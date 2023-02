ทาบทาม “กงยู” และ “ซอฮยอนจิน” ร่วมแสดงในซีรีส์โรแมนติกของ Netflix

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์) สื่อยักษ์ TV Daily รายงานว่า “กงยู” และ “ซอฮยอนจิน” จะแสดงร่วมกันในออริจินัลซีรีส์ของ Netflix เรื่อง “Trunk” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) ต่อรายงานข่าวดังกล่าว แหล่งข่าวจาก Management SOOP ต้นสังกัดของทั้งคู่กล่าวว่า “กงยูและซอฮยอนจินได้รับข้อเสนอให้แสดงใน Trunk จริง และพวกเขากำลังตรวจสอบข้อเสนอของพวกเขา การพิจารณาเป็นไปในเชิงบวก”Trunk สร้างจากนวนิยายชื่อเดียวกัน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหน่วยงานบริการการแต่งงานแบบกำหนดระยะเวลา หรือ NM ที่กำหนดชีวิตการแต่งงานกับคู่สมรสตามต้องการ โปรเจ็กต์นี้จะกำกับโดย คิมกยูแท (Kim Gyu-tae) จากผลงาน Our Blues, Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, It's Okay, That's Love, และ Live เขียนบทโดย พัคอึนยอง (Park Eun-young) จากผลงาน Hwarang: The Poet Warrior Youthตามรายงาน ซอฮยอนจิน กำลังเจรจาเพื่อรับบทรองหัวหน้าโนอินจีของ NM ที่เลือกที่จะเป็นโสดแม้ว่าอาชีพของเธอจะวนเวียนอยู่กับการแต่งงาน และ กงยู กำลังพูดคุยเพื่อรับบทโปรดิวเซอร์เพลง ฮันจองวอน ที่เชื่อว่าการแต่งงานทั้งหมดนั้น คือการหลอกลวงติดตามข่าวอัปเดตซีรีส์เรื่องนี้ทางละครออนไลน์เรียบเรียงจาก : soompi.com