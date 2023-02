ลุ้น! เคมีเคใจ “จีชางอุค & ชินฮเยซอน” กำลังเจรจาเพื่อร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องใหม่ด้วยกัน

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว TenAsia รายงานว่า ชินฮเยซอน จะนำแสดงในซีรีส์เรื่องใหม่ของช่อง JTBC เรื่อง “Welcome to Samdalri” (ชื่อเป็นทางการ) ขณะที่สำนักข่าว Edaily Edaily ก็รายงานเพิ่มเติมว่า จีชางอุค กำลังเจรจาเพื่อร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องนี้เช่นเดียวกันต่อรายงานข่าวดังกล่าว ต้นสังกัดของชินฮเยซอนได้ออกมาชี้แจงว่า “เป็นเรื่องจริงที่ชินฮเยซอนได้รับการนำเสนอบทบาทนำหญิงจากซีรีส์เรื่องใหม่ของ JTBC เรื่อง Welcome to Samdalri อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆ ทั้งสิ้น” นอกจากนี้มีรายงานข่าวว่า ชินฮเยซอน อยู่ระหว่างการเจจาร่วมงานกับเรื่อง “Wax Queen” อีกด้วยตัวแทนต้นสังกัดของ จีชางอุค ออกมาชี้แจงในทางเดียวกันว่า “เขาได้รับข้อเสนอให้แสดงใน Welcome to Samdalri จริง และกำลังพิจารณาบทและข้อเสนออยู่”Welcome to Samdalri เล่าเรื่องราวของตัวละครหลัก ที่เปรียบดั่งมังกรที่กำลังทะยานขึ้นสู่สรวงสวรรค์อย่างงดงาม แต่แล้วจู่ๆ พวกเขาก็สูญเสียทุกสิ่ง ซีรีส์กำกับโดย ชายองฮุน จากผลงานเรื่อง When the Camellia Blooms และ Forecasting Love and Weather และเขียนบทโดย ควอนฮเยจู จากเรื่อง Go Back Couple และ Hi, Bye Mamaสำหรับ ชินฮเยซอน เคยสร้างความประทับใจให้ผู้ชมมาแล้วหลายเรื่อง อาทิ 30 but 17, My Golden Life, Angel’s Last Mission: Love, Mr. Queen และอีกมากมาย หลังจากเดบิวต์การแสดงในเรื่อง School เมื่อปี 2013 ใน Welcome to Samdalri เธอได้รับการเสนอบท โจอึนฮเย หญิงสาวที่ดูบอบบางแต่แท้จริงแล้วแข็งแกร่งด้าน จีชางอุค สร้างความสุขและความประทับใจให้ผู้ชมจากผลงานหลากหลายอาทิ Backstreet Rookie, Suspicious Partner, Melting Me Softly และอีกมากมาย กำลังเจรจาเพื่อรับบท โจยองพิล พนักงานสุดทึ่มแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาเรียบเรียงจาก : soompi.comภาพจาก : hancinema.net