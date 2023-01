เบิ่งกันตาแฉะ! “Netflix” เผยไลน์อัป ซีรีส์-หนัง-วาไรตี้-สารคดี ขน “34 คอนเทนต์เกาหลี” เข็นลงจอตลอดปี 2023

วันนี้ ละครออนไลน์ ขอนำเสนอคลังผลงานภาพยนตร์และซีรีส์เกาหลี จาก Netflix ที่กล้าบอกว่ายิ่งใหญ่กว่าครั้งไหนๆ โดยมีเนื้อหาที่เตรียมออกฉายถึง 34 เรื่อง ทั้งที่เป็นผลงานใหม่ชวนตื่นตาตื่นใจ และผลงานโปรดของแฟนๆ ที่จะหวนคืนจออีกครั้งการเอาชีวิตรอดเป็นธีมที่เราเห็นอยู่บ่อยครั้งในซีรีส์ดังๆ ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดในยุคมืดมนของปี 1945 ใน สัตว์สยองกยองซอง (Gyeongseong Creature) การแย่งอากาศกันหายใจในโลกอนาคตอันเสื่อมทรามในซีรีส์แนวไซไฟเรื่อง Black Knight หรือการต่อสู้เพื่อปกป้องโชซอนในยุคที่อยู่ใต้อาณานิคมของญี่ปุ่นในผลงานแอ็คชันดราม่าเรื่อง ลำนำคนโฉด (Song of the Bandits)ปีนี้แฟนๆ จะได้รื่นรมย์สมใจกับการกลับมาของซีรีส์ที่ตั้งตารออย่าง สวีทโฮม (Sweet Home), D.P. หน่วยล่าทหารหนีทัพ และ The Glory โดยภาค 2 ของซีรีส์แนวล้างแค้นเรื่อง The Glory จะเปิดฉายในเดือนมีนาคม ขณะที่ภาค 1 ขึ้นแท่นซีรีส์ภาษาต่างประเทศที่มีผู้ชมสูงสุดประจำสัปดาห์วันที่ 2 มกราคม ด้วยยอดการรับชม 82.48 ล้านชั่วโมง Sweet Home ซึ่งสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับผลงานแนวสัตว์ประหลาดในเกาหลีจะหวนคืนจอพร้อมเรื่องราวและโลกที่ขยายออกไป ส่วน D.P. จะกลับมาพร้อมทีมนักแสดงจากซีซั่น 1 เพื่อเดินหน้าล่าทหารหนีทัพกันต่อกล่าวซีรีส์ใหม่ๆ ในปีนี้จะมีทั้งผลงานรักโรแมนติก (เวลาเพรียกหาเธอ (A Time Called You), Behind Your Touch (ยังไม่ได้สรุปชื่อเรื่อง), โรแมนซ์ฉบับเร่งรัด (Crash Course in Romance), Destined With You, ดูนา ไอดอลสาวข้างบ้าน (Doona!), King the Land, ยี้ให้หนัก รักให้เข็ด (Love to Hate You) และ See You In My 19th Life) ผลงานแนววิพากษ์สังคมและแผนการร้าย (Bloodhounds, Celebrity: คนเด่น คนดัง คนดับ และ Mask Girl) ผลงานดราม่า (รับแดดอุ่น กรุ่นไอรัก (Daily Dose of Sunshine), Queenmaker: ฉันจะปั้นราชินี และ The Good Bad Mother) และผลงานแนวโลกาวินาศ (Goodbye Earth: ถึงเวลาต้องลาโลก)ตลอดปีที่ผ่านมาผู้ชมทั่วโลกต่างนิยมชมชอบภาพยนตร์และรายการเรียลลิตี้จากเกาหลีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผลงานแอ็คชั่นระทึกขวัญเรื่อง คาร์เตอร์ (Carter) ติดอันดับ 1 ใน 10 ภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศที่มียอดการรับชมสูงสุดเมื่อปีที่แล้ว ขณะที่รายการเรียลลิตี้หาคู่อย่าง "Single's Inferno: โอน้อยออก ใครโสดตกนรก" ก็ติด 10 อันดับสูงสุดในหมวดผลงานภาษาต่างประเทศทั่วโลกปีนี้ Netflix จะขยายคลังผลงานภาพยนตร์เกาหลีเพิ่มอีก 6 เรื่อง โดยเปิดตัวด้วยภาพยนตร์ไซไฟระทึกขวัญเรื่อง จอง\_อี (JUNG\_E) ในวันที่ 20 มกราคม ตามมาด้วยเรื่อง คิลบกซุน (Kill Boksoon) ซึ่งเป็นเรื่องราวของนักฆ่ามืออาชีพที่รู้สึกขัดแย้งกับสัญชาตญาณความเป็นแม่ในตัว และ Believer 2 ซึ่งเป็นภาคต่อของภาพยนตร์แอ็คชั่นระทึกขวัญแนวอาชญากรรมเกี่ยวกับแก๊งค้ายา ส่วนภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ จะแตะประเด็นการล้างแค้น (Ballerina: ร่ายระบำฆ่า)) การประชันฝีมือระหว่างลูกศิษย์และอาจารย์ (เดอะ แมทช์ (The Match)) และการแฮ็กข้อมูล (แค่ทำโทรศัพท์มือถือหาย ทำไมต้องกลายเป็นศพ (Unlocked))สำหรับผู้ที่อยากจะสัมผัสประสบการณ์ผ่านชีวิตของคนอื่นอาจเลือกไม่ถูกว่าจะติดตามรายการเรียลลิตี้ที่น่าตื่นตาตื่นใจรายการไหนดี ทั้งการทดสอบความแข็งแกร่ง (ร้อยแกร่งแข่งอึด (Physical:100) และ Siren: Survive the Island) การหนีตายจากซอมบี้ (Zombieverse) การก้าวพ้นวัย (Nineteen to Twenty) และเกมจิตวิทยา (The Devil’s Plan)นอกจากนั้นยังมีสารคดีใหม่ที่เตรียมเปิดฉายอีก 2 เรื่อง Yellow Door: Looking for Director Bong’s Unreleased Short Film (ยังไม่ได้สรุปชื่อเรื่อง) จะแกะรอยตามหาภาพยนตร์เรื่องแรกของ บงจุนโฮ ผู้กำกับดีกรีรางวัลออสการ์ ส่วนสารคดีที่สร้างจากอาชญากรรมจริงเรื่อง In the Name of God: ศรัทธาลวง (In the Name of God: A Holy Betrayal) จะพาไปสำรวจเรื่องราวของผู้ที่อ้างตนว่าเป็น "พระเมสสิยาห์" ในประวัติศาสตร์เกาหลียุคปัจจุบันกำกับโดย : คิมจองกวอนเขียนบทโดย : ชเวซูยองผลิตโดย : Binge Worksนำแสดงโดย : คิมอ๊กบิน, ยูแทโอ, คิมจีฮุน, โกวอนฮียี้ให้หนัก รักให้เข็ด (Love to Hate You) เป็นซีรีส์โรแมนติกคอเมดี้ของผู้หญิงที่เกลียดการพ่ายแพ้ให้กับผู้ชาย และผู้ชายที่ลึกๆ แล้วแอบไม่ไว้วางใจผู้หญิง ทั้งคู่ได้ประสบกับความรักที่เหมือนกับสงคราม และพบว่าตนกลับได้รับการเยียวยาผ่านประสบการณ์นั้น คิมอ๊กบิน รับบทเป็น ยอมีรัน ทนายมือใหม่ประจำสำนักงานกฎหมายกิลมูที่ทำงานให้กับวงการบันเทิง ซึ่งเธอเกลียดการแพ้ต่อผู้ชายสุดๆ ยูแทโอ รับบทเป็น นัมคังโฮ นักแสดงเกาหลีแถวหน้าที่ไม่เชื่อใจผู้หญิงอย่างมาก ตัวละครหลักทั้งสองนี้เผชิญหน้ากันครั้งแรกในฐานะศัตรู ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและความหวาดระแวงเพราะอคติของทั้งสองฝ่าย การเดินทางของคนสองคนที่ไม่ศรัทธาในความรักจนกลายมาเข้าใจซึ่งกันและกันนี้เอง จะทำให้ผู้ชมต้องอินไปกับเรื่องราวของคนทั้งคู่ รอติดตามเคมีสุดสปาร์กที่จะมอบทั้งความสนุกและความโรแมนติกจนใจเต้น ในซีรีส์ ยี้ให้หนัก รักให้เข็ด (Love to Hate You) กันได้เลยกำกับโดย : อันกิลโฮเขียนบทโดย : คิมอึนซุกผลิตโดย : Hwa&Dam Pictures, Studio Dragonนำแสดงโดย : ซงฮเยคโย, อีโดฮยอน, อิมจียอน, ยอมฮเยรัน, พัคซองฮุน, จองซองอิลซีรีส์โดย Netflix เรื่อง The Glory เล่าถึงเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่แตกสลายจากเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียน เธอจึงอุทิศทั้งชีวิตของเธอเพื่อถักทอแผนการแก้แค้นอย่างพิถีพิถัน แล้วลากทุกคนเข้ามาติดกับในแผนการของเธอ ซีรีส์เรื่องนี้ได้รับเสียงฮือฮาทันทีที่เปิดตัว เนื่องจากเป็นโปรเจกต์ที่รวมตัว คิมอึนซุก นักเขียนบทเจ้าของผลงานดังนับไม่ถ้วน และผู้กำกับสายทริลเลอร์อย่างอันกิลโฮ ร่วมด้วยทัพนักแสดงระดับท็อปซึ่งนำโดย ซงฮเยคโย ภาคแรกของซีรีส์ได้รับคำชมอย่างล้นหลามทั้งด้านจังหวะการเดินเรื่องที่ตื่นเต้นเร้าใจและการแสดงที่เข้าถึงอารมณ์ จนขึ้นแท่นอันดับ 1 บนชาร์ต Top 10 หมวดรายการทีวีภาษาต่างประเทศทั่วโลกของ Netflix ในสถิติระหว่างวันที่ 2-8 มกราคมที่ผ่านมา ทำให้ผู้ชมยิ่งตั้งตารอชมภาค 2 มากขึ้นไปอีก เรื่องราวใน The Glory ภาค 2 จะทำให้ผู้ชมได้เห็นการร่วงลงสู่หายนะของแก๊งพัคยอนจินที่เคยรังแกมุนดงอึนสมัยเรียน ที่ค่อยๆ ถูกลากมาติดกับทีละคนตามที่แผนที่วางไว้ ซึ่งจะถ่ายทอดออกมาอย่างสวยงามและไม่มีการยอมอ่อนข้อ การสื่อสารอันทรงพลังที่ทำให้เรารู้สึกได้ถึงไฟแค้นอันชอบธรรม ความเห็นอกเห็นใจ และความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับตัวละคร จะฝากเสียงสะท้อนทางอารมณ์ที่ตราตรึงใจให้กับผู้ชมทั่วโลกไปอีกยาวนานกำกับโดย : คิมจูฮวานเขียนบทโดย : คิมจูฮวานผลิตโดย : STUDIO Nร่วมผลิตโดย: Seed Film, Seven O Sixสร้างจาก : เว็บตูนเรื่อง Bloodhounds โดย จองชานนำแสดงโดย : อูโดฮวาน, อีซังอี, พัคซองอุง, ฮอจุนโฮBloodhounds เป็นเรื่องเกี่ยวกับชายหนุ่มสองคนที่ก้าวเข้าสู่โลกแห่งเงินกู้นอกระบบเพื่อหวังจะโกยเงิน แต่กลับติดอยู่ในวงล้อของกลุ่มอิทธิพลมืดที่มีกำลังเหนือกว่า โดยหลังจากฝากผลงานการแสดงควบสองบทบาทได้อย่างไร้ที่ติในซีรีส์ จอมราชัน บัลลังก์อมตะ (The King: Eternal Monarch) อูโดฮวาน กลับมาในบท กอนอู ชายที่กระโจนเข้าสู่โลกแห่งเงินกู้นอกระบบเพื่อหาเงินมาจ่ายหนี้ของตัวเอง และหลังจากสะกดผู้ชมด้วยเสน่ห์อันหลากหลายของเขาใน โฮมทาวน์ ชะชะช่า (Hometown Cha-Cha-Cha) ในเรื่องนี้ อีซังอี รับบทเป็น อูจิน ซึ่งได้พบกับกอนอูครั้งแรกในฐานะคู่แข่งบนสังเวียนมวย แต่กลับลงเอยด้วยการทำงานร่วมกับเขา ส่วน พัคซองอุง รับบทเป็นมยองกิล เจ้าพ่อเงินกู้นอกระบบสุดโหดที่ขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเงินเท่านั้น และ ฮอจุนโฮ รับบทเป็น มิสเตอร์ชเว ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเจ้าพ่อปล่อยเงินกู้ในตำนาน แต่ปัจจุบันช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการให้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย การปรากฏตัวของพวกเขาเหล่านี้จะสร้างแรงดึงดูดให้บรรดาแฟนๆ ไม่น้อย ซีรีส์เรื่องนี้สร้างจากเว็บตูนในชื่อเดียวกันของ Naver กำกับและเขียนบทโดยผู้กำกับคิมจูฮวาน จากภาพยนตร์เรื่อง Midnight Runners รับรองเลยว่าจะได้ให้เห็นทั้งเคมีที่สดใหม่ของเหล่านักแสดงและฉากแอคชั่นสุดมันอย่างแน่นอนกำกับโดย : คิมชอลกยูเขียนบทซีรีส์โดย : คิมอียองผลิตโดย : Studio Dragonร่วมผลิตโดย : KIMJONGHAK PRODUCTON Co., Ltd., HOW PICTURESนำแสดงโดย : พัคกยูยอง, คังมินฮยอก, อีดงกอน, จอนฮโยซองCelebrity: คนเด่น คนดัง คนดับ (Celebrity) เป็นซีรีส์โดย Netflix ที่ถ่ายทอดความเป็นจริงเบื้องหลังชีวิตสวยหรูและการแข่งขันของเหล่าเซเลบริตี้ที่ ซออารี ต้องพบเจอเมื่อก้าวเข้าไปยังโลกของพวกเขาเหล่านั้นที่ชื่อเสียงจะนำพาความมั่งคั่งมาให้ซีรีส์เรื่องนี้กำกับโดย คิมชอลกยู ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในการจัดการประกวดครั้งแรกของ Cannes International Series Festival จากผลงานเรื่อง Mother และยังได้นักแสดงดาวรุ่ง พัคกยูยอง จากซีรีส์โดย Netflix เรื่อง สวีทโฮม (Sweet Home) รวมไปถึงผลงานเรื่อง ผู้พิพากษาปีศาจ (The Devil Judge) และ ดัลลีและนายมั่น (Dali and the Cocky Prince) มารับบทเป็น ซออารี ผู้ที่กลายเป็น “เซเลบ” ภายในชั่วข้ามคืนจากการกระทำที่โดดเด่นของเธอ ซึ่งทำให้เธอแตกต่างจากอินฟลูเอนเซอร์คนอื่น ส่วน คังมินฮยอก รับบทเป็น ฮันจุนกยอง ซีอีโอแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำของเกาหลี และ อีชองอา รับบทเป็น ยุนชีฮยอน หญิงสาวผู้เพียบพร้อมด้วยความสง่า มีระดับ และมีชื่อเสียงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เรื่องราวของ อารี ซึ่งพาตัวเองเข้าสู่วิถีชีวิตคนดังที่วัดศักยภาพการแข่งขันกันด้วยจำนวนผู้ติดตาม จะทำให้ผู้ชมพากัน “กดไลก์” ให้ซีรีส์เรื่องนี้กันรัวๆ!กำกับโดย : โอจินซ็อกเขียนบทโดย : มุนจียองผลิตโดย : INSIGHT FILM Co., Ltd.ร่วมผลิตโดย : Studio Focus x Co., Ltd., ASTORY Co., Ltd.นำแสดงโดย : คิมฮีแอ, มุนโซรี, รยูซูยอง, ซออีซุกเป็นซีรีส์โดย Netflix ที่ติดตามเรื่องราวของ ฮวังโดฮี อัจฉริยะด้านงานประชาสัมพันธ์ที่เคยดูแลทีมกลยุทธ์องค์กรในเครือบริษัทอึนซองกรุ๊ป และหันมาทุ่มเทให้กับแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งของ โอคยองซุก ทนายด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับฉายา “Ms. Rhino” จากการที่เธอฝ่าฟันอุปสรรคชีวิตมานับไม่ถ้วน และดันโอคยองซุกให้ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีกรุงโซล คิมฮีแอ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักแสดงฝีมือฉกาจของเกาหลีด้วยการแสดงอันทรงพลังที่ใครๆ ต่างก็ยอมรับ จะมารับบทเป็น ฮวังโดฮี นักประชาสัมพันธ์ระดับอัจฉริยะ ร่วมด้วย มุนโซรี ผู้โด่งดังจากการแสดงที่เหนือชั้นในหลากหลายบทบาทที่ผ่านมา โดยในเรื่องนี้เธอจะมารับบทเป็น โอคยองซุก ทนายด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งซีรีส์โดย Netflix เรื่องนี้นับเป็นครั้งแรกที่เธอทั้งสองได้โคจรมาร่วมงานกันกำกับโดย : โจอึยซ็อกเขียนบทโดย : โจอึยซ็อกสร้างจาก : เว็บตูนจาก Toomics เรื่อง Delivery Knight (โดย อียุนกยุน)ผลิตโดย : PROJECT318นำแสดงโดย : คิมอูบิน, ซงซึงฮอน, คังยูซอก, อีซมเป็นเรื่องราวในปี 2071 เมื่อโลกประสบปัญหามลพิษทางอากาศจนผู้คนจำเป็นต้องพึ่งหน้ากากกรองอากาศเพื่อหายใจ ซีรีส์โดย Netflix เรื่องนี้เล่าถึงเรื่องราวของอัศวินขนส่งในตำนาน “5-8” ผู้มีทักษะการต่อสู้ที่เหนือชั้น และ ซาวอล เด็กหนุ่มผู้ลี้ภัยที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นแบบเขา สำหรับเหล่าผู้ลี้ภัยแล้ว การประกอบอาชีพขับรถส่งของเป็นเพียงความหวังเดียวในการเอาชีวิตรอดในโลกใบนี้ ซีรีส์เรื่องนี้สร้างจากเว็บตูนสุดฮิต โดยถ่ายทอดภาพของโลกที่มีเผ่าพันธุ์มนุษย์เพียง 1% เท่านั้นที่รอดชีวิตมาได้ และเกิดการแบ่งชนชั้นทางสังคมอย่างเข้มงวดในดินแดนอันแห้งแล้งของคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งพนักงานขับรถส่งของกลายมาเป็นอาชีพที่มีบทบาทสำคัญในระบอบการปกครองนี้ คิมอูบิน รับบทเป็น “5-8” อัศวินขนส่งในตำนานที่ไม่มีใครเทียบเท่า ซงซึงฮอน รับบทเป็น รยูซอก ทายาทเพียงคนเดียวของชุนมยองกรุ๊ปที่ครองโลกโดยการกอบโกยผลประโยชน์จากก๊าซออกซิเจน คังยูซอก รับบทเป็น ซาวอล เด็กหนุ่มผู้ลี้ภัยที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นพนักงานส่งของเหมือน 5-8 โดยจากผลงานการแสดงที่หลากหลายทั้งในซีรีส์ สตาร์ทอัพ (Start-Up) และ Once Again: ขอเริ่มรักอีกครั้ง (Once Again) คังยูซอกจะเป็นพลังงานที่สดใสให้กับซีรีส์เรื่องนี้ ซีรีส์นี้เรื่องนี้กำกับโดยโจอึยซอก ผู้ได้พิสูจน์ความสามารถทั้งด้านพล็อตเรื่องที่แข็งแรง การวางลำดับฉากอย่างชาญฉลาด และฉากแอคชั่นสุดระทึก จากผลงานที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Master, Cold Eyes และ The World of Silenceกำกับโดย : คิมจินวอนเขียนบทโดย : ชเวฮโยบีผลิตโดย : npio entertainment Co., Ltd., LIAN CONTENTS Co., Ltd., Studio Flow, Inc.นำแสดงโดย: อันฮโยซอบ, จอนยอบิน, คังฮุนเป็นซีรีส์รักโรแมนติกทะลุมิติเวลา เมื่อ จุนฮี คิดถึงแฟนหนุ่มที่เสียชีวิตไปเมื่อปีก่อน และได้ย้อนเวลากลับไปยังปี 1998 เพื่อพบกับ ชีฮอน ซึ่งหน้าตาเหมือนกับแฟนหนุ่มของเธอ ซีรีส์เรื่องนี้สร้างความฮือฮาทันทีหลังจากที่ประกาศเปิดตัวในฐานะฉบับรีเมคจากผลงานโรแมนติกสุดคลาสสิกของไต้หวันเรื่อง Someday or One Day โดยได้ อันฮโยซอบ จากซีรีส์ นัดบอดวุ่น ลุ้นรักท่านประธาน (Business Proposal), รักครั้งนี้ หัวใจ 17 (Still 17) และ คุณหมอโรแมนติก ซีซั่น 2 (Dr. Romantic 2) มาแสดงควบสองตัวละครในบทบาท กูยอนจุน แฟนหนุ่มของจุนฮี และ ชีฮอน ชายหนุ่มจากปี 1998 ที่หน้าตาคล้ายกับเขา ส่วน จอนยอบิน ซึ่งผ่านผลงานในซีรีส์และภาพยนตร์โดย Netflix อย่าง กลิตซ์ (Glitch) และ คืนดับแดนสวรรค์ (Night in Paradise) รวมถึงซีรีส์เรื่อง วินเชนโซ่ ทนายมาเฟีย (Vincenzo) ได้กลับมาในบทบาท ฮันจุนฮี และ ควอนมินจู จอนยอบินจะต้องถ่ายทอดการแสดงอย่างละเอียดอ่อน ผ่านบทบาทสองตัวละครซึ่งหน้าตาเหมือนกันแต่นิสัยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง และ คังฮุน นักแสดงดาวรุ่งจาก The Red Sleeve และ สามพี่น้อง (Little Women) รับบทเป็น จองอินกยู ผู้ต้องเผชิญกับอุปสรรคระหว่างมิตรภาพและความรัก เมื่อพบว่ามินจูที่เขาแอบชอบมานาน กลับไปชอบ ชีฮอน เพื่อนซี้ของเขาเอง โดยถ่ายทอดผ่านเรื่องราวความรักที่บริสุทธิ์และเยาว์วัยของเด็กหนุ่มวัย 18 ปีกำกับโดย : ฮวังจุนฮยอกเขียนบทโดย : ฮันจองฮุนพัฒนาโดย : Studio Dragonผลิตโดย : Urban Works, Baram Picturesนำแสดงโดย : คิมนัมกิล, ซอฮยอน, ยูแจมยอง, อีฮยอนอุค, อีโฮจองการผจญภัยต่อสู้ในยุคอาณานิคมที่ญี่ปุ่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือเกาหลี โดยเล่าถึงกลุ่มคนที่มาลงเอยอยู่ในดินแดนไร้กฎหมายของอาณาเขตกันโดด้วยหลากหลายเหตุผล และได้รวมตัวกันปกป้องอาณาจักรโชซอนเพื่อชาวเกาหลี ผู้ชมต่างตั้งตารอชมซีรีส์สุดเข้มข้นนี้ที่จะเล่าผ่านตัวละคนหลากหลายกลุ่ม และแต่ละคนก็มีแรงจูงใจต่างกันออกไป โดยมีทั้งกองกำลังทหารญี่ปุ่น, กองกำลังอิสรภาพเกาหลี (Korean Independence Army), มือสังหาร, กองโจร และผู้อพยพชาวโชซอน ซึ่งมาเผชิญหน้ากันที่ “กันโด” ดินแดนอนาธิปไตยในยุค 1920 นักเขียนบทฮันจองฮุน และผู้กำกับฮวังจุนฮยอก กลับมาร่วมทีมกันอีกครั้งในซีรีส์ ลำนำคนโฉด (Song of the Bandits) หลังจากถ่ายทอดผลงานแอคชั่นดราม่าที่น่าตื่นเต้นและประทับใจไว้มากมายอย่าง Bad Guys: Vile City และ Squad 38กำกับโดย : ฮันจุนฮีเขียนบทโดย : คิมโบทง, ฮันจุนฮีสร้างจาก : เว็บตูนเรื่อง D.P. Dog Day (โดย คิมโบทง)ผลิตโดย : Climax Studioนำแสดงโดย : จองแฮอิน, คูคโยฮวาน, คิมซองคยุน, ซนซ็อกกู, จีจินฮี, คิมจีฮยอนเป็นซีรีส์โดย Netflix ที่กล่าวถึง อันจุนโฮ และ ฮันโฮยอล เจ้าหน้าที่หน่วยล่าทหารหนีทัพ (Deserter Pursuit) ซึ่งได้เผชิญกับความจริงที่พวกเขาไม่ล่วงรู้มาก่อนจนได้มาตามล่าเหล่าทหารหนีทัพซึ่งมีเรื่องราวเบื้องหลังที่หลากหลาย ซีรีส์ซีซั่นแรกได้รับการพูดถึงเป็นวงกว้างและครองใจผู้ชมจำนวนมากจากการตีแผ่ประเด็นทางสังคม โดยซีซั่น 2 ที่ทุกคนต่างตั้งตารอจะกลับมาพร้อมผู้กำกับฮันจุนฮี และทีมนักแสดงหลักทีมเดิมจากซีซั่น 1 ซึ่งประกอบไปด้วย จองแฮอิน รับบทเป็น อันจุนโฮ และ คูคโยฮวาน รับบทเป็น ฮันโฮยอล คู่หูสุดเฟี้ยวจากหน่วยล่าทหารหนีทัพ ร่วมด้วย คิมซองคยุน รับบทเป็น พัคบอมกู หัวหน้าหน่วย D.P. และซอนซอกกู รับบทเป็น ร้อยโทอิมจีซอบ พวกเขาทั้งหมดจะกลับมาในซีซั่นใหม่นี้พร้อมด้วยทีมเวิร์กและเคมีสุดแข็งแกร่ง!