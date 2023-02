Review ซีรีส์ : “Crash Course in Romance” คอร์สติวรักฉบับเร่งด่วน สร้างความปั่นป่วนแวดวงการศึกษาเกาหลี

หากคุณเคยใจฟูกับความรักความอบอุ่นของหมู่บ้านกงจินจาก Hometown Cha-Cha-Cha ปีนี้ผู้กำกับฯ คนเดิมได้กลับมาสร้างความสุขให้ผู้ชมทั่วโลกอีกครั้ง ในซีรีส์ดราม่าเรื่องใหม่ที่ตีแผ่แวดวงการศึกษาของเกาหลีอย่าง “Crash Course in Romance” อีกหนึ่งซีรีส์มาแรงแซงตัวเต็งหลายเรื่องภายใต้การแข่งขันอันโหดร้ายของแวดวงการศึกษาเกาหลี ที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ระหว่างมนุษย์แม่และเด็กมัธยมปลาย ความหวังของหมู่บ้านได้ถูกฝากไว้กับ “ติวเตอร์คณิตศาสตร์” อันดับหนึ่งของวงการ ซีรีส์อัดแน่นด้วยความรัก ความฝัน ความทะเยอะทะยาน และดาร์คไซต์แห่งวงการศึกษากำลังจะสร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้ผู้ชมอีกครั้ง...ว่าแต่ใครจะอยู่รอดบนสังเวียนเดือดนี้กันบ้าง!แค่ได้รู้ว่า ‘ยูเจวอน’ ผู้กำกับฯ ที่เคยสร้างความสำเร็จให้กับ Hometown Cha-Cha-Cha กลับมานั่งแท่นผู้กำกับฯ เรื่องนี้ ร่วมกับนักเขียน ‘ยางฮีซึง’ (จากซีรีส์ Once Again, Oh My Ghost) ส่งผลให้ Crash Course in Romance (2023) กลายเป็นความหวังของหมู่บ้านไปโดยปริยาย แต่ทว่าเรตติ้งช่วงเปิดตัว Ep. แรกทางช่อง tvN กลับไม่แรงอย่างที่คาดหวัง ก่อนจะมาไต่อันดับขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วง Ep.7-8 เมื่อความสัมพันธ์ระหว่าง “เถ้าแก่เนี้ยะแห่งร้านเครื่องเคียงตัวแทนประเทศ” กับ “ครูคณิตศาสตร์เบอร์หนึ่งแห่งเกาหลี” เริ่มพัฒนามากขึ้นCrash Course in Romance เป็นซีรีส์รอมคอมที่ว่าด้วยความรักความสัมพันธ์ในหลากหลายแง่มุม ทั้งในมิติของรักวัยผู้ใหญ่อย่าง ‘ชเวชียอล’ (รับบทโดย จองคยองโฮ) ติวเตอร์คณิตศาสตร์เบอร์หนึ่งของวงการกวดวิชา เจ้าของฉายา “หนุ่มล้านล้านวอน” ที่ครบเครื่องทั้งความหล่อ ฉลาด มาดดี มีอารมณ์ขันในการสอน และเข้มงวดกับการถ่ายทอดวิชาความรู้แบบจัดเต็ม ถึงอย่างนั้นเขาก็มีปมฝังใจที่ทำให้กลายเป็นคนเย็นชาและมีเส้นกั้นระหว่างผู้คนเสมอ ถึงแม้การงานจะเก่งขั้นเทพ แต่เขากลับมีปัญหาเรื่องการกินและการนอนหลับจนร่างกายอ่อนแอจนวันหนึ่งชเวชียอลได้ชิมอาหารฝีมือ ‘นัมแฮงซอน’ (รับบทโดย จอนโดยอน) เถ้าแก่เนี้ยะร้านเครื่องเคียงตัวแทนประเทศ โลกทั้งใบของเขาก็กลับมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง รสชาติที่คุ้นเคยในอดีตทำให้เขามีความสุขกับการกินมากขึ้น เขาจึงค่อย ๆ ตกหลุมรักนัมแฮงซอนผู้ละทิ้งความฝันในฐานะนักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติ เพื่อทำหน้าที่ผู้นำครอบครัวตั้งแต่มัธยมปลายหลังสูญเสียแม่ไปอย่างกระทันหัน