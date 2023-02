“แก้ม กุลกรณ์พัชร์”พร้อมโชว์เสียงร้องสุดก้องกังวาน!

“แก้ม กุลกรณ์พัชร์ โพธิ์ทองนาค”หรือ “แก้ม กุลกรณ์พัชร์ เมอร์นาร์ด” คือชื่อของศิลปินนักแสดงสาวไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงละครเวทีระดับโลกเรื่องเดอะ คิง แอนด์ ไอ(The King and I)ที่เปิดการแสดงในย่านWest End ของประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2018 ซึ่งล่าสุดเธอพร้อมจะขึ้นเวทีเพื่อโชว์ความสามารถให้คอละครเวทีชาวไทยได้ชมกันอีกครั้งในละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอย “พิษสวาท เดอะมิวสิคัล”ที่กำลังจะเปิดม่านการแสดงในเดือนมิถุนายนนี้ ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์แก้ม กุลกรณ์พัชร์ เป็นลูกสาวคนเก่งของอดีตนักร้องชื่อดัง“ทิพวัลย์ ปิ่นภิบาล” จบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก ซึ่งเป็นช่วงที่แก้มได้ศึกษาเรื่องการร้องเพลงอย่างจริงจังโดยเฉพาะการร้องเพลงโอเปร่าหรืออุปรากร หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีก็ได้รับโอกาสในการเล่นละครเวทีเรื่อง"สี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล"ที่กำกับการแสดงโดยบอย-ถกลเกียรติวีรวรรณ โดยเริ่มจากการรับบทเป็นนักแสดงสมทบ ก่อนที่ในปีถัดมาแก้มได้รับเลือกจากทีมงานระดับโลกให้แสดงบทของ "คิม"ตัวละครหลักสำคัญในละครเพลงชื่อดัง "มิสไซง่อน เดอะมิวสิคัล" เวอร์ชั่นภาษาไทยคู่กับกัน-นภัทร นับเป็นการรับบทนางเอกเต็มตัวเป็นครั้งแรกที่ทำให้ทุกคนเธอในแวดวงละครเวทีรู้จักเธอต่อด้วยละครเวที “เลือดขัตติยา เดอะมิวสิคัล” รวมทั้งยังมีผลงานเพลงที่เป็นซิงเกิลอีกหลายเพลง ทำให้หลายคนรู้จักเธอเป็นอย่างดีก่อนจะเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านการแสดงมิวสิคัลโดยตรงที่ University of Surrey สถาบันสอนการแสดงชั้นนำแห่งหนึ่งของอังกฤษ ภายหลังจบการศึกษาปริญญาโท แก้มยังได้ไปออดิชั่นเพื่อร่วมเล่นละครเวทีเรื่อง “มิสไซง่อน”ในโปรดักชั่น UKTour 2017ของ คาเมอรอน แมคอินทอชโปรดิวเซอร์ระดับโลกจนได้รับเลือกให้เป็นนักแสดงสมทบในที่สุด จากนั้นแก้มก็ได้รับการชักชวนจากเอเจนซี่ให้ไปร่วมออดิชั่นอีกครั้งจนเธอมีโอกาสได้เข้าร่วมแสดงละครเวทีเรื่องเดอะ คิง แอนด์ ไอ(The King and I) เปิดการแสดงที่The London Palladium ประเทศอังกฤษ ซึ่งนับเป็นโรงละครที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษ ในย่านWest Endเมื่อช่วงปี 2018ซึ่งแก้มเป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่ได้ร่วมงานในละครเวทีเรื่องนี้อีกด้วยโดยแก้มได้รับเลือกให้ทำ 2 หน้าที่ คือเป็น Ensemble (นักแสดงหมู่มวล) และเป็นunderstudy หรือนักแสดงสำรองของตัวละครหลักในเรื่องอย่าง"ทับทิม" ซึ่งแก้มมีโอกาสได้แสดงความสามารถต่อสายตาผู้ชมถึง2 รอบหลังจากนักแสดงหลักไม่สามารถขึ้นแสดงได้ ในระยะเวลาเพียง 2 ปี แก้มได้ผ่านบทพิสูจน์ความฝันและความสามารถของเธอไว้ในงานแสดงละครเวทีระดับอาชีพที่อังกฤษ ถึง 2 เรื่องด้วยกันในปี 2019 แก้ม กุลกรณ์พัชร์ ได้รับเลือกให้ขึ้นเป็นนักแสดงหลักในบท “ทับทิม”ใน เดอะ คิง แอนด์ ไอ (The King and I )โปรดักชั่นUK & Ireland Tour และได้เป็นโปรดักชั่นTour มาเล่นที่ประเทศญี่ปุ่นที่ Theater Orbและได้แสดงร่วมกับ Ken Watanabeอีกครั้งในปี 2022 ที่ผ่านมา แก้มได้ขึ้นเวทีโชว์เสียงร้องเพลง “My Lord and Master” เพลงจากละครเวทีเดอะ คิง แอนด์ ไอ (The King and I)ให้กึกก้องอีกครั้งในคอนเสิร์ต “เปิดม่านใหม่ เมืองไทยรัชดาลัย”ซึ่งเสียงร้องของเธอก็สะกดให้ผู้ชมตราตรึงไปกับทุกบทเพลงได้อย่างน่าประทับใจ และรอคอยที่จะได้ชมความสามารถของเธอคนนี้อีกและในเดือนมิถุนายน ที่จะถึงนี้คอละครเวทีชาวไทยจะได้สัมผัสกับเสียงร้องระดับworld classของเธอคนนี้กันแบบสดๆ อย่างเต็มอิ่มในละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่แห่งปี “พิษสวาท เดอะมิวสิคัล”ในบทของ“คุณอุบล”กับเรื่องราวของ“พันธนาการแห่งความรัก..ลึกลับ มั่นคง ตลอดไป”โดยแสดงคู่กับตู่ ภพธร สุนทรญาณกิจพระเอกมิวสิคัลอันดับ 1 ของเมืองไทยในยุคนี้ กำกับการแสดงโดยถกลเกียรติ วีรวรรณ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นสำคัญที่จะการันตีถึงความสามารถทางการแสดงและเสียงร้องของศิลปินนักแสดงสาวชาวไทยชื่อ“แก้ม กุลกรณ์พัชร์”ที่จะก้องกังวานอยู่ในใจทุกคนตลอดไปอย่างแน่นอน.การรอคอยกำลังจะสิ้นสุดลง เมื่อละครเวทีฟอร์มยักษ์แห่งปี“พิษสวาทเดอะมิวสิคัล” เตรียมเปิดม่านการแสดง ให้ผู้ชมได้สัมผัสกับความอลังการสุดประทับใจในเดือนมิถุนายนนี้ ณโรงละคร“เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์” สามารถติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่แห่งปี “พิษสวาท เดอะมิวสิคัล” ได้ที่ facebook :Scenario &Rachadalai