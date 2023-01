Review ซีรีส์ : “Poong, the Joseon Psychiatrist” ซีซั่น 2 จิตแพทย์สุดหล่อแห่งยุคโชซอน ฮีลใจคนไข้ไขคดีวังหลวง

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

ใครที่ชอบซีรีส์แนวคุณหมอต้องไม่พลาด “Poong, the Joseon Psychiatrist” ซีรีส์โรแมนติก-ดราม่าที่ไม่ได้ขายความหมออัจฉริยะรักษาได้ทุกโรค แต่คุณหมอพุงหน้าใสหัวใจสะออนพ่วงความสามารถในการฮีลใจให้หายป่วย หลังจากซีซั่นแรกลงจอไปเมื่อกลางปี 2022 เป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับหมอพุงจนต้องกลับมาต่อในซีซั่น 2 พร้อมคอนเซ็ปต์ “การเดินทางเพื่อไขปริศนายาพิษและโรคร้ายของจิตแพทย์หนุ่มแห่งโชซอน เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง”ครั้งนี้หมอพุงควงหวานใจม่ายสาวร่างจิ๋วมาร่วมไขคดีปริศนาในวังหลวง ที่ทั้งสนุกสนานปนหวานละมุนจนมดแทบขึ้นจอ ต้อนรับปีกระต่ายให้อบอุ่นหัวใจสุดๆ พร้อมทำความรู้จักศาสตร์การรักษาของชาวเกาหลีโบราณแม้จะเกิดมาในตระกูลเสนาบดีตงฉิน หน้าตาดีเป็นทุน ความฉลาดระดับอัจฉริยะแห่งวงการแพทย์ ทั้งยังเป็นพระสหายขององค์รัชทายาท แต่ ยูเซยอบ (รับบทโดย คิมมินแจ) กลับมีชีวิตที่อาภัพราวกับดาวดับอับแสงบนฟากฟ้า บัณฑิตหนุ่มผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์เป็นเลิศ วินิจฉัยโรคได้แม่นยำ เทคนิคการฝังเข็มเป็นหนึ่งในยุทธภพ ถึงขนาดได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าหมอฝังเข็มเจ้าของฉายา “เทพฝังเข็ม” ที่กษัตริย์ไว้วางใจแต่เก่งเกินไปย่อมมีคนหมั่นไส้เป็นธรรมดา #ทีมเสนาบดีฝ่ายซ้ายและหมอหลวงต่างหมั่นไส้ในความมั่นหน้ามั่นโหนกของยูเซยอบ บวกกับไม่พอใจกษัตริย์ที่เตรียมการบุกแดนเหนือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเชลยศึกจึงแอบลองวางยาพิษปลงพระชนม์ แต่กรรมดันมาตกที่หมอยูเซยอบ ทำให้เขาถูกเนรเทศออกจากฮันยาง ทั้งยังเสียพ่อที่แสนใจดี ผู้สามารถไขคดีได้ว่ากษัตริย์ทุกวางยาพิษ แต่ตัวเองต้องจบชีวิตเพื่อสังเวยความลับในยามชีวิตสิ้นหวัง ยูเซยอบระหกระเหรเร่ร่อนไปพบเจอกับหมู่บ้านโซรัคและผู้คนแปลก ๆ ที่เต็มไปด้วยสีสัน ที่นั่นเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในนาม ‘ยูเซพุง’ หมอผู้ช่วยของคเยจีฮัน (รับบทโดย คิมซังกยอง) แพทย์นอกตำราที่รักษาคนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนโบราณปราชญ์แห่งสมุนไพร อดีตแพทย์ในสนามรบผู้นิยมเงินตราและการดื่มสุรา