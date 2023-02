Review ซีรีส์ : “ณ ที่สายลมรักพัดผ่าน” ซีรีส์ฮีลใจ อิ่มวิว ให้ข้อคิด ผลงานของ “หลิวอี้เฟย - หลี่เซี่ยน”

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

สำหรับใครที่กำลังมีจิตใจว้าวุ่น ต้องการการเติมพลังใจ ต้องไม่พลาดซีรีส์เรื่องนี้ด้วยประการทั้งปวง สำหรับ ‘ณ ที่สายลมรักพัดผ่าน’ (Meet Yourself - 2023) ซีรีส์ฟีลกู๊ดสายละมุน ที่ได้นางเอกระดับนางฟ้าอย่าง ‘หลิวอี้เฟย’ โคจรมาคู่กับ ‘หลี่เซี่ยน’ พระเอกยิ้มใจละลายจาก ‘นายเย็นชากับยัยปลาหมึก’ (Go Go Squid! - 2019)ซีรีส์โรแมนติกแนวพัฒนาสังคมเชิงสร้างสรรค์นี้ เล่าเรื่องราวของ ‘สวี่หงโต้ว’ (หลิวอี้เฟย) ผู้จัดการโรงแรมสายเป๊ะที่มุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาทำแต่งานเพียงเพื่อบรรลุความฝันในอุดมคติ อยากมีบ้าน มีรถ มีแฟน จนละเลยการดูแลตัวเองและไม่มีเวลาพักผ่อน แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเธอเผชิญหน้ากับการสูญเสียเพื่อนสนิทอย่างกะทันหันด้วยโรคร้าย แถมก่อนตายเพื่อนสนิทได้สั่งเสียให้เธอหัดออกไปใช้ชีวิตเสียบ้างก่อนที่จะไม่มีชีวิตให้ใช้การสูญเสียครั้งสำคัญนี้ เธอรู้สึกเสียศูนย์ เหมือนสูญเสียส่วนหนึ่งของชีวิต ทำให้เธอหันมาฉุกคิดและสำรวจชีวิตตัวเองว่าเธอใช้ชีวิตถูกต้องแน่แล้วหรือ ท้ายสุดเธอตัดสินใจลาออกจากงาน เดินทางมาพักจิตเยียวยาใจแสนบอบช้ำในหมู่บ้านวัฒนธรรมสุดชิลแห่งหนึ่งในเมืองต้าหลี่ที่นี่เธอได้พบกับ ‘เซี่ยจื่อเหยา’ (หลี่เซี่ยน) ชายหนุ่มอารมณ์ดีที่มีเส้นชีวิตต่างจากเธอโดยสิ้นเชิง ชีวิตที่ลาออกจากหน้าที่การงานที่ดีในเมืองใหญ่ เพื่อกลับมาพัฒนาบ้านเกิดในฐานะประธานการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเซี่ยจื่อเหยาชวนสวี่หงโต้วให้ช่วยนำเอาประสบการณ์จากแวดวงสายงานโรงแรมมาช่วยปรับปรุงบริหารงานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้าน จากแรกเริ่มเธอเป็นเพียงผู้มาเยือนหมู่บ้านแห่งนี้ ค่อยๆ เข้ามาผูกพันกับผู้คนในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยมิตรภาพและความอบอุ่น จนได้มาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และเกิดเป็นความรักเล็กๆ ระหว่างเธอและเซี่ยจื่อเหยาที่ต่างตกหลุมรักกันและกัน ต่างช่วยอีกฝ่ายประคับประคองก้าวข้ามผ่านปมในอดีตไปด้วยฟังพล็อตแล้วหลายคนอาจรู้สึกว่าเนื้อหาดราม่าเกินไปหรือเปล่า