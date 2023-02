“ซงจุงกิ” ควงภรรยา “เคที่ หลุยส์” ออกสื่อคู่กันครั้งแรก หลังประกาศข่าวแต่งงานและมีลูก

โดย คู่รักข้าวใหม่ปลามัน ทักทายแฟนๆ และสื่อที่สนามบินภายใต้หน้ากาก ด้วยสีหน้าออกไปทางชื่นมื่น! โดยเฉพาะซงจุงกิ ทั้งนี้ มีรายงานข่าวนักแสดงหนุ่ม ว่าที่คุณพ่อคนใหม่ของบันเทิงเกา จะใช้เวลาถ่ายทำ 1-2 เดือน สำหรับโลเคชั่นที่นี่ภาพยนตร์เรื่อง My Name is Loh Kiwan ดัดแปลงจากนวนิยายของนักเขียน โจแฮจิน เรื่อง I Met Loh Kiwan บอกเล่าเรื่องราวของการพบกัน การเลิกรา และ ความรัก ระหว่างชายหนุ่มผู้แปรพักตร์ชาวเกาหลีเหนือ โลกีวาน (รับบทโดย ซงจุงกิ) ซึ่งเดินทางลี้ภัยไปยังประเทศเบลเยียมด้วยความหวังสุดท้ายของชีวิต และ มาเรีย ( ชเวซองอึน - Choi Sung-eun) หญิงสาวที่ไร้เหตุผลในการมีชีวิตอยู่ภายหลังจากได้ยืนยันความสัมพันธ์ของพวกเขาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ซงจุงกิ ก็ได้แชร์ข่าวดีผ่านทางจดหมาย ซึ่งโพสต์ในแฟนคาเฟ่อย่างเป็นทางการของเขา เมื่อวันที่ 30 มกราคม ทั้งข่าวการแต่งงานใหม่ และการตั้งครรภ์ของภรรยา ตอนหนึ่งในจดหมายเขาระบุว่าcr : soompi.com