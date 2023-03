ม้ามืดฟาดแรง “Crash Course In Romance” ลาจอด้วยเรตติ้งสูงสุด ขึ้นแท่นแชมป์ซีรีส์อันดับ 6 ช่อง tvN

เมื่อคืนวันที่ 5 มีนาคม ซีรีส์โรแมนติก ตลก ยอดฮิต ทำสถิติเรตติ้งยอดผู้ชมสูงสุดตลอดการออกอากาศทั้งหมดในตอนสุดท้าย EP.16 จากข้อมูลผลสำรวจของ Nielsen Korea โดยตอนจบของซีรีส์เรื่อง “Crash Course in Romance” ทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 17.038 % คนดู 4.33 ล้าน ครองอันดับหนึ่งในช่วงเวลาเดียวกันในทุกช่องสวยๆนอกเหนือจากการสร้างสถิติใหม่แล้ว ในตอนจบนี้ยังส่งให้ Crash Course in Romance ขึ้นแท่นเป็นซีรีส์ที่มีเรตติ้งสูงสุดเป็นอันดับที่ 6 ในประวัติศาสตร์ซีรีส์ของช่อง tvN โดยมี TOP 5 ดังนี้อันดับ 1 : 21.683 % - Crash Landing on You 2019อันดับ 2 : 18.803 % - Reply 1988 2015อันดับ 3 : 18.680 % - Goblin (Guardian: The Lonely and Great God) 2016อันดับ 4 : 18.129 % - Mr. Sunshine 2018อันดับ 5 : 17.371% - Mr. Queen 2020และ อันดับ 6 : 17.038 % - Crash Course in RomanceCrash Course in Romance เป็นฝีมือของ ผู้กำกับ จูเจวอน จากผลงาน Hometown Cha-Cha-Cha บทของ ยังฮีซึง นำแสดงโดย จอนโดยอน และ จองคยองโฮ ออกอากาศตอนแรก เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2023 ด้วยเรตติ้งเพียง 4.044 ก่อนจะมาพุ่งสู่ตัวเลข 2 หลัก ในตอนที่ 6 (10.978 %) และ ลดลงไปอยู่หลักเดียว ในตอนที่ 7 (9.730 %) ก่อนจะทำเรตติ้ง 2 หลักตลอดจนกระทั่งลาจอ พร้อมเรตติ้งสูงลิ่วในตอนจบเมื่อคืนนี้ (5 มี.ค.)จอนโดยอน กล่าวถึงการรับบท นัมแฮงชอน เอาไว้ก่อนซีรีส์จะลาจอว่า “การเริ่มต้นโปรเจ็กต์ใหม่ นั้นยากเสมอ และรู้สึกว่าต้องใช้เวลายาวนานมาก แต่ตอนนี้เรากำลังจะออกอากาศตอนสุดท้าย ฉันรู้สึกว่าเวลามันสั้นเกินไป และหายไปในพริบตา ซึ่งทำให้ฉันเศร้ามาก นัมแฮงชอนใน Crash Course in Romance เป็นตัวละครที่ฉันอยากเล่นมาก และมันก็เป็นเรื่องราวแนวร่าเริงสนุกสนานเรื่องแรกของฉันหลังจากรอคอยมานาน ตอนที่ฉันได้รับบทซีรีส์วันแรก ฉันสงสัยว่าฉันจะทำมันออกมาได้หรือไม่ และฉันรู้สึกไม่มั่นใจ แต่ในขณะที่เราถ่ายทำไปเรื่อยๆ ก่อนที่ฉันจะรู้ตัว ฉันก็กลายเป็นนัมแฮงชอน ด้วยเหตุนี้ ฉันพบว่าตัวเองอยากจะทำตัวอ้อยอิ่งและอยู่ที่นี่ (กองถ่าย) ให้นานกว่านี้จริงๆ แต่ยังไงเราก็กำลังจะออกอากาศตอนจบแล้ว”นักแสดงหญิงเจ้าบทบาทกล่าวต่อว่า “ที่ผ่านมาฉันยังไม่มีผลงานซีรีส์ที่สมาชิกทั้งครอบครัว สามารถรวบรวมตัวกันดู แล้วหัวเราะและร้องไห้ไปด้วยกัน แต่ Crash Course in Romance เป็นละครที่ฉันก็สามารถดูร่วมกับสมาชิกในครอบครัวได้ มันมีความหมายต่อฉันมาก ขอบคุณมากที่ให้ความรักและความสนใจแก่เรามากมาย”ด้าน จองคยองโฮ เล่าด้วยความรักถึงซีรีส์เรื่องนี้ว่า “ทุกช่วงเวลาที่ผมใช้ในบทบาทชียอลนั้นช่างเต็มไปด้วยความสุข และผมก็มีความสุขเช่นกันที่ได้ร่วมงานกับ ผู้กำกับ ผู้เขียนบท และ จอนโดยอน ซึ่งทุกคนที่ผมชอบจริงๆ ในระหว่างที่ชียอล เติบโตหลังจากได้พบกับแฮงซอน ผมก็เติบโตไปพร้อมกับเขา นอกจากนี้ยังมีแง่มุมของตัวละครชียอล ที่รู้สึกคล้ายกับบุคลิกของผม ซึ่งทำให้ผมรู้สึกรักเขามากยิ่งขึ้น”นักแสดงหนุ่มกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “นักแสดงและทีมงานทั้งหมด รวมถึงผู้กำกับและผู้เขียนบท ทุกคนทำงานหนักมาก และผมก็มีความสุขและรู้สึกขอบคุณที่ได้ร่วมงานกับทุกท่าน แม้ว่านี่จะเป็นการบอกลาครั้งสุดท้ายของชียอล แต่ผมหวังว่าผู้ชมจะจดจำชียอล ได้ในอนาคต อารมณ์แห่งความสุขนั้นจะคงอยู่ไปอีกนานแสนนาน ขอบคุณที่มอบความรักมากมายให้กับคู่รัก ‘ยอล-ชอน’ ใน Crash Course in Romance ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้”ในขณะเดียวกัน “Three Bold Siblings” ซีรีส์ครอบครัวทางช่อง KBS 2TV ก็ทำเรตติ้งพุ่งขึ้นสูงสุดเมื่อคืนนี้เช่นกัน ตอนล่าสุด EP.47 ของละครยอดนิยม ทำคะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 28.0 % นับเป็นสถิติสูงสุดใหม่สำหรับซีรีส์เรื่องนี้ ที่มีรายงานว่า จะออนแอร์ทั้งสิ้น 51 ตอนจบสำหรับ ซีรีส์เรื่องใหม่ “ทนายหย่ารัก คดีหย่าร้าง | Divorce Attorney Shin” ทางช่อง JTBC ก็ทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 7.317 % สำหรับตอนที่ 2 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากตอนแรกที่ทำไว้ 7.272 % ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวดีงาม และแข็งแกร่งมากทีเดียว สำหรับผลงานใหม่ซอฟต์ใสของ โจซึงอู (Jo Sueng-woo) รับชมบรรยายไทย ทาง Netflixข้อมูลข่าว : soompi.comรูปประกอบ : tvN Drama