แต่ต้องบอกว่า ‘ไม่เลย’ เพราะซีรีส์กลับถ่ายทอดออกมาให้ดูง่าย ดูสบาย ดูเพลิน ดูแล้วละมุนจิตอิ่มเอมใจ ให้ความรู้สึกของการเป็นซีรีส์ครอบครัวหรือแนวโรดทริปมากกว่า แม้ตัวซีรีส์จะเล่าเรื่องค่อนข้างเนิบนาบ แต่กลับไม่ได้รู้สึกน่าเบื่อแต่อย่างใด โดยจงใจถ่ายทอดชีวิตสโลว์แสนน่าอิจฉา เล่าผ่านตัวละครสวี่หงโต้วออกมาได้ตรึงตาตรึงใจผู้ชมจะได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศทิวทัศน์อันแสนสวยงาม สุขสงบ และเรียบง่ายของหมู่บ้านวัฒนธรรมเล็กๆ (หมู่บ้านสมมติ) ของเมืองต้าหลี่ มณฑลยูนนาน ความเป็นธรรมชาติ ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น และการใช้ชีวิตของผู้คนแสนสโลว์ไลฟ์เต็มไปด้วยมิตรภาพและความอบอุ่น โดยมีเรื่องราวความรักของอดีตนักการโรงแรมสาวที่จิตใจบอบช้ำและหนุ่มนักพัฒนาชุมชนมาเป็นแบ็คกราวน์ ตัวซีรีส์ถ่ายทอดมู้ดแอนด์โทนประหนึ่งเหมือนพาผู้ชมได้ไปท่องเที่ยวสถานที่นั้นๆ ไปพร้อมกับนางเอกของเรื่องเลยทีเดียวการลำดับภาพแสนละมุนและโทนเรื่องที่มีความคล้ายกับซีรีส์เกาหลีเรตติ้งฮอตในอดีตอย่าง ‘โฮมทาวน์ ชะชะช่า’ (Hometown Cha Cha Cha) เรื่องนี้ แม้จะไม่ได้เป็นกระแสปังในไทย แต่ที่เมืองจีนทันทีที่ออกฉากไม่กี่ตอน ซีรีส์เรื่องนี้ก็กลายเป็นซีรีส์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองต้าหลี่ มณฑลยูนนานไปโดยปริยาย เพราะกองถ่ายยกการกองไปถ่ายทำถึงสถานที่จริง และอีกหลายๆ ฉากไปถ่ายกันที่เมืองโบราณของต้าหลี่อีกด้วย เรียกว่ากลายเป็นกระแสให้ชาวเน็ตหลายคนต่างอยากตามรอยสถานที่ในซีรีส์เรื่องนี้สักครั้งหากใครที่เคยซาบซึ้งจากซีรีส์น้ำดีเรตติ้งถล่มทลายเรื่อง ‘ถักทอรักที่ปลายฝัน’ (Go Ahead - 2020) – 2020 และซีรีส์แนวโรแมนติกคอเมดี้ ‘รักแรกของสาวใหญ่’ (Find Yourself - 2020) ต้องตามมาเจิมเรื่องนี้กันต่อ เพราะได้ทีมสร้างเดียวกัน ทั้ง ‘หวังเซียงเฉิง’ นักเขียนบท และ Ding Zi Guang ผู้กำกับ พ่วงด้วยทีมสร้างและบริษัทผู้ผลิตทีมเดียวกันจาก Huace Croton Tv มาเป็นผู้ถ่ายทอดซีรีส์ฮีลใจเรื่องนี้สำหรับแฟนเหนียวแน่นของทีมสร้างชุดนี้จะพอจับสังเกตได้ว่า ทีมนี้ไม่เน้นโปรดักชั่นใหญ่ แต่ถนัดการสร้างซีรีส์แนวฟีลกู๊ด ผสมผสานกลิ่นอายความผูกพันของคนในครอบครัว โดยชวนให้ผู้ชมตั้งคำถามกับอุดมคติและค่านิยมของการใช้ชีวิตของผู้คนสังคม ผ่านการถ่ายทอดที่สนุกสนาน เรียบง่าย สอดแทรกอารมณ์ขำอยู่ในทีพูดเรื่องโปรดักชั่นกันไปแล้วมา พูดถึงบทบาทการแสดงของพระนางกันบ้างต้องบอกเลยว่าไม่มีที่ติ และเป็นธรรมชาติมาก จะด้วยสไตล์การถ่ายทำและการถ่ายทอดของผู้กำกับหรือลีลาการแสดงของพระนางก็ตามที โดยเฉพาะหลิวอี้เฟย กับบทบาทของสวี่หงโต้ว ผู้จัดการโรงแรมสาวสวย ผู้โหมงานหนัก แต่ก็เป็นคนใจเย็น มีอารมณ์ขัน และสุขุม ซึ่งหลิวอี้เฟยถ่ายทอดออกมาได้ละมุนละไมมากโดยเฉพาะฉากที่เธอฟังคำสั่งเสียของเพื่อนสนิทผ่านระบบฝากข้อความทางโทรศัพท์มือถือ เป็นอีกฉากที่แทบไม่มีองค์ประกอบอะไรเลย มีเพียงแค่ถือมือถือและฟังเสียงฝากข้อความเท่านั้น แต่ด้วยฝีมือการแสดงน้อยแต่มากของหลิวอี้เฟย เธอกลับถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้แบบเอาคนดูอยู่ เผลอๆ ผู้ชมน้ำตาไหลอาบแก้มแบบไม่รู้สึกตัวได้เหมือนกัน หรือฉากที่เธอกินขนมเปี๊ยะ บางคนอาจมองว่าก็แค่ฉากกินขนมจะดึงดูดตรงไหน แต่สำหรับหลิวอี้เฟยเธอทำท่าทางน่ากินได้น่าเอ็นดู จนพระเอกของเราในเรื่องต้องแอบเหลียวหลังมามอง เพราะโดนเสน่ห์ความเป็นธรรมชาติของเธอตกเข้าเต็มเปาฝั่งหลี่เซี่ยน ผู้มารับบท เซี่ยจื่อเหยา ถึงตามท้องเรื่องเขาจะเป็นประธานกลุ่มงานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้าน แต่ในทางปฏิบัติเขาเปรียบเสมือนหัวหน้าชุมชน เป็นที่พึ่งของหมู่บ้าน ช่วยไกล่เกลี่ยกระทั่งปัญหาคนในครอบครัวของคนในชุมชน เรียกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว ซึ่งหลี่เซี่ยนสามารถรับบทบาทนี้ได้อย่างมีเสน่ห์ ฉากที่เขาอ้อนคุณย่าก็ชวนให้ละมุนใจ ซึ่งถ้าใครเป็นติ่งของเขาก็จะได้เห็นลุคใหม่ของเขาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจากซีรีส์เรื่องนี้อีกด้วยส่วนเคมีความลงตัวของพระนาง ถือว่าเป็นอีกคู่ที่ดูเป็นธรรมชาติจนนึกว่าเขาแอบชอบกันจริงๆ ผ่านทางรอยยิ้มและแววตาแสนจริงใจ โดยซีรีส์ค่อยๆ เผยให้เห็นถึงพัฒนาการความสัมผัสของคนทั้งสองจากคนแปลกหน้า ค่อยๆ เรียนรู้กันนิสัยใจคอกันไป ค่อยๆ รู้จักตัวตนกันทีละนิด จนเกิดเป็นความผูกพัน ทำเอาผู้ชมดูไปเพลินๆ รู้สึกตัวอีกทีพวกเขาก็รักกันแล้ว (ตอนไหนหว่า) ซึ่งอารมณ์ตรงนี้พระนางของเราถ่ายทอดออกมาได้เป็นธรรมชาติ เป็นการแสดงที่แทบไม่รู้สึกว่าแสดงเลย ให้ความรู้สึกของการรับชมที่ดูเพลิน ดูฟิน ละเมียดละไมมากๆและอีกหนึ่งจิ๊กซอว์ที่มาชูรสอารมณ์ขันความครื้นเครงไม่แพ้พระนางของเรื่อง คือ เหล่าสมาชิกในหมู่บ้านผู้แสนน่ารัก เพื่อนร่วมโฮมสเตย์ที่นางเอกของเราไปพัก ที่แต่ละคนมีบุคลิกสายอึน สายฮา ดูไปก็จะมีจังหวะซิทคอมให้ได้ขำฮากันเป็นระยะๆไม่ว่าจะเป็น เซี่ยจื่อหย่วน หรือ อาหย่วน