ถึงแม้จะปากร้ายแต่หมอจีฮันกลับจิตใจงดงาม และทุ่มเทให้กับการรักษาชาวหมู่บ้านโซรักด้วยชีวิตนอกจากนี้ยูเซพุงยังพบรักกับซออึนอู (รับบทโดย คิมฮยางกี) บุตรสาวตระกูลขุนนางที่กลายเป็นแม่ม่ายตั้งแต่อายุน้อย เธอเป็นที่เกลียดขังของแม่สามีที่ตีตราว่าเธอเป็น “ผู้หญิงกินผัว” ทำให้เธอพยายามฆ่าตัวตายอยู่หลายครั้ง ก่อนที่ทั้งสองคนจะโคจรมาเจอกัน ต่างฝ่ายต่างฮีลใจกันและกัน จนกลายเป็นตำนานรักแห่งหมู่บ้านโซรัค พร้อมกับพัฒนาการรักษาของแพทย์แผนชนบทให้ก้าวหน้าไม่แพ้เมืองหลวง ก่อนที่ทั้งสามคนจะร่วมมือกันเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการลอบปลงพระชนม์กษัตริย์องค์ก่อน แต่ก็ต้องตามไขคดีปริศนามากมายในเมืองหลวง เป็นอันจบซีซั่นแรกไปแบบคาใจไม่นานเกินรอ Poong, the Joseon Psychiatrist ซีซั่น 2 (2023) ก็ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2566 ซีรีส์จำนวน 10 ตอน พร้อมแล้วที่จะคลายปมปริศนาคาใจให้รู้กันไปเลยว่า ใครฆ่าอดีตกษัตริย์แห่งโซชอน ปล่อยโรคระบาด และไขคดีปริศนายาพิษในวังหลวงซีซั่นสองสะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำ การแบ่งพรรคแบ่งพวก การเมืองในวังหลวง และความอยุติธรรมที่ทวีความนรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้ปัญหาใหญ่ของชาวเมืองในยุคนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากความเครียดสะสมและความระทมทุกข์จากการถูกกดขี่ข่มเหง ถึงเวลาแล้วที่หมอพุงจะกลับมาสานต่อเจตนารมณ์ของตนเอง ด้วยการคืนความสุขและฟื้นฟูเยียวยาจิตใจชาวฮันยางอีกครั้ง และครั้งนี้เขายกความป่วนปนฮาของบุคลากรจากโรงหมอคเยซูแห่งหมู่บ้านโซรัคมาปักหมุดสร้างความป่วนปั่นกันที่เมืองหลวงฮันยางการกลับมาเยือนฮันยางของทีมงานโรงหมอคเยซูสร้างรอยยิ้มและความหวังให้กับชาวฮันยาง ตรงกันข้ามกับหัวใจที่อ้างว้างของหมอพุงที่ไร้อึนอูเคียงข้าง ถึงอย่างนั้นหมอพุงก็สวมวิญญาณหมอทำงานสุดความสามารถเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน พร้อมกับรักษาพระอาการป่วยของฝ่าบาทที่เริ่มจะทรุดลงเรื่อย ๆเมื่อทุกอย่างลงตัวทีมหมอก็กลับสู่หมู่บ้านโซรัคพร้อมกับความวุ่นวายจากเมืองหลวงที่ตามติดชีวิตป๊อปๆ ของพวกเขากลับไปป่วนถึงหมู่บ้าน เช่นเดียวกับศัตรูตัวฉกาจของหมอพุงที่ตามกัดไม่ปล่อย หมอพุงกับทีมงานในโรงหมอจะรับมือเช่นไร? ซีซั่นสองจึงเต็มไปด้วยความดราม่า ความฮา และบอกเลยว่า หัวใจของหมอพุงกำลังเข้าขั้นวิกฤตตามประสาคนคลั่งรักสิ่งที่สัมผัสได้จากซีรีส์ Poong, the Joseon Psychiatrist ทั้งสองซีซั่น คือความสนุกสนานแบบไม่ได้หวือหวาเน้นฮาทุกฉากตอน