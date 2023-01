Review ซีรีส์ : “ลัดฟ้าหาหัวใจ” ซีรีส์จีนถ่ายทอดเส้นทางอาชีพนักบินพาณิชย์ ผลงานใหม่ของ “ถานซงอวิ้น-หวังข่าย”

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ช่วงปีที่ผ่านมาซีรีส์จีนหยิบยกหลากหลายอาชีพมาถ่ายทอดออกมาเป็นซีรีส์ได้อย่างสนุกสนาน ไหนจะหมอฉุกเฉิน, หมอสูตินารีฯ, ทนาย, อาสากู้ภัย, สถาปนิก, นักธุรกิจค้าเหล็ก คราวนี้มาถึงคิวของอาชีพที่ได้รับความสนใจอยู่เสมออย่าง ‘นักบินพาณิชย์’ จากซีรีส์แนวอาชีพโรแมนติกดราม่าเรื่อง ‘ลัดฟ้าหาหัวใจ’ หรืออีกชื่อว่า ‘ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน’ (Flight to You - 2022) ที่ได้ 2 นักแสดงต่างขั้วมาประชันลงจอเดียวกันอย่าง ‘หวังข่าย’ พระเอกหน้าเข้มจากซีรีส์ฟอร์สเนี้ยบ ‘วังเดียวดาย’ (Serenade of Peaceful Joy – 2020) และถานซงอวิ้น นางเอกหน้าเด็กจากซีรีส์เรตติ้งถล่มทลายอย่าง ‘องครักษ์เสื้อแพร’ (Under the Power - 2019) และ ‘ถักทอรักที่ปลายฝัน’ (Go Ahead-2020)ดูเผินๆ หลายคนอาจสงสัยว่าเคมีสองคนจะไปกันไหวไหม บอกเลยว่าด้วยตัวคาแร็กเตอร์ที่เหมาะกับบทและฝีมือการแสดงระดับมืออาชีพ ทำให้เรื่องการแสดงประชันเฟรมผ่านฉลุย‘ลัดฟ้าหาหัวใจ’ (Flight to You - 2022) เล่าเรื่องราวชีวิตการทำงานและเส้นทางอาชีพของนักบินพาณิชย์ แอร์โฮสเตส ไปจนถึงช่างซ่อมเครื่องบิน ที่ทำงานสอดรับกันเพื่อการส่งผู้โดยสารไปให้ถึงจุดหมายอย่างราบรื่น โดยมีตัวละครหลักอยู่ที่ กู้หนานถิง (หวังข่าย) นักบินระดับกัปตัน รองผู้อำนวยการแผนกเที่ยวบินโดยสารสายการบินลู่โจว ผู้มีนิสัยเข้มงวด มีวินัยในตนเอง เป็นที่รู้จักกันดีว่าเขาเป็นกัปตันจอมโหดสุดเจ้าระเบียบและเป็นครูฝึกปีศาจ เรียกว่าแค่แต่งกายไม่ถูกระเบียบนิดเดียวถึงขั้นสั่งพักงาน แต่ลึกๆ แล้วความเจ้าเข้มงวดของเขามาจากปมลึกๆ ในอดีต ที่ทำให้เขากลายเป็นคนเข้มงวดเป๊ะไปซะทุกอย่าง เพราะไม่ต้องการให้เกิดเรื่องผิดพลาดใดๆ ในการเดินทางส่วนเฉิงเซียว (ถานซงอวิ้น) เป็นนักบินขนส่งสินค้าหญิง ฝีมือดี ร่าเริงสดใส แต่ผู้หยิ่งผยองเกินใคร มั่นใจในตัวเองสูง ในขณะที่กำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นกัปตันในแผนกขนส่งผู้โดยสาร แต่เนื่องจากบริษัทปรับโครงสร้างองค์กร