Scoop พิเศษ : ตามส่อง 7 ซีรีส์รักต่างวัยชูใจสาวโสด 30+ รับวาเลนไทน์

เข้าสู่เทศกาลแห่งความรัก สาวโสดวัย 30+ ที่หัวใจยังว่าง แถมคิวนัดยังโล่ง ไม่ต้องแอบเศร้า หรืออิจฉาคนมีคู่ เพราะวาเลนไทน์ปีนี้ ต่อให้อยู่บ้านลำพังก็มีซีรีส์ฟินๆ เป็นเพื่อนแก้เหงามาเติมกำลังใจให้ตัวเองด้วย 7 ซีรีส์จีนแนวรักต่างวัย ที่คัดมาแล้วว่า นอกจากดูแล้วจะฟินตัวแตก ยังช่วยชโลมหัวใจที่แห้งเหี่ยวให้กลับมาชุ่มฉ่ำ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยว่า มีเรื่องไหนเข้าตากันบ้าง...ประเดิมด้วยซีรีส์จีนโรแมนติกแห่งปี ที่ได้ซุปตาร์ตัวท็อปอย่าง ‘หยางมี่’ และ‘สวีข่าย’ โคจรมาเจอกันครั้งแรก จนทำเอาแฟนๆ จิ้นรอตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ออนแอร์ แถมพล็อตก็น่าจะโดนใจเวิร์กกิ้งวูแมนหลายๆ คน ที่งานรุ่งแต่รักกลับยังไม่ได้เริ่ม เหมือนกับนางเอกของเรื่อง ฉินซือ (หยางมี่) ทนายสาวเก่งที่ต่อให้ทำงานเก่งแค่ไหน แต่ก็ไม่วายเจอความโสดมาสกัดดาวรุ่ง เพราะบริษัทที่หมายตา ดันมีกฎว่าทนายความคดีครอบครัวต้องต้องแต่งงานแล้วเท่านั้น งานนี้เพื่อให้ได้งานที่หวัง ฉินซือจึงต้องจำยอมอุปโลกน์สามีทิพย์ขึ้นมาแต่ใครจะคิดว่าวันหนึ่งสามีทิพย์ (สวีข่าย) จะมีตัวตนแถมยังเป็นหนุ่มหล่อที่กำลังตกที่นั่งลำบาก เพราะเจอครอบครัวกดดันให้แต่งงาน เพื่อหาทางออกจากเรื่องวุ่นๆ ทั้งสองคนเลยตัดสินใจจัดฉากการแต่งงานปลอมๆ ขึ้นมา แต่พอเจอความใกล้ชิดเข้าไป จากรักหลอกๆ เลยกลายเป็นรักแท้ต่างวัยความน่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้ คือ พล็อตที่ดูสนุก ไม่ได้เบาหวิว แต่มีไดอะล็อกจี๊ดๆ เจ็บๆ มาชูรส ส่วนเคมีพระ-นางก็ดีเวอร์ ถึงอายุจริงของทั้งคู่จะห่างกันเกือบ 9 ปี ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค สาวๆ ดูแล้วอยากสิงร่างนางเอก เพราะนอกจากพระเอกจะหล่อแสนดี งานบ้านงานเรือนก็ไม่บกพร่อง ยังมีฉากหวานๆ ให้ได้อมยิ้มกันเรื่อยๆ ยิ่งช่วงที่รักกันแล้ว ทำเอาเบาหวานแทบขึ้นตาเลยทีเดียว อยากรู้หวานเบอร์ไหน ติดตามได้ทาง WeTV และ iqiyiต่อด้วยซีรีส์ที่ฉายปีเดียวกัน กับซีรีส์ฟีลกู๊ด ที่ยังคงคอนเซ็ปต์ “น้องชายคิดไม่ซื่อ” แถมยังรีเมกมาจากซีรีส์เกาหลี Something in the Rain ที่บอกเล่าเรื่องราวความรักอันแสนหวานของ ‘อิ่นอี้เข่อ’ (แองเจล่าเบบี้) สาววัย 30 ปี ที่ดูเหมือนชีวิตจะสมบูรณ์แบบ ทั้งสวย เก่ง มีหน้าที่การงานดี ครอบครัวก็อบอุ่น แถมแฟนก็หล่อรวย แต่ใครจะรู้ว่า จริงๆแล้ว ทุกอย่างไม่ได้ดีอย่างที่คิด โดยเฉพาะแฟนหนุ่มจอมบงการที่ไม่เคยรู้ว่าเธอชอบหรือไม่ชอบอะไรด้วยซ้ำ กระทั่ง ‘อิ่นอี้เข่อ’ ได้มาเจอกับ‘สวีกวางซี’ (ไลควานลิน) น้องชายคนละพ่อที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ ด้วยความที่น้องชายแอบรักพี่สาวคนสวยมาตลอด จึงพร้อมซัพพอร์ตพี่สาวในทุกเรื่อง กระทั่งพี่สาวเลิกกับแฟน จึงตัดสินใจตามจีบพี่สาว แต่ด้วยวัยที่ต่างกัน ทำให้เส้นทางความรักของทั้งคู่ต้องผ่านบททดสอบมากมายสำหรับเรื่องนี้ ใครที่ชอบแนวฟินๆ มีฉากหวานหยอดมาให้ได้เขินบ่อยๆ ต้องไม่พลาด เพราะเคมีพระนางเรื่องนี้ดีเวอร์ โดยเฉพาะพระเอกที่บทส่ง จนทำเอาพี่สาวใจละลายกันถ้วนหน้า เพราะไม่ว่าจะส่งสายตา ยิ้ม หรือแอบมองไลควานลินทำให้คนดูรู้สึกได้ว่าเขาชอบผู้หญิงข้างหน้ามากขนาดไหน ฝั่งนางเอก ดีกรีท็อปสตาร์ของจีนที่แม้จะมีลูกแล้ว 1 คน ก็ไม่น้อยหน้า สาดความสวยไม่ยั้ง ดูได้ทั้ง iQIYI และ WeTVอีกเรื่องที่กระแสดีมากตอนออนแอร์ จนถึงตอนนี้ดาเมจของ "หวังจื่ออี้"พระเอกทรงแบด ที่มาประกบนางเอกรุ่นพี่อย่าง "จินเฉิน" ก็ยังคงรุนแรงเกินต้าน เพราะหลายคนยังอินกับเสน่ห์ความเป็นเพลย์บอยของ "หวังจื่ออี้" ที่มารับบทกู้เจียซิน ลูกชายท่านประธานบริษัท ที่ฝันอยากเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์มืออาชีพ สวนทางกับความหวังของครอบครัวที่อยากให้มาสืบทอดธุรกิจ จึงตัดสินใจส่งมาฝึกงานด้วยการเป็นผู้ช่วยของ จ้าวเจียงเยว่ (นางเอก) ผู้จัดการสาวคนเก่งที่สอบผ่านเรื่องงาน แต่สอบตกเรื่องความรักไม่พอ ดันต้องมารับผิดชอบโปรเจกต์ Love Note แอปเดตหาคู่ เพื่อให้ผู้คนยอมรับในประสิทธิภาพของแอปฯ เธอจึงประกาศว่าจะใช้แอปนี้ หาคู่ให้ตัวเองภายในสามเดือนแต่ด้วยความไร้เดียงสาเรื่องความรัก แถมอายุก็ปาเข้าไปเลข 3 แล้ว เธอเลยต้องอาศัยผู้ช่วยกู้เจียซิน ที่ช่ำชองเรื่องความรักมาเป็นติวเตอร์ส่วนตัว แต่ติวไปติวมา กลายเป็นว่าคุณครูจะหลงรักนักเรียนซะเอง งานนี้ นางเอกจะยอมเปลี่ยนสเตตัสหรือแก้เกมยังไง ขอไม่สปอย แต่ที่บอกได้คือ มากกว่าเคมีของพระนางที่คลิกกันอย่างไม่น่าเชื่อ แค่เห็นลีลาขี้อ้อน ขี้อ่อย และซิคแพคกร้าวใจของพระเอก จนดูแล้วอยากหยิกแก้ม 3 เวลาหลังอาหาร ถ้าไม่เชื่อ ไปตามดูกันได้ที่ monomaxมาต่อกันที่อีกหนึ่งซีรีส์โรแมนติกใสๆ ที่บอกเล่าเรื่องราวของ‘ถังเวยเวย’ (ซ่ายจั่วอี้) นักศึกษาสาวปริญญาโทที่กำลังจะศึกษาต่อในปริญญาเอกแต่ถูกขัดขวางจากครอบครัวไม่พอ ยังถูกกดดันให้แต่งงานก่อนอายุ 28 ปี ชีวิตที่ชวนให้สิ้นหวัง กลับสดใสอีกครั้งเมื่อได้พบกับ ‘หลินหลาน’ (โจวอี้หราน) นักศึกษาด้านศิลปะ ที่เข้ามาทำให้ชีวิตของเธอมีชีวิตชีวามากขึ้นไม่พอ ความสัมพันธ์ของสองคนยังค่อยๆ ก่อตั้งขึ้น กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรักต่างวัยความดีงามของเรื่องนี้ คือ ถึงจะแอบสะท้อนค่านิยมหนุ่มสาวสมัยใหม่ที่มักถูกกดดันจากสังคมหรือพ่อแม่ให้ต้องแต่งงาน หรือ ทำในสิ่งที่ครอบครัวตั้งเป้าหมาย แต่ซีรีส์ก็ทำออกมาแนวรักใสใส ไม่ได้มีดราม่าหนักๆ ให้ปวดหัว แถมยังมีคู่รองมาชูรส ที่ทำเอาหลายคนหลงรักกับบทบาทของ‘จิ้นจื่อชวน’ (สวีข่ายชิน) ประธานบริษัทสุดหล่อ แถมรวย มีสาวในอุดมคติ แต่สุดท้ายเพราะความใกล้ชิด ดันมามาตกหลุมรัก หลีเสี่ยง (สวีอี้หาน) ซึ่งเป็นลูกน้องในบริษัทซะอย่างนั้น เลยกลายเป็นความฟินแบบยกกำลังสอง สามารถติดตาม ได้ที่ iQiyiตามติดมาด้วยอีกเรื่อง ที่หลายคนแพ้ใจให้ความอบอุ่น แสนดี แถมยังคลั่งรักของพระเอก ที่เรื่องนี้ได้‘หลินอี้’ พระเอกหนุ่มสุดหล่อแสนซึนจากซีรีส์ชื่อดังเรื่อง อุ่นไอในใจเธอ(Put your head on my shoulder - 2019)ที่กวาดกระแสถล่มถลายในเมืองไทยมาแล้วมารับบท 'ลู่จิ่ง'ประกบคู่กับนางเอกสาว 'สวีลู่'งานนี้ต้องบอกว่าใครที่เคยดู ซีรีส์เรื่อง ดุจดวงดาวเกียรติยศ (You are My Glory– 2021) มาก่อน อาจรู้สึกว่าพล็อตเรื่องใกล้เคียงกันเรื่องนี้ แต่ถึงจะบอกว่าพล็อตใกล้ แต่ให้ฟินคนละแบบ เพราะเรื่องนี้ชูรสความเป็นรักต่างวัยได้อย่างน่ารักพระเอกของเรื่อง 'ลู่จิ่ง' เป็นนักศึกษาหนุ่มฝีมือเล่นเกมขั้นเทพ ที่โชคชะตาทำให้ได้มาเป็นโค้ชของ 'เหลียงเฉิน' นักร้องสาวและนักแต่งเพลงชื่อดัง ผู้มีฝีมือด้านดนตรีตัวท็อป แต่ฝีมือเล่นเกมกลับอยู่ระดับประถม พอได้มาเป็นพรีเซนเตอร์เกมออนไลน์เลยต้องเร่งฝึซ้อม อัพฝีมือ แต่ที่ผิดคาด คือ คนที่มาเป็นโค้ชกลับเป็นรุ่นน้องสุดหล่อที่แอบชอบเธอมานาน พอรู้ว่าได้มาสอนรุ่นพี่ที่แอบชอบ เลยพยายามทำทุกวิถีทาง เพื่อให้อีกฝ่ายรู้ความในใจ แม้ตอนแรกนางเอกจะพยายามปฏิเสธ แต่สุดท้ายก็แพ้ลูกอ้อนและควาคลั่งรักหนุ่มหล่อระดับเดือนมหาลัยเรื่องนี้บอกเลยใครเป็นสายหวานไม่ผิดหวัง สายชอบความฟินไม่ควรพลาดถึงพระนางจะต้องใช้เกมเป็นสื่อรักอยู่พักใหญ่ กว่าจะได้เจอกัน แต่พอเจอกันแล้วมีฉากหวานๆ จัดมาให้ชมกันแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบ จนทำให้หลายคนดูแล้วอายม้วนจนจิกหมอนขาดไปหลายใบ ใครอยากท้าพิสูจน์ความหวานด้วยตัวเอง ติดตามได้ทาง WeTV และ iqiyiเรื่องนี้ อาจไม่ได้เป็นที่พูดถึงมากนักในมุมซีรีส์รักต่างวัยที่ขายความฟินของพระนาง เพราะเป็นแนวดราม่าโรแมนติก แต่พอเห็นหน้าพระเอก 'หวังเฮ่อตี้' หรือ 'ดีแลน หวัง' ที่เรารู้จักกันในนามเต้าหมิงซื่อเวอร์ชั่นปี 2018 ก็ทำเอาหลายคนอดใจไม่ไหวต้องกดเข้าไปดู แล้วก็โดนตกเข้าอย่างจัง แถมดูจบแล้วยังได้ข้อคิดเกี่ยวกับทำงานไม่น้อยซีรีส์เล่าถึง