แต่จะสอดแทรกมุขตลกโบ๊ะบ๊ะไว้แบบเนียน ๆ ผ่านคาแรคเตอร์ตัวละครหลัก ไม่ว่าจะเป็น #ทีมลูกบ้านของหมอคเยจีฮัน ได้แก่ ‘คเยจีฮัน’ หมอจอมโวยวาย ปากร้ายแต่ใจดีเป็นที่หนึ่ง เขามีปมอดีตที่ทำให้เขากลายเป็นคนติดเหล้า ‘ยาย’คุณยายยิ้มเก่งผู้น่ารักที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม ยายมีปมฝังใจกับลูกชายชื่อ ‘พุง’ และเข้าใจผิดคิดว่าพระเอกคือพุง (อันเป็นที่มาของชื่อ ‘ยูเซพุง’) รวมถึงนางเอก (อึนอู) สาวผู้ร่าเริงสดใสชอบไขคดีการตายปริศนา แต่กลับป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเอาแต่คิดฆ่าตัวตาย เพราะถูกแม่ผัวเข้าใจผิดว่าทำให้ลูกชายคนโตตายก่อนวัยอันควร ก่อนจะได้รับการเยียวยาจิตใจด้วยรักใส ๆ และความหล่อละลายของหมอพุงนอกจากนี้ตัวละครอื่นๆ ภายในโรงหมอต่างก็มีสีสันและเติมเต็มความสนุกให้ซีรีส์เช่นกัน ทั้ง ‘มันบก’ บ่าวคนสนิทของหมอพุงที่ตามมาดูแลและปกป้องเหมือนเป็นน้องชายร่วมสายเลือด เขาทั้งรักและชื่นชมในตัวหมอพุงอย่างมาก‘นายหญิงนัมแฮ’ แม่ครัวประจำโรงหมอที่ทำกับข้าวเก่ง และคอยดูแลทุกคนอย่างดี ‘จางกุน’ เด็กน้อยที่มีความจำเป็นเลิศและช่วยเหลือด้านคลังยาของโรงหมอได้อย่างดี‘คเยอินบู’ ลูกสาวแท้ๆ ของหมอคเยจีฮัน ที่มีพรสวรรค์ในการวาดรูป ฝันอยากเปิดร้านขายเสื้อผ้า แต่ก็ต้องมาช่วยพ่อเปิดโรงหมอและสนุกกับการต่อปากต่อคำกับหมอคเยจีฮัน เธอยังเป็นแฟนคลับตัวยงของหมอพุงอีกด้วยทุกตัวละครต่างมีมิติและปมบาดแผลฝังใจในอดีต ทำให้หมอพุงมุ่งความสนใจในการรักษาความเจ็บป่วยทางกาย ควบคู่กับการเยียวยาจิตใจที่ทำให้ผลการรักษาคนไข้ดีขึ้นในระยะยาว ซีรีส์ยังสะท้อนความรักความอบอุ่นของสมาชิกในโรงหมอ ที่แม้จะแสดงออกด้วยวิธีแตกต่างกัน แต่ทุกคนต่างก็ปกป้องดูแลซึ่งกันและกัน ทั้งยังร่วมกันรักษาผู้ป่วยอย่างสุดความสามารถ มีการสอดแทรกชื่อสมุนไพร วิธีการรักษาแบบโบราณ การฝังเข็ม ยาหม้อ จนถึงการดูแลจิตใจของผู้ป่วยแม้จะไม่ฟีลกู้ดถึงขั้นซีรีส์ Home Town Cha-Cha-Cha เพราะดราม่าในเรื่องนี้ก็มีความหนักหน่วงพอสมควร แต่ Poong, the Joseon Psychiatrist ทั้งสองซีซั่นจะทำให้คุณนึกถึงโมเม้นท์อบอุ่นของชาวหมู่บ้านกงจิน ผ่านมิตรภาพและการดูแลเอาใจใส่ประสาคนในครอบครัวสุดเพี้ยน ใครที่ยังไม่ได้ชมซีซั่น1 สามารถสตรีมมิ่งกันได้ทั้งทาง VIU และ Netflix ส่วนซีซั่น 2 ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทาง VIU ทุกวันพุธและพฤหัสบดี ชมตัวอย่างซีรีส์อุ่นเครื่องกันได้ที่ด้านล่างRassarinhttps://mydramalist.com/https://www.hancinema.net/