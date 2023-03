Scoop พิเศษ : สวมบท “โคนัน” ให้สุด กับ 4 ซีรีส์จีนย้อนยุคแนวสืบสวน พล็อตล้ำ คาดเดาไม่ได้!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ต้องยอมรับว่านับตั้งแต่วงการซีรีส์จีนได้ต้อนรับซีรีส์แนวสืบสวนย้อนยุคเรื่อง ตำนานลั่วหยาง ที่ได้รวมตัว 3 นักแสดงระดับแม่เหล็ก 3 แนว อย่าง หวังอี้ป๋อ-หวงเซวียน-วิคตอเรีย ซ่ง มาพลิกบทบาทครั้งสำคัญมาตั้งแต่ปี 2021 ก็ทำให้ซีรีส์แนวย้อนยุคสืบสวนสอบสวนเกิดมาตรฐานใหม่ในการเล่าเรื่อง และเกิดกลุ่มผู้ชมซีรีส์แนวนี้ขึ้นมาอย่างเป็นกลุ่มก้อน แม้ไม่ได้เป็นผู้ชมกลุ่มหลักเท่ากับแนวซีรีส์แนวรักๆ ฟินๆ แบบพล็อตพิมพ์นิยมที่เดาเนื้อเรื่องกันได้ตั้งแต่ตอนแรก แต่แฟนคลับซีรีส์กลุ่มนี้ก็มีการจับกลุ่มอยู่ในที่ในทางของตัวเองสังเกตได้จากการมีซีรีส์แนวนี้ออกมาบนเสิร์ฟบนตลาดแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งประปรายแต่ต่อเนื่องและแต่ละเรื่องต่างก็หาแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์คาแร็กเตอร์ตัวละครแปลกๆ ใหม่ๆ หาปมปริศนาที่คาดเดาไม่ได้ ไปจนถึงการผูกเรื่องเป็นแนวทริลเลอร์ หรือผสมผสานกับแนวแฟนตาซี และอีกสารพัดจุดขายให้มีเส้นเรื่องหลากหลายมากระตุกต่อมนักสืบผู้ชม (โคนันสายจีนย้อนยุค) โดยเฉพาะช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีซีรีส์แนวพีเรียดสืบสวนงานดีย์ที่น่าจับตามองและน่าดูออกมาหลายเรื่อง บางเรื่องดูแล้วซีรีส์จบแต่คนไม่จบกันเลยทีเดียว ถึงขั้นตั้งใจมือลั่นยอมกดสมัคร VIP กันเป็นทิวแถวมีเรื่องอะไรน่าดู เราขอเอาใจสายสืบสวนกันบ้างเรื่องแรกที่ต้องพูดถึงในเวลานี้ ต้อง ‘ยอดบุรุษพลิกคดี’ (A League of Nobleman - 2023) ซีรีส์ที่ได้รับการจับตามองตั้งแต่เริ่มโปรเจคต์ เพราะได้ ‘ซ่งเวยหลง’ เจ้าของฉายารักแรกของชาติจีน พลิกบทบาทมาเป็นยอดนักสืบในมาดบัณฑิตตกอับขายบะหมี่ ประคบคู่กับ ‘จิ่งป๋อหรัน’ พระเอกสายติสท์ที่ฝากผลงานไว้มากมาย สู่เรื่องราวซีรีส์จีนย้อนยุคแนวสืบสวนสอบสวนสุดเข้มข้น สุดสลับซับซ้อน ด้วยแนวทางการเล่าเรื่องที่มีชั้นเชิงเริ่มต้นจากการไล่ล่า การสังหารนักแสดงหุ่นบนเวทีอย่างอุกอาจแฝงไปด้วยเงื่อนงำ ก่อนที่เรื่องราวจะเผยถึงการคอรัปชั่นในหมู่ขุนนาง การสลับตัวรัชทายาทและการชิงดูชิงเด่นกันไว้วังหลัง ผ่านการดำเนินเรื่องโดยพ่อค้าขายบะหมี่ ‘จางผิง’ (ซ่งเวยหลง) บัณฑิตยาจกที่เข้าเมืองหลวงเพื่อสอบเป็นขุนนาง แต่เพราะขาดเงินทุนจึงต้องตั้งแผงขายหมี่เพื่อยังชีพ แต่กลับโปรดปรานสืบสวนและวินิจฉัยคดีมีชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะคดีแปลกพิสดารทั้งหลายแห่งเมืองหลวง จนได้มาพบกับ ‘หลันเจวี๋ย’ (จิ่งป๋อหรัน) ผู้ช่วยรองเจ้ากรมพิธีการ ที่เข้ารับราชการหมายจะล้างมลทินให้พ่อที่ถูกใส่ความว่าเป็นโจรกบฏ การพบกับของทั้งคู่เหมือนไม้เบื่อไม้เมา