กำกับโดย: คิมยงฮุนเขียนบทโดย: คิมยงฮุนผลิตโดย: House of Impression, Bon Factoryนำแสดงโดย: โกฮยอนจอง, อันแจฮง, ยอมฮเยรัน, นานะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ คิมโมมี ที่ตอนกลางวันเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาที่ไม่มั่นใจในรูปลักษณ์ของตัวเอง ส่วนตอนกลางคืนเป็นไลฟ์สตรีมเมอร์ที่ปกปิดใบหน้าไว้ใต้หน้ากาก และเธอก็ได้เข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน รวมถึงพบเจอเรื่องราวพลิกผันมากมาย ซีรีส์เรื่องนี้สร้างจากเว็บตูนชื่อเดียวกันซึ่งเป็นทื่ชื่นชอบของผู้อ่านจำนวนมาก ทั้งด้วยการหักมุมสุดจะคาดเดา ข้อความเหน็บแนมเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอก รวมถึงการผสมผสานระหว่างแนวการเล่าแบบระทึกขวัญและเรื่องตลกเสียดสีได้อย่างลงตัว โดยได้ โกฮยอนจอง และ นานะ รับบทเป็น คิมโมมี ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน, อันแจฮง รับบทเป็น จูโอนัม เพื่อนร่วมงานของคิมโมมี ซึ่งแอบหลงรักเธอ และยอมฮเยรัน รับบทเป็นแม่ของจูโอนัม ผู้กำกับคิมยงฮุนที่ทั่วโลกจับตามองจากผลงาน Beasts Clawing at Straws ภาพยนตร์เรื่องแรกของเขา ซึ่งชนะรางวัล Special Jury Award จาก International Film Festival Rotterdam ครั้งที่ 49 มานั่งแท่นกำกับซีรีส์เรื่องนี้ เพื่อนำเสนอการเดินเรื่องที่แปลกใหม่และเรื่องราวอันน่าตื่นตะลึงนี้กำกับโดย: จองดงยุนเขียนบทโดย: คังอึนคยองผลิตโดย: STORY & PICTURES MEDIAร่วมผลิตโดย: kakao ENTERTAINMENT, Studio Dragonนำแสดงโดย: พัคซอจุน, ฮันโซฮี, คลอเดีย คิม, คิมแฮซุก, โจฮันชอล, วีฮาจุนซีรีส์แนวสัตว์ประหลาดสุดระทึกขวัญซึ่งมีฉากหลังเป็นฤดูใบไม้ผลิปี 1945 หนึ่งในยุคที่มืดหม่นที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลี เล่าเรื่องราวของวัยรุ่นสองคนที่ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดที่ถือกำเนิดขึ้นจากความโลภของมนุษย์ นับเป็นการโคจรมาร่วมงานกันครั้งแรกของพัคซอจุนและฮันโซฮี นักแสดงระดับแถวหน้าของเกาหลี โดย พัคซอจุน ที่เคยฝากฝีมือไว้ในผลงานเรื่อง ธุรกิจปิดเกมแค้น (Itaewon Class) และ รักมั้ยนะ? เลขาคิม (What’s Wrong with Secretary Kim) กลับมาในบทบาท จางแทซัง มหาเศรษฐีที่มั่งคั่งที่สุดในคยองซอง หรือกรุงโซลในสมัยนั้น และเป็นเจ้าของโรงจำนำ Golden Treasure ส่วน ฮันโซฮี ซึ่งฝากผลงานสุดโดดเด่นไว้ในซีรีส์โดย Netflix เรื่อง Nevertheless: รักนี้ห้ามไม่ได้ (Nevertheless) และ My Name ได้พลิกบทบาทเป็น ยุนแชอ๊ก นักล่าค่าหัวผู้เลื่องลือด้านความสามารถในการแกะรอยเป้าหมาย ไม่เว้นแม้แต่คนที่ตายจากไปแล้ว นักเขียนบทคังอึนคยองจากซีรีส์ คุณหมอโรแมนติก (Dr. Romantic) และผู้กำกับจองดงยุนจากซีรีส์ ผู้จัดการเหล็กดรีมทีม (Hot Stove League) จะมาร่วมนำทัพการสร้างสรรค์ผลงานครั้งยิ่งใหญ่นี้กำกับโดย: อีอึงบก, พัคโซฮยอนสร้างจาก: เว็บตูนโดย คิมคังบี และ ฮวังยองชาน (เผยแพร่ใน Naver Webtoon)ผลิตโดย: Studio Dragon, STUDIO Nนำแสดงโดย: ซงคัง, อีจินอุค, อีชียอง, โกมินซี, พัคกยูยอง, ยูโอซอง, โอจองเซ, คิมมูยอล, จินยอง และอื่น ๆซงคัง, อีจินอุค, อีชียอง, โกมินซี และ พัคกยูกยอง เหล่าผู้พักอาศัยในกรีนโฮมที่เคยพาผู้ชมไปสัมผัสกับความระทึกอย่างท่วมท้นมาแล้วในซีซั่นที่ 1 ในระหว่างที่พวกเขาต้องเสี่ยงชีวิตต่อสู้ในสงครามนองเลือดกับเพื่อนบ้านที่กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาด กำลังจะกลับมาอีกครั้งในซีซั่น 2 และพร้อมที่จะมอบความระทึกขวัญและความตื่นเต้นในรูปแบบใหม่ แถมยังได้นักแสดงที่จะมาร่วมสมทบในซีซั่นใหม่นี้อย่าง ยูโอซอน,โอจองเซ, คิมมูยอล และจินยอง ซึ่งจะแสดงให้เห็นมิติอันหลากลายของความปรารถนาและธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อต้องอยู่บนทางแยกแห่งการเอาชีวิตรอด สวีทโฮม (Sweet Home) ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับคอนเทนต์เกาหลี ด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายที่ออกแบบและสร้างโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เตรียมพบกับ สวีทโฮม ซีซั่น 2 (Sweet Home Season 2) ที่จะกลับมาสะกดสายตาผู้ชมทั่วโลกอีกครั้งด้วยเส้นเรื่องและโลกทัศน์ที่ขยายขอบเขตกว้างขึ้นกว่าเดิมกำกับโดย: อีจองฮโยเขียนบทโดย: จางยูฮาสร้างจาก: เว็บตูนเรื่อง The Girl Downstairs โดย มินซงอาผลิตโดย: Studio Dragon, Showrunners, STUDIO Nนำแสดงโดย: ซูจี, ยางเซจงเล่าถึงเรื่องราวความรักระหว่าง วอนจุน นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมดาๆ คนหนึ่ง และ ดูนา อดีตไอดอลเคป๊อปที่มาพบกันในบ้านพักรวมสำหรับนักศึกษา ซีรีส์เรื่องนี้สร้างจากเว็บตูนที่แฟนๆ ชื่นชอบ ทั้งด้วยพล็อตเรื่องรักโรแมนติกชวนใจเต้นที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมบ้านที่เป็นอดีตไอดอล และการถ่ายทอดอารมณ์อย่างละเอียดอ่อนซึ่งทำให้เรื่องราวมีชีวิตขึ้นมา นำแสดงโดย ซูจี ซึ่งใครๆ ต่างก็เห็นพ้องว่าเป็นแคสต์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับบทนี้ ทั้งด้วยความสวยและในฐานะที่เป็นอดีตไอดอลเคป๊อป และเธอก็สร้างเคมีอันน่าทึ่งในการถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่ผลิบานร่วมกับ ยางเซจง ผู้เข้าถึงทุกตัวละครที่เขารับบทได้เป็นอย่างดีเสมอมา ซีรีส์เรื่องนี้กำกับโดยอีจองฮโย จากผลงานเรื่อง ปักหมุดรักฉุกเฉิน (Crash Landing on You) และ ลุ้นรักฉบับโบนัส (Romance is a Bonus Book) โดยหลังจาก ปักหมุดรักฉุกเฉิน (Crash Landing on You) เกิดกระแสความนิยมอย่างล้นหลาม ผู้กำกับอีจองฮโยก็พร้อมแล้วที่จะนำเสนอเรื่องราวความรักสุดงดงามที่เบ่งบานระหว่างคนหนุ่มสาวในช่วงวัย 20 ต้นๆ บ้างกำกับโดย: อีแจคยู, คิมนัมซูเขียนบทโดย: อีนัมคยู, โอโบฮยอน, คิมดาฮีสร้างจาก: เว็บตูนเรื่อง Morning Comes to Psychiatric Wards Too (โดย อีราฮา)ผลิตโดย: FILMMONSTER by SLL, KIMJONGHAK PRODUCTION Co., Ltd.