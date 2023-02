Review ซีรีส์ : “บุปผาแห่งรัก” ซีรีส์โรแมนติกวาบหวิวของ “เจอร์รี่ F4” เรื่องคนมีปมระหว่างนักจัดสวนในตำนาน X ศิลปินสาวสายรุก

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

ทิ้งทวนเดือนแห่งความรักด้วยซีรีส์รักโรแมนติกขนาดแท้จากค่าย WeTV ที่ให้คำจำกัดความว่าซีรีส์โรแมนติกเมโลดราม่า ‘บุปผาแห่งรัก’ (The Forbidden Flower – 2023) ผลงานเรื่องล่าสุดที่มาพร้อมความหวือหวาวาบหวามที่สุดในชีวิตการแสดงของ ‘เจอร์รี่ เหยียน’ หรือ เจอร์รี่ F4 ผู้โด่งดังจากบทเต้าหมิงซื่อเวอร์ชั่นในตำนาน โคจรมาประกบ ‘สวีรั่วหาน’ นางเอกรุ่นน้องจาก ‘สู้สุดใจไปให้ถึงฝัน’ (Out With a Bang -2022) ที่อายุห่างกัน 23 ปี! (บรรทัดนี้ไม่ได้พิมพ์ผิดแต่อย่างใด เธอและเขาชีวิตจริงห่างกัน 23 ปีจริงๆ)‘บุปผาแห่งรัก’ (The Forbidden Flower – 2023) เป็นฝีมือของสองผู้กำกับ ‘เฉินโจ้วเฟย’ และ ‘จ้าวเสียวเหล่ย’ โดยคนหลังรับหน้าที่ทั้งกำกับและเขียนบท ผ่านผลงานเขียนบทโทรทัศน์ซีรีส์ดังมาแล้วอย่าง ‘นายเย็นชากับยัยปลาหมึก 2’ (Go Go Squid 2: Dt. Appledog's Time – 2021) และ ‘ฝากรักไว้ที่ท้ายครัว’ (Dating in the Kitchen – 2020) เรียกว่าดีกรีผู้กำกับมาแนวซีรีส์รักเต็มขั้นแต่สำหรับเรื่อง ‘บุปผาแห่งรัก’ จะไม่ได้มีโทนเรื่องแนวรักใสๆ หรือแนวตลกจั๊กจี้หัวใจเหมือนอย่างฝากรักไว้ที่ท้ายครัว แต่จะมาแนวอาร์ตที่ให้โทนภาพดูน่าหลงใหลแอบเซ็กซี่เล็กๆ มีกลิ่นอายยุค 90 น้อยๆเรื่องราวตามที่ค่ายสปอยล์มา ว่าด้วย ‘เหอหร่าน’ (สวีรั่วหาน) สาวน้อยที่มีโรคประจำตัวกำลังเรียนรู้การใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายของชีวิต จากประสบการณ์ความรักและการเติบโตกับ ‘เซียวหาน’ ชายวัยกลางคนที่มีอดีตอันขมขื่นจนสูญสิ้นความเชื่อมั่นต่ออนาคต โชคชะตาอันมหัศจรรย์สุดแสนอบอุ่นและโรแมนติก ทั้งสองต่างได้เติมเต็มส่วนสำคัญของชีวิตที่เคยขาดหายไป ได้ความมั่นใจและความหวังกับชีวิตกลับมาอีกครั้ง และได้เจอกับรักที่ตราตรึงใจเนื้อเรื่องเปิดมาที่เหอหร่านแวะมาร้านสระผมจนมาเจอกับเซียวหานที่รับหน้าสระผมให้เธอในวันนั้น การสระผมในครั้งนั้นทำให้เหอหร่านตกหลุมรักเซียวหานทันที จนวันต่อมาเธอมาที่รับทำผมนั้นอีกครั้งจึงทำให้รู้ว่าเซียวหานมาทำหน้าที่พาร์ทไทม์แทนพนักงานประจำ โดยเขามีร้านตัดผมโทรมๆ เล็กๆ เป็นของตัวเองอยู่ริมทะเล เหอหร่านไม่รอช้าเที่ยวไล่ตามหาหัวใจจนได้รู้ที่อยู่ของเซียวหาน และได้รู้ว่าเขาเช่าบ้านริมทะเลเปิดเป็นร้านตัดผมและทำงานหลักเป็นนักจัดสวน โดยตลอดการเจอกันของเหอหร่านและเซียวหาน เหอหร่านพยายามตามจีบเขาอย่างสุดกำลัง (เรียกว่ารุกหนักมาก แต่รุกอย่างมีชั้นเชิง)แม้เซียวหานจะมีท่าทีเย็นชา และมีท่าทีปฏิเสธน้ำใจของเหอหร่าน แต่ก็มีความเป็นสุภาพบุรุษพอที่จะดูแลเหอหร่านตามมารยาทของชายหนุ่ม การพบปะของพวกเขาทั้งคู่ เหอหร่านต้องแอบออกจากบ้านให้พ้นจากสายตาแม่ที่มีงานยุ่งตลอดเวลาและพยายามบงการชีวิตของเธอทุกฝีก้าว เพื่อออกมาเจอเซียวหาน หรือแม้แต่การชวนเซียวหานมาเป็นนายแบบวาดรูปที่สตูดิโอ ที่ซึ่งเหอหร่านแอบแม่มาเป็นอาจารย์สอนวาดภาพพาร์ทไทม์การพบกันในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ละครั้งเซียวหานจะพูดกับเหอหร่านแค่ไม่กี่คำ (ก็อย่างว่านะเสน่ห์ผู้สายเซอร์มีปม) แต่มันทำให้เหอหร่านรู้สึกเหมือนได้เติมเต็มความรู้สึกในหัวใจ ยิ่งเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อเซียวหานโดนเหอหร่านสาวน้อยของเราตามตื้ออยู่บ่อยๆ เข้ามาวอแวอยู่ทุกวี่วัน ประหนึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตก็ทำให้เซียวหานหวั่นไหว จนวันหนึ่งเหอหร่านเอ่ยปากขอเซียวหานเป็นแฟน พร้อมกับลักจูบเบาๆ หนึ่งที ทำเอาฟินกันทั้งหมู่บ้าน (หมายถึงผู้ชมอะนะ)เซียวหานไม่ตอบรับและไม่ปฏิเสธ แถมยังแหย่นี่จูบแรกหรือเปล่า? ถึงกับทำให้เหอหร่านอายเขินแต่ก็ไม่ได้ทำให้เหอหร่านหยุดรักในตัวเซียวหาน แต่ยิ่งรุกหนักตามติดเซียวหานแจ พยายามค้นหาและพูดคุยเรื่องที่คิดว่าเขาจะชอบ จนวันหนึ่งเรื่องจับผลัดจับผลูแม่ของเหอหร่าน จ้างเซียวหานมาจัดสวนหลังบ้านของเธอ โดยที่เซียวหานไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้คือบ้านของเหอหร่าน เพราะระหว่างการสานสัมพันธ์ของเซียวหานและตัวเหอหร่าน ต่างคนต่างก็ปิดบังอดีต ฐานะ และชีวิตอีกด้านไม่ให้อีกอีกฝ่ายรู้ ซึ่งทุกครั้งที่เซียวหานค่อยๆ รู้ตัวตนที่ปิดบังไว้ของเหอหร่าน เขามักจะไม่พอใจ ส่วนหนึ่งเพราะเขาไม่รู้ตัวว่าเริ่มแคร์และหึงเหอหร่าน อีกส่วนเพราะลึกๆ เขาเกลียดการโกหก แต่เพราะอะไรและทำไมถึงเป็นเช่นนั้น และความสัมพันธ์ของเขาและเธอจะดำเนินไปเป็นอย่างไร? ต้องไปตามกันต่อในซีรีส์งานนี้ไม่มีสปอยล์พล็อตเรื่องเรียบๆ ไม่มีอะไรซับซ้อน แต่เสน่ห์อยู่ที่วิธีเล่าเรื่อง การเล่นกับความสวยงามของภาพแสงและเงาให้อารมณ์อาร์ตๆ การดีไซน์ฉาก และเพลงประกอบชวนให้นึกถึงบรรยากาศยุค 90 มากๆ ตลอดจนการดำเนินเรื่องที่ซ่อนปมของสองตัวละครหลัก เพราะต่างฝ่ายต่างพยายามปิดบังปมในชีวิตของกันและกัน ไม่ยอมเผยตัวตนให้อีกฝ่ายรู้ รวมถึงไม่ให้ผู้ชมรู้เช่นกัน (กะให้รู้ไปพร้อมๆ กับตัวละครหลัก)ไม่ว่าจะเป็นปมชีวิตของเหอหร่านที่ไม่รู้ว่าแท้จริง เธอเป็นโรคร้ายแค่ไหน ครอบครัวมีปมชีวิตอะไร