“คิมยูจอง” ออกแถลงการณ์ ปฏิเสธรับ “ของขวัญส่วนตัว” จากแฟนๆ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา Awesome ENT ต้นสังกัดของ คิมยูจอง ออกแถลงการณ์ว่า "แฟนๆ จำนวนมากที่เข้าชมละครเวที Shakespeare in Love ได้นำของขวัญมามอบให้กับคิมยูจอง อย่างที่เราได้กล่าวไปในประกาศก่อนหน้านี้ เราไม่ได้รับของขวัญส่วนตัวอื่นใดนอกจาก จดหมายที่เขียนด้วยลายมือ ช่อดอกไม้ และเค้ก ที่สามารถแบ่งปันกับทีมงานได้"ต้นสังกัดกล่าวต่อว่า "เราเคารพความคิดเห็นของเธอ (คิมยูจอง) ที่ว่า แค่การสนับสนุนของคุณก็เพียงพอแล้ว ดังนั้นเราจึงขอให้คุณเข้าใจกันด้วยดี ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการสนับสนุนและความรักของคุณ และเราขอความเข้าใจและความร่วมมือจากคุณ"ในระหว่างนี้ คิมยูจอง ได้ประเดิมงานแสดงละครเวทีด้วยบทบาท Viola de Lesseps ในเรื่อง Shakespeare in Love และได้รับคำชื่นชมจากบทบาทดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีรายงานข่าวว่า อยู่ระหว่างพิจารณารับบทนำในซีรีส์เรื่องใหม่ My Demon ร่วมกับ ซงคัง ทางช่อง SBS ผลงาน คิมจางฮัน (ผู้กำกับ Do you like brahms) เขียนบทโดย ชเวอาอิล (จากผลงานซีรีส์ Mr. Queen)ข้อมูลข่าว : https://www.allkpop.comรูปประกอบ : twitter.com