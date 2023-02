ซีรีส์จีนแนวเทพเซียน “ฉงจื่อ ลิขิตหวนรัก” ปักวันฉาย 15 กุมภาพันธ์ นี้ ทาง WeTV

ซีรีส์ดัดแปลงจากนิยายชื่อเดียวกัน “ฉงจื่อลิขิตหวนรัก” ของนักเขียน สู่เค่อ (Shu Ke) นำแสดงโดย หยางเชาเยว่, สวีเจิ้งซี, หม่าเหวินหย่วน, และ เติ้งเหวย ผลงานผู้กำกับ “หลิวเจิ้นหมิง” จากผลงาน “บันทึกจอมโจรแห่งสุสาน ปี 2 | The Lost Tomb 2: Explore With The Note) มีรายงานว่าออกอากาศจำนวน 40 ตอนจบ ซับไทยเบิ่งทาง WeTVมีเรื่องราวย่อๆ มาฝาก :สามดินแดนเกิดมหันตภัย จอมมารทลายวัฏจักรพินาศสิ้น ปีศาจที่สงบทั้งเก้ากระเจิงหลั่งไหลสู่โลกมนุษย์ ฉงจื่อ (หยางเชาเยว่) ผู้มีจิตใจดีใสซื่อบริสุทธิ์ ทว่าเป็นบุตรีของมารหวนคืน เพราะได้ความช่วยเหลือให้กำลังใจจาก คุณชายฉู่ปู้ฟู่ (เกาฮั่น) ขอให้ได้เรียนในหนานหัว ทว่าเพราะไอร้ายที่ติดตัวมาแต่กำเนิดจึงถูกปฏิเสธให้อยู่นอกสำนัก แต่ หมิ่นอวิ๋น (หวังจิ่วเซิง) อาจารย์แห่งหนานหัวมั่นใจว่านางต้องเข้าสู่วิถีมารแน่นอนในช่วงเวลาสำคัญนั้นเอง ผู้สูงส่งแห่งหนานหัว ลั่วอินฝาน (สวีเจิ้งซี) ได้ออกหน้ามารับนางเป็นศิษย์ ดังนั้นจึงทำให้ฉงจื่อกลายเป็นศิษย์เพียงคนเดียวของลั่วอินฝานฉงจื่อพึ่งพาลั่วอินฝาน เพียงขอให้ได้อยู่เคียงข้างทุกวันคืน ลั่วอินฝานเองก็รับปากว่าจะปกป้องให้ฉงจื่อปลอดภัย แต่ถึงอย่างไรก็ไม่สามารถต้านทานซึ่งแผนชั่วร้ายของมารทั้งเก้า ลั่วอินฝานเห็นว่าฉงจื่อย่างสู่กรงหายนะทว่ากลับไม่อาจทำอะไรได้ ทั้งยังไม่อาจไม่ลงมือ จัดการ ด้วยตนเองเพื่อปกป้องสรรพสิ่งในใต้หล้า บนดินแดนเซียน ฉงจื่อปรากฎตัวคารวะอาจารย์หนานหัวอีก ลั่วอินฝานเห็นปุ๊บก็จำได้ว่าเป็นนาง เพื่อปกป้องนาง จึงได้ผนึกไอชั่วร้ายไว้และให้นางอยู่ข้างกาย ทั้งสองประสานซึ่งชะตาของศิษย์อาจารย์ต่อไปแล้วชะตาก็พลิกผัน ฉงจื่อยังคงหลีกหนีการควบคุมของผู้คิดร้ายไม่ได้ จนกลายเป็นเป้าหมายของทุกคน ระหว่างที่นางโกรธเกรี้ยวก็ได้พาตัวเองเข้าสู่จิตมารอย่างไม่อาจเลี่ยง ที่แท้ฉงจื่อนั้นเป็นบุตรีของประมุขแห่งปิศาจทั้งเก้าที่มาจุติอีกครั้ง ไอชั่วร้ายที่ติดตัวมาแต่กำเนิดได้กำหนดชะตาแล้วว่าต้องเข้าสู่หนทางมารชะตาที่กลั่นแกล้ง คนหนึ่งคือผู้สูงส่งแห่งหนานหัว ที่มีภาระหน้าที่ในการปกป้องสรรพสิ่งในใต้หล้า คนหนึ่งเป็นปีศาจมารทั้งเก้าที่มีไอชั่วร้ายระหว่างพวกเขาทั้งรักและจำต้องฆ่าฟัน ศิษย์อาจารย์เผชิญหน้า ทว่ายากตัดสายสัมพันธ์ แต่สุดท้ายสองคนจะต่างยึดมั่นในความดีของตัวเอง ทำให้สรรพสิ่งและความรักอันบริสุทธิ์นี้สมปรารถนาเรียบเรียงจาก : WeTV.comภาพจาก : ทวิตภพ WeTVOfficial