เฉินลั่วซิน (ฉินหลาน) สาวทำงานสุดสตรองวัย 33 ปี ที่ในชีวิตต้องเผชิญปัญหาเรื่องการทำงาน เธอพยายามทำงานอย่างเต็มความสามารถ แต่ก็ยังไม่สามารถเลื่อนขั้นเป็นผู้อำนวยการทางกฏหมายที่เธอทำงานอยู่ได้ ขณะที่ความรักก็ดูจะไม่หลงล็อก เพราะถึงจะมีฉีเสี่ยว (หวังเฮ่อตี้) ผู้ช่วยหนุ่มมาแอบหลงรัก คอยเคียงข้าง ซัพพอร์ตสารพัดแต่ด้วยวัยที่ต่างกันค่อนข้างมาก ทำให้เส้นทางรักของทั้งคู่ไม่ได้เดินไปง่ายอย่างที่คิด และชวนให้ติดตามว่าสุดท้ายแล้วเฉินลั่วซินจะเลือกความรักหรือเหตุผลเอาเป็นว่า ใครที่มองหาซีรีส์สะท้อนความเรียลของโลกการทำงาน แต่ไม่วายมีกิมมิกเรื่องรักต่างวัย พลาดไม่ได้กับซีรีส์เรื่องนี้ ที่ว้าวตั้งแต่พล็อต ไปจนถึงการจับคู่พระนาง เพราะชีวิตจริง พระนางอายุห่างกันถึง 18 ปี แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค หรือ ทำให้ดูแล้วขัดใจ เคมียังเข้ากันดีเวอร์ จนหลายถึงกับอวยยศให้ความหน้าเด็กที่วัยหลักสี่ก็ทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆ ตามไปชมกันได้ทาง Netflixปิดท้ายที่ซีรีส์หลายปีมาแล้ว แต่พูดถึงกี่ครั้งเป็นต้องม้วนเขิล กับอีกหนึ่งผลงานสร้างกระแสให้พระนางคู่ของเรื่องกลายเป็นคู่จิ้นไปทั่วเอเชีย แต่กลับตั้งชื่อไทยฟังแล้วจี๊ดใจ เพราะเล่นใช้คำว่า "สาวใหญ่" ที่เรียกเบาๆ ก็เจ็บแปร็บแต่เชื่อว่าเป็นใครที่ได้ลองคลิกดูซีรีส์เรื่องนี้เป็นต้องใจอ่อนและหลงรักอย่างจัง ว่าด้วยเรื่องราวของ เห้อฟานซิง (วิคตอเรีย ซ่ง) สาวสวยหุ่นดี วัย 30+ ที่สมัยสาวๆ จัดว่าเป็นสาวฮอต แต่เพราะทุ่มเทให้กันงาน เลยไม่เคยมีความรักจริงจังซะที แต่ดวงความรักก็ไม่ถึงกับกุดซะทีเดียว เมื่อเธอโคจรมาเจอกับหยวนซ่ง (ซ่งเวยหลง) หนุ่มนักศึกษาหน้าตาดี ลูกศิษย์ของน้องชายของเธอ อายุห่างกันถึง 10 ปี มาตามขายขนมจีบซีรีส์เรื่องนี้น่าสนใจตั้งแต่เห็นชื่อผู้กำกับและผู้เขียนบทที่เคยฝากงานสุดประทับใจไว้ในเรื่อง 'ถักทอรักที่ปลายฝัน' (Go Ahead – 2020) ซีรีส์น้ำดีแนวครอบครัวที่กวาดรางวัลและเรตติ้งมาถล่มถลายทั่วเมืองจีน ดังนั้นต่อให้จะวัดใจคนดู ด้วยจำนวนตอนของรักแรกของสาวใหญ่ที่มากถึง 41 ตอน หลายคนก็ต้องอดนอนสู้ด้วยจำนวนตอนที่มากอาจมีบางช่วงออกจะย้วยๆ ยืดๆ ไปบ้าง แต่พอเจอความหล่อไม่เกรงใจใครของพระเอก และความฟินที่ขนกันมาให้จิกหมอนตัวม้วนตลอดเรื่องก็ทำให้มองข้ามไปได้ งานนี้จะดูเพลินชวนติดตามแค่ไหน ตามไปลุ้นได้ใน Netflixทั้งหมดนี้ คือ ซีรีส์แนวรักต่างวัยที่จะมาช่วยชุบชูใจให้สาวๆ รู้ว่า วันนี้ความรักอาจยังมาไม่ถึงไม่เป็นไร เพราะสุดท้ายถ้าหัวใจมันคลิก ต่อให้จะเจอเนื้อคู่เด็กกว่า วัยก็ไม่ใช่ปัญหา..