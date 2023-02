หล่อออร่ากระจาย “พัคโบกอม” เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ ฉลองเริ่มต้นกับสังกัดใหม่ “THEBLACKLABEL”

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา THEBLACKLABEL ได้ส่งสัญญาณอย่างเป็นทางการถึงการเริ่มต้นใหม่ของ พัคโบกอม กับ ต้นสังกัดใหม่นี้ ด้วยการปล่อยรูปโปรไฟล์ของเขา พร้อมข้อความต้อนรับว่า“ยินดีต้อนรับสู่ THEBLACKLABEL พัคโบกอม! เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ดูแลนักแสดงพัคโบกอมผ่านกิจกรรมต่างๆ และหวังว่าจะได้รับความสนใจและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากคุณ”ผลงานซีรีส์ใหม่ “พัคโบกอม” จับคู่กับ “ไอยู” ในซีรีส์พีเรียดโรแมนซ์ “You Have Done Well” เขียนบทโดยนักเขียนยอดนิยม อิมซังชุน จากผลงาน When the Camellia Blooms กำกับโดย คิมวอนซ็อก จากผลงาน Signalcr : soompi.com