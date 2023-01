เปิดรายได้นักเขียนบทมือทอง “คิมอึนซุก” ฟันค่าเหนื่อย 42.7 ล้านบาท จากซีรีส์ “The Glory”

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 12 มกราคม มีโพสต์จากชาวเน็ตท่านหนึ่ง เปิดเผยบนชุมชนออนไลน์ว่า นักเขียน คิมอึนซุก ได้รับเงินจากการเขียนบทซีรีส์เรื่อง The Glory ต่อ 1 ตอน มากกว่า 100 ล้านวอน (ประมาณ 2.6 ล้านบาท)สำหรับคิมอึนซุก เป็นนักเขียนบทละครชื่อดังที่มีผลงานได้รับความนิยมมากมาย อาทิเช่น Lovers in Paris, On Air, Secret Garden, Descendents of the Sun, The Heirs, Guardian : The Lonely and Great God (Goblin), Mr. Sunshine และอีกมากมายโดยเมื่อปี 2019 รายการบันเทิง Heard It Through the Grapevine ทางช่อง Channel A ได้รายงานถึงรายได้ของคิมอึนซุกที่เธอได้รับจากการเขียนบทเอาไว้โดยตอนนั้น นักข่าวรายงานว่า นักเขียนบท คิมอึนซึก เข้าเรียนมหา’ลัย ตามหลังเพื่อนรุ่นเดียวกันกับเธอถึง 5 ปี “เนื่องจากเธอต้องหาเงินค่าเทอม หลังจากเรียนจบ เธอทำงานเป็นนักเขียนโนเนม ทำให้ไม่มีรายได้ที่แน่นอน”นักข่าวรายงานต่อว่า “รายได้แรกเริ่มที่คิมอึนซุกได้รับอยู่ที่ประมาณ 700,000 วอน (ประมาณ 18,600 บาท) จากนั้น เมื่อผลงานซีรีส์เรื่อง Lovers in Paris ทำเรตติ้งถล่มทลายถึง 57.6 % ทำให้ค่าเขียนบทละครแต่ละตอนของเธอพุ่งขึ้นเป็น 30 ล้านวอน (ประมาณ 798,000 บาท) ต่อมา ด้วยความนิยมของซีรีส์เรื่อง Goblin ค่าเขียนบทละครของเธอ ดีดตัวขึ้นไปอีกเป็น 70 – 80 ล้านวอน (ประมาณ 1.8 – 2.1 ล้านวอน) ต่อตอน และตอนนี้น่าจะมากกว่า 100 ล้านวอนไปแล้ว (ประมาณ 2.6 ล้านบาท)”สำหรับซีรีส์เรื่องล่าสุด The Glory แบ่งการออกอากาศเป็น 2 ภาค ภาคละ 8 ตอน รวมทั้งหมด 16 ตอนออกอากาศ ซึ่งถ้าหากอ้างอิงจากข้อมูลรายได้ต่อตอน ที่มีการเปิดเผยออกมา รายได้ขั้นต่ำของ คิมอึนซุก น่าจะอยู่ที่ 1,600 ล้านวอน หรือประมาณ 42.7 ล้านบาท แต่หากเป็นบทละครในการถ่ายทำซึ่งอาจมีความยาวตอนมากกว่าที่ออกอากาศ ค่าเขียนบทของเธอก็จะสูงเพิ่มตามไปด้วยเกี่ยวกับรายงานชิ้นนี้ มีชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย อาทิ :“หลังจากได้ยินเรื่องของเธอ เธอน่าจะผ่านเรื่องราวเจ็บปวดมามากตอนที่เป็นเด็ก และมันอยู่ในงานเขียนของเธอ”“เธอคู่ควรกับรายได้แล้ว เพราะซีรีส์ทุกเรื่องของเธอดีมาก”“อยากเป็นเพื่อนกับนักเขียนคิมอึนซุกจัง”“อยากดู The Glory ภาค 2 แล้ว”“ชอบ Goblin และ Mr. Sunshine ถือเป็นซีรีส์ที่ฉันชอบที่สุดเลย”คิมอึนซุก ได้รับคำชื่นชมอีกครั้ง จากผลงานเรื่องล่าสุด The Glory ซีรีส์แก้แค้นที่เล่าเรื่องของ มุนดงอึน หญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในโรงเรียน เธอเฝ้ารอและวางแผนมาอย่างแยบยล เพื่อแก้แค้นเอาคืนทุกคนที่เคยทำร้ายเธอ ซีรีส์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องเพราะเป็นการกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งของ คิมอึนซุก และ ซงฮเยคโย ที่เคยร่วมงานกันครั้งแรกในเรื่อง Descendents of the Sun เมื่อ 6 ปีก่อนเรียบเรียงจาก : wikitree.co.kr