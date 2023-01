เคมีใหม่ที่รอคอย “ไอยู” คู่ “พัคโบกอม” ในซีรีส์พีเรียดโรแมนซ์ “You Have Done Well”

วันนี้ (27 มกราคม) ตัวแทนบริษัทผู้ผลิต Pan Entertainment ได้ออกมายืนยันเป็นทางการว่า ไอยู และ พัคโบกอม จะนำแสดงในซีรีส์เรื่องใหม่ “You Have Done Well” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) โดยมีชื่อภาษาเกาหลีเขียนเป็นภาษาเชจูซีรีส์จะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตรักของสองหนุ่มสาว เอซุน และ กวานชิก ที่เกิดบนเกาะเชจูในช่วงปี 1950ไอยู จะรับบทเป็น เอซุน สาวสวยผู้ดื้อรั้น แต่มักจะประหม่าทุกครั้งที่เธอดื้อ เธอไม่ใช่คนเก่งกาจ แต่มักเปล่งประกายและเต็มไปด้วยความคิดแง่บวกเสมอ เธอใฝ่ฝันที่จะเป็นกวีแม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้เล่าเรียน และเป็นคนกล้าหาญและเปิดเผย ตรงไปตรงมาส่วน พัคโบกอม ได้รับเลือกให้รับบทเป็น กวานชิก ซึ่งเป็นชายหนุ่มที่ฉลาดเฉลียวและมีบุคลิกเงียบขรึม ความโรแมนติกไม่ใช่จุดแข็งสำหรับเขาคนนี้ และไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อเห็น เอซุน ร้องไห้ หรือ หัวเราะ แต่เขาคือนักรบผู้เงียบขรึมที่รักเอซุนเพียงหนึ่งเดียวนับตั้งแต่แรกเจอ และทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อรักเธอYou Have Done Well เขียนบทโดยนักเขียนยอดนิยม อิมซังชุน จากผลงาน Fight for My Way และ When the Camellia Blooms และกำกับโดย คิมวอนซอก จากผลงาน Misaeng (Incomplete Life), Signal และ My Misterเรียบเรียงจาก : www.soompi.comภาพจาก : hancinema.net