ทำให้เธอต้องหาเลี้ยงครอบครัวด้วยการสานต่อร้านอาหาร เพื่อเลี้ยงหลานสาวและน้องชายที่เป็นแอสเพอร์เกอร์อีกคู่เป็นความรักในวัยเรียนระหว่าง ‘นัมแฮอี’ (รับบทโดย โนยุนซอ) ลูกเลี้ยงของนัมแฮงซอน เด็กสาวจิตใจดี เรียนดี และหน้าตาดี เธอไม่เชื่อมั่นในการเรียนกวดวิชา อาจเพราะไม่อยากเป็นภาระให้นัมแฮงซอน แต่หลังจากติวเข้มกับชเวชียอลก็ทำให้เธอเปลี่ยนมุมมองความคิดไปเลย โดยมี ‘อีซอนแจ’ (รับบทโดย อีแชมิน) เพื่อนร่วมชั้นที่แอบชอบเธออยู่เงียบ ๆ คอยปกป้องดูแล แม้รักครั้งนี้คุณแม่ของเขาจะไม่ปลื้มก็ตามนอกจากความรักระหว่างหนุ่มสาว ผู้ชมยังได้เห็นความรักความอบอุ่นของครอบครัว โดยเฉพาะนัมแฮงซอนที่คอยดูแลน้องชายจิตใจไม่ปกติด้วยความเข้าใจ และดูแลนัมแฮอีได้อย่างดีไม่มีขาดตกบกพร่อง มิตรภาพระหว่างนัมแฮงซอนและเพื่อนสนิท รวมถึงความห่วงใยระหว่างเจ้านายและลูกน้อง ซีรีส์ยังสอดแทรกความโรแมนติกเบา ๆ ผ่านความรักระหว่างชเวชียอลและนัมแฮงซอน ที่ดูแล้วฟีลกู๊ดกำลังฟินชวนให้อินกับเคมีที่เข้ากันของทั้งคู่เชื่อว่า หลายคนคงเคยได้ยินความโหดร้ายของแวดวงการศึกษาเกาหลีใต้กันมาบ้าง ไหนจะการแข่งขันสูง ความกดดัน และความคาดหวังของพ่อแม่ ที่ทำให้เด็ก ๆ หลายคนต้องเผชิญหน้ากับความเครียดสะสมจนถึงขั้นฆ่าตัวตาย จะเห็นได้จากซีรีส์เกาหลีหลายต่อหลายเรื่องมักจะนำเสนอด้านมืดของแวดวงการศึกษาผ่านการกลั่นแกล้งและบูลลี่กันในโรงเรียน โดยเหยื่อมักเป็นเด็กบ้านจนหรือคนไม่มีทางสู้ แต่กลับไม่มีใครกล้าตำหนิเพียงเพราะผู้กระทำผิดเป็นลูกผู้มีอิทธิพลหรือมหาเศรษฐีของประเทศส่วนในซีรีส์ Crash Course in Romance เลือกหยิบยกความน่ากลัวด้านการแข่งขันในโรงเรียนกวดวิชา การแก่งแย่งชิงดีของเด็กและพ่อแม่ จนถึงการเมืองในหมู่ผู้ปกครอง แม้จะไม่ดาร์คเท่าซีรีส์เรื่องอื่น ๆ แต่ก็น่ากลัวไม่แพ้กัน เราจะได้เห็นการแข่งขันกันของบรรดาคุณแม่และเด็กๆ เพื่อจะเป็นที่หนึ่งในการสอบทุกสนาม การแข่งขันของสถาบันกวดวิชา บรรดาครู แล้วยังมีคุณแม่ที่สปอยล์ลูกจนเสียคน คุณแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างแม้แต่การโกงข้อสอบ และคุณแม่ที่ต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกได้กวดวิชากับครูเบอร์หนึ่งถึงอย่างนั้น เราก็จะได้เห็น bright side ผ่านหัวใจของคนเป็นแม่ที่รักและหวังดีกับลูกเสมอ แม่ที่คอยอยู่เคียงข้างในวันที่ลูกหมดแรง และการต่อสู้กับอำนาจมืดของครูชเวชียอล เด็กบ้านจนที่ดิ้นรนจนกลายเป็นเบอร์หนึ่งในโลกแห่งคณิตศาสตร์ของเกาหลี เขายึดมั่นในจิตวิญญาณความเป็นครูและความถูกต้องเป็นอันดับหนึ่ง รวมถึงมีอดีตฝังใจกับลูกศิษย์สาวที่ฆ่าตัวตายจากความกดดันในการสอบสอดคล้องกับข้อมูลจาก *The Korea Times ที่เปิดเผยผลสำรวจสถิติการฆ่าตัวตายในเด็กนักเรียนเกาหลีในปี 