จึงต้องถูกโยกมาเป็นนักบินพาณิชย์โดยสารที่มีความกดดันและกฎระเบียบมากกว่าการเป็นนักบินขนส่งแม้จะมีความสามารถแต่เพราะฝ่ายบริหารบางคนมองว่านักบินหญิงเป็นอุปสรรคในการทำงานและมีว่าการเป็นผู้หญิงจะเป็นอุปสรรคในการแสดงศักยภาพการทำงาน เฉิงเซียวจึงถูกลดระดับให้ไปเข้ารับการฝึกอบรมใหม่อีกครั้ง โดยให้กู้หนานถิงมาเป็นครูฝึกและหัวหน้าโดยตรงของเฉิงเซียวโดยไม่คาดคิดทั้งสองคนไม่กินเส้นตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกัน เพราะทัศนคติการทำงานที่ต่างกันสุดขั้ว โดยกู้หนานถิงผู้เข้มกวดทุกอย่างยึดอยู่กฎระเบียบ แสวงหาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยมาโดยตลอด กลับถูกพฤติกรรมของเฉิงเซียวก่อกวนครั้งแล้วครั้งเล่า เหตุฉุกเฉินด้านการบินต่าง ๆ ตามมาไม่หยุดหย่อน แต่ถึงจะไม่ถูกกันแค่ไหน กู้หนานถิงก็คอยช่วยเหลือเฉิงเซียวโดยที่เธอไม่รู้ตัว เพราะลึกๆ แล้ว กู้หนานถิงก็ชื่นชมในฝีมือความสามารถ ความมุ่งมั่น และรักความถูกต้องของเฉิงเซียว เพียงแต่ต้องการกำราบความดื้อดึงและสอนให้เธอรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้มากกว่านี้ สุดท้ายแล้วระหว่างครูฝึกและนักบินที่เหมือนลิ้นกับฟันจะสู้กลับ จะผ่านพ้นความเข้าใจผิดของกันและกัน และก้าวข้ามอุปสรรค์นี้ไปได้อย่างไร ต้องไปติดตาม‘ลัดฟ้าหาหัวใจ’ สร้างจากนิยายขายดีชื่อเดียวกันจากปลายปากกาของ ‘มู่ชิงอวี่’ เจ้าของงานเขียนที่นำมาสร้างเป็นซีรีส์ดังอย่าง ‘คุณคือป้อมปราการของฉัน’ (You Are My Hero – 2021) และได้ผู้กำกับ ‘หวังจื่อ’ ที่มีผลงานซีรีส์โรแมนติกเรตติ้งกระฉุดการันตีอย่าง ดุจดวงดาวเกียรติยศ (You Are My Glory- 2021), ฉันไม่ชอบทั้งโลก ฉันชอบแค่เธอคนเดียว (Le Coup de Foudre - 2019)ต้องบอกก่อนว่า ‘ลัดฟ้าหาหัวใจ’ ไม่ใช่ซีรีส์แนวเชือดเชือนชิงรักชิงตำแหน่งในวงการนักบิน เหมือนซีรีส์ไทยเหมือนหลายสิบปีก่อนอย่าง ‘สงครามนางฟ้า’ แต่เน้นความมุมานะของบุคลากรที่ต้องการเดินและไต่เต้าทางอาชีพนักบินและแอร์โฮสเตส ตั้งแต่การฝึกฝนขั้นเริ่มต้น ไปจนถึงการไต่ระดับขึ้นมาเป็นกัปตัน ต้องฝ่าการฝึกและการแก้สถานการณ์น้อยใหญ่ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ ผู้โดยสารไม่พอใจไปจนถึงเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่คาดไม่ถึงบนท้องฟ้าแม้ไม่ใช่ซีรีส์ฟอร์มใหญ่แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงการทำการบ้านมาอย่างดีของทีมงานที่มีการหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอาชีพนักบิน โดยพยายามใส่บทพูดศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบิน