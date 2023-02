Review ซีรีส์ : “Brain Works” สืบจากสมองสไตล์นักประสาทวิทยา ผ่านคู่หูโอปป้า "จองยงฮวา - ชาแทฮยอน"

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ดูโอคู่ใหม่แห่งวงการซีรีส์เกาหลี 'จองยงฮวา' และ 'ชาแทฮยอน' กอดคอกันมาสร้างสีสันแปลกใหม่ใน 'Brain Works' (2023) ซีรีส์แนวสืบสวนผสมคอเมดี้ ต้อนรับต้นปีด้วยเรตติ้งตอนแรกจากผู้ชมทั่วประเทศสูงถึง 5.2% (ผลสำรวจของ Nielson Korea) เรื่องราวการทำงานของนักประสาทวิทยาอัจฉริยะจอมเย่อหยิ่ง ที่ต้องร่วมกันไขคดีปริศนาฆาตกรรมกับนักสืบจอมซื่อ (ชาแทฮยอน) ความสนุกแบบเจาะลึกถึงเซลล์สมองของฆาตกรจึงได้เริ่มต้นขึ้น!นับตั้งแต่ความสำเร็จในการจับคู่ดูโอเหล่าโอปป้าแห่งวงการ K-Seriesอย่าง Goblin (2016), Tale of The Nine Tailed (2020), Ghost Doctor (2022), Bad and Crazy (2022) ก็ดูเหมือนวงการซีรีส์เกาหลีจะติดอกติดใจการจับคู่นักแสดงระดับซูเปอร์สตาร์ให้มารับบทนำร่วมกัน แน่นอนว่าทั้งสองต้องมีบุคลิก ไลฟ์สไตล์ และนิสัยใจคอแตกต่างกันสุดขั้ว แต่ก็ดั๊นจับผลัดจับผลูมาเป็นดูโอทำภารกิจด้วยกัน ทีแรกต้องหมั่นไส้กันคล้ายเหยียบตาปลาหรือขวางหูขวางตาไปทุกสิ่ง ก่อนจะกลายเป็นกัลยาณมิตรที่สนิทชิดเชื้อรักใคร่ปรองดองประหนึ่งพี่น้องก็ไม่ปาน แถมเคมีบางคู่ดูแล้วชวนจิ้นยิ่งกว่าคู่พระ-นางเสียอีก (บางซีนยังเอาใจชาวซีรีส์ Y ด้วยนะเออ)เช่นเดียวกับซีรีส์ 'Brain Works' หรือ 'Brain Cooperation'(2023) ที่จับคู่ 'จองยงฮวา' ศิลปินหนุ่มแห่งวง CNBLUE และนักแสดงชื่อดังจากซีรีส์ 'Sell Your Haunted House' (2021) ที่ขอสลัดลุคเซลล์แมนขายบ้านผีสิงจอมกะล่อนมาเป็นนักประสาทวิทยาหนุ่มอัจฉริยะในบท 'ชินฮารุ' ประกบคู่กับโอปป้าเจ้าของฉายานายเจี๋ยมเจี้ยมอย่าง 'ชาแทฮยอน' นักแสดงชื่อดังจากภาพยนตร์เรื่อง My Sassy Girl (2001) และ Along with The Gods (2017) รวมถึงผลงานซีรีส์ดังอีกหลายเรื่องที่แค่เห็นหน้าคนไทยก็ร้องอ๋อ! เพราะตัวพ่อแห่งวงการคอเมดี้คนนี้ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดา อีกทั้งหลายคนยังชื่นชอบการแสดงที่เป็นธรรมชาติสุดๆ ของเขาในเรื่องนี้ชาแทฮยอนรับบทเป็น 'กึมมยองเซ' นักสืบจอมซื่อจิตใจดีที่ต้องมาไขคดีปริศนาฆาตกรรมด้วยสีหน้าสุดมึน