2018 พบว่า กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมปลายมีสัดส่วนการฆ่าตัวตายมากที่สุดถึง 76% โดยในปี 2017 มีเด็กฆ่าตัวตาย 114 คน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากความขัดแย้งในครอบครัว ความเครียด และความกดดันจากผลการเรียน ซึ่งซีรีส์ได้รวบตึงประเด็นเหล่านี้ออกมาถ่ายทอดได้อย่างครอบคลุม ผ่านมุมมองของครู ผู้ปกครอง สถาบันกวดวิชา และเด็กนักเรียน ราวกับจะดีดนิ้วเรียกสติให้แวดวงการศึกษาเกาหลีลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังซีรีส์เกาหลีหลายเรื่องมักจะสอดแทรกวัฒนธรรมการกินอาหารของชาวเกาหลีไว้แบบแนบเนียน ผ่านบทสนทนาในร้านอาหารข้างทาง ปิ้งย่าง โซจู มักกอลลี เช่นเดียวกับเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้ได้สอดแทรกวัฒนธรรมการกินเครื่องเคียงที่อยู่คู่กับอาหารเกาหลีมาช้านาน และจัดเป็น Soft Power ที่จะกลายเป็นอาหารจานโปรดของบ้านเรา โดยเครื่องเคียงจะแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ กิมจิ (ดองพริก) นามุล (คลุกปรุงรส) มูชิม (ยำรสเผ็ด) บกกึม (ผัดซอส) โจริม (เคี่ยวปรุงรส) จิม (นึ่งหรือต้ม) และจอน (ทอด) โดยนัมแฮงซอนได้ซึมซับการปรุงอาหารมาจากคุณแม่นั่นเองความที่นัมแฮงซอนเป็นเจ้าของร้านเครื่องเคียงที่ได้ยอดรีวิวถล่มทลาย และกลายเป็นร้านประจำของคุณแม่บ้านเกาหลีรวมถึงชเวซียอลอีกด้วย เรียกว่า ใครได้ลองชิมรสมือของนัมแฮงซอนเป็นยากจะถอนตัว ทำให้เราได้เห็นกรรมวิธีการปรุงอาหารเกาหลีที่ดูแล้วอยากจะออกไปกินปิ้งย่างเกาหลีซะเดี๋ยวนั้น แถมยังสอดแทรกวัฒนธรรมการกินอย่างอาหารสำหรับยามป่วยไข้ เมาค้าง อ่อนเปลี้ยเพลียแรง แม้แต่อาหารที่ช่วยปัดเป่าเคราะห์ร้าย (ตอนที่น้องชายของนางเอกถูกเข้าใจผิด และโดนจับเข้าห้องขังหนึ่งคืน) การกินรามยอนเวลาไปแคมป์ปิ้งตกปลา เป็นต้นนอกจากนี้ ในหลายตอนจะเห็นว่า นัมแฮงซอนให้ความสำคัญกับการทำอาหารและนึกถึงคนกินเป็นอย่างมาก เธอเชื่อว่านอกจากอาหารจะช่วยให้อิ่มท้อง มีเรี่ยวแรง แล้วยังช่วยให้มีความสุขมากขึ้น เราจึงเห็นรอยยิ้มเล็ก ๆ ตรงมุมปากเวลาเธอเข้าครัวทำอาหาร (ถ้าทีวีมีกลิ่นหอมออกมาได้ผู้ชมก็คงจะหิวไปตาม ๆ กัน) เธอมักจะใส่ใจเรื่องการเลือกสรรวัตถุดิบตามฤดูกาลที่เน้นความสดใหม่ และสอนเคล็ดลับการทำอาหารเล็ก ๆ ลงไปอีกด้วยติดตามความสนุกคลุกเคล้าความหิวไปกับ Crash Course in Romance จำนวน 16 ตอน ออนแอร์ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ได้แล้ววันนี้ทาง NetflixRassarinhttp://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2018/03/181_245258.html?fbclid=IwAR1DPGeqVZy7Emk3-j29EmmdNrKct2S-9ZHx--qFfZ4SeEOscpkjrRuY8Pohttps://www.hancinema.net/