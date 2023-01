Scoop พิเศษ : “Alice in Borderland” ซีซั่น 2 เล่นเกมเสี่ยงตายจบ... แล้วได้กลับโลกเดิมจริงหรือ?

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

หลังจากซีซั่น 1 สร้างกระแสดีจนมีฐานแฟนคลับทั่วโลกเฝ้ารอ ห่างหายจากหน้าจอไปเกือบสองปี Alice in Borderland ซีซั่น 2 ก็กลับมาสร้างกระแสร้อนแรงรับปี 2023 อีกครั้ง ท่ามกลางผู้เหลือรอดที่ต้องเผชิญหน้ากับเกมไพ่สุดโหดทั้ง J, Q, K เพื่อตามเก็บให้ครบทุกมิชชั่นและกลับไปสู่โลกแห่งความจริง ทั้งอาริสุและอุซางิจะโค่นไพ่หลักได้หรือไม่?สปอยล์กรุบกริบว่า เกมในซีซั่นสองไม่ค่อยเร้าใจเท่าซีซั่นแรก บางเกมก็จบง่ายเกินไป ตัวละครคูลๆ ก็โผล่ให้เห็นแค่เกมเดียว เน้นขยี้ปมดราม่ากับบทพูดซึ้งๆ มากขึ้น ถึงอย่างนั้น “อลิซในแดนมรณะ” ก็เป็นซีรีส์ต้อนรับปีใหม่ที่ไม่ควรพลาด พร้อมบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดอันเป็นที่มาของอาณาจักรสุดโหดอย่าง “Borderland”รวบตึงสั้นๆ ว่า “Alice in Borderland” หรือ “อลิซในแดนมรณะ” เป็นซีรีส์แนวไซไฟ แอ็กชั่น ผจญภัย และระทึกขวัญ สร้างจากมังงะชื่อเดียวกันของฮาโระ อาโซะ (Haro Aso) ว่าด้วยเรื่องราวของเพื่อนสนิทสามคนที่โดนพลังงานลึกลับดูดเข้าไปในมิติคู่ขนานที่ชื่อ “Borderland” ดินแดนชายขอบที่สุดแสนจะตื่นเต้นเร้าใจ เพราะทุกคนที่หลุดเข้ามาในโลกใบนี้ต้องเล่นเกมสุดโหดที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน ทว่าในซีซั่นแรกมีเพียงแค่ “อาริสุ” หนุ่มติดเกมที่รอดชีวิต และต้องเสียมิตรภาพที่ดีไปตลอดกาลจนกลายเป็นตราบาปในใจของเขากฎเหล็กของดินแดนมรณะคือ ใครเล่นเกมชนะก็ได้วีซ่าต่ออายุให้มีชีวิตรอด คนแพ้ก็ตายในเกม ส่วนคนที่เอาแต่หลบหนีจนวีซ่าหมดก็จะโดนเลเซอร์พิฆาตยิงสังหารลงมาจากท้องฟ้า พูดง่ายๆ คือ “เล่นก็ตาย ไม่เล่นก็ตาย อยากมีชีวิตรอดต้องชนะเท่านั้น” โดยแต่ละด่านจะวัดความยากง่ายผ่านแต้มบนหน้าไพ่ และแบ่งประเภทของเกมผ่านสัญลักษณ์ทั้ง 4 ของไพ่ ได้แก่ โพดำ โพแดง ดอกจิก และข้าวหลามตัดซีซั่นสองเหล่าผู้รอดชีวิตยังคงต้องเล่นเกมหนีตายกันอย่างไม่หยุดพัก พร้อมกับความหวังที่จะเคลียร์เกมทุกด่านให้จบเพื่อที่จะกลับสู่โลกเดิมอีกครั้ง แต่แล้วก็ต้องพบเจอกับความสับสนขั้นสุดเมื่อต้องสู้กับเหล่าบอสหรือ “พลเมืองของประเทศ Borderland” ซึ่งครั้งหนึ่งพวกเขาก็เคยเป็นผู้เล่นเกมที่เคลียร์ด่านครบทุกมิชชั่นมาก่อน แล้วทำไมยังต่อนยอนอยู่ในโลกอันแสนจะน่ากลัวนี้กันแน่! ว่าแต่ก่อนดูซีซั่นสองมีอะไรที่คุณควรรู้กันบ้างในซีซั่นแรกมีผู้รอดชีวิตแค่คนเดียว (จากเพื่อนสนิทสามคน) คือ ‘อาริสุ’ (รับบทโดย เคนโตะ ยามาซากิ) หนุ่มเนิร์ดคลั่งเกม ติดเพื่อน