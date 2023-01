Scoop พิเศษ : ส่องดีกรีฮอต “หวังเฮ่อตี้” ขึ้นแท่นแบรนด์แอมฯ ระดับโลก เปิดตัวแบรนด์เสื้อผ้าฉลองวันเกิดให้ตัวเอง

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ค่อยๆ เก็บเลเวลความฮอตมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับ ‘หวังเฮ่อตี้’ พระเอกหน้าหวานที่กวาดหัวใจคอซีรีส์ มาจากซีรีส์รีเมคในตำนานอย่าง ‘รักใสใสหัวใจ 4 ดวง’ (Meteor Garden - 2018) ก่อนมาพลิกลุคผมขาวสุดเท่ใน ‘รักนิรันดร์ ราชันมังกร’ (Miss the Dragon - 2021) และ ‘ของรักของข้า’ (Love Between Fairy and Devil – 2022) จนดีกรีความฮอตทะลุปรอทในบทบาทขันที (ปลอมๆ) พระเอกทรงอย่างแบดจากซีรีส์โรแมนติกดราม่าแนวชิงอำนาจ ‘เล่ห์ลวงรักต้องห้าม’ (Unchained Love – 2022)ส่วนที่บอกว่าฮอตขึ้นเลเวลขั้นสุด คงไม่ผิดนัก เพราะทันทีที่ ‘เล่ห์ลวงรักต้องห้าม’ ออนแอร์ไม่ทันไร ซูเปอร์แบรนด์จากฝรั่งเศส ผู้ยืนหนึ่งเรื่องความหรูหราและโด่งดังไปทั่วโลกอย่าง Louis Vuitton ก็ได้ประกาศรายชื่อของ ‘หวังเฮ่อตี้’ เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ชาวจีนคนล่าสุด กระทบไหล่การทำงานร่วมกับนักแสดงฮอลลีวู้ดระดับโลก เพื่อโปรโมทแคมเปญ Louis Vuitton x Yayoi Kusama โดยเป็นการทำงานร่วมกันกับยาโยอิ คุซามะศิลปินป็อปอาร์ตชาวญี่ปุ่นชื่อก้องเจ้าของฉายาป้าลายจุดที่ผ่านมาหวังเฮ่อตี้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงจีนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบ้าน Louis Vuitton มาตั้งแต่เขาเริ่มดังใหม่ๆ ตั้งแต่การถ่ายแบบให้กับแบรนด์ ไปจนถึงงานแฟชั่นโชว์อยู่หลายครั้ง แม้ข่าวนี้อาจจะไม่ได้เหนือความคาดหมายแต่อย่างใด แต่ทันทีที่มีการโพสต์ข่าวนี้อย่างเป็นทางการนั้นบน Weibo ก็ยังคงได้รับความสนใจจากชาวเน็ตจีนล้นหลาม ได้รับการรีโพสต์มากกว่า 1 ล้านครั้งและยอดไลก์เกือบ 680,000 ไลค์หลังการปล่อยข่าวของ Louis Vuitton ไม่ทันไร ตามมาติดๆ เพียงไม่กี่วัน MAYBELLINE NEW YORK แบรนด์เครื่องสำอางเบอร์ต้นๆ ของโลก ยังเปิดตัว ‘หวังเฮ่อตี้’ เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ประจำประเทศจีน พร้อมเปิดตัววิดีโอตัวใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อย โดยในวิดีโอโฆษณาเฮียหวังคนเดียวพรีเซนต์หมดทุกไลน์ขายดีของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นครีมรองพื้น, ลิปสติก และอายไลน์เนอร์ เชื่อว่าลุคสุดโฉบเฉี่ยวในวิดีโอชาวติ่งคนไหนได้เห็นเป็นต้องใจเหลวไปกับความหล่อเป้าหน้าฟ้าประทานของเขาไปตามๆ กันเลยทีเดียวนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นักแสดงหนุ่มหน้าสวยวัย 25 ปี ที่เข้าวงการมาได้ไม่นาน มีโอกาสได้รับเกียรติร่วมงานกับแบรนด์แถวหน้าของโลก ก่อนหน้านี้เขาได้รับการคัดเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ CHANEL NO. 5 EAU DE PARFUM RED EDITION ไลน์น้ำหอมในตำนานจากแบรนด์ที่โด่งดังที่สุดในโลกอีก ทั้งยังเคยเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม KERASTASEและแบรนด์เครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ของจีน An Mu Xiการที่นักแสดงอายุน้อยขนาดนี้ได้รับคัดเลือกจากแบรนด์ใหญ่เบอร์นี้ สะท้อนให้เห็นความปังปุริเย่ที่ไม่ได้จู่ๆ ก็เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน แต่เกิดจากการค่อยสั่งสมดีกรีความโด่งดังจนไปเข้าตาเหล่าซูเปอร์แบรนด์เหล่านี้ทั้งนี้ ‘หวังเฮ่อตี้’ หรือ ‘ดีแลนหวัง’ เป็นนักแสดงหนุ่มหล่อวัย 25 ปีที่มีผู้ติดตาม Weibo มากกว่า 17 ล้านคน เกิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2541 