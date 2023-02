เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “Kokdu: Season of Deity” [2023]

ชื่อเรื่อง : Kokdu: Season of Deityชื่อเกาหลี : 꼭두의 계절 | kkok-du-eui gye-jeolแนวซีรีส์ : โรแมนติก, แฟนตาซี, ตลกผู้กำกับ : แบคซูชาน (ผลงานกำกับซีรีส์ Alice, A Girl Who Can See Smell) และ คิมจีฮุน (ผลงานกำกับมินิซีรีส์ Check Out The Event)ผู้เขียนบท : คังฮอน และ ฮอจอนอู (ผลงานเขียนบทซีรีส์ Less Than Evil)ผู้ผลิต : People Story Company และ Story TVออกอากาศในเกาหลีทางช่อง : MBCวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ และ วันเสาร์ เวลา 21.50 น. (ตามเกาหลี)จำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบ ตอนละ 74 นาที (โดยประมาณ)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 27 มกราคม – 18 มีนาคม 2566ออกอากาศในไทย รับชมซับไทยถูกลิขสิทธิ์ ทาง : iQIYI ทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 11.00 น. VIP รับชมก่อนหลังจากต้องเด้งออกจากโรงพยาบาลออนจูที่ทำงานเก่า เพราะดันไปมีเรื่องกับลูกสาวคนไข้ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่สร้างโรงพยาบาล ฮันกเยชอล (รับบทโดย อิมซูฮยาง) รองหัวหน้าแพทย์ แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ก็ได้งานประจำที่โรงพยาบาลชื่อดังแห่งใหม่ โดยไม่คาดฝันทั้งนี้เธอมาทราบภายหลังว่าเป็นเพราะความช่วยเหลือของ ศาสตราจารย์ โดจินอู (รับบทโดย คิมจองฮยอน) หมอหนุ่มฝีมือดีประจำโรงพยาบาลพิลซองแห่งนี้ ที่เป็นคนรับเธอเข้าทำงานเพราะไม่เคยมีคนปกป้อง เมื่อโดจินอู คอยออกตัวให้เสมอ และบอกใครต่อใครแมนๆ ว่า "เธอเป็นคนของผม" จนทำให้กเยชอลออกอาการเพ้อว่านี่อาจโชคชะตาและพรหมลิขิตที่แม่ผู้ล่วงลับส่งหนุ่มแสนดีมาดูแลเธอพอย้ายมาทำงานอยู่ในโรงพยาบาลชื่อดัง ซึ่งเป็น 1 ใน 3 โรงพยาบาลหลักที่ดีที่สุดของเกาหลี ไม่นาน กเยชอล ก็ได้เจอกับ แทจองวอน (รับบทโดย คิมดาซม) หมอหญิงสวยมั่น คู่ปรับและอริเก่าซึ่งไม่กินเส้นกัน จองวอนบอกให้เธอลาออกจากโรงพยาบาลพิลซองเสียก่อนที่จะตกเป็นเป้าโจมตี และเหน็บว่าอีกาอย่างเธอจะเข้ามาอยู่ในเขตของนกกระสาได้อย่างไร แถมใส่ไฟว่าให้ระวังโดจินอู เอาไว้ ไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆและก็เป็นจริงอย่างที่แทจองวอนเตือน เมื่อกเยชอลได้รู้ความจริงว่า เหตผลที่ ศาสตราจารย์โด ทำดีกับเธอ เพื่อให้เธอเป็นพยานในคดีที่เขาถูกสอบจริยธรรม กเยชอลเสียใจมาก และประกาศจะไม่ยอมเป็นพยานให้ แต่สุดท้ายเธอก็เปลี่ยนใจ เมื่อรู้ว่า คนไข้ที่โดจินอูผ่าตัดและตายไป คือ แม่ของเขา แต่ทุกอย่างก็สายเกินไป เมื่อวันที่นัดหมายกันไว้ เธอไม่สารถติดต่อเขาได้ด้วยความร้อนใจ กเยชอลจึงรีบไปหาเขาที่อพาร์ตเมนต์ แต่กลับพบว่า โดจินอู ตกตึกลงมาและสิ้นใจตายต่อหน้าต่อตาของเธอ ฮันกเยชอล ทำ CPR จนเขาฟื้นขึ้นมา แต่จู่ๆ เขากลับจะบีบคอจะฆ่าเธอ แถมพูดจาแปลกๆ ไม่เหมือนศาสตราจารย์โดคนเดิม แถมบอกว่า ตัวเองชื่อ ก๊กดู (รับบทโดย คิมจองฮยอน)ที่แท้ที่อยู่ในร่างศาสตราจารย์โดจินอู เวลานี้ คือ ก๊กดู ผู้นำทางคนตายไปยังปรโลก ที่ขึ้นมายังโลกมนูษย์เพื่อภารกิจกำจัดคนชั่วอย่างเหี้ยมโหดไร้ความปราณี และตามหาผู้หญิงที่จะแก้คำสาปให้กับตน และก๊กดู มั่นใจว่า กเยชอล ก็คือ ซอลฮี (รับบทโดย อิมซูฮยาง) คนรักในอดีตชาติของตน และคือผู้หญิงที่จะช่วยให้เขาจะหลุดพ้นจากทะเลแห่งทุกข์นี้ได้เพราะเธอสามารถสั่งให้เขาทำตาม หรือเป็นไปได้ทุกอย่างตามที่พูดอย่างน่าประหลาด แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่า “ผู้หญิงคนนั้นจะต้องเอ่ยปากบอกว่ารักอย่างที่เจ้าเป็นอย่างนี้” ตามที่พระเจ้าผู้สร้างสาปเอาไว้ ชีวิตที่ถูกสาปของก๊กดู จึงจะสิ้นสุดลง คืนกลับสู่ความสงบสุขชั่วนิจนิรันดร์ผู้ช่วยในโลกมนุษย์ของก๊กดู เทพเจ้ามีเขา (รับบทโดย จองฮวา) และ เทพเจ้าหยก (รับบทโดย คิมอินควอน) เทพแห่งความโลภ ซึ่งรายหลังไม่ค่อยลงรอยกันนัก และปรามาสว่าไม่มีทางที่ฮันกเยชอลจะหลงรักคนนิสัยแย่ๆ อย่าง ก๊กดู ได้แน่ แถมทำนายว่าเรื่องจะต้องยุ่งเหยิงกว่าที่เคยเป็นก๊กดู ผู้นำแห่งยมโลก ผู้ถูก พระเจ้าผู้สร้าง สาปให้ทำหน้าที่นำดวงวิญญาณลงสู่นรกภูมิ และมีภารกิจกำจัดเหล่าคนชั่วอย่างเหี้ยมโหดเลือดเย็นโดยไร้ความปราณีบนโลกมนุษย์ในร่างของ ศาสตราจารย์ โดจินอู ที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกันเป๊ะ ก๊กดู ต้องทนทรมานและเจ็บปวดทุกครั้งที่ต้องฆ่าคนตาย ทางเดียวที่เขาจะหลุดพ้นจากคำสาปนี้ได้คือ ต้องเจอผู้หญิงที่รักและยอมรับในตัวตนที่เขาเป็นแพทย์หญิงที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์ระดับปลายแถว โดยเหตุผลที่เธออยากเป็นหมอ เพราะตอนเด็กในวัย 10 ขวบ ได้เห็นแม่ตัวเองประสบอุบัติเหตุรถชน ขณะกำลังข้ามถนนมาหาและเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตา เธอโทษตัวเองว่าหากรู้วิธีทำ CPR แม่อาจไม่ตาย หลังจากที่สูญเสียแม่ เธอก็เหลือเพียงน้องชายเท่านั้น ในสังคมการแพทย์ที่ให้ความสำคัญกับแพทย์ที่จบจากสถาบันที่มีชื่อเท่านั้น ทำให้ความมั่นใจในวิชาชีพของเธอตกต่ำลงทุกวันๆ จนกระทั่งได้เจอกับ โดจินอู ผู้คอยอยู่เคียงข้างและปกป้องเธอเสมอ ทำให้มุมมองชีวิตเปลี่ยนไป แต่ทุกอย่างกลับตาลปัตรเมื่อเธอได้เจอกับ ก๊กดู ในร่าง โดจินอูแพทย์หญิงสวยมั่น ที่เรียนเก่งตั้งแต่สมัยเรียนคณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชื่อดัง และไม่เคยตกจากอันดับต้นๆ เลย เป็นคู่ปรับกับฮันกเยชอล และแอบชอบ โดจินอู อยู่ฝ่ายเดียวตำรวจสายสืบน้องชายของกเยชอลอันอูยอน รับบท ฮันชอลชเวกวังอิล รับบท คิมพิลซูอีจองจุน รับบท จองอีดึนคิมบยองอ๊ก รับบท ชินฮงกึนโอยองซิล รับบท ชินกยองซึงซนโซแมง รับบท ซากุกฮวาคิมยองอุง รับบท จุงซิกอียองรัน รับบท มุนมยองตาอูฮยอน รับบท ชเวดัลซึงคึมบยองชุน รับบท แบจองกุกWONPI เรียบเรียงจาก : iQ.com, soompi.com, hancinema.netภาพประกอบจาก : MBC Drama, hancinema.net