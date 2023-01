“จองซองอิล” จาก “The Glory” ทำชาวเน็ตทึ่ง กับปาฏิหาริย์สร้างหุ่นเป๊ะใน 8 สัปดาห์ด้วยตัวเอง

เมื่อเร็วๆ นี้ ภาพที่ จองซองอิล โพสต์บนอินสตาแกรมส่วนตัวของเขา @ygmicael เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2017 ได้แพร่กระจายอยู่ในชุมชนออนไลน์ต่างๆ เป็นภาพที่จองซองอิลโพสต์ ภาพกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อบนร่างกาย ผ่านการออกกำลังกาย ซึ่งเขาเรียกสิ่งนี้ว่า "ปาฏิหาริย์ใน 8 สัปดาห์" และได้สร้างความรู้สึกประหลาดใจยิ่งขึ้น เมื่อเขาเผยว่ารูปร่างเป๊ะปังของเขา สร้างขึ้นจากการอ่านหนังสือและออกกำลังกาย 2-3 ชั่วโมงต่อวัน โดยไม่มีเทรนเนอร์พิเศษใดๆปาฏิหาริย์ 8 สัปดาห์ของเขา ปรากฏให้เห็นรวมอยู่ในภาพถ่ายที่คัดออกมาให้ดู 9 รูป เริ่มจากภาพแรกคือหน้าท้องที่มีพุงน้อยๆ และค่อยๆ แบนราบ ไปจนเห็นกล้ามเนื้อ โดยในภาพสุดท้าย เขาแสดงให้เห็นร่างกายที่มีหนั่นเนื้อและลอนกล้ามหน้าท้องสีทองแดงของเขามีชาวเน็ตพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวอีกครั้ง อาทิ"เฮ้ คุณสามีของพัคยอนจิน"“เห็นชัดเลยว่าเขาพยายามแค่ไหน น่าชื่นชมมาก”“เขาเท่มาก”“เมากล้าม ช่วยลากฉันออกไปที 5555”“เขาคงไม่ได้ออกกำลังกายแบบนี้เป็นครั้งแรกหรอก”"น่าทึ่งสุด" และ "เจ๋งสุด"ขณะที่ในชุมชนออนไลน์ ก็มีคนแสดงความคิดเห็นในเชิงชื่นชมเช่นกัน"ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะเป็นไปได้" และ"น่าชื่นชมมากๆ"จองซองอิล แสดงเป็น ฮาโดยอง สามีของ พัคยอนจิน ซึ่งเป็นหัวโจกของการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนต่อตัวละครหลัก มุนดงอึน (ซองฮเยคโย) ใน The Glory ด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำอันเป็นเอกลักษณ์ของเขา ดึงดูดความสนใจด้วยบุคลิกตัวละครที่เป็นมิตรแต่เหยียดหยามคนอื่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ เขาเป็นที่รู้จักจากผลงานมากมายจากซีรีส์เรื่อง Woman of 9.9 Billion, Moonshine ทางช่อง KBS, Our Blues, Secret Forest 2 ทางช่อง tvNThe Glory ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่จิตใจแหลกสลาย เพราะความรุนแรงในวัยเด็ก เธอเสี่ยงชีวิตเพื่อเตรียมการแก้แค้นอย่างแยบยล ต่อผู้ที่เคยร่วมกันทำลายความฝันของเธอเรียบเรียงจาก : wikitree