นำแสดงโดย: พัคโบยอง, ยอนอูจิน, จางดงยุน, อีจองอึนเป็นซีรีส์โดย Netflix ที่พาไปสำรวจเรื่องราวในแผนกจิตเวชและผู้คนในนั้น นำโดย ดาอึน พยาบาลสาวที่เพิ่งเริ่มงานแผนกจิตเวชของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ผู้กำกับอีแจคยู ผู้ปลุกกระแส K-Zombie จากผลงานดังอย่าง มัธยมซอมบี้ (All of Us Are Dead) ที่ครองอันดับ 4 ซีรีส์ภาษาต่างประเทศที่มีผู้ชมสูงสุดของ Netflix ได้กลับมาร่วมงานกับ Netflix อีกครั้งในซีรีส์ที่เล่าเกี่ยวกับมนุษย์และอารมณ์ความรู้สึก นำแสดงโดย พัคโบยอง จากซีรีส์เรื่อง Doom at Your Service, Strong Girl Bong-soon และ Oh My Ghost ซึ่งกลับมาในบทบาท จองดาอึน ผู้มีประสบการณ์และเติบโตทั้งแง่ชีวิตส่วนตัวและด้านอาชีพการงาน โดยไม่สะทกสะท้านแม้ต้องเผชิญปัญหาในที่ทำงานหลังถูกย้ายจากแผนกอายุรกรรมไปยังแผนกจิตเวช แถมยังดูแลเอาใจใส่คนไข้ของเธอเป็นอย่างดี ยอนอูจิน จากซีรีส์เรื่อง สามสิบเก้า (Thirty-Nine), Marriage, Not Dating และ Matchmaker รับบทเป็น ดงโกยุน ศัลยแพทย์ทวารหนักสุดพิลึก, จางดงยุน ซึ่งมีผลงานหลากหลายในฐานะนักแสดง ไม่ว่าจะเป็น Search, ลำนำรักจำแลง (The Tale of Nokdu), สุภาพบุรุษตะวันฉาย (Mr. Sunshine) และ นักเรียนอลวน มัธยมอลเวง (School 2017) จะมารับบทเป็น ซงยูชาน เพื่อนสนิทของดาอึนที่คอยเถียงกับเธอเป็นประจำกำกับโดย: คิมจินมินเขียนบทโดย: จองซองจูสร้างจาก: นิยายเรื่อง Shūmatsu no Fūru (โดย Kotaro Isaka)ผลิตโดย: IMTV Co., Ltd.นำแสดงโดย: อันอึนจิน, ยูอาอิน, จอนซองอู, คิมยุนฮเยเป็นซีรีส์โดย Netflix ที่เล่าถึงโลกที่ตกอยูในความโกลาหล เมื่อเหลือเวลาเพียง 200 วันก่อนที่ดาวเคราะห์น้อยจะพุ่งชนและทำลายโลก โดยถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คนบนโลกและการใช้ชีวิตที่ยังเหลือของพวกเขา นำแสดงโดย อันอึนจิน หนึ่งในนักแสดงคิวทองของเกาหลี ซึ่งเคยฝากผลงานไว้ในซีรีส์ เพลย์ลิสต์ชุดกาวน์ (Hospital Playlist) รับบทเป็น จินเซคยอง ซึ่งเดิมเป็นครูสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ในโรงเรียนมัธยม แต่หลังจากได้ยินข่าวว่าดาวเคราะห์น้อยระเบิด เธอก็ได้ไปเป็นอาสาสมัครที่แผนกเยาวชนของเทศบาลอุงชอน และพยายามต่อสู้อย่างเงียบๆ เพื่อปกป้องเด็กๆ ส่วน ยูอาอิน ที่สะกดผู้ชมทั่วโลกด้วยการแสดงของเขาในซีรีส์โดย Netflix เรื่อง ทัณฑ์นรก (Hellbound) กลับมาในบทบาทของ ฮายุนซัง คนรักของเซคยองที่รักกันมานาน และเป็นนักวิจัยแห่งสถาบันวิจัยด้านวิศวกรรมชีวภาพ ยุนซังยอมละทิ้งชีวิตที่ปลอดภัยในสหรัฐอเมริกาอย่างไม่ลังเล และกลับมายังเกาหลีซึ่งเป็นพื้นที่วิกฤตเพื่อมาอยู่เคียงข้างเซคยอง ทั้งนี้ยังได้ผู้กำกับคิมจินมิน จากซีรีส์โดย Netflix เรื่อง ชมรมลับ ธุรกิจรัก (Extracurricular) และ My Name ร่วมทีมกับนักเขียนบทจองซองจู จาก Secret Affair อีกด้วย ตัวละครแต่ละตัวจะใช้ 200 วันที่เหลืออยู่บนโลกตามความเชื่อของพวกเขาอย่างไรบ้าง และทางที่พวกเขาตัดสินใจเลือกจะเป็นอย่างไรนั้น ทำให้ผู้ชมยิ่งอยากชมและปักหมุดรอซีรีส์เรื่องนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกำกับโดย : คิมซ็อกยุนเขียนบทโดย: อีนัมกยูผลิตโดย: SLL, Studio Phoenixนำแสดงโดย: ฮันจีมิน, อีมินกิ, จูมินคยอง, ซูโฮBehind your Touch (Working Title)เยบุน (รับบทโดย ฮันจีมิน) ใฝ่ฝันถึงการเป็นสัตวแพทย์ในเมืองมูจิน เมืองเล็กๆ ในจังหวัดชุงจองมาโดยตลอด แต่กลับกลายเป็นว่าเธอติดแหง็กอยู่กับหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบเพื่อหารายได้ประทังชีวิต อย่างเช่น การทำคลอดลูกวัวและการฉีดวัคซีนให้ปลาทะเล จนอยู่มาวันหนึ่ง เธอได้รับพลังจิตระหว่างที่ไปเยือนฟาร์มวัวแห่งหนึ่ง เธอได้พบกับ จางยอล (รับบทโดย อีมินกิ) นักสืบไฟแรงที่เข้าใจผิดว่าเธอเป็นโรคจิตและคอยจ้องจะเล่นงานเธอ แต่แล้วเขาก็เชื่อใจเยบุน และพลังจิตของเธอก็ช่วยให้เขาไขคดีตั้งแต่คดีอาชญากรรมเล็กๆ ไปจนถึงคดีฆาตกรรมต่อเนื่องได้สำเร็จ ในขณะที่ความสัมพันธ์ของพวกเขาสองคนเองก็พัฒนาไปด้วยเช่นกันกำกับโดย: ยูเจวอนเขียนบทโดย: ยางฮีซึงผลิตโดย: Studio Dragonนำแสดงโดย: จอนโดยอน, จองคยองโฮเรื่องราวโรแมนติกคอเมดี้ระหว่าง ชียอล ติวเตอร์ระดับแนวหน้าที่ทำงานอยู่ในย่านแดชี ซึ่งเป็นย่านการศึกษาชื่อดังของเกาหลี และ แฮงซอน อดีตนักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติที่ปัจจุบันเปิดร้านขายเครื่องเคียงอยู่ละแวกเดียวกับเขา ในภายหลังแฮงซอนได้เข้าสู่วงการการติวตัวต่อตัวเพื่อติวเข้มให้หลานของเธอเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และนั่นทำให้เธอต้องเข้ามาพัวพันกับชียอลอย่างไม่คาดคิด จากนั้นไม่นานความรักที่ทั้งหวานทั้งขมของพวกเขาก็กลับกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวเพราะชื่อเสียงของชียอลกำกับโดย: ชิมนายอนบทประพันธ์โดย: แบเซยองผลิตโดย: DramaHouse, SLL, FilmMonsterนำแสดงโดย: รามีรัน, อีโดฮยอน, อันอึนจินเรื่องย่อ: ยองซุน แม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นหม้ายตั้งแต่ยังสาว เธอทำฟาร์มเลี้ยงหมูและเลี้ยงดู คังโฮ (รับบทโดย อีโด ฮยอน) ลูกชายของเธอด้วยตัวคนเดียว เธอกลายเป็น “แม่ใจร้าย” และเข้มงวดกับลูกชายเพราะไม่อยากให้เขาต้องโตไปเป็นคนยากจนหรือไร้อำนาจ ความมีระเบียบวินัยของเธอทำให้คังโฮโตมาเป็นอัยการที่มีหน้ามีตา แต่แล้วเขากลับต้องสูญเสียความทรงจำเนื่องจากอุบัติเหตุเคราะห์ร้าย และกลับไปเป็นเด็กวัย 7 ขวบอีกครั้ง ยองซุนตัดสินใจที่จะกลายเป็น “แม่ใจร้าย” เพื่อคังโฮอีกครั้ง โดยซีรีส์คอมเมดี้ที่อบอุ่นและประทับใจเรื่องนี้จะพาเราไปติดตามการเดินทางแห่งการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกชายกำกับโดย : อิมฮยอนอุคเขียนบทโดย : ชเวโรมสร้างสรรค์โดย : ชอนซองอิลผลิตโดย : npio Entertainment, SLLนำแสดงโดย : อีจุนโฮ, อิมยุนอากูวอน (รับบทโดย อีจุนโฮ) ทายาทผู้สืบทอดคิงกรุ๊ปที่ทั้งสุภาพ มีเสน่ห์ ฉลาด และมีรสนิยม เพียบพร้อมทุกอย่างยกเว้นความทรงจำเกี่ยวกับแม่ของเขา เขากลับไปยังโรงแรมคิงเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำของตัวเอง ส่วน ชอนซาราง (รับบทโดย อิมยุนอา) เป็นที่รู้จักในฐานะ “ราชินีแห่งรอยยิ้มและการดูแลเอาใจใส่” ของโรงแรมคิง เธอไต่เต้าจากพนักงานต้อนรับ จนปัจจุบันได้ทำงานที่ "King the Land" สุดหรู ซึ่งเธอได้พบกับกูวอนที่นั่นกำกับโดย : นัมกีฮุนเขียนบทโดย : โนจีซอลผลิตโดย : SLL, C-JeS Entertainmentนำแสดงโดย : โรอุน, โจโบอา, ฮาจุน, ยูราชินยู ทนายผู้ประสบความสำเร็จ ต้องปกป้องวัดที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาอนจู เพราะคำสาปที่ติดตัวครอบครัวเขามาเป็นเวลา 350 ปี แต่แล้ววันหนึ่ง ยูทูบเบอร์ที่บุกรุกเข้าไปในวัดเกิดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และ ฮงโจ ข้าราชการไฟแรงประจำเมืองอนจูก็ปรากฏตัวต่อหน้าชินยูเพื่อรื้อถอนวัด “คำสาปที่ติดตัวมาเนิ่นนานจะจบลง เจ้าของกล่องไม้ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้ว…” อึนวอล คนทรงที่ปกป้องวัดมากว่า 60 ปีกล่าว และอนุญาตให้ฮงโจรื้อถอนวัด จากนั้นกล่องไม้ที่ถูกซ่อนไว้อย่างมิดชิดในวัดก็มาอยู่ในมือของฮงโจ ซึ่งพบว่าภายในกล่องนั้นมีเอกสารต้องห้าม ทำให้ชินยูมีความหวังว่าคาถาเหล่านั้นจะปลดปล่อยเขาจากคำสาปของฮงโจ เขาจึงรับงานเป็นทนายให้เมืองอนจู เพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับฮงโจ ซีรีส์เรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นอย่างสุดวิสัย ระหว่างฮงโจที่ไปบังเอิญเจอเอกสารที่ถูกปิดผนึกไว้กว่าสามศตวรรษ กับ ชินยู ซึ่งตกเป็นผู้รับเคราะห์จากเอกสารนั้นกำกับโดย : อีนาจองเขียนบทโดย : ชเวยองริมนำแสดงโดย : ชินฮเยซอน,อันโบฮยอน, ฮายุนคยอง, อันดงกูผลิตโดย : Studio Dragon, Stuido N, Finecutสร้างจากเว็บตูนชื่อเดียวกัน เล่าถึงเรื่องราวความรักอันสดใสที่ทำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งระหว่าง บันจีอึม (รับบทโดย ชินฮเยซอน) ซึ่งมีความสามารถเหนือธรรมชาติ จดจำเรื่องราวในชาติก่อนของเธอได้ และ มุนซอฮา (รับบทโดย อันโบฮยอน) ซึ่งถูกลิขิตให้มาเจอกัน บันจีอึมไม่ได้มีความผูกพันกับอดีตชาติของเธอ แต่เมื่อเธอต้องสูญเสียมุนซอฮาไปด้วยอุบัติเหตุหลังจากที่เธอได้พบเขาในชีวิตที่ 18 เธอจึงเริ่มชีวิตครั้งที่ 19 เพื่อสานสัมพันธ์กับเขาอีกครั้งกำกับโดย : ยอนซังโฮเขียนบทโดย : ยอนซังโฮนำแสดงโดย : คังซูยอน, คิมฮยอนจู, รยูคยองซูเป็นเรื่องราวของโลกในศตวรรษที่ 22 ซึ่งเสื่อมโทรมลงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ จนทำให้มนุษย์ไม่อาจอาศัยอยู่บนโลกได้อีกต่อไป ท่ามกลางความโกลาหล สงครามภายในได้อุบัติขึ้นในที่หลบภัยที่สร้างขึ้นเพื่อให้มนุษย์อยู่รอด ชัยชนะ ซึ่งหมายถึงการสิ้นสุดของสงคราม ขึ้นอยู่กับการหาวิธีโคลนนิ่ง จอง_อี ทหารรับจ้างระดับตำนาน ให้กลายมาเป็นหุ่นยนต์ที่ควบคุมได้ภาพยนตร์เรื่อง จอง_อี ควบคุมการสร้างโดย ผู้กำกับยอนซังโฮ จากภาพยนตร์เรื่อง ด่วนนรกซอมบี้คลั่ง (Train to Busan), ฝ่านรกซอมบี้คลั่ง (Peninsula) และซีรีส์ ทัณฑ์นรก (Hellbound) ร่วมด้วยทีมนักแสดงอย่าง คังซูยอน, คิมฮยอนจู และรยูคยองซู ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอโครงเรื่องที่แสนมีเอกลักษณ์ โดยผสมผสานระหว่างดิสโทเปีย การโคลนนิ่ง และเทคโนโลยีไว้ด้วยกันกำกับโดย: คิมแทจุนเขียนบทโดย: คิมแทจุนผลิตโดย: MIZIFILMร่วมผลิตโดย: STUDIO Nนำแสดงโดย: อิมชีวาน, ชอนอูฮี, คิมฮีวอนสร้างจาก: นวนิยายเรื่อง Stolen Identity (โดย Akira Shiga)เรื่องย่อ: ภาพยนต์ระทึกขวัญแนวอาชญากรรม ที่เล่าถึงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง ที่ชีวิตต้องพลิกผันหลังจากที่เธอทำโทรศัพท์ที่มีข้อมูลส่วนตัวของเธอหาย ทุกสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นกับเธอหลังจากทำโทรศัพท์ซึ่งมีข้อมูลทุกอย่างหาย ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขประกันสังคม ข้อมูลธนาคาร และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเธอ ภาพยนตร์เรื่องนี้จะให้ความรู้สึกที่สมจริงของความเป็นจริงที่น่ากลัวและสยองขวัญ สำหรับผู้ชมในปัจจุบันที่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากโทรศัพท์ อิมชีวาน ซึ่งโด่งดังในฐานะนักแสดงมากความสามารถจากบทบาทศัตรูตัวฉกาจในภาพยนตร์ Emergency Declaration พร้อมจะพิสูจน์ตัวเองด้วยการพลิกบทบาทอีกครั้งในผลงานเรื่องนี้กับการรับบท จุนยอง ผู้ก่ออาชญากรรมชั่วร้ายหลังจากพบสมาร์ทโฟนโดยบังเอิญ และได้ ชอนอูฮี ซึ่งมีผลงานอันโดดเด่นในการถ่ายทอดตัวละครที่หลากหลาย ด้วยการแสดงที่ไม่มีใครเทียบได้ มารับบทเป็น นามิ นักวางแผนการตลาดในธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่งทำโทรศัพท์หายและตามหาจนพบ ก่อนเข้าไปพัวพันกับแผนการที่คาดไม่ถึงกำกับโดย : บยอนซึงฮยอนเขียนบทโดย : บยอนซึงฮยอนผลิตโดย : SEE AT FILM CO.,LTD.