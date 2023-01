เรื่องย่อซีรีส์จีน “ดรุณพเนจรท่องยุทธภพ | The Blood of Youth” [2022-2023]

ชื่อเรื่อง:The Blood of Youthชื่อจีน: 少年歌行 - Shao Nian Ge Xingชื่อไทย: ดรุณพเนจรท่องยุทธภพแนวซีรีส์ :กำลังภายใน, แฟนตาซีผู้กำกับ : อิ่นเทา เจ้าของผลงานกำกับซีรีส์ เทียบท้าปฐพี (Who Rules the World) 2022ผู้เขียนบท : -ดัดแปลงจากนวนิยายเรื่อง : Shao Nian Ge Xing (ชื่อไทย หมื่นยุทธ์พิชิตหล้า ใต้ฟ้าไร้พันธนาการ สนพ.เอ็นเธอร์)ผู้ประพันธ์ : โจวมู่หนาน (Zhou Munan)ออกอากาศในจีนทาง : YOUKUจำนวนตอนออกอากาศ : 40 ตอนจบ ตอนละ 45 นาทีวันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00 น. (ตามจีน)ออกอากาศในไทย ทาง : แอป YOUKU International และ ยูทูบ YOUKU Thailand ทุกวัน เวลา 19.00 น. (บรรยายไทย และ พากย์ไทย เริ่ม 8 ม.ค.) และ รับชม (ย้อนหลัง) ได้ทาง ทรูไอดีพลัส (ที่เดียว ทั้งพากย์ไทย และบรรยายไทย)• หลี่หงอี้ รับบทเป็น เซียวเซ่อ และ องค์ชายเซียวฉู่เหอ• หลิวเสวียอี้ รับบทเป็น หลวงจีนอู๋ซิน และ เย่ว์อันซี• หลินป๋อหยาง รับบทเป็น ซือคง เซียนลั่ว• อ๋าวรุ่ยเผิง รับบทเป็น เหลยอู๋จี๋• หลี่ซินเจ๋อ รับบทเป็น ถังเหลียน• ไต้เยี่ยนนี๋ รับบทเป็น เย่รั่วอี้• ฟ่านจิงเว่ย รับบทเป็น -• เติ้งข่าย รับบทเป็น เซียวหยู และ องค์ชายฉี• เสิ่นเจ้าเฉิง รับบทเป็น องค์ชาย9 (เซียวจิงเซี่ย)• เหอจงหัว รับบทเป็น ซือคง จางเฟิงร่วมด้วย นักแสดงอีกมากมายและที่สำคัญ เซียวฉู่เหอ ยังเป็นแคนดิเดตตำแหน่งองค์รัชทายาท แต่องค์ชายกลับไปโต้เถียงกับพระบิดา เลยถูกลดขั้นเป็นสามัญชน และขับไล่ออกจากวังหลวงเนรเทศไปยังชิงโจว เมื่อ 4 ปี ก่อนตำแหน่งรัชทายาทจึงว่างและค้างเติ่ง ส่งผลให้องค์ชายน้อยใหญ่ต่างแก่งแย่ง ชิงตำแหน่งกันไม่หยุดหย่อน ราชวงศ์จึงปั่นป่วนอลเวง ส่งผลไปยังใต้หล้าไร้ซึ่งสันติ ขณะเดียวกัน องค์ชายเซียวฉู่เหอก็ได้หายสาบสูญไปโดยไร้ร่องรอยและเบาะแสนับจากนั้นจนกระทั่งล่วงเข้าสู่ ฤดูสาทร รัชศกหมิงเต๋อปีที่ 20 อีกด้านหนึ่ง เซียวเซ่อ (รับบทโดย หลี่หงอี้) เถ้าแก่โรงเตี๊ยม คฤหาสน์เขาเสวี่ยลั่ว ตัดสินใจเดินทางไปเมืองเสวี่ยเยว่พร้อมกับ เหลยอู๋เจี๋ย (รับบทโดย) จอมยุทธน้อยผู้กล้าหาญ ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยปราบโจรชั่วที่เข้ามาปล้นโรงเตี๊ยมจนทำให้ร้านอาหารในโรงเตี๊ยมพังพินาศทั้งนี้ทั้งนั้นเซียวเซ่อติดตามอู๋เจี๋ยเพื่อตามไปเอาเงินค่าชดใช้ความเสียหายของโรงเตี๊ยมที่เขาประเมินราคาไว้ 500 ตำลึง การเดินทางท่องยุทธภพของสองดรุณจึงเริ่มต้นขึ้นระหว่างทาง ทั้งคู่ได้พบกับ ถังเหลียน (รับบทโดย หลี่ซินเจ๋อ) ที่กำลังขนย้ายโลงศพทองคำออกจากวันหานสุ่ยสู่ยุทธภพ ถังเหลียนเองไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบรรจุอยู่ แต่ก็นึกประหลาดใจว่าเหตุใดถึงได้ดูดดึงจอมยุทธ์ผู้กล้าเข้ามาห้ำหั่นแย่งชิงสมบัติในโลงทอง ที่เล่าลือไปต่างๆ นาๆ บ้างว่า ศพไต้ซือวั่งโย่ เจ้าอาวาสวัดหานสุ่ย ซึ่งมรณภาพระหว่างเข้าฌาณ บางคนลือว่าเป็นทรัพย์สินล้ำค่าที่แท้ในโลงทองคำกลับกลายเป็นร่าง หลวงจีนอู๋ซิน ศิษเอกไต้ซือวั่งโย ที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นเจ้าของวรยุทธสูงส่งลึกล้ำ ที่ต่อมาภายหลังก้ได้ออกท่องยุทธภพกับ เซียวเซ่อ และ อู๋เจี๋ย ทำให้พวกเขาต้องเข้าไปพัวพันกับสมรภูมิในยุทธภพ ก่อเกิดมิตรภาพงดงาม พร้อมๆ กับที่ ตัวตนของแต่ละคน เริ่มเผยตัวเองออกมา:: ฉากสวยแจ่มว้าว วรยุทธ์เลิศล้ำอาวุธห้ำหั่นแฟนตาซีขั้นสุด เทคนิค ซีจี อลังการตระการตา ไปทั้งสามโลก จริงๆ: ยูทูบ YOUKU Thailand, TRUEID Plus, mydramalist.com: YOUKU Official