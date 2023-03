เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “Pandora: Beneath the Paradise” [2023]

ชื่อเรื่อง : Pandora: Beneath the Paradiseชื่อเกาหลี : 판도라: 조작된 낙원 | pan-do-ra: jo-jak-dwin nak-wonแนวซีรีส์ : ดรามา แอคชั่น ระทึกขวัญ ตื่นเต้นเร้าใจผู้กำกับ : ชเวยองฮุน (ผลงานกำกับซีรีส์ One the Woman)ผู้เขียนบท : ฮยอนจีมิน (ผลงานเขียนบทซีรีส์เรื่องแรก)ครีเอเตอร์ : คิมซุนอ๊ก (Kim Soon-ok) จากผลงานซีรีส์ชุด The Penthouseผู้ผลิต : Studio Dragon และผู้ร่วมผลิต Chorokbaem Mediaจำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบ ตอนละ 60 นาทีออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : ช่อง tvN และ สตรีมมิง TVINGวันเวลา ออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 21.10 น.ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก วันที่ 11 มีนาคม - 30 เมษายน 2023ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : Disney Plus Hotstar ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 21.30 น. (ตามไทย) เริ่มตอนแรก วันที่ 11 มีนาคมชีวิตที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบของ ฮงแทรา (อีจีอา) ทำให้หลายคนพากันอิจฉา ทั้งการมีสามีนักธุรกิจ นักพัฒนาเทคโนโลยีผู้เก่งกาจ พโยแจฮยอน (อีซังยุน) ที่เพิ่งจะประสบความสำเร็จจากการนำเสนองานของแฮตช์ จนถูกพรรคการเมืองใหญ่ทาบทามให้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปของเกาหลีใต้ และมีลูกสาวที่กำลังน่ารัก พโยจีอู (คิมชีอู)ในขณะที่ทุกอย่างในชีวิตกำลังไปได้สวย ฮงแทรา วาดหวังเพียงว่า วันหนึ่งจะได้รู้ความจริงว่าเธอมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร เพราะเธอได้สูญเสียความทรงจำในอดีตจนหมดสิ้น จากการประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงเมื่อ 15 ปีก่อน แทรารับรู้ด้วยความรู้สึกขอบคุณต่อ ฮงยูรา (ฮันซูยอน) พี่สาวของเธอ และดีไซเนอร์ชื่อดัง ที่ทำให้เธอมีชีวิตแสนสมบูรณ์ในวันนี้ฮงแทรา อาสาเดินทางไปเป็นเพื่อนกับ คูแฮซู (จางฮีจิน) ผู้ประกาศข่าวทีวีชื่อดัง ที่โรงพยาบาลจิตเวชฮัลอุน ทั้งนี้เนื่องจาก คูแฮซู ต้องการไปสืบหาข้อมูลของ หมายเลข 50 ซึ่งมีผู้หวังดีส่งข้อมูลมาให้โดยระบุว่าเธอคนนี้ คือคนที่สังหาร โคแทซัน (ชากวักซู) พ่อของเธอและอดีตประธานาธิบดี การเดินทางมายังที่นี่ และหลงเข้าไปตึกร้างด้านหลังโรงพยาบาล ในที่สุดความทรงจำของฮงแทราค่อยๆ ฟื้นคืนกลับมาขณะเดียวกันนั้นเอง พโยแจฮยอน จางโดจิน (พัคกีอุง) และ คูซองชาน (บงแทกยู) 3 เกลอแห่งศูนย์วิจัยแฮตช์ ก็ต้องช็อคกับเหตุการณ์ร้าย และเร่งพากันสืบหาความจริงว่า ใครกันที่กล้าบุกเข้าในศูนย์วิจัยและทำร้าย