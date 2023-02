ซีรีส์จีนแนวเทพเซียน มาอีกแล้วหนึ่งเรื่อง “The Starry Love” ปักวันฉาย 16 ก.พ. ทาง YOUKU

เป็นผลงานของผู้กำกับชื่อดัง “จูรุ่ยปิน” จากซีรีส์ “ทาสปีศาจ | The Blue Whisper” ทั้งสองภาค (2022) นำแสดงโดย เฉินซิงซวี่ (Chen Xingxu) และ หลี่หลานตี๋ (Li Landi) ร่วมด้วย เฉินมู่ฉือ (Chen Muchi) / เหอเสวียนหลิน (He Xuanlin) / ฉินเทียนอวี่ (Qin Tianyu) / โจวจ้าน (Zhou Zhan) / ตานเจิงจิ่นเหม่ย / (Tanjeng Jinmei) ไต้อย่าฉี (Dai Yaqi) / ไป๋อวี๋เฟย (Bai Yufei) / หวังลีน่า (Wang Lina) / เฉาป๋อ (Cao Bo) / เจี่ยงเซียวหลิน (Jiang Xiaolin) / เฉินซือเช่อ (Chen Siche) และอีกมากมายThe Starry Love เล่าเรื่องราวของฝาแฝดเซียนสองสวย องค์หญิงชิงขุย (รับบทโดย เหอเสวียนหลิน) แฝดพี่ผู้แสนอ่อนโยน จิตใจดี หมั้นหมายกับว่าที่ราชาแห่งสวรรค์ เส้าเตียนโหย่วฉิน (รับบทโดย เฉินซิงซวี่) กับ องค์หญิงเย่ถาน (รับบทโดย หลี่หลานตี้) แฝดน้องผู้แก่นแก้ว หัวรั้น แสนฉลาดและไหวพริบดี แต่ถูกกลั่นแกล้งจับให้หมั้นหมายกับองค์ชายปีศาจ ฉาวเฟิง (รับบทโดย เฉินมู่ฉือ) สองเซียนสาวต้องมาสลับตัวกันในวันแต่งงานวันเดียวกันโดยบังเอิญ เรื่องราววุ่นๆ เกิดขึ้นตามมาจากความผิดพลาดที่ฟ้ากำหนด ชนิดที่เหล่าทวยเทพ และแดนสรวง ต้องสั่นสะเทือนเรียบเรียงจาก : ยูทูบ YOUKUภาพประกอบจาก : ทวิตภพ YOUKU Official