Hostage (2012), The Wasted Times (2016) หนังแนวระทึกขวัญที่มี จางซื่อยี่ หรือ จางจื่ออี้ , ทาดาโนบุ อาซาโน่ และอื่น ๆ แสดงนำกันแบบคับจอ โดยในเรื่อง Hidden Blade นี้ เฉิงเอ๋อร์ ยังทำหน้าที่เป็นทั้งผู้เขียนบทและลงมือกำกับเองอีกด้วยหนังมีฉากหลังเป็นยุคสงครามโลกครั้งที่สอง ในช่วงหลังจากที่ญี่ปุ่นบุกถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์ กองกำลังของ หวังจิงเว่ย ผู้นำคนสำคัญของพรรคก๊กหมิ่นตั๋งที่ร่วมมือกับญี่ปุ่นได้ประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกา และในช่วงที่จีนอยู่ภายใต้อำนาจของญี่ปุ่นนั้นเอง พลเมืองจีนที่ต่อต้านญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งได้จัดตั้งขบวนการใต้ดินขึ้นเพื่อช่วยกันสืบข่าวกรองและตอบโต้ญี่ปุ่น แม้ว่าจะต้องเสี่ยงชีวิตอย่างมากก็ตามนอกจากจะมีงานสร้างที่ตระการตาและเนื้อเรื่องที่เข้มข้นน่าติดตามแล้ว Hidden Blade ยังได้กองทัพนักแสดงฝีมือคุณภาพทั้งจากฮ่องกง จีน และญี่ปุ่นมาร่วมประชันบทบาทกันอย่างคับคั่งอาทิ เหลียงเฉาเหว่ย หรือ โทนี่ เหลียง นักแสดงฮ่องกงเจ้าบทบาทวัย 60 ปีที่มีชื่อเสียงโด่งดับระดับโลกซึ่งเคยฝากฝีมือมาแล้วในหนังหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น Infernal Affairs สองคนสองคม (2002-2003), Lust, Caution เล่ห์ราคะ (2007), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings / ชาง-ชี กับตำนานลับเท็นริงส์ (2021) หนังฮอลลีวู้ดของค่าย Marvel Studios เป็นต้น มารับบทนำร่วมกับ “หวังอี้ป๋อ” นักร้องไอดอลหนุ่มแห่งวง UNIQ และนักแสดงจากซีรีส์จีนเรื่อง The Untamed ปรมาจารย์ลัทธิมาร (2019), Legend of Fei นางโจร (2020), Luoyang - ตำนานลั่วหยาง (2021) ฯลฯ ร่วมด้วย โจวซวิ่น , หวงเหล่ย , โมริ ฮิโรยูกิ (นักแสดงชายญี่ปุ่นที่เคยร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Railway Heroes - รถด่วนขบวนนรก (2021), ต่งเฉิงเผิง , เจียงชูอิง , และ จางจิ้งอี๋ (นักแสดงหญิงจีนวัยรุ่นจากซีรี่ย์จีน Lighter & Princess - ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง (2022) ฯลฯ มาเสริมทัพความยิ่งใหญ่ให้กับตัวหนังด้วยเฉิงเอ๋อร์ เป็นที่รู้จักในด้านการสร้างสรรค์งานที่ผู้ชมยากจะคาดเดา จบการศึกษาจากแผนกภาพยนตร์ของ Beijing Film Academy ในปี 1999 หลังสำเร็จการศึกษาก็เริ่มต้นงานในวงการภาพยนตร์เป็นครั้งแรกจากผลงานเรื่อง Criminals ที่เข้าฉายเมื่อปี 1999 ต่อมาในปี 2005 ก็มีผลงานในแนวไซโค - ดรามาเรื่อง Unfinished Girl (2005) เป็นลำดับถัดมา และยังเป็นผลงานที่ทำให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในหลายรางวัล ตามด้วยทีวีซีรีส์แนวอาชญากรรมเรื่อง Lethal Hostage เมื่อปี 2011 ซึ่งก็ยังคงได้รับการต้อนรับจากผู้ชมเป็นอย่างดีนักแสดงและนักร้องมากความสามารถชาวฮ่องกง 1 ใน 5 พยัคฆ์ของสถานีโทรทัศน์ ทีวีบี – ฮ่องกง และยังเป็น 1 ในนักแสดงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในเอเชีย ตลอดจนยังเป็นนักแสดงที่รู้จักกันในระดับนานาชาติ ส่งผลให้เขาได้รับรางวัลการแสดงมากมาย รวมไปถึงรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม จากเรื่อง In The Mood For Love ผลงานการกำกับฯ ของ หว่องกาไว อีกทั้งยังได้รับการเสนอชื่อโดย CNN ให้เป็น 1 ใน 25 นักแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของเอเชียเหลียงเฉาเหว่ย ได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงที่ร่วมงานกับผู้กำกับฯ หว่องกาไว มากที่สุด ในภาพยนตร์จำนวน 7 เรื่องได้แก่ Chungking Express (1994), Happy Together (1997), In the Mood for Love (2000), 2046 (2004) และ The Grandmaster (2013) นอกจากนี้ อีกทั้งยังนำแสดงในภาพยนตร์ที่ชนะรางวัลสิงโตทองคำในเทศกาลภาพยนตร์เวนิส 3 ถึงเรื่อง ได้แก่ A City of Sadness (1989), Cyclo (1995) และ Lust, Caution (2007) ผลงานการกำกับฯ ของ อั้ง ลี่ ตลอดจนยังเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์จากภาพยนตร์เรื่อง Hero (2002) และยังมีผลงานเด่น ๆ ในภาพยนตร์แอ็คชั่นคลาสสิกเรื่อง Hard Boiled (1992) ,ภาพยนตร์ยอดฮิตในตารางบ็อกซ์ ออฟฟิศเรื่อง Infernal Affairs – 2 คน 2 คม (2002) และ Red Cliff (2008) และยังข้ามมาสานต่อชื่อเสียงความดังในระดับฮอลลีวูดในบทบาทของ เหวินหวู่ จากภาพยนตร์ของ มาร์เวล สตูดิโอส์ เรื่อง “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings / ชาง-ชี กับตำนานลับเท็นริงส์” เมื่อปี 2021นอกจากนี้ เหลียงเฉาเหว่ย ยังได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงคุณภาพที่มีมีรางวัลการันตีความสามารถมากมายอาทิจากภาพยนตร์เรื่อง In the Mood for Love ที่ทำให้เขาคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ และยังเป็นผู้ชนะรางวัล 7 ปีซ้อนของ Hong Kong Film Awards และอีก 3 ปีติด ๆ กันของ Golden Horse Film Awards (ม้าทองคำ) จึงทำให้เขาครองสถิติในการเป็นนักแสดงที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม โดยพ็อคเก็ตบุ๊ค East Asian Film Stars ในปี 2545 ยังได้ให้คำจำกัดความว่า “เหลียงเฉาเหว่ยเป็นนักแสดงชาวฮ่องกงที่ประสบความสำเร็จ และได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางมากที่สุดคนหนึ่งในรุ่นของเขาอย่างไม่ต้องสงสัยด้วยผลงานภาพยนตร์และทีวีซีรีส์ที่กว้างขวางและเต็มไปด้วยความหลากหลาย"นักแสดง นักเต้น นักร้อง แร็ปเปอร์ และนักแข่งรถมอเตอร์ไซค์มืออาชีพ เริ่มต้นงานในวงการบันเทิงด้วยการเดบิวต์ในฐานะสมาชิกของวงบอยแบนด์เกาหลีใต้-จีนคือ Uniq ในปี 2014 ในฐานะนักแสดง และเป็นที่รู้จักอย่างดีจากบทบาทในซีรีส์ทางโทรทัศน์เรื่อง Love Really (2017), Gank Your Heart (2019), The Untamed – ปรมาจารย์ลัทธิมาร (2019), Legend of Fei – นางโจร (2020) และ Luoyang – ตำนานลั่วหยาง (2021).นักแสดงและนักร้องชาวจีน ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 4 นักแสดงหญิงที่มากความสามารถของจีน ในผลงานระดับนานาชาติจากบทบาทเรื่อง Suzhou River (2000) และ Balzac and the Little Chinese Seamstress (2002) ในปี 2009 ส่งผลให้เธอกลายเป็นนักแสดงหญิงชาวจีนคนแรกที่ชนะรางวัล "Grand Slam" และยังชนะรางวัลภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถึง 3 รางวัล ได้แก่ Golden Horse Awards (ม้าทองคำ), Hong Kong Film Awards และ Golden Rooster Awards อีกด้วย รวมทั้งยังได้รับรางวัลนักแสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจาก Asian Film Awards, Asian Television Awards, Beijing College Student Film Festival, China Film Director's Guild Awards, China TV Golden Eagle Award, Chinese Film Media Awards, Golden Bauhinia Awards, Golden Horse Film Festival and Awards, Golden Rooster Awards, Hong Kong Film Awards, Hong Kong Film Critics Society Awards, Hundred Flowers Awards, Huading Awards, Shanghai Television Festival , Shanghai Film Critics Awards และ Festival du Film de Paris ของฝรั่งเศสนักแสดงและพิธีกรชาวจีน จบการศึกษาจาก Shanghai Theatre Academy มีชื่อเสียงจากการรับบทเป็น Sekitani Kamiya ในซีรีส์ทางโทรทัศน์แนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่อง iPartment ซึ่งมีเรทติ้งสูงสุดในจีนเมื่อตอนออกอากาศนักแสดง ผู้กำกับ นักร้อง นักเขียนบทชาวจีน เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ในเมืองหนานชาง มณฑลเจียงซี ปัจจุบันอาศัยอยู่ในกรุงปักกิ่ง ในปี 1995 หวงเล่ย เริ่มงานในวงการด้วยการเข้าเรียนในสถาบันการแสดงของ Beijng Film Academy จากนั้นอีก 4 ปีต่อมาจึงศึกษาต่อในสถาบัน Department of Film Performances ซึ่งทำให้เขากลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแสดงภาพยนตร์คนหนึ่งของจีน และเมื่อจบการศึกษาในปี 2540 เขายังคงสอนอยู่ที่ Beijing Film Academy ในฐานะของอาจารย์ประจำภาควิชาการแสดง