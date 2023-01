ผู้ชมเกาหลีมีมติ อวยยศให้ “Reborn Rich” เป็นซีรีส์ที่มีฉากจบยอดแย่ที่สุดแห่งปี 2022

DC Inside ซึ่งเป็นพอร์ทัลไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังชุมชนออนไลน์มากมาย ได้ทำการสำรวจในหัวข้อที่ว่า “ละคร (ซีรีส์) เรื่องใดที่น่าจดจำที่สุดและมีฉากจบที่แย่ที่สุด?” และได้ประกาศผลเมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา การสำรวจความคิดเห็นจัดขึ้นทางออนไลน์เป็นระยะเวลาทั้งหมด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง วันที่ 8 มกราคมจากผลการโหวต Reborn Rich มาเป็นอันดับ 1 ส่วน อันดับ 2 คือ Extraordinary Attorney Woo ของ ช่อง ENA ตามมาด้วย Twenty-Five Twenty-One ของ tvN ในอันดับที่ 3จากทั้งหมด 20,497 โหวต “Reborn Rich” ได้รับ 6,857 โหวต (คิดเป็น 34 %) Reborn Rich เป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงจากนิยายออนไลน์ชื่อดังในชื่อเดียวกัน ซีรีส์เรื่องนี้ได้รับเรตติ้งสูงจากเนื้อเรื่องที่เข้มข้นน่าติดตาม และทักษะการแสดงที่โดดเด่นของนักแสดงนำ อย่างไรก็ตาม ผู้ชมรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมาก และสับเละวิจารณ์ตอนจบของซีรีส์ ซึ่งแตกต่างจากนิยายบนเว็บต้นฉบับ“อูยองอู ทนายอัจฉริยะ | Extraordinary Attorney Woo” ได้อันดับ 2 ด้วยคะแนน 2,712 โหวต (คิดเป็น 14%) “อูยองอู ทนายอัจฉริยะ” เป็นซีรีส์ม้ามืด ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง นำเสนอเรื่องราวอันแสนอบอุ่นและมอบความสุขให้ผู้ชม โดยแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของทนายความในกลุ่มออทิสติก อย่างไรก็ตาม ซีรีส์เรื่องนี้มาตกม้าตายถูกวิจารณ์อย่างหนักเมื่อจู่ๆ มีเส้นเรื่องราวความรักโผล่มาอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยระหว่างทนายความอูยองอูและอีจุนโฮอันดับที่ 3 คือ ซีรีส์เรื่อง “ยี่สิบห้า ยี่สิบเอ็ด | Twenty-Five, Twenty-One” (13%) ซึ่งได้รับคำชื่นชมว่าสามารถถ่ายทอดกลิ่นอายย้อนยุคของอดีตและเมโลโรแมนติกในวัยเยาว์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ชมหลายคนรู้สึกผิดหวังเมื่อตัวละครหลักเลือกที่จะแยกทางจากกัน และถูกวิจารณ์ว่าเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลที่สุดที่ให้ตัวละครหลักเลิกกันในตอนจบซีรีส์เรื่องอื่นๆ ที่ติดโผตอนจบยอดแย่ ได้แก่ High Kick Through The Roof, SKY Castle, Lovers in Paris, Memories of the Alhambra, Mount Jiri, Boys Over Flower และ Something Happened in Baliเรียบเรียงจาก : allkpop.com