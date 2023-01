ตรงตามสื่อจีนแจ้งเป๊ะ “The Glory” ภาค 2 ฉาย 10 มี.ค. ผกก. อวยเอง “การต่อสู้อันเข้มข้นที่มิอาจละสายตาจากจอได้”

ซีรีส์แก้แค้นสุดปัง The Glory ภาค 1 เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ถือเป็นโปรเจ็กต์ใหม่ล่าสุดของนักเขียนบทยอดนิยม “คิมอึนซุก” (Kim Eun-sook) เล่าเรื่องราวของอดีตเหยื่อของความรุนแรงอันโหดร้ายในโรงเรียน ซึ่งสาบานว่าจะแก้แค้นเอาคืนคนที่เคยรุมรังแกเธอ หลังจากกลายเป็นครูประจำชั้นโรงเรียนประถมของลูกคนที่รังแกเธอ ควีนซง “ซงฮเยคโย” (Song Hye-kyo) รับบทเป็น มุนดงอึน ตัวเอกผู้อาฆาตพยาบาท ในขณะที่ดาวรุ่ง “อีโดฮยอน” (Lee Do-hyun) รับบทเป็น จูยอจอง ตัวละครหมอหนุ่มที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนวันนี้ (18 มกราคม) Netflix ได้ปล่อยภาพนิ่งแรกของ The Glory ภาค 2 ออกมา 8 ภาพ ในภาพดังกล่าวเป็นภาพของมุนดงอึนที่มีน้ำตาคลอเบ้าและไหลรินอาบแก้ม ขณะที่ จูยอจอง มองมายังเธอด้วยสีหน้าเคร่งขรึม ระคนห่วงใย และ ภาพ พัคยอนจิน (รับบทโดย อิมจียอน) กำลังรับสายจากใครบางคนด้วยสีหน้าจริงจังภาพอื่นๆ เผยให้เห็นตัวละคร ทั้ง จูยองจอง กับ ฮาโดยอง (รับบทโดย จองซองอิล) เล่นหมากล้อมด้วยกัน อย่างเงียบๆ, ภาพ จอนแจจุน (รับบทโดย พัคซองฮุน) ใบหน้าเต็มไปด้วยบาดแผลและคราบเลือด อยู่ตรงหน้าสถานีตำรวจ และภาพตัวละครอื่นๆ ซึ่งล้วนชวนติดตามเป็นอย่างมากนักเขียน “คิมอึนซุก” เมาท์มอยว่า “ถ้าคุณดูภาค 1 คุณจะไม่พลาดภาค 2 และสัญญาว่าจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้น เข้มข้น และการดำเนินเรื่องอันน่าพึงพอใจ” ด้าน ผู้กำกับ “อันกิลโฮ” (An Gin-ho) กล่าวเสริมว่า “การต่อสู้ระหว่าง ดงอึน และ ยอนจิน จะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ และเรื่องราวของผู้กระทำความผิดที่ถูกลงโทษจะบอกเล่าอย่างทรงพลัง ในแบบที่จะทำให้คุณไม่อาจละสายตาจากหน้าจอได้ ปลายของปมทั้งหมดถูกผูกรวมเอาไว้ด้วยกัน”เรียบเรียงจาก : soompi.com