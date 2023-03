ซีรีส์เกาหลีแนวโรแมนติก “Call It Love” สตรีมแล้วบน Disney Plus Hotstar

ซีรีส์เกาหลีแนวโรแมนติก เมโลดรามา เรื่องใหม่ “Call It Love” นำแสดงโดย คิมยองกวัง, อีซองคยอง, ซองจุน, อันฮียอน และ คิมเยวอน ผลงานจากฝีมือผู้กำกับ อีกวังยอง สตรีมบน Disney Plus Hotstar ทุกวันพุธ รับชมวันละ 2 ตอน เริ่ม 22 กุมภาพันธ์Call It Love เล่าเรื่องราวชีวิตของ ชิมอูจู (อีซองคยอง) ที่ต้องพลิกผันดิ่งเหว หลังจากเธอพบว่าผู้เป็นพ่อนอกใจแม่ ไปมีคนรักใหม่ ชีวิตของเธอย่ำแย่ลงไปอีก เมื่อพ่อเสียชีวิตอย่างกะทันหัน แม่เลี้ยงไล่เธอออกจากบ้าน อูจูวางแผนแก้แค้นเอาคืน แต่เธอกลับพบว่า หัวใจได้หวั่นไหวให้กับ ชายหนุ่มผู้โดเดี่ยวและจิตใจอ่อนโยน ฮันดงจิน (คิมยองกวัง) โดยไม่รู้เลยว่า เขาเป็นลูกชายของผู้หญิงที่ทำลายชีวิตของเธอ