และพยายามต่อสู้ให้ครบทุกมิชชั่นเพื่อหาทางหลุดพ้นจากดินแดนมรณะ เขาแอบปลื้มอุซางิ (รับบทโดย ทาโอะ ซึชิยะ) สาวนักปีนเขาผู้มีปมอดีตฝังใจจากผู้เป็นพ่อนอกจากนี้ อาริสุและอุซางิยังได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในซีซั่นสองอย่าง ‘คุอินะ’ (รับบทโดย อายะ อาซาฮินะ) สาวเซ็กซี่สุดสตรองในชุดบิกินี เธอมีศิลปะป้องกันตัวขั้นเทพตรงข้ามกับหุ่นบางร่างเล็กของเธอ ‘จิชิยะ’ (รับบทโดย นิจิโระ มุราคามิ) คุณหมอหนุ่มอัจฉริยะสุดลึกลับ ผู้มักจะคว้าชัยชนะในเกมแนวจิตวิทยา และ ‘อัน’ (รับบทโดย อายากะ มิโยชิ) คุณหมอชันสูตรศพสาวเท่ ผู้ฉลาดปราดเปรื่องและมีเสน่ห์เหลือล้นรวมถึงผู้รอดชีวิตจากฝั่งตัวร้ายที่ยังไม่วายเข้ามาวุ่นวายกับอาริสุและอุซางิอย่าง “นิรากิ” (รับบทโดย โดริ ซาคุราดะ) กลับมาซีซั่นสองพร้อมร่างที่เต็มไปด้วยริ้วรอยจากการโดนไฟคลอกก็ไม่รู้ว่าฮีรอดมาได้ยังไง แต่ซีซั่นนี้ยังคงความแสบและเลวได้ใจเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือหื่นกามด้วยล่ะ ทั้งหมดต้องมารวมตัวกันเล่นเกมในซีซั่น 2 ที่คู่ต่อกรคราวนี้เป็นถึงระดับ J, Q และ K ของไพ่ทั้ง 4 สัญลักษณ์อย่างที่รู้กันดีในซีซั่นแรกว่า Alice in Borderland จะแบ่งประเภทของเกมผ่านสัญลักษณ์ทั้ง 4 ของไพ่ ได้แก่ “โพดำ” เกมแนวต่อสู้บู๊แอ็คชั่นเลือดสาด ทดสอบกันด้วยพละกำลัง ทักษะการต่อสู้ และความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ เหมาะสำหรับคนที่มีความคล่องแคล่วว่องไว สัญชาตญาณดี และมีความอดทนเป็นเลิศ หากมีศิลปะในการต่อสู้และพกอาวุธติดตัวมาด้วยจะดีมาก “โพแดง” เกมแนวจิดวิทยาเล่นกับจิตใจของผู้คน ถือเป็นเกมที่ยากสุดๆ และโหดร้ายต่อใจสุดๆ เช่นกัน เพราะสุดท้ายแล้วเราไม่รู้จะไว้ใจใครได้เลย แม้แต่ตัวเอง“ข้าวหลามตัด” เป็นเกมแนวกลยุทธ์ที่เน้นการใช้ตรรกะ เหตุผล คณิตศาสตร์ และสถิติเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อทำเควส แต่ก็ต้องเป็นคนช่างสังเกต อ่านใจคนเก่ง และวิเคราะห์สถานการณ์ได้ดีถึงจะรอดตาย ส่วน “ดอกจิก” เป็นเกมที่เน้นทีมเวิร์ค สามัคคีคือพลังและต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำเควส เกมแนวนี้ควรมีผู้นำฉลาดจะได้พากันรอดตายทั้งหมู่คณะ ส่วนผู้นำจิตใจดีมีเมตตาก็อาจจะพาลงเหวได้เช่นกันประเดิมอีพีแรกของซีซั่นสองด้วยการวิ่งหนีตายจากคิงโพดำที่ไม่รู้ ฮีเจ็บแค้นเคืองโกรธใครมา ถึงกับเปลี่ยนมหานครโตเกียวให้เป็นทุ่งสังหารกราดยิงอย่างไม่ปราณี ดีกรีความอำมหิตเต็ม 10 ไม่หัก เพราะฮีดูเอ็นจอยกับการไล่ยิงผู้เล่นเกมด้วยปืนกลจนตายเกลื่อนเมือง แถมยังแข็งแกร่งเหมือนยอดมนุษย์ชนิดรถชนไม่ตาย ไฟคลอกก็รอดมาได้ และยิงได้ต่อเนื่องเหมือน Reload กระสุนได้ไม่รู้จบต่อด้วยคิงดอกจิก (ที่ทำสาวๆ ถึงกับกรีดสลบเลือดหมดตัวให้กับร่างเปลือยเปล่าของ ‘ยามะพี’ ไอดอลยุค 90 ผู้ยอมเปิดเผยสรีระแทบทุกส่วนให้กับการรับบท “คิวมะ” ลาสต์บอสของดอกจิก) คิงที่มีความรักพวกพ้องมาเป็นที่หนึ่ง แถมคำพูดยังแอบซึ้งและแฝงไว้ด้วยปรัชญา เขาเป็นลาสต์บอสที่นอกจากจะไม่โหดร้าย แล้วหลายคนยังอยากให้เปลี่ยนฝ่ายมาอยู่ข้างอาริสุ เพราะทั้งเท่ อบอุ่น และเซ็กซี่เสียเหลือเกินพ่อคุณเอ๊ยส่วนคิงข้าวหลามตัดมาพร้อมกับ “เกมตาชั่ง” วัดระดับมันสมองประลองจิตวิทยาขั้นสุด ดีกรีความโหดร้ายไม่เท่าไหร่ ใครได้คะแนนติด -10 ก็แค่โดนน้ำกรดราดทั้งตัวชิลล์ๆ และลาสต์บอสคนสุดท้ายของซีซั่นอย่าง “ควีนโพแดง” (รับบทโดย ริอิสะ นากะ) นางเก่งในการปั่นหัวยั่วจิตใจจนทำให้พระเอกแทบประสาทแดกตายไปเลยทีเดียวซีซั่นนี้มีตัวละครใหม่ๆ ที่คว้าใจผู้ชมอย่าง ‘อากาเนะ’ (รับบทโดย ยูริ ซึเนะมัตสึ) สาวสวยที่ต้องเสียขาไปหนึ่งข้างจากการต่อสู้ในเกม นางมาพร้อมสกิลการยิงธนูที่ใช้ตามล่าฆ่าคิงโพดำ หรือตัวละครที่โผล่มาแค่เกมเดียวแต่ดูมีคาแร็กเตอร์สุดๆ ต้อง ‘บันดะ’ (รับบทโดย ฮายาโตะ อิโซมูระ) ฆาตกรต่อเนื่องที่ดูแล้วจิตได้ใจจนอยากให้ไปต่อ รวมถึงความคูลของเหล่าบอส นำโดย ท่านคิงดอกจิก (รับบทโดย ยามะพี) ที่ทำให้ 2 อีพีแรกดูแล้วน่าติดตาม ควีนโพแดง (รับบทโดย ริอิสะ นากะ) บอสสาวคนสุดท้ายที่ทำให้ผู้ชมต้องคิดตาม เพราะนางพยายามจะบอกใบ้ปริศนาของ “Borderland” ว่าจริงๆ แล้วทุกคนหลุดเข้ามาในแดนมรณะนี้ได้ยังไงกันแน่? และควีนโพดำ (รับบทโดย ชิฮิโระ ยามาโมโตะ) สาวเท่สไตล์สปอร์ตเกิร์ล นางแอบปลื้มอาริสุและหน้าตาน่ารักสุดๆ จนเราหยุดมองไม่ได้เลยแม้ดีกรีความโหดของเกมในซีซั่นสองจะไม่เร้าใจเท่าซีซั่นแรก แต่เกมมันๆ อย่าง “เกมขังเดี่ยว” และ “เกมตาชั่ง” ในตระกูลโพแดง ก็ทำออกมาได้ดีเช่นกัน ซึ่งทำให้จิชิยะกลายเป็นตัวละครที่ฉลาดและจิตวิทยาสูงมากเพราะฝ่าสองด่านหินนี้มาได้อย่างน่าทึ่ง บางเกมก็ดูนิ่งๆ วิ่งไล่จับกันไป หรือบางเกมก็จบง่ายอย่างน่าช็อก แต่ Alice in Borderland ซีซั่น 2 ก็ยังน่าไปต่อสำหรับคนรักซีรีส์แนวนี้ ออนแอร์ครบ 8 ตอนๆ ละ 60+ นาทีแล้ว ตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2565 ทาง Netflix และยังคงติดท็อป 5 ที่มีผู้ชมสูงสุดข้ามปีRassarinhttps://www.hardwarezone.com.sg/feature-alice-borderland-season-2-review-not-game-over-yet https://www.forevergeek.com/alice-in-borderland-season-2-ending-explained-does-arisu-and-usagi-get-together/https://www.netflix.com/tudum/articles/alice-in-borderland-season-2-cast https://www.inverse.com/entertainment/alice-in-borderlands-season-2-trailer-manga-endinghttps://www.netflix.com/tudum/articles/alice-in-borderland-season-2-finale-ending-explained