เพราะจางผิงใช้ความสามารถในการสันนิษฐานทำลายแผนการของหลันเจวี๋ยโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่เพราะความสามารถอันเฉียดแหลมของจางผิงทำให้ทั้งสองต่างต้องมาร่วมมือกันแบบจำใจ แม้จะไม่ลงรอยกัน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจางผิงช่วยหลันเจวี๋ยไขคดีและแก้ปมในอดีตของหลันเจวี๋ยได้ เกิดเป็นมิตรภาพระหว่างเพื่อนดูเรื่องนี้ให้ความรู้สึกเหมือนดูเชอร์ล็อคโฮล์มส์เวอร์ชั่นจีน เพราะรายละเอียดเพียงเส้นผม การสังเกตแม้เพียงเรื่องเล็กน้อย ก็นำไปสู่การสันนิษฐานการไขคดี เรียกว่าจางผิงอัจฉริยะขั้นเทพจริงๆ ตอนนี้ฉายจบแล้วทาง WeTV Thailand 29 ตอนจบ ทั้งบรรยายไทยและพากย์ไทยอีกหนึ่งมินิซีรีส์ที่มาฉายช่วงเวลาเดียวกับ ‘ยอดบุรุษพลิกคดี’ สำหรับซีรีส์จีนย้อนยุคสมัยราชวงศ์หมิง ดัดแปลงจากนวนิยายจากปากกาของหม่าป๋อยง (Ma Boyong) มือหนึ่งแนวชิงไหวชิงพริบอิงประวัติศาสตร์ ผู้เขียนคนเดียวกับซีรีส์ ‘ตำนานลั่วหยาง’ (Wind from Luo Yang หรือ Luoyang - 2021) ที่ครั้งนี้ได้ ‘จางรั่วหยุน’ พระเอกมาดกวดจาก ‘หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร’ (Joy of Life - 2019) มารับบทนำในเรื่อง ‘อัจฉริยะแห่งต้าหมิง’ (Under The Microscope - 2023)เล่าเรื่องราวของ ‘ซ่วยเจียโม๋’ (จางรั่วหยุน) หนุ่มกำพร้าที่หมกมุ่นอยู่กับการอยู่กับคณิตศาสตร์และค้นพบปัญหาการทุจริตของขุนนาง จากการคำนวณพื้นที่ที่นาของชาวบ้านไม่ตรงกับโฉนดจนเชื่อมโยงไปสู่บิดเบือนการจ่ายภาษีของชาวบ้านที่ไม่เป็นธรรม เขาจึงเป็นตัวตั้งตัวตีลุกขึ้นสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับชาวบ้าน ท่ามกลางอุปสรรคมากมายถือเป็นพล็อตที่แปลกใหม่พอสมควรสำหรับแนวสืบสวน เพราะใช้คาแร็กเตอร์ความเป็นอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์มาเป็นผู้ไขคดี แถมเป็นชนชั้นชาวนาอีกต่างหาก เรียกว่าเป็นสไตล์เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของหม่าป๋อยงผู้เขียน ที่มักเล่นกับการทุจริตและความไม่เป็นธรรมระหว่างชนชั้น โดยใช้ฉากหลังเป็นยุคราชวงศ์ที่รุ่งเรืองในประวัติศาสตร์ แถมเรื่องนี้ได้ลีลาการแสดงแบบกวนๆ ของจางรั่วหยุนมาผสมโรง รับรองว่าไม่ได้แค่สนุกสนานเข้มข้นเท่านั้น แต่มาพร้อมความฮาเบรคความเครียดอีกต่างหากมาเบาๆ จำนวนตอน 14 ตอนจบ ทาง IQIYI Thailandซีรีส์นอกสายตาแต่กลายเป็นม้ามืดตอนฉายเรียลไทม์ เรตติ้งพุ่งกระฉูดแบบไม่มีใครคาดคิด ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกัน ที่มีฉากหลังเป็นราชวงศ์ถังอันรุ่งเรือง เล่าเรื่องการสืบสวนคดีของ ‘หลูหลิงเฟิง’ (หยางซวี่เหวิน) แม่ทัพจากราชสำนัก ที่จำใจมาร่วมมือกับ ‘ซูอู๋หมิง’ (หยางจื้อกัง) นายอำเภอคนใหม่แห่งฉางอัน ลูกศิษย์ของตี๋เหรินเจี๋ย เจอกันครั้งแรกก็ไม่ถูกกันเลย เพราะทำงานกันคนละเวย์ คนหนึ่งวรยุทธ์เก่งกาจจริงจัง อีกคนปากดีกะล่อนเจ้าแผนการ แต่ต้องมาร่วมไขปริศนาคดีลึกลับต่างๆ ล้วนแล้วแต่แปลกประหลาดพิสดารต้องบอกว่าใครที่ชอบสไตล์การสืบสวนแนวตี๋เหรินเจี๋ย ต้องไม่พลาดเรื่องนี้ เพราะเป็นการผสมผสานความลี้ลับ ปริศนา การสืบสวน แฟนตาซี