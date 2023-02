Review ซีรีส์ : “Lockwood & Co.” ก๊วนปราบผีวัยทีน ไขคดีหลอนซ่อนเงื่อนมากกว่าผีสะดุ้ง!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ปฏิบัติการ ‘ล่า-ท้า-ผี’ ของ 3 วัยรุ่นสุดแนวได้เริ่มต้นแล้วในโลกคู่ขนานของลอนดอนยุค 80s เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยภูตผีปีศาจ วิญญาณโรคจิต เครื่องรางของขลัง และยุคเฟื่องฟูของเอเจนซี่ปราบผี โดยมี ‘ลูซี่ คาร์ไลล์’ ฑูตสื่อวิญญาณที่มีจิตสัมผัสรุนแรงคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ ร่วมมือกับ 2 หนุ่มหน้าตาดี ‘แอนโทนี ล็อควู้ด’ และ ‘จอร์จ คารีม’ เปิดปฏิบัติการล่าท้าผีในเอเจนซี่สุดอินดี้ซีรีส์ที่จะพาคุณไขคดีสยองขวัญกับก๊วนนักล่าผีใน ‘Lockwood & Co.’ หรือ ‘ล็อควู้ด บริษัทล่าผี’ จากนิยายขายดีของอังกฤษที่ติดอันดับท็อป 10 ของ Netflix เป็นที่เรียบร้อยปฏิบัติการล่าท้าผีในโลกคู่ขนานเป็นบทประพันธ์ของ โจนาธาน สเตราด์ (Jonathan Stroud) นักเขียนนิยายสยองขวัญ Young-Adult ชาวอังกฤษผู้หลงใหลในเรื่องราวลี้ลับ สยองขวัญประวัติศาสตร์ เวทมนต์ แฟนตาซีและโลกหลังความตาย โจนาธานเคยสร้างชื่อจากนิยายวัยรุ่นมาแล้วหลายเรื่อง อาทิ Polemy’s Gate,The Golem’s Eye (หนังสือขายดีของ New York Times ปี 2004) และ The Ring of Solomonหลังประสบความสำเร็จจากหนังสือแนวสยองขวัญ ประวัติศาสตร์ แฟนตาซี โจนาธานจึงเริ่มแต่งนิยายชุดแนวสยองขวัญและสืบสวนสอบสวน ‘Lockwood & Co.’ จำนวน 5 เล่ม (2013-2017) โดยเขาได้จินตนาการอังกฤษในยุค 1980 เต็มไปด้วยภูติผีวิญญาณที่อาละวาดหลอกหลอนผู้คน เอเจนซี่ปราบผีน้อยใหญ่จึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งยังเป็นที่พึ่งทางใจให้เหล่าลอนดอนเนอร์ในการขับไล่ภูติผีและช่วยไขคดีสยองขวัญร่วมกับหน่วยงานรัฐที่ชื่อ ‘ดีแพรค’ (DEPRAC)ทำหน้าที่กำกับควบคุมผีไม่ให้ออกอาละวาดสร้างความวุ่นวาย จนถึงการไขคดีฆาตกรรมสืบจากศพ แม้แต่การเรียกผีมาประทับทรงก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำได้เช่นกัน ถ้ามันนำไปสู่การมีหลักฐานเพียงพอที่จะจับกุม แถมธุรกิจนี้ยังเปิดรับสมัครพนักงานได้ตั้งแต่อายุ 13 ปีขึ้นไป (ขอเพียงได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองของเด็ก ๆ ก็สามารถทำงานได้เลย)ยักษ์ใหญ่แห่งวงการปราบผีของลอนดอนต้องยกให้ ‘ฟิตส์’ เอเจนซี่ปราบผีที่มีคุณภาพและต้องผ่านการคัดตัวอย่างเข้มงวดถึงจะได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรได้ ตรงกันข้ามกับเอเจนซี่สุดอินดี้ที่ไร้ระเบียบ ไม่มียูนิฟอร์ม และไม่ต้องสมัครคัดเลือกภายใต้การรับรองของหน่วยงานใดนั่นคือ ‘Lockwood & Co.’