สร้างชื่อด้วยการชนะในรายการวาไรตี้โชว์ของ Youku ในปี 2017 จากนั้นเขาได้รับบทนำเป็นครั้งแรกในบท ‘เต้าหมิงซื่อ’จากเรื่อง ‘รักใสใสหัวใจ 4 ดวง’ (Meteor Garden - 2018) ซีรีส์โรแมนติกที่นำมารีเมคใหม่อีกครั้งเนื่องจากต้นฉบับของซีรีส์เรื่องนี้ เมื่อครั้งที่สร้างครั้งแรกในเวอร์ชั่นไต้หวันเป็นซีรีส์สุดโด่งดังกวาดกระแสความฮอตมาแล้วทั่วทั้งเอเชีย รวมถึงเมื่อครั้งสร้างในเวอร์ชั่นเกาหลีได้รับการตอบรับถล่มทลายแจ้งเกิดดาวดวงใหม่ไปหลายคน การนำมารีเมคอีกครั้งในเวอร์ชั่นจีนแผ่นดินใหญ่จึงเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์และทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ ไปพร้อมๆ กันตั้งแต่เริ่มแคสติ้งนักแสดงเช่นเดียวกับบท ‘เต้าหมิงซื่อ’ ซึ่งเป็นตัวหลักของเรื่อง หวังเฮ่อตี้ผู้มารับบทนี้ในช่วงเวลานั้นจึงถูกจับตามองเป็นพิเศษ แต่ด้วยความหล่อเป๊ะราวเทพบุตร ประกบลีลาการแสดงที่สดใสและบุคลิกมองโลกในแง่ดี จึงทำให้ผู้ชมและเหล่าคอซีรีส์เปิดใจยอมรับหวังเฮ่อตี้อย่างรวดเร็ว กลายเป็นก้าวแรกที่มาพร้อมความสำเร็จอย่างสวยงามจากนั้นหวังเฮ่อตี้ก็เริ่มโลดแล่นเข้ามาในวงการบันเทิง มีงานโชว์ตัวและออกรายการวาไรตี้อย่างต่อเนื่อง จนมาได้รับความสนใจอีกครั้งเมื่อปี 2022 จากบทบาทพระเอกสายแบดเต็มตัว ‘จอมมารตงฟางชิงชาง’ ในซีรีส์แนวแฟนตาซีโปรดักชั่นเว่อร์วังอลังการชื่อไทยแสนกวนว่า ‘ของรักของข้า’ (Love Between Fairy and Devil - ความปังปุริเย่ของซีรีส์เรื่องของรักของข้า ยังส่งให้ Netflix แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชั้นนำของโลก ซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์เรื่องนี้มาฉายอีกด้วย ถือเป็นซีรีส์จีนเพียงไม่กี่เรื่องที่ Netflix สนใจดึงไปขึ้นแพลตฟอร์มไม่ทันพ้นปีดี หวังเฮ่อตี้สานต่อความฮอตเสิร์ฟซีรีส์ย้อนยุคแนวประวัติศาสตร์ 'เล่ห์ลวงรักต้องห้าม' (Unchained Love – 2022)กับบทบาทสุดแหวกแนวในชีวิตการแสดงของเขา ในบท 'เสี้ยวตั๋ว' ขันที(ปลอมๆ) ผู้ทรงอำนาจที่ตั้งใจเลือกเส้นทางนี้เพื่อล้างปมแค้มให้พี่น้องฝาแฝด แต่ระหว่างทางของกลเกมแห่งการแก้แค้น เขากลับตกหลุมรัก 'ปู้อินโหลว' (เฉินอวี้ฉี) อดีตพระสนมของจักรพรรดิองค์ก่อนที่สวรรคตไปแล้วหลังจากซีรีส์ออนแอร์ไม่นานก็ได้รับความนิยมถล่มถลาย เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์จีนย้อนยุคกระแสดีที่มาแรงที่สุดในขณะนี้ ได้รับคะแนนความนิยมพุ่งสูงถึง 6,000 คะแนน (หน่วยวัดความนิยมจากประเทศจีน) บนแพลตฟอร์ม IQIYI จีน ครองใจแฟนๆทั้งไทยและต่างประเทศ มียอดการกดจองรับชมมากกว่า 3,500,000 ครั้ง โดยตัวหวังเฮ่อตี้ได้ขอบคุณกับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆ แถมมีการสัญญากับแฟนๆ ไว้ด้วยว่าถ้าคะแนนความนิยมทะลุ 10,000 เมื่อไรเขาจะชาเลนจ์ด้วยการสระผมกลับหัวแต้มความฮอตของหวังเฮ่อตี้ไม่อยู่แค่ในวงการบันเทิงหรือซีรีส์เท่านั้น เขายังเป็นที่ต้องการตัวในวงการแฟชั่นและงานถ่ายแบบให้กับแมกกาซีนชั้นนำที่มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2022 เขาได้รับรางวัล "นักแสดงแห่งปี" ในงาน China Esquire's Man At His Best และได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน "ชายแห่งปี" ของ China GQออร่าความเป็นแฟชั่นนิสต้าเจิดจรัสขนาดนี้ หวังเฮ่อตี้ไม่รอช้าในวันเกิดปีที่ผ่านมา เขาฉวยโอกาสโชว์ไอเดียแฟชั่นของตัวเอง ด้วยการผสมผสานสไตล์การแต่งตัวที่เขาชอบและบ่งบอกความเป็นตัวเองมามาเปิดตัวแบรนด์เสื้อผ้าแนวสตรีทแฟชั่นเป็นของตัวเองในชื่อว่า 'D.DESIRABLE' สะท้อนความเป็นจริงอิสระ ความน่าหลงใหล และความคิดสร้างสรรค์ งานนี้เหล่าชาวติ่งเตรียมเงินปลิวออกจากกระเป๋าได้เลยหล่อ เก่ง เท่ ครบเครื่องซะขนาดไหน ไม่หลงรักทนไงไหว