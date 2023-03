Review ซีรีส์ : “Love to Hate You - ยี้ให้หนัก รักให้เข็ด” บทพิสูจน์หญิงร้าย-ชายรัก...จริงปะ?

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ลืมภาพจำของสูตรสำเร็จซีรีส์รอมคอมสไตล์ผู้หญิงบ้านจน คนแสนดี มีความโก๊ะน่าปกป้องเป็นที่สุด และผู้ชายบ้านรวยเว่อร์วังทาสรักผู้แสนซื่อสัตย์ของสาวไร้เดียงสา เพราะซีรีส์ล่าสุดของ Netflix อย่าง ‘Love to Hate You ยี้ให้หนัก รักให้เข็ด’ (2023) จะชวนไปสนุกกับความรักแสบๆ คันๆ ของทนายสาวสุดสตรองจอมล่าแต้ม และซูเปอร์สตาร์เบอร์ต้นของเกาหลีที่อี๋ผู้หญิงเข้าไส้ เรื่องรักฉบับรวบตึงไม่ขยี้ดราม่าซึ้งๆ ให้เสียน้ำตา จะทำให้คุณใจฟูและสนุกไปกับความรักมันๆ แบบผู้ใหญ่ ที่เพิ่มความพิเศษใส่ไข่ด้วยความโรแมนติกจิกหมอนกันไปเลยใครที่เหนื่อยกับงานหนักแล้วอยากจะพักที่ซีรีส์สนุกๆ สักเรื่อง ‘Love to Hate You’ ซีรีส์รอมคอมน้องใหม่จาก Netflix Series พร้อมเอนเตอร์เทนด้วยซีรีส์จำนวน 10 ตอน นอนดูรวดเดียวจบชิลๆ ในช่วงวีคเอนด์ ฟินไปกับความรักของซูเปอร์สตาร์เจ้าของฉายา “เทพแห่งโรมานซ์” และทนายสาวสายสตรองจอมล่าแต้มที่ไม่ศรัทธาในรักแท้ ต่างฝ่ายต่างมีปมในใจที่ทำให้เกลียดเพศตรงข้าม แต่แล้วเมื่อแรงดึงดูดของจักรวาลพาให้ทั้งสองมาเจอกัน รักมันๆ ประสาคนมันทันกันอ่ะน้องก็บังเกิด“ยี้ให้หนัก รักให้เข็ด” เปิดฉากด้วยนางเอกหน้าใสแต่หัวใจไม่แอ๊บแบ๊วอย่าง ‘ยอมีรัน’ (รับบทโดย คิมอ๊กบิน) ทนายสาวผู้แสวงหาความเท่าเทียมทางเพศ และต่อสู้เพื่อให้ผู้ชายทั้งโลกรู้ว่า ผู้หญิงก็แกร่งได้ไม่ต้องง้อผู้ชายให้มาปกป้องเสมอไป ยอมีรันเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยๆ โดยเธอมีเซ็กซ์แบบ One Night Stand เพื่อศึกษานิสัยใจคอของผู้ชายเจ้าชู้ และทำการจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้คอยเป็นกูรูให้เพื่อนสนิท ‘โอเซนา’ (รับบทโดย โกวอนฮี) แอร์โฮสเตส ผู้อ่อนประสบการณ์ในเรื่องของผู้ชาย และมักจะตกหลุมรักหนุ่มเจ้าชู้โดยไม่รู้ตัวอีกต่างหากไม่เพียงมีรันเท่านั้นที่ไม่มีวันหลงกลผู้ชายเจ้าชู้ แต่ซูเปอร์สตาร์ตัวท็อปของวงการที่ทำเอาสาวๆ ใจบางกับความหล่อนุ่มสุภาพบุรุษสุดซอยอย่าง ‘นัมคังโฮ’ (รับบทโดย ยูแทโอ) ก็ไม่มีวันใจอ่อนกับผู้หญิงเช่นกัน ภายใต้แววตาอ่อนโยนและคาแร็กเตอร์แสนละมุน แต่ร่างจริงของเขาเป็นเจ้าพ่อปากร้ายที่ทำลายความรู้สึกของเหล่านางเอกเป็นว่าเล่น จนมีนางเอกรุ่นน้องแอบไปปล่อยข่าวกอสซิบว่าเขาเป็นเกย์ เพราะวันๆ เห็นแต่หมกตัวอยู่กับเพื่อนสนิท อดีตดาราดังที่ผันตัวเองมาเป็นประธานบริษัทหนุ่มหล่อ ‘โดวอนจุน’ (รับบทโดย คิมจีฮุน) และคอยเป็นติวเตอร์บทเลิฟซีนให้กับคังโฮแม้คังโฮจะเป็นคนร้ายกับสาวๆ แต่กับผู้ชายและทีมงานแล้ว เขาออกจะเป็นสุภาพบุรุษผู้คอยปกป้องหนุ่มรุ่นน้องไม่ให้ตกเป็นข่าวอื้อฉาวในวงการบันเทิง ด้วยเพราะในสายตาของคังโฮแล้วผู้หญิงที่เข้าหาเขาต่างก็เป็นสาวเจ้าเล่ห์ เห็นแก่ตัว และคิดถึงแต่ผลประโยชน์ เขาจึงระวังใจไม่ให้หลงกลสาวๆ คนไหน โดยเฉพาะนักแสดงหญิงที่เขาคิดไปเองว่า พวกนางก็แค่อยากดังเพื่อหาสามีรวยๆ จะได้สบายไปทั้งชีวิตแต่แล้วเมื่อจักรวาลผลักคนไม่เชื่อในรักแท้ให้โคจรมาเจอกัน ในฐานะทนายประจำตัวซุป’ตาร์ตัวแม่และตัวพ่อแห่งวงการบันเทิง จากแรกเริ่มเกิดจากความเข้าใจผิดของมีรันทำให้เธอพยายามขุดคุ้ยหลักฐานมาเปิดโปงธาตุแท้ของคังโฮ แต่แล้วเธอก็พบว่าตนนั้นเข้าใจผิด และจริงๆ แล้วโอปป้าคนนี้มีความลับภายใต้ความปากร้าย แถมความสตรองทั้งร่างกายและจิตใจของมีรันยังช่วยฮีลใจให้คังโฮยอมเปิดใจให้กับความรักอีกครั้ง แล้วมันก็โรแมนติกขั้นสุดจนกำแพงใจของมีรันพังทลายลงไปเลยนอกจากความตลกและบทแสบๆ มันๆ ที่ไม่ได้เขียนให้นางเอกไร้เดียงสาหรือน่ารักแบบโก๊ะๆ แต่นางเอกของเรื่องนี้ครบทั้งความสวย เด็ด เผ็ช และทักษะการต่อสู้ขั้นเทพ ถึงขนาดที่พระเอกต้องขอให้นางเป็นเทรนเนอร์ติวบทบู๊ส่วนตัว และเลยเถิดแจ้งเกิดกับการเป็นสตั๊นท์หญิงสุดแกร่งแห่งปฐพีจนเข้าตาผู้กำกับฯ หนังมาเฟียมือหนึ่งนอกจากนี้ เธอยังเป็นทนายความหญิงคนแรกของสำนักงานกฎหมายกิลมู ที่ไม่เคยรับผู้หญิงเข้าทำงานมาก่อน แต่ด้วยบารมีของซุป’ตาร์ตัวแม่ที่ทำให้เธอได้งานนี้ เธอจึงพยายามพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักในฐานะทนายความที่มีความรู้ความสามารถ ท่ามกลางเหล่าทนายหนุ่มที่ทำงานเพื่อปกปิดข่าวฉาวเป็นหลัก ไหนจะต้องรับบทเด็กเอนฯ ในปาร์ตี้ของเซเลบริตี้ จนถึงเก็บกวาดความลับให้เหล่าคนดังระดับ A List ของเกาหลีให้ประวัติ Clean & Clear จนถึงไกล่เกลี่ยให้คู่กรณียอมความโดยที่ไม่เสียค่าฟ้องร้องได้เลยจะยิ่งดีเมื่อเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงการบันเทิง ผู้ชมจึงเห็นการฟ้องหย่าของซุป’ตาร์ ที่กลายเป็นประเด็นเม้าท์ข่าวแฉรายวันที่สังคมรอติดตาม และความจริงที่ว่า “ข่าวฉาวย่อมขายดีกว่าข่าวดาราทำดี” ทั้งยังสะท้อนสังคมปิตาธิปไตยที่ผู้ชายเป็นใหญ่ และการหย่าร้างส่วนใหญ่น่าจะเกิดจากความบกพร่องของฝ่ายหญิงเป็นทุน เช่นเดียวกับผู้ชายเจ้าชู้ที่มองผู้หญิงเป็นเพียงของสะสมและวัตถุทางเพศยอมีรันจึงลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิสตรีและยอมไม่ได้กับความไม่เท่าเทียม เมื่อผู้ชายมองว่าผู้หญิงอ่อนแอและลงมือทำร้ายผู้หญิงไม่ว่าจะการกระทำหรือคำพูด ส่วนหนึ่งเพราะเธอมีปมในวัยเด็กจากคุณพ่อที่แข็งกระด้างและไม่แสดงออกซึ่งความรัก เมื่อเธอมาเป็นทนายความให้ซุป’ตาร์หญิงผู้เสียหายในคดีฟ้องหย่า เธอจึงปกป้องสิทธิและทำให้ซุป’ตาร์ตัวแม่รู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งขณะที่อีกด้านเบื้องหลังของโดวอนจุน-เทพบุตรจอมเจ้าชู้ที่คอยกอบกู้ชื่อเสียงของดาราในสังกัดด้วยวิธีต่างๆ แต่ก็ไม่ได้ร้ายกาจและออกจะเป็นมิตรภาพที่จริงใจกับนัมคังโฮเหมือนพี่น้องแท้ๆ เช่นเดียวกับความเป็นมืออาชีพและความอ่อนน้อมถ่อมตนของนัมคังโฮ ที่หากมองให้ดีๆ เราจะเห็นว่า ภายใต้ความสำเร็จและชื่อเสียงเกรียงไกรถึงเวทีระดับโลก นัมคังโฮก็มีความถ่อมตนและให้เกียรติทีมงานทุกคนอย่างเท่าเทียมอีกทั้งเมื่อเป็นเรื่องของวงการบันเทิงและซุป’ตาร์ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีแง่มุมของทีมแฟนคลับเข้ามาวุ่นวายกับความรักครั้งนี้ เพราะเหล่าสาวกต่างก็อยากปกป้องชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของนัมคังโฮ ทำให้นางเอกที่ต่อให้สตรองเบอร์ไหนก็อาจจะอ่อนแอได้เหมือนกันเมื่อเป็นเรื่องของความรักกับซุป’ตาร์ใครไม่อยากตกกระแสซีรีส์ฮิตติดชาร์ต Top 5 ของ Netflix ในประเทศไทย ตามไปตำซีรีส์ทั้ง 10 ตอนจบได้แล้ววันนี้ที่ Netflix อ้อ! พากย์ไทยก็ดูตลกดี และทีมพากย์ก็ถ่ายทอดออกมาได้เข้าปากคู่พระนางแบบไม่มีขัดตาRassarinhttps://www.hancinema.net/mydramalist.com