นำแสดงโดย : จอนโดยอน, ซอลคยองกู, คิมชีอา, อีซม, คูคโยฮวาน และอื่น ๆบ๊กซุนใช้ชีวิตสองแบบที่ต่างกันสุดขั้ว เธอเป็นทั้งแม่ของลูกสาววัยรุ่น และเป็นมือสังหารระดับตำนานที่ MK ซึ่งเป็นบริษัทจ้างวานฆ่าระดับท็อปวงการ เมื่อชีวิตของเธอต้องตกอยู่ระหว่างภารกิจที่ต้องสังหารใครสักคนกับภารกิจที่ต้องเลี้ยงดูใครสักคน บ๊กซุนปฏิเสธที่จะทำภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และถูกโยงเข้าไปเอี่ยวกับการต่อสู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กำกับโดย : คิมฮยองจูเขียนบทโดย : คิมฮยองจู, ยุนจงบินผลิตโดย : Moonlight Filmร่วมผลิตโดย : BH Entertainmentนำแสดงโดย : อีบยองฮยอน, ยูอาอินโจฮุนฮยอน (รับบทโดย อีบยองฮอน) และ อีชางโฮ (รับบทโดย ยูอาอิน) ซึ่งเป็นครูและลูกศิษย์ แต่ก็เป็นคู่ปรับในตำนาน ได้มาดวลหมากล้อมกันในนัดสำคัญของชีวิต ในยุคที่หมากล้อมได้รับความนิยมมากกว่าฟุตบอลโลก ตำนานระดับโลกอย่างโจฮุนฮยอนและอีชางโฮได้โคจรมาแข่งหมากล้อมกันใน เดอะ แมทช์ (The Match) ที่ซึ่งหมากสีดำและสีขาวจะถูกวางลงอย่างเงียบเชียบแต่ทรงพลัง อีบยองฮยอน รับบทเป็น โจฮุนฮยอน ผู้ที่เข้มงวดแต่ก็อบอุ่นกับอีชางโฮ ซึ่งเขารับไว้เป็นลูกศิษย์ตั้งแต่ชางโฮอายุเพียง 10 ขวบ เนื่องจากเห็นแววหลายๆ อย่างในตัวเขา หลังจากที่โจฮุนฮยอนชนะการแข่งขันนัดสำคัญ ยูอาอิน รับบทเป็น อีชางโฮ ลูกศิษย์ที่พยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อเอาชนะโจฮุนฮยอน ครูผู้เป็นแบบอย่างของเขา อีบยองฮยอน และยูอาอิน ซึ่งต่างเป็นที่ยกย่องในเรื่องการตีความบทบาทตัวละครไม่ว่าจะเป็นพล็อตเรื่องหรือผลงานแนวใดก็ตาม ได้โคจรมาร่วมแสดงด้วยกันเป็นครั้งแรกในภาพยนตร์ เดอะ แมทช์ (The Match) การแข่งขันระหว่างครูและลูกศิษย์ครั้งนี้ยิ่งน่าสนใจขึ้นอีกหลายเท่ากำกับโดย : Baikต้นฉบับเรื่องโดย : จอนชอลฮงเขียนบทโดย : คิมฮีจินดัดแปลงโดย: คิมจุนฮยอนผลิตโดย: Yong Film Inc.ร่วมผลิตโดย: Superfiction, CJ ENM Studiosนำแสดงโดย โจจินอุง, ชาซึงวอน, ฮันฮโยจู, โอซึงฮุน, คิมดงยอง, อีจูยอง และอื่น ๆภาพยนตร์แนวแอ็คชัน อาชญากรรม เกี่ยวกับสงครามชวนลุ้นระทึกระหว่างวอนโฮ ที่ยังคงตามล่าองค์กรของ “ท่านอี” และ “รัก” ที่หายตัวไปหลังการต่อสู้อันนองเลือดที่สถานียงซาน กับไบรอันที่ปรากฏตัวอีกครั้ง พร้อมตัวละครใหม่อย่าง “Big Knife” ภาพยนตร์เรื่อง Believer 2 จะเล่าถึงการสืบสวนของวอนโฮในการตามหา "รัก" ที่หายตัวไปหลังไบรอันถูกจับขังในระหว่างพยายามเข้าไปยังใจกลางของแก๊งค้ายาที่เข้าถึงตัวยาก ผู้กำกับ Baik ผู้ได้รับเสียงชื่นชมด้านการถ่ายทำภาพยนตร์ที่ซับซ้อนและการกำกับที่น่าตื่นตาตื่นใจใน The Beauty Inside จะมาเผยมุมที่แตกต่างออกไปในการกำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ นำแสดงโดย โจจินอุง รับบทเป็น วอนโฮ นักสืบผู้มุ่งมั่นแกะรอยแก๊งค้ายามาเป็นเวลานาน ชาซึงวอน รับบทเป็น ไบรอัน ซึ่งแสดงตัวว่าเป็นท่านอี ตัวละครลับในองค์กร คิมดงยอง และ อีจูยอง รับบทเป็น มันโค และ โรนา พี่น้องหูหนวกที่เป็นอัจฉริยะในการผลิตยาเสพติดคุณภาพสูง และตัวละครใหม่ “Big Knife” รับบทโดย ฮันฮโยจู ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบจากผลงานภาพยนตร์หลากหลายแนว ตั้งแต่เมโลดราม่า แอคชั่น ไปจนถึงคอเมดี้ รับรองว่าจะต้องหลงเสน่ห์กับบทบาทที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดย: อีชุงฮยอนเขียนบทโดย: อีชุงฮยอนผลิตโดย: Climax Studioนำแสดงโดย: จอนจงซอ, คิมจีฮุน, พัคยูริม และอื่น ๆภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าถึงการแก้แค้นที่งดงามและโหดเหี้ยมของ อ๊กจู อดีตบอดี้การ์ดของ มินฮี เพื่อนสนิทของเธอ กำกับโดยอีชุงฮยอน ที่สร้างความสะพรึงให้แก่วงการภาพยนตร์เกาหลีจากผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง Bargain และได้สร้างผลงานการกำกับที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากกับภาพยนตร์ลึกลับระทึกขวัญอย่าง Call ซึ่งเป็นแนวที่น่าสนใจและมีตัวละครที่หลากหลาย ภาพยนตร์เรื่อง Ballerina: ร่ายระบำฆ่า (Ballerina) จะนำเสนอฉากแอคชั่นที่ทันสมัยและมีสไตล์ และดึงดูดความสนใจผู้ชมด้วยไลน์อัปนักแสดงอย่าง จอนจงซอ,คิมจีฮุน และ พัคยูริม โดย จอนจงซอ รับบทเป็น อ๊กจู อดีตบอดี้การ์ดที่ไร้ขีดจำกัดทางกายภาพ ทั้งด้านทักษะการป้องกันตัว การใช้ดาบ การใช้ปืนอย่างคล่องแคล่ว รวมถึงการขี่มอเตอร์ไซค์ ส่วนชายที่ถูกขนานนามว่า “ชเว” ซึ่งเป็นสาเหตุของการแก้แค้น รับบทโดย คิมจีฮุน ซึ่งมีผลงานการแสดงที่หลากหลายแนว และสามารถเข้าถึงได้ทุกบทบาท ด้วยความหล่อ ความฟิต และความเฉลียวฉลาด เขาจะมารับบทเป็นศัตรูของอ๊กจูในภาพยนตร์เรื่องนี้ ด้านนักแสดงดาวรุ่ง พัคยูริม ซึ่งชนะรางวัล Academy Award ครั้งที่ 94 จากบทบาทของเธอในภาพยนตร์เรื่อง สุดทางรัก (Drive My Car) ที่กำกับโดย ริวสุเกะ ฮามากุจิ จะมารับบทเป็นนักบัลเลต์นามว่า มินฮี นอกจากนั้นยังได้ศิลปินมากความสามารถอย่าง Gray มานั่งแท่นผู้กำกับดนตรีที่ทั้งผลิตงานเพลง, เขียนเนื้อร้อง, แร็พ และร้องนำ ซึ่งทำให้การร่วมงานระหว่างเขาและผู้กำกับอีชุงฮยอนน่าจับตามองมากขึ้นไปอีกกำกับโดย : จางโฮกีเขียนบทโดย : คังซุกคยอง, โจกึนแอผลิตโดย : MBCรายการเรียลลิตี้แนวเอาตัวรอดสุดเอ็กซ์ตรีมที่สร้างขึ้นเพื่อเฟ้นหาผู้ที่มีร่างกายที่ยอดเยี่ยมและแข็งแกร่งที่สุด โดยสถานที่ถ่ายทำขนาดใหญ่ซึ่งออกแบบมาเพื่อรายการ ร้อยแกร่งแข่งอึด (Physical: 100) โดยเฉพาะ ได้กลายเป็นเวทีสำหรับการแข่งขันสุดเข้มข้นของเหล่าผู้ท้าชิงชายและหญิงถึง 100 คนที่มั่นใจและภูมิใจในร่างกายของตนเอง เพื่อตัดสินว่าใครคือผู้มี “ร่างกายที่สมบูรณ์แบบที่สุด” โดยไม่แบ่งแยกเพศสภาพ แต่ละด่านในการเฟ้นหาบุคคลที่จะยืนหยัดเป็นคนสุดท้ายบนเวทียักษ์ซึ่งมีเพียงเหล่าคนอึดทั้ง 100 คนนี้ จะแสดงให้เห็นการต่อสู้อันดุดันในรูปแบบที่ดิบเถื่อนที่สุด และทำให้ ร้อยแกร่งแข่งอึด (Physical: 100) เป็นรายการเรียลลิตี้แนวเอาตัวรอดรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนกำกับโดย : อีอึนกยองเขียนบทโดย : แชจินอาผู้อำนวยการการผลิต :โกมินกูผลิตโดย : Studio ModakSiren: Survive the Island เป็นรายการเรียลลิตี้แนวเอาชีวิตรอดที่ใช้การต่อสู้ โดยผู้หญิง 24 คนซึ่งมีพละกำลังสูงสุดในการต่อสู้และเปี่ยมด้วยทักษะการคิดแบบมีกลยุทธ์จะถูกแบ่งเป็น 6 ทีมตามกลุ่มอาชีพ และต่อสู้กัน ชื่อรายการ “Siren” นั้นตีความหมายได้ทั้ง “เสียงเตือน” และ “เสน่ห์เย้ายวนที่งดงาม” รายการนี้ประกอบไปด้วยผู้หญิงที่มีสมรรถนะร่างกายไม่ธรรมดาและมีความสามารถด้านการวางแผน ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนักดับเพลิง บอดี้การ์ด สตันท์ ทหารหญิง และนักกีฬา ซึ่งแบ่งทีมกันตามอาชีพทีมเดียวเท่านั้นที่จะได้เป็นผู้ชนะ หลังผ่านภารกิจทดสอบขีดจำกัดไป การต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดบนเกาะที่ไม่มีใครรู้จักเป็นเวลา 6 คืน 7 วันนั้นต้องใช้ทั้งการเล่นเกมจิตวิทยาที่ดุดันและทีมเวิร์กที่แน่นแฟ้น สถานการณ์สุดโลดโผนและการพลิกผันที่คาดไม่ถึงจะเพิ่มอรรถรสให้กับรายการ ยิ่งไปกว่านั้น ทั้งสถานที่ถ่ายทำที่ใหญ่ยักษ์บนเกาะร้างขนาดมหึมา เรื่องราวที่ดำเนินต่อเนื่อง ภูมิหลังและความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าแข่งขัน จะทำให้ผู้ชมติดรายการเรียลลิตี้แนวเอาตัวรอดซึ่งใช้การต่อสู้นี้อย่างห้ามไม่ได้กำกับโดย : คิมแจวอน, คิมจองฮยอน, พัคซูจีเขียนบทโดย : จีฮยอนซุกผลิตโดย : Sizak Companyกำหนดพรีเมียร์ : ไตรมาส 319/20 (Nineteen to Twenty) เป็นรายการบันเทิงเรียลลิตี้ ที่ติดตามชีวิตอันสดใสและเยาว์วัยของคนรุ่น Gen-Z ในสัปดาห์สุดท้ายของอายุ 19 ปี ก่อนที่พวกเขาจะอายุครบ 20 ปี โดยในช่วงสัปดาห์สุดท้ายนั้นเอง พวกเขาจะได้เข้าเรียนที่ “19 School” เพื่อเรียนรู้ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับชีวิตวัยผู้ใหญ่และเตรียมตัวที่จะเป็นผู้ใหญ่ จากนั้นในวันที่ 1 มกราคม พวกเขาทั้งหมดจะเข้าไปอยู่ที่ “20 House” ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พวกเขาเป็นอิสระจากพ่อแม่และครู รายการ 19/20 ได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะเด็กอายุ 19 ปีเหล่านี้ ซึ่งกำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ได้สร้างช่วงเวลาที่สดใสและชวนให้ระลึกถึงความหลังอย่างคาดไม่ถึงตลอดรายการ โดยมี คยูฮยอน, คิมจีอึน นักแสดงสาว และ อีซูฮยอนจากวง AKMU เข้าร่วมในฐานะพิธีกร และได้โปรดิวเซอร์คิมแจวอน ซึ่ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับรายการเรียลลิตี้มาแล้วจากผลงาน Single's Inferno: โอน้อยออก ใครโสดตกนรก (Single’s Inferno) มากุมบังเหียนการผลิตรายการนี้กำกับโดย: พัคจินคยอง, มุนซังดนเขียนบทโดย: ยูจินยองผลิตโดย: Kakao Entertainment: Netflix ในฐานะจุดหมายปลายทางที่หลายคนนึกถึงเป็นอันดับแรกเมื่อพูดถึงคอนเทนต์ซอมบี้เกาหลีคุณภาพ ได้เปิดตัวรายการบันเทิงรูปแบบใหม่ของจักรวาลซอมบี้เป็นครั้งแรก ในรายการ Zombieverse ผู้เข้าร่วมรายการต้องทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อเอาชีวิตรอดในกรุงโซลซึ่งกลายสภาพเป็นโลกแห่งซอมบี้ โดยได้ทีมผู้ออกแบบงานศิลป์จาก มัธยมซอมบี้ (All of Us Are Dead) และนักออกแบบท่าทางซอมบี้จาก ผีดิบคลั่ง บัลลังก์เดือด (Kingdom) มาอยู่เบื้องหลังงานสร้างฉากเหล่านี้ ซึ่งทำให้หลายคนต่างก็คาดหวังแล้วว่าจักรวาลซอมบี้จะออกมาสมจริงและระทึกขวัญแค่ไหน ความพยายามของผู้แข่งขันที่ต้องเอาตัวรอดจนถึงที่สุดด้วยการทำภารกิจต่างๆ ให้สำเร็จ เช่น การหาอาหาร การเดินทาง การหาที่หลบภัย หรือตัดสินใจว่าจะช่วยชีวิตเพื่อนร่วมงานที่ติดเชื้อซอมบี้หรือไม่ จะทำให้ผู้ชมลุ้นจนนั่งไม่ติดอย่างแน่นอนกำกับโดย: จองจงยอนเขียนบทโดย: ฮอจองฮี, จองดาฮีผลิตโดย: TEO: Devil’s Plan เป็นรายการวาไรตี้แนวเอาตัวรอดที่ต้องใช้จิตวิทยา โดยผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 500 ล้านวอน ผู้เข้าแข่งขันมีทั้งคนดังและอินฟลูเอนเซอร์จำนวนมาก โดยการเฟ้นหาผู้เข้าแข่งกันของเกมนี้เริ่มต้นด้วยคำแนะนำของปีศาจ ที่บอกให้พวกเขาถอดหน้ากากทางสังคมและเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง รายการนี้กำกับโดยโปรดิวเซอร์จองจงยอน ปรมาจารย์แห่งรายการวาไรตี้แนวไขปริศนา ซึ่งมีผลงานที่ผ่านมา เช่น Great Escape ที่มีฉากถ่ายทำขนาดใหญ่และเรื่องราวที่ต่อเนื่องตลอดทุกซีซั่น, The Genius ที่มีพัฒนาการที่เหนือความคาดหมายและพล็อตหักมุมในทุกตอน และ High School Mystery Club ที่มีการเล่าเรื่องที่น่าติดตามและเคมีที่ไม่มีใครเทียบในหมู่ผู้เข้าแข่งขัน แฟนๆ จำนวนมากต่างรอคอยการร่วมงานระหว่างเขากับ Netflix ทุกสายตากำลังจับจ้องว่า Devil’s Plan จะเตรียมทีเด็ดอะไรให้พวกเขาได้ชมบ้างกำกับโดย: โจซองฮยอนอำนวยการผลิตโดย: คิมจินมานเขียนบทโดย: โกฮเยริมผลิตโดย: MBCเป็นสารคดีอาชญากรรมจากเรื่องจริง ความยาว 8 ตอน โดยตีแผ่ผู้ที่อ้างตนว่าเป็น “พระเมสสิยาห์” หรือ “พระผู้ช่วยให้รอด” แห่งเกาหลียุคใหม่ และเหตุการณ์อันน่าตกใจเบื้องหลังพวกเขากำกับโดย: อีฮยอกแรผลิตโดย: Broccoli Pictures Co.,Ltdนำแสดงโดย: สมาชิกจาก Yellow Door Film Club และอื่น ๆเป็นสารคดีที่จะพาไปตามหาภาพยนตร์สั้นเรื่อง Looking for Paradise ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนของบงจุนโฮ ผู้กำกับรางวัลออสการ์ ภาพยนตร์ความยาว 22 นาทีนี้ได้ถูกฉายให้สมาชิกจำนวน 10 คนของชมรมคนรักภาพยนตร์ Yellow Door รับชมในวันคริสต์มาสปี 1992 และไม่มีใครได้เห็นอีกเลยนับจากนั้น เพื่อเข้าถึงเบื้องลึกของการสร้างภาพยนตร์เรื่องแรกอันลึกลับของเขา Yellow Door (Working Title) ได้รวบรวมเอาความทรงจำของพยานเพียงกลุ่มเดียวของภาพยนตร์เรื่องนี้ และสร้างยุคของคนรักหนังตัวยงขึ้นมาใหม่