เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “โรแมนซ์ฉบับเร่งรัด | Crash Course in Romance” [2023]

ชื่อเรื่อง : Crash Course in Romanceชื่อเกาหลี : 일타 스캔들 | il-ta seu-kaen-deulชื่อไทย : โรแมนซ์ฉบับเร่งรัดแนวซีรีส์ : โรแมนติก ตลก เมโลดรามาผู้กำกับ : ยูเจวอน (ผลงานกำกับซีรีส์ Hometown Cha-Cha-Cha)ผู้เขียนบท : ยางฮีซึง (ผลงานเขียนบทซีรีส์ Once Again)ผู้ผลิต : Studio Dragonการจัดเรตรายการ : PG 13ออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : ช่องเคเบิ้ล tvN สตรีมมิ่ง TVING และ NetflixKRจำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบ ตอนละ 75 นาทีวันเวลา ออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 21.10 น.ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรกวันที่ 14 มกราคม - 5 มีนาคม 2023ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : NetflixTH ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 20.50 น. (โดยประมาณ)อีกด้าน ชเวชียอล (รับบทโดย จองคยองโฮ) ติวเตอร์เบอร์หนึ่งครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับแนวหน้า ในสถาบันกวดวิชาเดอะไพรด์ ย่านแดชี ซึ่งเป็นย่านการศึกษาชื่อดังของเกาหลี ได้เข้าไปพัวพันกับเรื่องอื้อฉาวของนักเรียนคนหนึ่งนัมแฮงชอนนั้นเป็นอดีตนักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติ ที่ปัจจุบันหันมาเปิดร้านขายเครื่องเคียงแสนอร่อยล้ำ กับเพื่อนรัก คิมยองจู (รับบทโดย อีบงรยอน) ร้านอยู่ในละแวกเดียวกับสถาบันกวดวิชาเดอะไพรด์ แฮงชอนเลี้ยงดูและรักใคร่แฮอีลูกสาวของ นัมแจอู (รับบทโดย โออึยชิก) พี่ชาย ราวกับลูกในไส้และพอได้รู้เรื่องผลสอบวิชาเลขของลูกสาวก็ร้อนใจ ยิ่งเมื่อแฮอีออกปากขอร้องว่า ขอเรียนพิเศษวิชาเลขกับติวเตอร์เบอร์หนึ่งอย่างชเวชียอล แฮงชอนจึงพยายามไปเข้าคิวสมัครเรียนให้แฮอี ได้เข้าไปเรียนในสถาบันกวดวิชาเดอะไพรด์ ขณะเดียวกันชียอลซึ่งอยากกินอาหารของแฮงชอนมาก ถึงกับต้องปลอมตัวไปที่ร้าน จนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเพื่อลูกสาว แฮงชอน เริ่มหันมาเอาใจชียอล หลังจากได้รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาคือติวเตอร์คณิตศาสตร์เบอร์หนึ่งแห่งเดอะไพรด์ ระหว่างนั้นบรรดาผู้ปกครองต่างต้องวุ่นวายหัวฟูกันไปหมด เมื่อสถาบันกวดวิชาแจ้งเปลี่ยนแปลงตาราเรียน และโยกให้ จินอีซาง (รับบทโดย จีอิลจู) มาสอนคณิตศาสตร์แทนชียอลในเวลาต่อมา แฮงชอน ต้องเผชิญกับเกมการเมืองอันชั่วร้ายในหมู่แม่ๆ ผู้ปกครองของเด็กๆ นักเรียนสถาบันกวดวิชา โดยเฉพาะ โจซูฮี (รับบทโดย คิมซุนยอง) แม่ของ บังซูอา (รับบทโดย คังนาออน) กับ จางซอจิน (รับบทโดย จางยองนัม) แม่ของหนุ่มฮอต อีซอนแจ (รับบทโดย อีแชมิน) ก๊วนแก๊งเพื่อนนักเรียนของลูกสาวแฮงชอนต้องพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขสถานการณ์ของแฮอีให้คลี่คลายลงด้วยดี จนเข้าไปพัวพันกับชียอล ก่อเกิดเป็นความอื้อฉาวระคนโรแมนติกกับติวเตอร์หนุ่มเข้าอย่างจังอดีตนักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติ ปัจจุบันผันตัวมาเปิดร้านเครื่องเคียงแสนอร่อย อยู่ละแวกเดียวกับสถาบันกวดวิชาชื่อดังเดอะไพรด์ เป็นคนคิดบวก ถึงจะเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน แต่ในฐานะมนุษย์แม่ นัมแฮงซอน ทั้งภูมิใจและสุขใจที่ทำให้หลายสาวที่รักประหนึ่งลูกสาวแท้ ได้มีความสุขในการเรียนติวเตอร์หนุ่มสุดฮ็อตผู้ทะเยอทะยาน ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์เบอร์หนึ่งแห่งสถานบันกวดวิชาเดอะไพรด์ แต่การมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จ ยืนอยู่บนชื่อเสียงอันโด่งดัง นั่นทำให้ชเวชียอลใช้ชีวิตโดยไม่แยแสหรือใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นชินแจฮา รับบทเป็น จีดงฮี หรือ หัวหน้าจีโรยุนซอ รับบทเป็น นัมแฮอีอีแชมิน รับบทเป็น อีซอนแจคังนาออน รับบทเป็น บังซูอาโออึยชิก รับบทเป็น นัมแจอูอีบงรยอน รับบทเป็น คิมยองจูจางยองนัม รับบทเป็น จางซอจินคิมดาฮวิน รับบทเป็น จอนจงรยอลคิมซนยอง รับบทเป็น โจซูฮีคิมแทจอง รับบทเป็น อีฮีแจฮวังโบรา รับบทเป็น อีมีอ๊กยูดาอิน รับบทเป็น จางดันจีจีอิลจู รับบทเป็น จินอีซางอีมินแจ รับบทเป็น ซอกนฮูฮอจองโด รับบทเป็น คังจุนซางWONPI เรียบเรียงจาก : NetflixTH, soompi.com, hancinema.netภาพประกอบจาก : ทวิตเตอร์ tvN Drama, และ เว็บไซต์ hancinema.net