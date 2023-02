คอนเฟิร์ม “จางฮย็อก & จางนารา” หวนกลับมาร่วมงานกันในซีรีส์เรื่องที่ 4

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์) แหล่งข่าววงในของซีรีส์เรื่อง “Family” ทางช่อง tvN ได้ออกมาเปิดเผยว่า จางฮย็อก, จางนารา, แชจองอัน (Chae Jung-an) และ คิมนัมฮี (Kim Nam-hee) จะแสดงนำร่วมกันในโปรเจ็กต์นี้Family เป็นละครครอบครัว สายลับ และ ตลกร้าย เล่าเรื่องราวของ สามี เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองแห่งชาติ (NIS) ที่ต้องแฝงตัวเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดา และ ภรรยา ที่อ่อนนอกแต่แข็งใน ที่ใฝ่ฝันอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ ซีรีส์เรื่องนี้ได้ จางจองโด (Jang Jung-do) จากผลงานยอดนิยมการันตีมากมาย อาทิเช่น What's Wrong With Secretary Kim, The Crowned Clown, Our Blues และ Alchemy of Souls มาดูแลในหน้าที่โปรดิวเซอร์หลักในเรื่องนี้ จางฮย็อก แสดงเป็น ควอนโดฮุน ซึ่งเป็นตัวแทนดำของ NIS ที่ปลอมตัวเป็นพนักงานบริษัทการค้าเช่นเดียวกับสามีของคังยูรา ในฐานะนักแม่นปืนมือเก๋าที่ยิงได้รวดเร็ว แม่นยำ และสะอาด เขาอาจถูกละเลยจากครอบครัวเนื่องจากงานของเขา แต่เขาก็เป็นสามีที่เต็มไปด้วยความรักมากกว่าใครสำหรับภรรยาของเขา คังยูรา ด้วยผลงานการแสดงอันน่าประทับใจจาก Voice, Money Flower, My Country, Tell Me What You Saw และล่าสุดใน Bloody Heart ผู้ชมต่างรอคอยการเปลี่ยนแปลงบทบาทครั้งต่อไปของจางฮย็อกสำหรับ จางนารา จะรับบทเป็น คังยูรา ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลทำความสะอาดและภรรยาของควอนโดฮุนที่ทำงานเพื่อปกป้องครอบครัวที่สมบูรณ์แบบในฝันของเธอที่เธอสร้างขึ้นหลังจากได้พบกับควอนโดฮุนสามีของเธอ อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังความน่ารักของเธอนั้นเป็นความลับ จางนาราสร้างความประทับใจให้ผู้ชมผ่านผลงานมากมาย อาทิ Go Back Couple, The Last Empress, VIP และล่าสุด Sell Your Haunted Houseนี่จึงเป็นโปรเจ็กต์ที่ 4 ของ ทั้ง จางฮย็อก และ จางนารา ที่หวนกลับมาร่วมงานกัน ถัดจาก The Successful Story Of A Bright Girl ในปี 2002, Fated to Love You ในปี 2014 และ โปรเจ็กต์พิเศษ มินิซีรีส์ตอนเดียวจบทางช่อง MBC เมื่อปี 2014 เรื่อง Drama Festival - Old GoodbyeOld ซึ่งแน่นอนว่า ได้สร้างความคาดหวังอย่างมากในหมู่แฟนๆ ต่อการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของทั้งคู่นอกจากนี้ แชจองอัน จากซีรีส์ Legal High, Monthly Home Magazine และ The King of Pigs จะแสดงเป็น โอชอนรยอน มือปืนของ ควอนโดฮุน และเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรอง NIS ระดับมืออาชีพ แม้ดูเหมือนว่าเธอจะใช้ชีวิตโสดอย่างสุดเหวี่ยง แต่จริงๆ แล้วเธอเป็นผู้หญิงขี้เหงาแสนโดดเดี่ยว ผ่านการหย่าร้างมาถึง 3 ครั้ง เธอจึงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยควอนโดฮุนรักษาครอบครัวของเขาเอาไว้ให้ได้ เพื่อจะได้ไม่ต้องพบจุดจบเหมือนตัวเธอเองคิมนัมฮี จากผลงาน Mister Sunshine, Sweet Home และล่าสุด Reborn Rich จะรับบทเป็น แทกู แขกที่ทำตัวน่าสงสัย และไม่ได้รับการต้อนรับที่ดีในการมาเยี่ยมครอบครัวของควอนโดฮุนและคังยูรา แทกูเป็นคนหุนหันพลันแล่น เมื่อต้องเผชิญหน้ากับงานที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ตัวเอง เขาเป็นคนที่เข้ามาทำให้ชีวิตของคังยูราซึ่งเคยเป็นเหมือนแสงสว่างในอดีตของเขาต้องสั่นคลอนwww.soompi.comhancinema.net