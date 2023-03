“อีจุนโฮ” ทรงอย่างหล่อแต่เย็นชาเกิ๊น ในซีรีส์เรื่องใหม่ “King the Land” ซับไทย Netflix จอง

King the Land เล่าเรื่องของทายาทตระกูลแชโบล กูวอน (รับบทโดย อีจุนโฮ) ผู้ไม่สามารถทนทานรอยยิ้มจอมปลอมได้ เขาได้เจอกับ ชอนซารัง รับบทโดย ยุนอา (YoonA) Girls’ Generation หญิงสาวที่ใบหน้าเปื้อนยิ้มตลอดเวลา แม้ว่าเธอไม่อยากจะยิ้มก็ตาม แต่ด้วยหน้าที่การงานทำให้เธอต้องคอยยิ้มสดใส ทั้งคู่ได้มาเจอกันและตามหาวันเวลาที่จะได้ยิ้มอย่างจริงใจออกมาด้วยกัน สำหรับ King the Land เป็นบริการห้องรับรองระดับ VVIP ที่เป็นพื้นที่ในฝันของพนักงานโรงแรมอีจุนโฮ รับบทเป็น กูวอน ทายาทของ King Group ผู้เปี่ยมเสน่ห์ ฉลาดล้ำ และมีพร้อมทุกอย่าง แต่อย่างเดียวที่ขาด คือเขาไม่เหลือความทรงจำเกี่ยวกับแม่ของตัวเอง และเพื่อที่จะรื้อฟื้นความทรงจำนั้น เขาได้กลับไปที่โรงแรม King Hotel และได้เจอกับพนักงาน ชอนซารัง ที่แตกต่างต่างกับเขาโดยสิ้นเชิงภาพนิ่งใหม่ของ กูวอน เผยให้เห็นความทรงเสน่ห์ของตัวละครที่ไร้รอยยิ้ม และมาพร้อมสายตาที่แสนเย็นชา ในฐานะตัวละครที่เกลียดรอยยิ้ม ทำให้เกิดความคาดหวังสูง ต่อการเปลี่ยนแปลงในการแสดงครั้งใหม่ของอีจุนโฮใน King the Landข้อมูลข่าว : soompi.com