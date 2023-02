พบกับซีรีส์แอกชันดรามา “ตรวนธรณี” Chains of Heart ทางช่อง3

ทยอยปล่อยภาพฉากแอกชัน บู๊ระห่ำออกมาให้ได้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับ ซีรีส์ “Chains of heart ตรวนธรณี” บริษัท แม็กซิม่อนโซลูชั่น โดย 2 ผู้จัด อัญธิศร เชาวนปรีชา, ศุภกิตติ์ กันอุปัทว์ ที่ออกอากาศทาง ช่อง 3 กด 33 ล่าสุดคู่พระนายของเรื่องอย่างหนุ่ม “คัท ธนวัฒน์” และ “ไฮด์ ศรุญสธร” ก็มาอัพเดทให้ฟังกันว่า ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ฉากบู๊แอกชันอย่างเดียวเท่านั้น ฉากจิ้นฟินจิกหมอนที่หลายคนรอคอย ก็จะมีมาให้ได้ชมกันอย่างแน่นอน เรื่องเลิฟซีนไม่ต้องพูดถึง เตรียมรอชมกันได้เลย ที่สำคัญตื่นเต้นกันมาก ๆ เพราะซีรีส์ตรวนธรณีถึงเวลออกอากาศแล้วเรื่องราวซีรีส์ Chains of heart ตรวนธรณี เป็นเรื่องราวของคู่รัก ดิน (คัท ธนวัฒน์) และ เคน (ไฮด์ ศรุญสธร) ที่พบรักกันบนภูสอยดาว ผ่านการแนะนำของ หิน (มาร์ค ปาหุณ) รุ่นน้องคนสนิทของเคน ที่เป็นพี่ชายของดินด้วย และ พายุ (ชะเอม อลงกรณ์) แฟนของหิน และเป็นเพื่อนสนิทของเคน จนเมื่อ ดิน และ เคน เรียนจบ ดิน มาเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เคน เป็นพนักงานออฟฟิศที่หลงไหลในการทำอาหาร เมื่อความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ดิน ได้รับมอบหมายจาก ดอน (ป๊อปปี้ รัชพงศ์) เจ้าหน้าที่สืบสวนจากแผนกสืบสวนคดีร้ายแรงให้ตามสืบคดีของ อินทร์ผา (ตุ้ย เกียรติกมล) และ เอ๋ (แบม กัญกนิษฐ์) สองพี่น้องผู้ทรงอิทธิพลที่มีคดีติดตัวมากมาย ดินพลาดท่าถูกตามล่า ทำให้เคนต้องหนีตามไปด้วยจนถูกยิงตกหน้าผา ทั้งคู่รอดตายแต่เพื่อความปลอดภัย ทางการจึงปล่อยข่าวว่าดินและเคนตายแล้ว ทำให้ต่างคิดว่าอีกฝ่ายตายไปแล้วจริงๆ เคนบาดเจ็บสาหัส ส่วนดินบาดเจ็บจนใบหน้าเสียโฉม ก่อนจะทำศัลยกรรมแปลงโฉมใบหน้าใหม่ และเปลี่ยนตัวตนเป็น ลู่ (บูม รวีวิชญ์) นักธุรกิจชาวฮ่องกงที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในช่วงนั้นพอดี เรื่องราวการแก้แค้นให้แก่คนรักจึงเริ่มต้นขึ้นไฮด์-คัท นักแสดงนำ เผยว่า “จริง ๆ แล้ว ตรวนธรณี เนี่ยเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นดรามานะครับ แต่ว่ามีความแฝงจิ้น ความเป็นความวายไปด้วย ความจิ้นจะมีพอสมควรเลย ในนิยายกับซีรีส์ของเราเรามาปรับให้แบบทันสมัยมากขึ้น กุ๊กกิ๊กเลิฟซีนต้องเขิลอยู่แล้วนะ จริง ๆ เรามีการเวิร์คช็อปหลายรอบครับ มันก็อาจจะทำให้เราแบบเขินน้อยลง สำหรับไฮด์ปรับไม่เยอะครับเพราะเคยผ่านผลงานมาบ้าง ของคัทถือว่าปรับเยอะมาก ๆ ก็เคยมีผลงานมาบ้างแต่ว่าไม่ใช่ทางวายเลยมีปรับเยอะหน่อย คู่ของมาร์คกับชะเอม เค้าจะออกกวน ๆ กันมากกว่า แบบกระเซ้าเย้าแหย่ ไม่ค่อยเหมือนคู่เราสองคน ใกล้ลงจอแล้วครับ ก็ตื่นเต้นมาก มันเร็วไปหมดเลยครับ รู้สึกว่าช่วงที่เราถ่ายทำเนี่ย ระยะเวลามันรู้สึกว่านานมาก แต่พอมาถึงวันนี้มันเร็วมากครับ รู้สึกว่ามันคิดถึงคนในกองแล้วอ่ะ ทั้ง ๆ ที่เรายังทำงานอยู่นะ มันเลยทำให้แบบ อุ๊ยใจหวิวอยู่เหมือนกันนะตอนเนี้ย ทุกคนตั้งใจทำงานกันมาก อยากให้ทุกคนได้ดูครับ แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองเปิดใจครับกับซีรีส์เรื่อง ตรวนธรณี ครับผม ฝากซีรีส์เรื่อง ตรวนธรณี หรือว่า Chains Of Heart ที่จะเริ่มออนแอร์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22.40 น.ทางช่อง 3 กด 33 ครับ”