ซีรีส์แก้แค้น “Pandora: Beneath the Paradise” คอนเฟิร์มฉายบน Disney Plus Hotstar เริ่ม 11 มี.ค. นี้

Pandora: Beneath the Paradise เล่าเรื่องราวชีวิตที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบของ ฮงแทรา ที่ทำให้หลายคนอิจฉา ทั้งการมีสามีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ที่สำคัญกำลังจะลงสมัครเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของเกาหลี และมีลูกสาวที่น่ารัก ในขณะที่ทุกอย่างกำลังไปได้สวย ฮงแทราวาดหวังเพียงว่า วันหนึ่งจะได้รู้ความจริงว่าเธอมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร เพราะเธอได้สูญเสียความทรงจำในอดีตจนหมดสิ้นในที่สุดความทรงจำของฮงแทราค่อยๆ ฟื้นคืนกลับมา ชีวิตดั่งสวรรค์สร้าง ภาพลวงตาอันสมบูรณ์แบบของเธอก็แตกสลาย และเธอได้รู้ว่าชีวิตเลิศหรูที่ผ่านมา ไม่ต่างอะไรจากหุ่นเชิดในเกมของใครบางคน ฮงแทราจึงสลัดคราบลุคคุณผู้หญิงแสนสมบูรณ์แบบทิ้ง เพื่อปกป้องครอบครัวของเธอ และหมายมั่นที่จะแก้แค้นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนำแสดงโดย อีจีอา (จากผลงาน The Penthouse, My Mister) รับบทเป็น ฮงแทรา หญิงสาวที่มีชีวิตสมบูรณ์แบบแต่ทุกสิ่งต้องพังทลายลง เมื่อความทรงจำในอดีตของเธอนั้นได้กลับมา อีซังยุน (จากผลงาน One the Woman, VIP) รับบทเป็น พโยแจฮยอน สามีของแทราและประธานบริษัท Hatch จางฮีจิน (จากผลงาน Flower of Evil, The Red Sleeve) รับบทเป็น คูแฮซู ผู้ประกาศข่าวชั้นนำของ YBC พัคกีอุง (จากผลงาน Secretly Greatly, Bridal Mask) รับบทเป็น จางโดจิน ลูกชายคนที่สองของ Kumjo group บงแทกยู (จากผลงาน The Penthouse) รับบทเป็น คูซองชาน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย Hatchสร้างสรรค์โดย นักเขียนบท คิมซุนอ๊ก ผู้อยู่เบื้องหลังซีรีส์สุดฮิตชวนประสาทแดกอย่าง The Penthouse ที่มาร่วมงานกับ ผู้กำกับ ชเวยองฮุน จากผลงานการกำกับซีรีส์ตลกสุดปัง One the Womanข้อมูลข่าว : Disney Plus Hotstar, soompi.com, hancinema.net