เคมีเคใจ “จางนารา & จางฮย็อก” นำทีม ร่วมอ่านบทซีรีส์สายลับตลก “Family” ได้ดู เม.ย. นี้

“Family” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) ซีรีส์สายลับ ตลก เรื่องใหม่ทางช่อง tvN เล่าเรื่องราวของเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองแห่งชาติ (NIS) ที่ใช้ชีวิตบังหน้าด้วยการเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาๆ กับ ภรรยาผู้แสนดีสวยหวานแต่ซ่อนความร้ายกาจไม่กลัวใครเอาไว้ และเธอใฝ่ฝันอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบซีรีส์เรื่องนี้ได้ผู้กำกับ จางจองโด จากผลงาน What’s Wrong With Secretary Kim, The Crowned Clown, Our Blues, Alchemy of Souls และอีกมากมาย มารับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการผลิต (โปรดิวเซอร์) นอกเหนือจากการร่วมกำกับการแสดง และนี่ถือเป็นการกลับมาร่วมงานกัน เป็นโปรเจ็กต์ซีรีส์เรื่องที่ 4 ของ จางฮย็อก กับ จางนารา ซึ่งหวนกลับมาเจอกันในรอบ 9 ปีสำหรับการอ่านบทครั้งนี้ มีนักเขียนบท จองยูซอน, ผู้กำกับ จางจองโด และ อีจองมุก รวมถึงนักแสดงได้แก่ จางฮย็อก, จางนารา, แชจองอัน (Chae Jung-an), อีซุนแจ (Lee Soon-jae), คิมคังมิน (Kim Kang-min), ยุนซังจอง (Yoon Sang-jung), กาบี (Gabee), ชินซูอา (Shin Soo-ah) และอีกมากมายเข้าร่วมการอ่านบทผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ จางจองโด ได้กล่าวต้อนรับทุกคนก่อนเริ่มอ่านบทว่า “ผมรู้สึกขอบคุณที่นักแสดงเก่งๆ มากมาย มาร่วมอ่านบทที่ผมได้คุยกับนักเขียนบทมาเป็นเวลานาน ผมจะสร้างบรรยากาศการทำงานในกองถ่าย ที่เราจะยิ้มได้เวลาเจอหน้ากัน”ผู้กำกับอีจองมุกเสริมว่า “หลายคนบอกว่าโปรเจ็กต์จะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่ชื่อเรื่อง ผมจะทำงานให้หนักเพื่อให้พวกเราสามัคคีกันแบบครอบครัวเดียวกันจนถึงตอนจบ”เป็นที่รู้กันอยู่แล้วถึงเคมีเคใจของจางฮย็อกและจางนาราไม่เคยทำให้แฟนๆ ผิดหวัง ในเรื่องนี้จางฮย็อกรับบทเป็น ควอนโดฮุน สามีของ คังยูรา สายลับของหน่วยข่าวกรองแห่งชาติที่ปลอมตัวเป็นพนักงานบริษัทค้าขาย ถึงแม้เขาจะเป็นสายลับที่ค่อนข้างน่ากลัว แต่เมื่ออยู่ที่บ้าน ควอนโดฮุนเป็นสามีที่น่ารักและโรแมนติกจางนารา จะรับบทเป็น คังยูรา เธอเชี่ยวชาญด้านการเป็นแม่บ้านและเป็นภรรยาของควอนโดฮุน เธอทุ่มเทไปกับการดูแลบ้านเพื่อให้ครอบครัวของเธอสมบูรณ์ตามแบบที่ฝันไว้ อย่างไรก็ตามเธอซ่อนความลับไว้ใต้ภาพลักษณ์น่ารักของตัวเอง จางนาราและจางฮยอกทำให้บรรยากาศการอ่านบทสนุกและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากความคอมเมดี้, สมจริง และการแสดงที่มุ่งมั่นของทั้งคู่แชของอัน จะรับบทเป็น โอชอนรยอน ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยข่าวกรองแห่งชาติ ผ่านการหย่าร้างมาถึง 3 ครั้ง ทำให้เธอคอยช่วยเหลือ ควอนโดฮุน เพื่อทำให้ครอบครัวของเขาอยู่รอดปลอดภัยไปจนถึงตอนจบอีซุนแจ รับบทเป็น ควอนอุงซู พ่อที่เป็นกันเองและเป็นที่รักใคร่ของควอนโดฮุน นักแสดงอาวุโสให้ความเห็นว่า “นี่เป็นตัวละครที่ผมยังไม่เคยแสดงมาก่อน ผมจะทำให้ดีที่สุดเพื่อแสดงตัวตนของผม”ทีมนักแสดง คิมคังมิน, ยุนซังจอง และ ชินซูอา จะทำให้ครอบครัวควอนมีชีวิตชีวามากขึ้น โดยพวกเขารับบทเป็น ควอนจีฮุน, อีมีริม และ ควอนมินซอ ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมี กาบี จากทีมนักเต้น La Chica ซึ่งจะมารับบทเป็น มายองจีจางจองโด ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ ของ Family กล่าวทิ้งท้ายว่า “ทีมเวิร์คของ จางฮย็อก, จางนารา และนักแสดงทุกคนเกินคาดตั้งแต่การอ่านบทครั้งแรก นักแสดงและทีมงานจะทำผลงานอย่างดีเพื่อให้ผู้ชมได้รับชมซีรีส์ที่สนุก พร้อมเสียงหัวเราะและเข้าถึงได้”ข้อมูลข่าวและภาพประกอบจาก : soompi.com