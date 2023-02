เรื่องย่อซีรีส์จีน “ฉงจื่อ ลิขิตหวนรัก | The Journey of ChongZi” [2023]

ชื่อเรื่อง : The Journey of ChongZiชื่อจีน : 重紫ชื่อไทย : ฉงจื่อ ลิขิตหวนรักแนวซีรีส์ : เทพเซียน, โรแมนซ์, แฟนตาซีผู้กำกับ : หลิวเจิ้นหมิง ผลงานกำกับซีรีส์ “บันทึกจอมโจรแห่งสุสาน ปี 2 | The Lost Tomb 2: Explore With The Note)ผู้เขียนบท : ไป๋อี้คง (Bai Yi Cong) ผลงานเขียนบทซีรีส์ “อวลกลิ่นละอองรัก | Immortal Samsara” และ ถังฉีเซิน (Tang Qi Cen) ผลงานเขียนบทซีรีส์ “ฮีโร่หัวใจแกร่ง | HEROES IN HARM'S WAY”ดัดแปลงจากนิยายเรื่อง : ฉงจื่อ ลิขิตหวนรักผู้ประพันธ์ : สู่เค่อ (Shu Ke)จำนวนตอนออกอากาศ : 40 ตอนจบ ตอนละ 45 นาทีออกอากาศในจีน ทาง : Tencent Videoออกอากาศในไทย รับซับไทยถูกลิขสิทธิ์ทาง : WeTV เริ่มตอนแรก 15 ก.พ. นี้ สมาชิก VIP รับชมตอนได้มากกว่าหยางเชาเยว่ รับบทเป็น ฉงจื่อสวีเจิ้งซี รับบทเป็น ลั่วอินฝานหม่าเหวินหย่วน รับบทเป็น จั๋วห่าวเติ้งเหวย รับบทเป็น ฉินเค่ออวี๋ป๋อ รับบทเป็น ประมุขปีศาจมารทั้งเก้า หนี่หลุนเกาหาน รับบทเป็น คุณชายฉู่ปู้ฟู่วังจั๋วเฉิง รับบทเป็น หวังเยว่สามดินแดนเกิดมหันตภัย ประมุขปีศาจมารทั้งเก้า หนี่หลุน (อวี๋ป๋อ) ถูกทลายวัฏจักรพินาศสิ้น ปีศาจที่สงบทั้งเก้า กระเจิงหลั่งไหลสู่โลกมนุษย์ รวมทั้ง ฉงจื่อ (หยางเชาเยว่) นางมารน้อยผู้มีจิตใจดี ใสซื่อบริสุทธิ์ ทว่าเป็นบุตรีแห่งจอมมารเนื่องเพราะได้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจจาก คุณชายฉู่ปู้ฟู่ (เกาหาน) ขอให้นางได้เข้าเรียนในสำนักหนานหัว ทว่าเพราะไอร้ายมารที่ติดตัวมาแต่กำเนิดจึงถูกปฏิเสธ และให้อยู่นอกสำนัก แต่ หมิ่นอวิ๋น (หวังจิ่วเซิง) อาจารย์แห่งหนานหัวมั่นใจว่านางต้องเข้าสู่วิถีมารแน่นอนในช่วงเวลาสำคัญนั้นเอง เทพผู้สูงส่งแห่งหนานหัว ลั่วอินฝาน (สวีเจิ้งซี) ได้ออกหน้ามารับนางเป็นศิษย์ ดังนั้นจึงทำให้ฉงจื่อกลายเป็นศิษย์เพียงคนเดียวของลั่วอินฝานฉงจื่อพึ่งพาลั่วอินฝาน เพียงขอให้ได้อยู่เคียงข้างท่านอาจารย์ทุกวันคืน ลั่วอินฝานเองก็รับปากว่าจะปกป้องให้ฉงจื่อปลอดภัย แต่ถึงอย่างไรก็ไม่สามารถต้านทานซึ่งแผนชั่วร้ายของมารทั้งเก้า ลั่วอินฝานมองเห็นว่าฉงจื่อย่างกรายสู่กรงหายนะทว่ากลับไม่อาจทำอะไรได้ ทั้งยังไม่อาจไม่ลงมือจัดการนางได้ด้วยตนเอง เพื่อปกป้องสรรพสิ่งในใต้หล้าบนดินแดนเซียน ฉงจื่อได้ปรากฎตัวคารวะอาจารย์หนานหัวอีกครา ลั่วอินฝานเห็นปุ๊บก็จำได้ว่าเป็นนาง เพื่อปกป้องนาง จึงได้ผนึกไอชั่วร้ายไว้และให้นางอยู่ข้างกาย ทั้งสองประสานซึ่งชะตาของศิษย์อาจารย์ต่อไปแล้วชะตาก็พลิกผัน ฉงจื่อยังคงหลีกหนีการควบคุมของผู้คิดร้ายไม่ได้ จนกลายเป็นเป้าหมายของทุกคน ระหว่างที่นางโกรธเกรี้ยวก็ได้พาตัวเองเข้าสู่จิตมารอย่างไม่อาจเลี่ยง ที่แท้ฉงจื่อนั้นเป็นบุตรีของประมุขแห่งปิศาจทั้งเก้าที่มาจุติอีกครั้ง ไอชั่วร้ายที่ติดตัวมาแต่กำเนิดได้กำหนดชะตาแล้วว่าต้องเข้าสู่หนทางมารชะตาที่กลั่นแกล้ง คนหนึ่งคือผู้สูงส่งแห่งหนานหัว ที่มีภาระหน้าที่ในการปกป้องสรรพสิ่งในใต้หล้า คนหนึ่งเป็นปีศาจมารทั้งเก้าที่มีไอชั่วร้าย ระหว่างพวกเขา ทั้งรัก และจำต้องฆ่าฟัน ศิษย์อาจารย์เผชิญหน้า ทว่ายากตัดสายสัมพันธ์รับชมบรรยายไทยทาง WeTV เริ่มตอนแรก 15 กุมภาพันธ์นี้https://wetv.vip/th/play/4etdc3jau4xdrpr-%E0%B8%89%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%20%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81/c0045nh834c-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%3A%20%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%9E%20%7C%20%E0%B8%89%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%20%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81