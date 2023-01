"The Legend Of AnLe" ผ่านการตรวจสอบได้รับใบอนุญาตให้ฉายแล้ว รอฟังข่าวดีจาก YOUKU

ถือเป็นการพบกันครั้งแรกระหว่าง “ตี๋ลี่เร่อปา” (Dillaba) และ ดาวรุ่งมาแรง "กงจวิ้น" (Gong Jun) ร่วมด้วย หลิวอวี่หนิง (Liu Yuning) กำกับโดย เฉิงจื้อเชา และ หม่าหัวกาน จากผลงานซีรีส์วายสุดปัง “นักรบพเนจรสุดขอบฟ้า - Word of Honor” และ ซูเฟย ผู้กำกับ The Detective ภาค 1 และ ภาค 2 (รับชมได้ทาง iQIYI)The Legend Of AnLe ดัดแปลงจากนิยายออนไลน์เรื่อง "Di Huang Shu" จากบทประพันธ์ของ ซิงหลิง เล่าเรื่องราว ความรัก ความแค้นระหว่าง เหรินอันเล่อ และ องค์รัชทายาทหานเย่ตี๋จื่อหยวน เป็นทายาทที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวของตระกูลที่ร่วมก่อตั้งประเทศ แต่ครอบครัวของนางกลับถูกใส่ร้ายจนถูกองค์จักรพรรดิสั่งประหารด้วยการบั่นศีรษะ จากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเมื่อ 10 ปีก่อน ตี๋จื่อหยวน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น เหรินอันเล่อ แล้วสืบหาความจริงเพื่อแก้แค้น ล้างมลทินให้ครอบครัว และคืนความผาสุกของปวงประชาระหว่างทาง เธอได้รู้จักกับองค์รัชทายาทหานเย่ ประทับใจที่พบว่าองค์ชายห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชน จนค่อยๆ พัฒนาความรู้สึกที่มีต่อกันทว่าความแค้นในอดีตของครอบครัวยังคงตามหลอกหลอน จนนางไม่อาจละทิ้งความแค้นระหว่างสองตระกูลลงได้ หานเย่ผู้มีความรักอันลึกซึ้งต่อตี๋จื่อหยวน สาบานว่าจะแก้ไขข้อบาดหมางของสองตระกูล โดยไม่ต้องมีใครเสียเลือดเนื้ออีกเรียบเรียงข้อมูลจาก : m.weibo.cn, MyDramaList.com