เข้าไว้ด้วยกัน แต่ละคดีต้องเจอกับสิ่งเหนือธรรมชาติอธิบายไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นภูติผีปีศาจ สัตว์ประหลาด ภาพลวงตา ที่เหล่าผู้อยู่เบื้องหลังเอามาเบี่ยงเบนคดีนอกจากทุกตัวละครมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ยียวน กวนประสาทกันไปมาระหว่างตัวละครหลักแล้ว ตัวคดีก็มีมาให้ไขเรื่อยๆ จบเป็นคดีๆ ไป อารมณ์เหมือนซีรีส์เปาบุ้นจิ้นในอดีตแต่รูปแบบคดีมีความตื่นเต้นเร้าอารมณ์มากกว่า แต่ละคดีลุ้นระทึกชวนติดตาม CG แน่นสมจริง ไม่แปลกใจที่ใครดูเป็นติดหนึบไปตามติดกันได้ทาง iQIYI Thailand และ WeTV Thailand งานนี้ไม่ต้องเก็บไปนอนหงุดหงิดรอดูเป็นตอนๆ เพราะปล่อยมาครบหมดแล้ว 36 ตอนจบซีรีส์ม้ามืดอีกเรื่องที่กวาดกระแสความนิยมไปไม่น้อย สำหรับ ‘ฉู่ฉู่ มือชันสูตรฟ้าประทาน’ The Imperial Coroner (2021) แม้ไม่ได้ใช้ดารานักแสดงระดับแม่เหล็กแต่อย่างใด แต่ด้วยเนื้อเรื่องการสืบคดีที่สนุกสนาน การเดินเรื่องกระชับรวดเร็ว การไขปมปริศนาที่สมเหตุสมผล ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ได้รับการคำชื่นชมจากสื่อไทยหลายสำนัก โดยเฉพาะการหยิบยกคาแร็คเตอร์ตัวละครเด็กสาวที่มีความสามารถในการชันสูตรศพท่ามกลางฉากโบราณย้อนยุคในสมัยราชวงศ์ถัง ถือเป็นการดัดแปลงคาแร็คเตอร์ที่ไม่ได้มีบ่อยนักในซีรีส์จีนแนวย้อนยุค แถมด้วยความลงตัวของการแสดง เคมีที่เข้ากันของพระนางเลยยิ่งส่งให้ซีรีส์เรื่องนี้ได้ความนิยมเหนือความคาดหมาย‘ฉู่ฉู่ มือชันสูตรฟ้าประทาน’ The Imperial Coroner (2021) ว่าด้วยเรื่องราวสมัยตอนกลางและปลายราชวงศ์ถัง ‘ฉู่ฉู่’ (ซูเสี่ยวถง) สาวน้อยผู้มาจากครอบครัวนักชันสูตรศพในแถบเขาซีหนาน (พูดง่ายๆ เด็กบ้านนอกแต่มีความสามารถ) มุ่งหน้าสู่ฉางอันลำพังเพื่อบรรลุฝันการเป็นนักชันสูตรมืออาชีพ จึงได้เข้าสอบคัดเลือกจนได้มาเป็นนักชันสูตรข้างกายร่วมไขคดีกับ ‘อันจวิ้นอ๋อง’ หรือ ‘เซียวจิ่นอวี๋’ (หวังจือฉี ) ผู้พิจารณาคดีเก่งปานเทพ ภายหลังปมเงื่อนงำเรื่องตัวตนที่แท้จริงของฉู่ฉู่ ส่งผลต่อสมดุลอำนาจหลายฝ่ายในเมือง การต่อสู้แข่งขันทางอำนาจจึงเปิดฉากขึ้น บวกกับทั้งคู่ต้องมาพบกับคดีใหญ่น่าตกตะลึงที่ยืดเยื้อมานานกว่า 18 ปี นำไปสู่เส้นทางการคลี่คลายคดีและหนทางสู่การเป็นมือชันสูตรฟ้าประทานของฉู่ฉู่เป็นอีกเรื่องที่แนะนำชมสำหรับคอสืบสวน ด้วยเทคนิคการจำลองภาพเวลาเฉลยคดีที่กลายเป็นแนวการให้ซีรีส์ย้อนยุคสืบสวนเรื่องหลังๆ นำมาประยุทธ์ดัดแปลงเป็นแนวทางในการเล่าเรื่องไม่น้อย ตัวคดีตามท้องเรื่องนอกจากจะน่าสนใจแล้วยังแทรกความน่ารัก ความเปิ่น ใสซื่อของฉู่ฉู่มาเบรคเอาฮาชนิดทำเอาอมยิ้มได้ตลอดทั้งเรื่องเหมือนกัน ไม่ได้มีแต่สืบคดีอย่างเดียวสามารถไปติดตามชมย้อนหลังได้ทาง WeTV Thailand ทั้งหมด 36 ตอนนี่ยังนับรวมมินิซีรีส์ที่ได้รับอิทธิพลจากซีรีส์เหล่านี้ ทยอยปล่อยออกมาให้เหล่าคอซีรีส์ได้ร่วมไขปมปริศนาไปด้วยกัน อาทิ ‘แฟ้มลับคดีฉางอัน’ (Mysterious Tales of Chang'an – 2023) หรือ ‘ไขคดีลับละครหุ่น’ (A Puppetry - 