ทำไมแม่ของเธอจึงได้ควบคุมทุกฝีก้าวในชีวิตของเธอขนาดนั้น จนรู้สึกว่าเกินคำว่าปกติ หรือปมในอดีตของเซียวหาน ทำไมจึงกลายเป็นคนเย็นชาและไม่ค่อยค้าคบสมาคมกับผู้คนในหมู่บ้าน ชีวิตก่อนที่เขาจะมาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ เขามาจากที่ไหนมาก่อน เหตุใดจึงใช้ชีวิตแบบหลักลอย ไม่เป็นหลักแหล่งแต่เนื้อหาขั้นสุดที่ทำเอาผู้ชมกรี๊ดหัวใจละลาย คือ การหว่านเสน่ห์ของเซียวหาน ที่รับบทโดย เจอร์รี่ F4 ไหนจะมุมกล้องระดับโคลสอัพอณูความหล่อแบดในชุดเสื้อกล้ามสุดเซอร์โชว์กล้ามแน่นน้อยๆ แต่ละเฟรมชวนหวิวแอบเซ็กซี่ จนเหล่าชาวติ่งที่คลิกมาชมเรื่องนี้เกินครึ่งล้วนเป็นแฟนคลับสมัย F4 ต่างใจเหลวไปตามๆ กัน จนออกปากแซวว่า “นี่มันเต้าหมิงซื่อกลับชาติมาเกิดชัดๆ” เรียกว่ากาลเวลาทำอะไรผู้ชายคนนี้ไม่ได้แม้แต่น้อย ขนาดอายุอานามปาไป 46 แล้ว แต่ความหล่อลากดินไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อย จนใครก็อยากสิงเป็นนางเอกตามจีบเซียวหานกันตลอดทั้งเรื่องอีกมุกที่ตรึงผู้ชมให้ชวนเขินชนิดผ้าหม่ขาดหมดตู้ ฟินม้วนกันไป คือ ความสวยน่ารักเป็นธรรมชาติของเหอหร่านที่มาผสมผสานกับลูกตื้อลูกจีบยากจะหาใครเทียบของเธอ ปกติมีแต่กลเม็ดจีบสาว แต่ระดับน้องเหอหร่านสามารถเปิดหนังสือกลเม็ดจีบหนุ่มได้เลย อ่อยอย่างไรให้มีชั้นเชิง โปรยเสน่ห์ยังไงไม่ให้ดูแ_ด ตามไปดูลูกเล่นของน้องเหอหร่านได้เลยว่า น่ารักน่าเอ็นดู น้องพยายามมาก แต่ละมุกประหนึ่งตัวแทนของหมู่บ้าน (หมายถึงผู้ชมเองอยากจะทำแบบนี้มานานแล้ว)เรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ คือ เคมีความเข้ากั๊นเข้ากันของสองพระนาง เพราะถึงจะห่างกันถึง 23 ปีก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคขวางกันแค่ประการใด นอกจากงานสายตาดีย์มากแล้ว ทุกครั้งที่ทั้งสองเข้าฉากหยดมุกพ่อแง่แม่งอนที่ฝ่ายพระเอกแทบจะพูดนับคำ แต่มันเหมือนมีแม่เหล็กอะไรบางอย่างดึงดูดพวกเขาเข้ากันตลอดทั้งซีน จนคนดูลุ้นตัวบิด เผลอๆ รู้ตัวอีกทีคือตายคาหน้าจอไปแล้วที่สำคัญตลอดทั้งเรื่องจะได้เพลิดเพลินไปกับวิวริมทะเล ให้อารมณ์ชิลล์ๆ ติสท์ๆ กับการตกแต่งตึกรามบ้านช่องสไตล์บีชให้ได้ชมสบายตามกันไปตลอดทั้งเรื่องเป็นซีรีส์ที่เหมาะสำหรับดูคลายเครียดชิลล์ๆ และอบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งความรักตลอดทั้งเรื่อง ตอนนี้ได้แต่ลุ้นว่าตอบจบจะดราม่าหรือเปล่า เพราะด้วยพื้นฐานครอบครัวของพระเอกนางเอกช่างแตกต่างเป็นความรักต่างชนชั้นหรือะมีอุปสรรคความรักจากโรคร้ายของนางเอกหรือเปล่า จุดนี้ต้องไปตามลุ้นชมกันเองทาง WeTv Thailand เบาๆ แค่ 24 ตอนจบSoftlensmydramalist.comhttps://wetv.vip/th