หรือ ‘ล็อควู้ดและผองเพื่อนของเขา’ ที่ดำเนินการโดยแอนโทนี ล็อควู้ด (รับบทโดย Cameron Chapman) สุภาพบุรุษวัยทีนในชุดสูทสีดำที่ดูมีพื้นฐานชาติตระกูลผู้ดีทั้งกิริยามารยาท การต่อสู้ด้วยเพลงดาบ และชื่นชอบการดื่มชาเป็นชีวิตจิตใจแอนโทนีมีผู้ช่วยเป็นหนุ่มเนิร์ดสุดแนวนาม จอร์จ คารีม (รับบทโดย Ali Hadji-Heshmati) ผู้หลงใหลในประวัติศาสตร์ ตำรา และโลกหลังความตาย สองหนุ่มวัยรุ่นเปิดเอเจนซี่เล็ก ๆ ในกรุงลอนดอน และพยายามมองหาพนักงานใหม่ด้วยการคัดเลือกผ่านเครื่องรางของขลังสุดสยอง แต่กลับไม่มีใครสอบผ่านด่านแรกเลยสักคนเดียว ก็แต่ละอย่างที่สองหนุ่มเอามาทดสอบนั้นเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์หลอน ๆ อีกอย่างคนที่มาคัดตัวก็มีแต่สาวน้อยวัยใสทั้งนั้น งานนี้ก็ถอยดีกว่าสิคะ...ใครจะไปทานทนได้!กระทั่งพวกเขาได้พบกับสาวน้อยมหัศจรรย์ผู้มาพร้อมพลังจิตสัมผัสขั้นสูงอย่าง ‘ลูซี่ คาร์ไลล์’ (รับบทโดย Ruby Stokes) ผู้หนีออกจากบ้านเพื่อพยายามลืมคดีสยองตายยกเอเจนซี่และแม่ผู้แสนเย็นชา ถึงอย่างนั้นเธอก็มีพลังจิตสัมผัสแกร่งกล้าระดับซูเปอร์โนวา ลูซี่จึงกลายเป็นความหวังของทีม เพื่อช่วยกันปราบผีและกู้ชื่อเสียงของ Lockwood & Co. ให้เติบโตได้ทัดเทียมกับองค์กรยักษ์ใหญ่ซึ่งดูเหมือนลูซี่จะกลายเป็นหญิงแกร่งและมีความลับบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังพรสวรรค์อันน่ามหัศจรรย์ของเธอตัวละครหลักของเรื่องนี้มีด้วยกัน 3 คนคือ แอนโทนีผู้มีตาทิพย์ในการมองเห็นร่องรอยวิญญาณ ส่วน จอร์จสามารถใช้ร่างกายสัมผัสกับจุดเกิดเหตุ สิ่งของ หรือสถานที่สยองขวัญเพื่อรับรู้พลังวิญญาณ ขณะที่ลูซี่มีหูทิพย์และพลังในการสื่อสารกับวิญญาณสุดแข็งแกร่ง เธอเป็นหนึ่งในล้านท่ามกลางผู้มีพลังวิเศษที่สามารถสื่อสารกับวิญญาณระดับสามได้อีกด้วย โดยในซีรีส์แบ่งเลเวลของคุณผีเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ คือเลเวลหนึ่งจะเป็นภูติผีอ่อน ๆ ปราบง่าย เลเวลสองก็จะมีพลังวิญญาณแรงกล้าและต้องใช้ทักษะในการต่อสู้ขั้นสูง ส่วนเลเวลสามจะเป็นภูติผีที่มีความรู้และสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วความน่าสนใจของเรื่องนี้คือ ทั้งสามคนจะมีคาแร็กเตอร์แตกต่างกันและผสานการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างลงตัว แอนโทนีเป็นผู้ใหญ่เกินตัว ฉลาด กล้าหาญ ทะเยอะทยาน อ่อนโยน ใจดี และมีความเป็นสุภาพบุรุษสุดซอย จอร์จแสนจะคลั่งไคล้ในตำรามากกว่าการออกบู๊ในภาคสนาม ส่วนลูซี่ก็เป็นสาว Introvert ที่กล้าหาญ ฉลาด และมีไหวพริบในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี แม้ในช่วงแรกเราจะเห็นลูซี่ออกแนวจิตหลุดและนอยด์เก่งพอสมควร แต่รวม ๆ แล้วนักแสดงทั้งสามคนถ่ายทอดตัวละครออกมาได้อย่างน่าสนใจ ทั้งยังได้รับเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์และผู้ชมในต่างประเทศหัวใจของซีรีส์จึงอยู่ที่มิตรภาพของวัยรุ่นทั้งสามคน พวกเขาต่างรู้จักข้อดี-ข้อเสียของกันและกัน ทั้งยังดึงจุดเด่นของแต่ละคนออกมาใช้ในปฏิบัติการล่าผีได้อย่างเหมาะสม แม้เอเจนซี่เล็ก ๆ แห่งนี้จะดำเนินการโดยเด็กวัยรุ่นเพียงสามคน แต่ก็ทำงานร่วมกันได้อย่างดีเยี่ยมไม่แพ้เอเจนซี่ยักษ์ใหญ่ที่ทำงานภายใต้ยูนิฟอร์ม แต่ในซีรีส์กลับไม่เห็นความโดดเด่นในการปราบผีและแทบจะไม่ค่อยมีบทบาทเด่น ๆ เลยด้วยซ้ำใครที่คาดหวังซีรีส์ผีสะดุ้งตุ้งแช่แบบ Jump Scare คงต้องบอกผ่านเรื่องนี้ไปก่อน เพราะ Lockwood & Co. เป็นซีรีส์แนวสืบสวนมากกว่าสยองขวัญ ผีในเรื่องนี้จึงเป็น CG แบบไม่เนียนและไม่น่ากลัว เน้นกันที่เบื้องหลังความหลอนและการตามล่าหาเครื่องรางอาถรรพณ์มาคลายปมปริศนาในยุคที่ไม่มีเทคโนโลยีทันสมัย สมาร์ทโฟน และโซเชียลมีเดีย ซึ่งการปราบผีในเรื่องนี้ไม่มีน้ำมนต์ ข้าวสารเสก คัมภีร์ไบเบิ้ล หรือไม้กางเขน แต่กลับใช้อาวุธธรรมดาๆ อย่างดาบ ระเบิดมือ ผงระเบิด ฯลฯ ในการปราบผีไปสู่โลกหน้าเหมือนฆ่าให้ตายอีกรอบจุดเด่นของเรื่องนี้จึงอยู่ที่วิธีการเล่าเรื่องได้อย่างน่าติดตาม ไม่เน้นหวือหวาเร้าใจและใช้เสียงหลอน ๆ แต่กลับเต็มไปด้วยบทสนทนาที่เฉียบแหลม ชิงไหวชิงพริบ และตัวละครฝั่งล็อควู้ดที่ฉลาดทันเกมไม่ทำให้หงุดหงิดใจ แม้บางฉากจะมีบทพูดมากเกินไปสักหน่อยและขยี้บรรยากาศระหว่างลูซี่กับล็อควู้ดให้ดูมีอะไรต่อมิอะไร แต่ก็มีเส้นกั้นกลางของ ‘เพื่อนร่วมงาน’ เข้ามาขัดขวาง ทำให้บทดูดรอปไปบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับน่าเบื่อนอกจากนี้ แม้ตัวละครหลักจะเป็นวัยรุ่นใส ๆ หัวใจสามดวง แต่พวกเขาก็ไม่ได้บุ่มบ่ามเข้าไปปราบผีหรือบุกองค์กรยักษ์ใหญ่ด้วยกำลังขับเคลื่อนของฮอร์โมน ตรงกันข้ามล็อควู้ดมีการวางแผนและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ด้วยปัญญา(ในนิยายล็อควู้ดมักจะมีแผนสำรองและไพ่ตายซ่อนอยู่ในมือเสมอ)เช่นเดียวกับในซีรีส์ที่ล็อควู้ดมีตัวละครลับหรือเพื่อนร่วมสายงานคอยสนับสนุนการทำงานของเขาอย่างลับ ๆ รวมถึงปริศนาห้องปิดตายที่ชวนให้ผู้ชมคิดตามว่า ปฏิบัติการล่า-ท้า-ผีฉบับผู้ดีอังกฤษจะสนุกสนานและน่าติดตามเพียงไร ตามล็อควู้ดและผองเพื่อนสุดแนวของเขาไปปราบผีกันได้แล้วใน Lockwood & Co. ซีซั่น 1 ทั้ง 8 ตอน ออนแอร์แล้วทาง Netflix