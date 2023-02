Prime Video ปักวันฉาย ซีรีส์โรแมนซ์ เรื่อง “True to Love” เริ่ม 12 เมษายน นี้

พร้อมกับสมาชิก ในประเทศ สิงคโปร์, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, ไต้หวัน, ฮ่องกง, ญี่ปุ่น, อินเดีย, สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, แคนาดา และ ออสเตรเลียTrue to Love หรือ "Bo-ra! Deborah" ซึ่งเตรียมออกอากาศในเกาหลีทาง ENA เป็นซีรีส์แนวโรแมนติก ตลก ที่พร้อมปล่อยมวลความรักให้แก่ผู้ชม เรื่องราวความรักของ เดโบราห์ (รับบทโดย ยูอินนา) โค้ชด้านการออกเดตชื่อดัง กับ สองหนุ่มหล่องานดี ซูฮยอก (รับบทโดย ยุนฮยอนมิน) นักวางแผนของสำนักพิมพ์ผู้ไม่ยอมใคร และ ซังจิน (รับบทโดย จูซังอุค) CEO ของสำนักพิมพ์นักแสดงสาว ยูอินนา (Yoo In-na) เป็นที่รู้จักจากบทบาทในซีรีส์ Guardian: The Lonely and Great God (ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ), The Spies Who Loved Me (สปายสายรัก) และ My Secret Hotel เธอพร้อมที่จะแสดงให้เห็นถึงการกลับมาของ เดโบราห์ หลังจากล้มเหลวในความรัก เธอเล่าว่า “ฉันมีความสุขและตื่นเต้นมาก ฉันหวังว่าทุกคนจะหัวเราะ ร้องไห้ ไปกับความสัมพันธ์ในเรื่องนี้ ฉันจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดเพื่อโปรเจ็กต์ที่ยอดเยี่ยมนี้ ดังนั้นได้โปรดรอติดตามชมนะคะ”ส่วน ยุนฮยอนมิน (Yoon Hyun-min) มีผลงานที่ผ่านมาเช่นเรื่อง Witch at Court (แสบ ใส อัยการแม่มด), Get Revenge และ Men are Men เขากล่าวว่า “ผมต้องขอบคุณ ที่จะได้กลับมาทักทายผู้ชมด้วยโปรเจ็กต์ใหม่เป็นครั้งแรกหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงที่ยอดเยี่ยม และทีมผู้ผลิต โดยเฉพาะบทซีรีส์ที่ยอดเยี่ยม ผมจะทุ่มเททำงานอย่างหนักตอนถ่ายทำ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวให้ออกมาดีที่สุดครับ”ทางด้าน จูซังอุค (Joo Sang-wook) มีผลงานที่ผ่านมาได้แก่ Alchemy of Souls (เล่นแร่แปรวิญญาณ), Touch, Fates & Furies และ Fantastic เป็นต้น เขากล่าวถึงผลงานใหม่เรื่องนี้ว่า “ผมจะมาทักทายผู้ชมด้วยผลงาน True to Love ที่จะมาปลุกเซลล์ความรักของผู้ชม! ผมรู้สึกสดชื่น ที่ได้ทักทายทุกคนด้วยละครสมัยใหม่หลังจากห่างหายไปนาน พวกเรากำลังสนุกไปกับการทำงานกับผู้กำกับ นักแสดง และทีมงานที่เก่งที่สุด ดังนั้นได้โปรดรอติดตามกันนะครับ”ซีรีส์ True to Love ผลิตโดย KT StudioGenie, Poongnyeonjeonpasang และ Oz Arena กำกับโดย อีแทกน จากผลงานซีรีส์ Mad for Each Other (พบรักไว้พักใจ), Diary of a Prosecutor และ Hello, My Twenties ร่วมกำกับโดย ซอมินจอง จากผลงานซีรีส์ A Love So Beautiful เขียนบทโดย อากยอง ถือเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งระหว่างผู้กำกับอีแทกน และ นักเขียนบทอากยอง หลังจากร่วมงานกันในซีรีส์ Mad for Each Other (พบรักไว้พักใจ)ข้อมูลจาก Prime Video, soompi.com, hancinema.net