เจ้าเรด ลิงชิมเปนซีซึ่งเป็นสัตว์ทดลองตัวสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีของแฮตช์ และ พโยแจฮยอน ประกาศลั่นว่าจะสืบหาคนร้ายด้วยตัวเองพร้อมกับความทรงจำที่คืนกลับมา ในที่สุดฮงแทราก็ได้รู้ว่าที่แท้เธอคือคนเดียวกับ โอยอง (พัคแชริน) หรือที่ทุกคนเรียกว่า หมายเลข 50 เป็นนักฆ่าฝีมือฉกาจ ทั้งการใช้อาวุธปืน และการต่อสู้ ที่ถูกคูแฮซูระบุว่าคือผู้สังหารอดีตประธานาธิบดีโคแทซัน ชีวิตดั่งสวรรค์สร้าง ภาพลวงตาอันสมบูรณ์แบบของเธอต้องแตกสลาย และเธอได้รู้ว่าชีวิตเลิศหรูที่ผ่านมา ไม่ต่างอะไรจากหุ่นเชิดในเกมของใครบางคนนอกจากนี้ ฮงแทรา ยังพบว่า คิมซอนด็อก (ชิมโซยอง) ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชฮันอุล เจ้าของเสียงหัวเราะชวนขนลุกที่เจอกันก่อนหน้านี้โดยบังเอิญ เกี่ยวข้องกับอดีตของเธออีจีอา (จากผลงาน The Penthouse, My Mister) รับบทเป็น ฮงแทรา หญิงสาวที่มีชีวิตสมบูรณ์แบบ และครอบครัวสุดเพอร์เฟ็กต์ สามีแสนดีกับลูกสาวน่ารัก แต่ทุกสิ่งต้องพังทลายลง เมื่อความทรงจำในอดีตของเธอเมื่อ 15 ปี ก่อนได้ฟื้นคืนกลับมาอีซังยุน (จากผลงาน One the Woman, VIP) รับบทเป็น พโยแจฮยอน สามีสุดเพอร์เฟ็กต์ของฮงแทรา และประธานบริษัทแฮทช์ (Hatch) ว่าที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้จางฮีจิน (จากผลงาน Flower of Evil, The Red Sleeve) รับบทเป็น คูแฮซู ผู้ประกาศข่าวชั้นนำของช่อง YBC ลูกสาวอดีตประธานาธิบดีที่ถูกฆาตกรรม โดย หมายเลข 50พัคกีอุง (จากผลงาน Secretly Greatly, Bridal Mask) รับบทเป็น จางโดจิน ลูกชายคนที่สองของ กัมโจกรุ๊ป สามีของ คูแฮซูบงแทกยู (จากผลงาน The Penthouse) รับบทเป็น คูซองชาน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแฮตช์ (Hatch) เพื่อนรักของ พโยแจฮยอน และ พัคกีอุง-ฮันซูยอน รับบทเป็น ฮงยูรา พี่สาวของ ฮงแทรา-พัคแชริน รับบทเป็น โอยอง หรือ ฮงแทรา ตอนวัยรุ่น-คิมชีอู รับบทเป็น พโยจีอู ลูกสาวของ ฮงแทรา และ พโยแจฮยอน-ชิมโซยอง รับบทเป็น คิมซอนด็อก ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชฮันอุล-กงจองฮวาน รับบทเป็น โจกิวแท ผู้จัดการทั่วไปของ โรงพยาบาลจิตเวชฮันอุล และ เป็นมือขวาของ คิมซอนด็อก-คยอนมีรี รับบทเป็น มินยองฮวี นายหญิงแห่ง กัมโจกรุ๊ป แม่ของ จางโดจิน-ชากวักซู รับบท โคแทซัน-คิมซูจอง รับบท กงจายอง-ฮันแนซาง รับบท จางกึนโม-ฮงอูจิน รับบท จางกโยจิน-ซองชางฮุน รับบท อึมซางแบ-ซงอากยอง รับบท อึนยอนชิล-อันแทฮวัน รับบท พัคจุนโฮ-ฮอแจโฮ รับบท โอยางกุก-ฮันกังโฮ รับบท ประธานจอง-จางวอนยอง รับบท บงอูริ-ควอนฮยุนบิน รับบท ชาพิลซึง-โกฮันมิน รับบท โปรดิเซอร์ซง-จองแจซอง รับบท ฮันกยอลรก-โกยุนบิน รับบท ยางเซจิน-คิมราอน รับบท จางเรโอwww.hotstar.com, Wikipedia, hancinema.nethancinema.net, tvN Drama, Disney Plus Hotstar