กึมมยองเซมักจะนึกถึงจิตใจของผู้อื่นอยู่เสมอพร้อมกับแบกความหวังของวงการตำรวจเกาหลีที่เปิดตัวทีมสืบสวนประสาทวิทยาขึ้นมาด้วยการนำองค์ความรู้ของนักอาชญาวิทยา (Criminology) ผนวกกับศาสตร์ของนักประสาทวิทยา (Neuroscience) เพื่อตามล่าหาฆาตรกรควบคู่กับการปกป้องผู้บริสุทธิ์จากฆาตกรโรคจิตตรงกันข้ามกับ 'ชินฮารุ' นักประสาทวิทยาหนุ่มมาดเนี้ยบที่มีนิสัยเย่อหยิ่ง เย็นชา และชอบดูถูกคนอื่นๆเป็นเรื่องปกติ ชินฮารุเกิดและเติบโตมาจากตระกูลคุณหมอที่สืบทอดกันมา 3 เจเนอเรชั่น ทำให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายจากกองเงินกองทองที่ครอบครัวทิ้งไว้ให้ เขาหลงใหลในกลไกการทำงานของสมองเป็นอย่างมากจนถึงขั้นเป็นนักเขียนระดับ Best Sellers ของวงการชินฮารุจึงโด่งดังเป็นพลุแตกและได้รับความสนใจจากสังคมในทุกย่างก้าว ด้วยความหล่อเหลามาดผู้ดีและดีกรีการศึกษาขั้นสูงทำให้เขามั่นใจในตัวเองสูงลิ่วและไม่เคยเห็นใครอยู่ในสายตา ก่อนที่โชคชะตาจะนำพาเขามาร่วมทีมสีบสวนกับกึมมยองเซและทั้งสองต่างก็มีปมอดีตฝังใจที่รอการคลี่คลายด้วยความรักและการให้อภัยเช่นกันความน่าสนใจของซีรีส์อยู่ที่การทำงานของนักประสาทวิทยา (Neuroscience) เพื่อช่วยให้มนุษย์เข้าใจกลไกการทำงานอันซับซ้อนของสมอง ต่อยอดไปถึงการทำความเข้าใจเรื่องจิตใจ อารมณ์ความรู้สึก และพัฒนาการในเรียนรู้ต่างๆ พร้อมกับอธิบายระบบการทำงานของสมองด้วยศัพท์ทางการแพทย์ที่ย่อยให้ผู้ชมเข้าใจง่าย ผ่านการใช้ CG สีสันสดใสประกอบการอธิบายกลุ่มอาการผิดปกติต่างๆ ทางสมองและพฤติกรรมของมนุษย์ ที่ช่วยให้เข้าใจง่าย สนุกสนาน และน่าติดตามมากขึ้น เพราะในท้ายที่สุดแล้วคดีอาชญากรรมต่างๆ นั้นอาจเกิดจากความซับซ้อนและเคมีในสมองของมนุษย์ โดยระดับความจิตของฆาตกรในเรื่องนี้จะค่อยๆ เพิ่มดีกรีความหลอนมากขึ้น เช่นเดียวกับความซับซ้อนของสมองเหล่านั้นก็น่ากลัวมากเช่นกันเมื่อนักประสาทวิทยาอัจฉริยะต้องมาไขคดีฆาตกรรมร่วมกับนักสืบจอมซื่อผู้แสนจิตใจดี เรื่องป่วนๆ ของคู่หูที่ไม่ควรจะทำงานร่วมกันจึงได้เริ่มต้นขึ้น พร้อมกับอีกหนึ่งสาวนักสืบขี้อายประจำทีมที่จะช่วยกันไขคดีที่สร้างความหวาดกลัวให้สังคมว่าแต่หัวใจที่อบอุ่นของกึมมยองเซจะหลอมละลายหัวใจที่เย็นยะเยือกเป็นน้ำแข็งของชินฮารุได้หรือไม่? Brain Works จำนวน 16 ตอน ออนแอร์ทุกวันจันทร์-อังคาร ทางช่อง KBS2ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2023 ส่วนประเทศไทยเตรียมรอลุ้นได้เลยว่าจะมีสตรีมมิ่งเจ้าไหนนำเข้ามาลงจอในเร็ววันนี้