น้องชายตัวแสบของพระเอก ที่ถูกบังคับให้มาอยู่กับย่าเรียนรู้ชีวิตยากลำบากในหมู่บ้าน เพื่อจะได้กลับไปตั้งใจเรียนหนังสือ แต่เขากลับอยากเป็นคนเลี้ยงม้าในหมู่บ้านไปซะงั้น, เซี่ยเซี่ย หนุ่มนักแกะสลักไม้ ลูกศิษย์ช่างอนุรักษ์งานศิลป์ประจำหมู่บ้าน ผู้ฝันอยากไปใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้ แต่แล้วกลับถูกหลอก, เซี่ยเสี่ยวชุน พี่สาวของเซี่ยเซี่ย ผู้เปรียบเสมือนผู้จัดการฝ่ายบุคคลประจำหมู่บ้าน คอยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้กับกิจการต่างๆ ของประธานเซี่ยพระเอกของเรา จนเข้าไปพัวพันกับเรื่องอลวนของคนในหมู่บ้าน, ต้าม่าย สาวนักเขียนออนไลน์โนเนม ที่มีบุคลิกเหมือนคนง่วงนอนตลอดเวลา มักหลบหน้าผู้คน แต่กลับรู้เรื่องคนในหมู่บ้านไปซะทุกเรื่องไม่เว้นแม้แต่ตัวละครประกอบเล็กๆ ก็ทำให้อมยิ้มได้อย่างแม่ค้าประจำหมู่บ้านที่จองจะจีบพระเอกของเราอยู่ตลอดเวลา และเผือกไปซะทุกเรื่อง หรือคุณลุงร่วมโฮมสเตย์สุดเพี้ยนที่มักนั่งสมาธิตลอดทั้งวัน และมักพูดแต่เรื่องปรัชญาชีวิตจนใครๆ ต่างงง (ว่าแกพูดเรื่องอารายหว่า) และตัวละครอายุมากที่สุดของเรื่อง แต่เกือบขโมยซีนทุกคนในเรื่องไปซะแล้ว กับ ‘คุณย่าซี’ คุณย่าของพระเอก ผู้มีจิตใจดีงามและเป็นที่รักของคนในหมู่บ้าน ทุกครั้งที่ตัวละครตัวนี้ปรากฏบทจอ ทำเอาใครๆ ต้องรู้สึกอบอุ่นใจในความน่ารักของคุณย่านอกจากนี้ยังได้หลากหลายแขกรับเชิญมาร่วมสร้างความซาบซึ้ง อาทิ ‘อู๋เชี่ยน’ นางเอกจาก ‘ฉันไม่ชอบทั้งโลก ฉันชอบแค่เธอคนเดียว’ (Le Coup de Foudre - 2019) และ ‘แสงประกายแห่งหัวใจ’ (Light Chaser Rescue - 2022), ‘หูปิงชิง’ นางเอกจาก ‘รักข้างเดียวที่หวายหนาน’ (Unrequited Love - 2021), ‘เจิงซุ่นซี’ พระเอกจากซีรีส์ดาบมังกรหยกเวอร์ชั่น 2019 (Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre – 2019)บอกเลยว่าแค่ฉากโฮมสเตย์แสนน่ารัก ร้านรวง หมู่บ้าน วิวทะเลสาบสีฟ้าและทุ่งหญ้าสีเขียวขจี ผู้ชมก็ดูคุ้มแล้ว แถมถ้าดูให้ลึกก็จะได้ตั้งคำถามกับตัวเองว่า ความสุขที่แท้จริงของการใช้ชีวิตอาจไม่ได้อยู่ที่เป้าหมาย แต่อยู่ที่ระหว่างทางการใช้ชีวิตก็ได้ หรืออาจจุดประกายของการใช้ชีวิต สมกับชื่อภาษาอังกฤษของซีรีส์เรื่องนี้ว่า Meet Yourself แปลว่า “ค้นพบตัวเอง”ร่วมประทับใจกับซีรีส์ฟีลกู๊ดสุดโรแมนติกที่พร้อมชุบชูหัวใจให้เต็มไปด้วยความสุขได้ทาง True ID+ ออกอากาศในไทยจำนวน 40 ตอนจบSoftlensmydramalist.comhttps://www.trueid.net/watch/th-th