เรื่องย่อ "ราชาวิหค | Destiny Seeker The Series"

: ราชาวิหค ชุด สิบสองเศร้า โดย Chiffon cake: ซีรีส์วาย: Saturday20th Studio: Insight Entertainment: ทุกวันอังคาร เวลา 20:00 น. ทางแอปพลิเคชัน WeTV หรือ https://wetv.vip เท่านั้น! พิเศษ! สมาชิก WeTV VIP รับชมได้มากกว่า 1 ตอน: ตอนแรก 14 กุมภาพันธ์ 2566ณ UIT หรือ Unicorn Institute of Technology and Innovation มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์สตาร์ทอัพแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่แม้จะทันสมัยและโอ่อ่าเพียงใด ก็ยังมีธรรมเนียมแปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ นั่นก็คือการคัดเลือกนักศึกษาเข้าหอพัก ที่จะเลือกตามลักษณะที่โดดเด่น เช่น หอ 1-เป็นหอของเด็กรักเรียน / หอ 2-เป็นหอที่รวมเอาพวกนักกีฬาเอาไว้ / หอ 3- เป็นหอพักของคนหน้าตาดี / หอ 4-เป็นศูนย์รวมของลูกท่านหลานเศรษฐีทุกประเภท / หอ 5-เป็นหอของชาวโอตาคุและเหล่าเกมเมอร์ / และหอ 6-เป็นหอของพวกเสรีชน อาร์ทติสต์ทุกแขนงแต่คู่ปรับตลอดการของเหล่าชาวหอคงหนีไม่พ้นคิวท์บอยหอ 3 และนักกีฬาสุดเถื่อนจากหอ 2 จะกี่รุ่นกี่ปีก็ตีกันไม่เลิก เดือนร้อนถึงประธานที่ต้องคอยไกล่เกลี่ยให้ตลอดนั่นคือ “สงคราม” (ชิษณุพงศ์ เศิกศิริ ) ประธานหอ 2 ที่แม้จะหน้าตาดี แต่น้อยคนนักจะกล้าสบตา เพราะเจ้าตัวนิสัยดุดันสมชื่อ กับ “อ้าย” (ณฐวัฒน์ ธนทวีประเสริฐ ) ประธานหอ 3 เจ้าของเบ้าหน้าฟ้าประทานที่ไม่ว่าชายหรือหญิง ถ้าได้มีโอกาสเห็นหน้าก็ต้องมองตามเหลียวหลังอย่างเคลิบเคลิ้มแม้คนทั้งมหาวิทยาลัยจะเห็นว่าทั้งคู่คือคู่ปรับตัวฉกาจ แต่แทบไม่มีใครรู้ว่าทั้งคู่มีความรู้สึกดี ๆ ต่อกันและคอยช่วยเหลือกันเสมอ แถมทั้งคู่เป็นประธานหอที่ดี อ้ายดูแลเหล่าคิวท์บอยหอ 3 อย่างดี จะมีหนักใจก็แค่ตัวท็อปของหออย่าง “มีน”(ณัฐพัฒน์ สุวานิชย์) เท่านั้นมีนเป็นดาราดาวรุ่งที่ไม่ใช่แค่หน้าตาดี แต่ยังมีเสน่ห์ดึงดูดคนมากมาย หนึ่งในนั้นคือสงครามผู้ไม่ค่อยแคร์ใคร หรือสนิทสนมกับใครง่าย ๆ กลับสามารถพูดคุยกับมีนอย่างสนิทสนม และนี่เองที่ทำให้อ้ายเข้าใจว่าสงครามแอบชอบมีน ในขณะที่มีนโปรยเสน่ห์และ “กันเอง” กับคนไปทั่ว