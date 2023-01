เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “Poong, The Joseon Psychiatrist Season 2” [2023]

ชื่อเรื่อง : Poong, the Joseon Psychiatrist ซีซัน 2ชื่อเกาหลี : 조선 정신과 의사 유세풍 2แนวซีรีส์ : พีเรียด, ดราม่า, การแพทย์ผู้กำกับ : พัควอนกุก (ผลงานกำกับซีรีส์ Poong, the Joseon Psychiatrist ซีซัน 1)ผู้เขียนบท : ชเวมินโฮ อีบม และ พัคซึลกี (ผลงานเขียนบทซีรีส์ Poong, the Joseon Psychiatrist ซีซัน 1)ออกอากาศในเกาหลีใต้ทางช่อง : ช่องเคเบิล tvN , สตรีมมิง TVING และ NetflixKRจำนวนตอนออกอากาศ : 12 ตอนจบ ตอนละ 70 นาที (โดยประมาณ)วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา 22.30 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 11 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2566ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : Viu ทุกวันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 05.30 น. (ตามไทย) เริ่ม เริ่มตอนแรก 12 มกราคม เป็นต้นไปหมอหนุ่มรูปงามเจ้าเสน่ห์ เกิดและเติบโตมาในครอบครัวขุนนาง เป็นหมอแห่งสำนักหมอหลวง ที่สำคัญเขายังเป็นหมอฝังเข็มมือหนึ่งที่ขึ้นชื่อไปทั่วโชซอน เซพุง และพลพรรค โรงหมอคเยซู ต้องกลับเมืองหลวงฮันยาง เพื่อรักษาอาการประชวรขององค์ราชา อันนำไปสู่การไขปริศนาที่ทำลายชื่อเสียงของเขาอีกครั้งบุตรสาวตระกูลขุนนาง ที่ต้องกลายเป็นแม่หม้าย และยังถูกกล่าวหาว่าเป็นคนฆ่าสามี เป็นคนช่างสังเกตและกระตือรือร้น ซออึนอู ยังคงเชี่ยวชาญในการตรวจสอบสภาพศพ วิเคราะห์หาสาเหตุทั้งหมดที่นำไปสู่การตายปริศนาอย่างยอดเยี่ยม และได้กลายเป็นคนรักของเซพุงหมอหนุ่มนอกรีตจอมขบถ เจ้าของโรงหมอคเยซู รักษาคนไข้ด้วยวิชาแพทย์แผนโบราณทั้งฝังเข็มและสูตรยาสมุนไพรโบราณอย่างเชี่ยวชาญ แม้ภายนอกจะดูเป็นคนหน้าเงิน แต่เขากลับซ่อนความอบอุ่นไว้ภายใต้นิสัยอันแปลกประหลาดมากมายโอคยองจู รับบท พระราชาคังยองซอก รับบท จอนกังอิลอูดาวี รับบท อีซออีอันชางฮวัน รับบท มันบ๊กคิมซูอัน รับบท อิบบันยอนโบรา รับบท แม่หญิงนัมแฮจางซน รับบท จองซังกุงแพคซองชุล รับบท อันฮักซูนัมฮยอนอู รับบท ชิลซอลแต่โชคร้ายที่ทั้งสองคนต้องเลือกเดินทางไปในเส้นทางที่แตกต่างกัน ก่อนที่จะได้เผยความในใจให้อีกฝ่ายได้รู้ เรื่องราวเกิดขึ้นในพระราชวังฮันยาง การเดินทางเพื่อไขปริศนาเริ่มขึ้นพร้อมเซพุงกับอึนอูที่รักกันหวานชื่นอย่างเปิดเผยยูเซพุง (รับบทโดย คิมมินแจ) และ คเยจีฮัน (รับบทโดย คิมซังกยอง) รวมทั้งคนในโรงหมอคเยซู กลับมาอยู่ที่ฮันยาง และก็เป็นไปตามที่คาด การกลับมาของพวกเขาทำให้ทุกคนรู้สึกโล่งใจ อย่างไรก็ตาม เซพุงรู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไร การไม่ได้อยู่กับ ซออึนอู (รับบทโดย คิมฮยางกี) ทำให้หัวใจของเขารู้สึกว่างเปล่าห้วงเวลาที่อึนอูเดินทางมาถึงฮันยาง พระอาการของ พระราชา (รับบทโดย โอคยองจู) ก็แย่ลง พวกเขาทั้งสองคนเริ่มทำการรักษาฝ่าบาททันที แต่ระหว่างที่กำลังหาสาเหตุของพระอาการ พวกเขาก็ดันไปเจอกับศัตรูคู่อาฆาตเข้า โดยไม่รู้ตัวดูเหมือนการหาสาเหตุของโรคระบาด ที่แพร่ระบาดไปทั้งในและนอกวังจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ จนกระทั่งเซพุงและอึนอูจับนางในที่กำลังขโมยสุราจากในวังได้ เซพุงรีบจัดการและหยุดการระบาดของโรคร้ายเอาไว้ได้ ในขณะเดียวกัน ตัวตนที่แท้จริงของผีก็ถูกเปิดเผย เมื่อมันบุกเข้าไปในห้องบรรทมของพระราชาเพื่อทำร้ายพระองค์ขณะที่กำลังบรรทมติดตามรับชมภารกิจเยียวยารักษาไข้ใจของจิตแพทย์แห่งโชซอน และไขปริศนายาพิษในวังหลวงอีกครั้ง ในซีรีส์ฮีลใจ Poong, The Jeseon Psychiatrist ซีซัน 2 อัปเดตตอนใหม่ทุก วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 05.30 น. ทาง ViuWONPI เรียบเรียงร้อยข้อมูลจาก : Viu.com, soompi.com, hancinema.net , wikipedia.orgรูปภาพประกอบจาก : ทวิตภพ&แฟนเพจ tvN Drama, Viu Thailand