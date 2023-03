Review ซีรีส์ : “The Heavenly Idol” ซีรีส์รอมคอมของ “คิมมินกยู” เรื่องสนุกปนดราม่าของไอดอลตกสวรรค์!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

โดนตกอีกแล้วค่า…ทุกคน หลังจากปีที่ผ่านมา ‘คิมมินกยู’ หรือคุณเลขาฯ จาก นัดบอดวุ่น ลุ้นรักท่านปประธาน | The Business Proposal (2022) ป้ายยาให้คลั่งรักไม่ไหว กลับมาปีนี้หนุ่มคิมนำลักยิ้มละมุนกร้าวใจหญิงมาให้ฟินกันอีกแล้ว แถมบทในเรื่อง ‘The Heavenly Idol’ ยังส่งให้เขาโดดเด่นเป็นที่สุดในลุคเทวดาหนุ่มรูปงาม ที่ดันสลับร่างกับหนุ่มไอดอลวงบอยแบนด์ตกกระป๋อง เรื่องนี้คิมมินกยูได้โชว์ความสามารถในการร้องเพลงด้วยใครอยากรู้เบื้องหลังวงการ K-Pop ที่มีกลิ่นอายความแฟนตาซี คอเมดี้ ผสมความโรแมนติกเบาๆ ต้องไม่พลาดเรื่องนี้...ก็แค่ดูไปยิ้มตามหนุ่มคิมมินกยูไปเลยสิคะ น่ารักไม่ไหวแล้ว!เรื่องราวของมหาปุโรหิตแรมบรารี่แห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ (คิมมินกยู) ที่ต่อสู้กับพญามาร แต่อยู่ดีๆ ก็ดันเปิดวาร์ปมาโลกมนุษย์และสลับร่างกับ ‘อูยอนอู’ (คิมมินกยู) หนึ่งในสมาชิกวงบอยแบนด์ตกอับในชื่อ ‘Wild Animal’ ที่กำลังจะขึ้นเวทีไลฟ์สดเป็นครั้งแรกในรอบปีครึ่ง แน่นอนว่า ท่านมหาปุโรหิตจึงทั้งขาตายและดันประกาศโต้งๆ กลางรายการเลยว่า “ข้าเต้นไม่เป็น” ก็เด่นไปเลยสิคะคุณหลังจากนั้น ชีวิตของอูยอนอูก็พลิกผันปั่นป่วนไปหมด จากไอดอลที่ไม่เคยมีกระแสใดๆ ในโซเชียล แค่คลิปเดียวก็ปั๊วะปังในชั่วข้ามคืน อูยอนอูได้รับเชิญไปร่วมรายการต่างๆ จนถึงรายการสัมภาษณ์แนว ‘โหนกระแส’ ของเกาหลีที่แต่ละคำถามสับๆๆ ไม่หยุด แล้วความเทวดาแสนจะซื่อสัตย์ไม่โกหกจกตา นางตอบทุกคำถามอย่างตรงไปตรงมาเป็นธรรมชาติฟาดไปแบบอ๊องๆ แม้แต่การเผยชีวิตจริงของสมาชิกทั้ง 5 ต้องอยู่ร่วมกันในหอพักเล็กๆ กินอยู่อย่างกระมิดกระเมี้ยน ทำเอายอดวิวถล่มทลายแตะหลักล้านไปอย่างรวดเร็วทีนี้ต้นสังกัดของ Wild Animal ที่เคยติดตัวแดงในบัญชีมาหลายปีก็ยิ้มแก้มปริ และผลักดันให้นางไปร่วมรายการแข่งขันร้องเพลงสุดหินอย่าง ‘Sing Survival’ ที่เน้นตัวจริงเสียงจริงถึงจะชิงที่หนึ่งของรายการ แต่แล้วท่านมหาปุโรหิตก็ค้นพบว่า พญามารได้ตามมายังโลกมนุษย์ด้วยเช่นกัน แถมโลกนี้ ฮีได้เป็นถึงรองประธานบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการบันเทิงนาม ‘ชินโจอุน’ (อีจางอู) ทั้งยังมีบรรดาลูกสมุนที่สลับร่างมาอยู่ในโลกนี้ล่วงหน้า เลยปูพรมแดงให้พญามารปรับตัวเข้ากับโลกมนุษย์ได้อย่างไวเว่อร์การต่อสู้ยกที่ 2 ระหว่างเทวดา VS พญามารจึงเริ่มต้นขึ้น! เมื่อฝั่งหนึ่งฝันอยากเป็นไอดอลอันดับหนึ่งของเกาหลีเพื่อจะคืนร่างเดิม กับ อูยอนอูที่ไปเสวยสุขในดินแดนศักดิ์สิทธิ์จนไม่อยากกลับโลกมนุษย์ ทั้งสองได้ทำสัญญากับเทพีราดริน ส่วนพญามารและผองเพื่อนก็ต่อสู้ด้วยอำนาจอิทธิพลในการหยุดยั้งไม่ให้มหาปุโรหิตหนุ่มหล่อกลับสู่โลกเดิมได้อีกครั้ง ด้วยการทำทุกวิถีทางเพื่อให้พระเอกอนาคตพังจนไร้ซึ่งความหวังและเต็มไปด้วยความกลัว จะได้สังหารโหดให้ตายในโลกมนุษย์นี่ล่ะ !The Heavenly Idol เป็นซีรีส์แนวรอมคอมจำนวน 12 ตอนของช่อง tvN ดัดแปลงจากเว็บตูนออนไลน์ในชื่อ 'Holy Idol' ผลงานของชินฮวาจิน นำมาสร้างสรรค์เป็นซีรีส์จากฝีมือของผู้กำกับหญิงพัคโซยอน (จากซีรีส์เรื่อง Undercover) สอดแทรกมุขตลกผ่านการเล่นใหญ่ของเหล่านักแสดง ส่วนคิมมินกยูก็ขายความหล่อใสยิ้มละลายไปทั้งเรื่อง ทั้งยังแบ่งพาร์ทเป็นเรื่องราวในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มีกลิ่นอายความเป็นตะวันตก โดยมีมหาปุโรหิตแรมบรารีเป็นนักบวชและนักรบศักดิ์สิทธิ์ผู้ต่อกรกับพญามารอีกพาร์ทเป็นเรื่องราววุ่นๆ ในวงการ K-Pop ของเกาหลี สะท้อนถึงฉากหลังที่ไม่ได้สวยงามและเต็มไปด้วยการแข่งขันกันซีนสารพัดรูปแบบ โดยมีเด็กหนุ่มทั้ง 5 แห่งวง Wild Animal เป็นตัวแทนวัยรุ่นหนุ่มสาวที่ต่างทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมทั้งร้องและเต้นเพื่อก้าวสู่ความเป็นไอดอล ในเรื่องจะเห็นความยากลำบากของการเป็นไอดอลที่ไม่ปั๊วะปัง จึงต้องใช้ชีวิตแบบถ่อมตนและอดทนจนกว่าจะมีชื่อเสียง รวมถึงท่านประธานบริษัทสาวเท่คอยเป็นเจ๊ดันให้เด็กๆ ในวงประสบความสำเร็จขณะเดียวกันเราจะเห็นความยากลำบากในการรักษาความเป็นไอดอลไว้ให้นาน เพราะแม้แต่ไอดอลชื่อดังก็ยังกังวลเรื่องอายุที่เพิ่มขึ้นและหาช่องทางโปรโมทตัวเองอยู่เรื่อยๆ นอกจากจะขายเสียงหรือพรสวรรค์ในการร้องแบบไม่ต้องขายหน้าตาถึงจะอยู่รอด และบางคนที่ฝันอยากเป็นไอดอลเพราะหน้าตาดีอย่างอูยอนอู (ตัวจริง) ก็เป็นคนขี้เกียจและช่างฝัน โดยไม่แม้แต่จะพยายามจึงทำให้เป็นที่เอือมระอาของเหล่าคนทำงานเบื้องหลังเมื่อแรมบรารีเข้ามาอยู่ในร่างของอูยอนอู เขาจึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อพิสูจน์ความเป็นไอดอลตัวจริงเสียงจริง และพิสูจน์ตัวเองให้คนที่เคยเบือนหน้าหนียอนอูให้กลับมาเชื่อมั่นและสนับสนุนเขาอีกครั้ง ความที่แรมบรารีร้องเพลงเพราะเนื่องจากเป็นนักบวชและต้องนำสวดมนต์อยู่บ่อยๆ แถมเมื่อเขามาอยู่ในโลกมนุษย์ก็ยังมีพลังเวทย์ในการเยียวยาบาดแผลทางกายของผู้คนติดตัวมาด้วย ยกเว้นบาดแผลทางใจที่พลังของเขาไม่อาจจะรักษาได้ ดังนั้นใครก็ตามที่ได้ฟังเสียงร้องของเขาจึงต้องมนต์เสน่ห์ และพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เปล่งออกมาจากเสียงอันไพเราะของเขา จนทำให้อาการบาดเจ็บภายนอกค่อยๆ ฟื้นฟูตัวเองจนหายสนิทไปด้วยส่วนนางเอก 'คิมดัล' (โกโบกยอล) เป็นอดีตผู้จัดการวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีปมฝังใจเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของไอดอลสาวคนหนึ่ง ทำให้เธอหมกหมุ่นอย่างมากในการปกป้องเหล่าศิลปินที่รัก และเธอก็เป็นติ่งของยอนอูเสียด้วย เมื่อเห็นความผิดปกติของยอนอูจึงสมัครเป็นผู้จัดการวง Wild Animal และคอยปกป้องดูแลเขาอยู่ไม่ห่าง โดยเธอจะคอยต่อสู้เพื่อทวงความยุติธรรมให้ยอนอู ทั้งยังเป็นกำลังใจสำคัญให้กับเหล่าสมาชิกที่ต่างก็มีปมในใจและ 'แคธี' (ชเวแจฮยอน) ที่เปราะบางจากคำวิจารณ์ในโลกโซเชียลฯ และป่วยด้วยภาวะแพนิคใครที่เป็นแฟนซีรีส์แนวแฟนตาซี คอเมดี้ และดราม่า ไม่ควรพลาดเลยจริงๆ ยิ่งเป็นติ่งคิมมินกยูยิ่งต้องดูเลยล่ะ นอกจากความหล่อนุ่มแล้ว คิมมินกยูยังโชว์สกิลการร้องเพลงในมาดไอดอล ที่เคยทำให้หลายคนจึ้งมาแล้วจากการไปอวดเสียงร้องในรายการหนึ่ง เพราะเขาเคยเป็นเด็กฝึกหัดไอดอลร่วมกับวง Seventeen มาก่อนตามไปฟินกับรอยยิ้มละมุนของคิมมินกยูและเอาใจช่วยหนุ่มๆ วง Wild Animal ใน The Heavenly Idol ออนแอร์ทาง Viu ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ หรือชมตัวอย่างได้ที่ด้านล่างRassarin