แต่คนเดียวที่มีนต้องการจริง ๆ อย่าง “ไปป์” (ณัฐพล มูสิกะนันท์ )กลับไม่เคยมองมาสักครั้งและแม้ “ไปป์” ผู้มีดีทั้งความหล่อและความรวยจะเป็นเด็กหอ 2 ที่เป็นถึงมือขวาและเพื่อนสนิทของสงคราม แต่กลับแหกธรรมเนียมด้วยการสนิทสนมและแอบรักอ้ายไปพร้อม ๆ กันเป็นนักศึกษาปี 4 ของ UIT ว่าหนักแล้ว ในฐานะประธานหอก็มีงานยุ่งตลอดเวลา แต่อ้ายลำบากกว่านั้นเพราะต้องตกกระไดพลอยโจน หาเงินหลายแสนใช้หนี้นอกระบบแทนลูกพี่ลูกน้องอย่าง “โอม”(ภูริชล คุ้มศิริ) ด้วยความจำเป็น โชคยังดีที่สงครามไม่ปล่อยให้อ้ายต้องลำบาก ยื่นมือเข้ามาจัดการด้วยความเต็มใจ ซึ่งอ้ายรู้สึกของคุณและติดค้างจนเสนอตัวจะช่วยสงครามจีบมีนเป็นการตอบแทนนอกเหนือจากการใช้เงินคืน สงครามซึ่งต้องการหาข้ออ้างใกล้ชิดอ้ายอยู่แล้วเลยรับข้อเสนอของอ้ายแบบไม่มีทางเลือกในขณะที่ความใกล้ชิดยิ่งทำให้ทั้งคู่รู้ใจตัวเอง อ้ายก็รู้สึกปวดใจที่กับเงื่อนไขที่ตัวเองเสนอจนต้องรีบหาเงินมาคืนสงครามเพื่อหลุดพ้นเรื่องทั้งหมด แต่สงครามกลับไม่ยอมให้อ้ายตีตัวออกห่างได้ง่าย ๆตามจีบเต็มที่ไม่สนฐานะประธานหอของทั้งคู่ และธรรมเนียม ”ต่างหอ ต่างอยู่” จนลูกหอ 2 และ 3 รวมทั้งคนทั้งมหาวิทยาลัยจับตามองอย่างคลางแคลงใจเมื่อสลัดไม่พ้น หนียังไงก็ไม่รอด อ้ายตัดสินใจยอมรับความรู้สึกของสงคราม และร่วมมือทำสิ่งที่ไม่มีชาวหอคนไหนใน UIT เคยทำ นั่นคือรวมกลุ่มกับสงครามและไปป์ที่อยู่กันคนละหอ นำเสนอโปรเจคนวัตกรรมเข้าพิทชิ่งชิงทุนพัฒนาโปรเจคหลายล้านบาท ซึ่งนับเป็นเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ ที่นักศึกษาปีสุดท้ายของ UIT ทุกคนตั้งใจคว้ามาให้ได้ ท่ามกลางการคัดค้านของลูกหอและคนทั้งมหาวิทยาลัยติดตามทุกการต่อสู้ ฝ่าฟัน ทั้งเรื่องฝัน เรื่องหัวใจ และความวุ่นวายของชาวหอสุดป่วนทั้งหลายนี้ได้ใน “ราชาวิหค Deatiny Seeker The Series” ทาง We TVชิษณุพงศ์ เศิกศิริ (เอิร์ท) : สงครามณฐวัฒน์ ธนทวีประเสริฐ (แบงค์) : อ้ายณัฐพล มูสิกะนันท์ (บอส) : ไปป์ณัฐพัฒน์ สุวานิชย์ (พรีเซ้นต์) : มีนภูริชล คุ้มศิริ (เนปจูน) : โอมชวนากร ดอนมงคล (โปเต้) : พลัสเตอร์สาริณ รุ่งเกียรติวงศ์ (ริน) : นาโนศุภณัฐ สุดจินดา (ตอง) : ธัชอินทัช กูรมะสุวรรณ (อินทัช) : ปอง