ซึ่งเหล่านักแสดงก็สามารถถ่ายทอดไดอะล็อคเหล่านั้นออกมาได้อย่างลื่น เป็นมืออาชีพ แสดงให้เห็นความพยายามของเหล่านักแสดงทุกท่าน รวมถึงการจำลองบรรยากาศการฝึกอบรม เหตุการณ์การทำงานที่อาจเกิดขึ้นจริงในชีวิตนักบินโดยสารได้อย่างสมจริง ไม่ดูเกินจริงหรือแฟนซาตาซีคนเกินไป แต่ก็สร้างปมให้เหล่าตัวละครได้แก้ไขได้อย่างน่าติดตาม รวมถึงการโปรดักชั่นไม่ว่าจะเป็นห้องการบินจำลอง เครื่องซิมูเลเตอร์ หรือแม้แต่บ้านของพระนางที่สะท้อนคาแรคเตอร์ตัวละคร ก็ทำออกมาได้น่าดู ทำให้ซีรีส์ไม่น่าเบื่อจนเกินไปแนวทางการดำเนินเรื่องจะค่อยเป็นค่อยไป ออกจะอืดบ้างในบางช่วง ยิ่งกว่าจะถึงฉากพระนางเข้าใจกันปาเข้าไปเกิน 10 EP.ฉะนั้นผู้ชมเรื่องนี้ต้องใจเย็นกันหน่อย เพราะโทนเรื่องค่อนข้างจะเน้นหนักไปถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เหล่านักบินและแอร์โฮสเตสต้องเผชิญหน้ากับแก้ปัญหา โดยเฉพาะช่วงแรกเน้นไปที่การฝึกของกัปตันกู้ที่บอกเลยว่ามาตรฐานครูฝึกกู้เข้มงวดเกินมาตรฐานโอเว่อร์จริงๆ อีกนิดหนึ่งคิดว่าฝึกทหารละ แต่ก็ไม่ต้องหวังว่าจะไม่มีฉากรักมุ้งมิ้ง เพราะก็มีหยอดมาให้พอได้ชื่นใจบ้างที่กว่าจะถึงปาเข้าไปกลางเรื่องแล้วแต่สำหรับแฟนคลับถานซงอวิ้น ยังคงได้เห็นท่าทีการแสดงอันเป็นเสน่ห์เฉพาะของเธอให้พอได้หายคิดถึงทั้งความน่ารัก สดใส แต่ถ้าหวังจะได้เห็นความเป็นเด็กแก่นแก้วคงอด เพราะตามคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้ของเธอ เธอกลายเป็นรุ่นพี่ที่โตขึ้นมาระดับหนึ่งจากเรื่องอื่นๆ ที่ผ่านมาพอสมควร ไม่ใช่น้องน้อยอีกแล้ว แฟนๆ จะได้เห็นอีกมุมของบทบาทการแสดงของเธอ มาดเท่ๆ ในชุดนักบินโก้ๆ ซึ่งมีหลายฉากที่ทำเอาผู้ชมต้องสะใจเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นฉากที่นางเอกตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการบิน ในระหว่างการท้าแข่งกับนักบินต่างชาติที่มาดูถูกทีมของเธอระหว่างการฝึกอบรม ด้วยการแข่งการผ่านสถานการณ์ในการใช้ใช้เครื่องบินซิมูเลเตอร์ โดยเชื่อคำเตือนของพระเอก ให้ยึดถือความปลอดภัยของผู้โดยสารมากกว่าจะมุ่งมั่นเอาชนะ เธอยอมรับความพ่ายแพ้อย่างสมศักดิ์ศรีทั้งที่เธอมีโอกาสเอาชนะได้ เฉิงเซียวยอมรับการลงโทษ 2 เท่าตามที่พวกเธอพนันไว้กับฝ่ายตรงข้าม โดนสาดน้ำท่ามกลางอากาศอันหนาวเย็น จนฝ่ายตรงข้ามเองก็ยอมใจในความใจสู้ของเธอ หรือฉากที่เฉิงเซียวเอาคืนพวกมือลวนลามแอร์โฮสเตสบนเครื่อง เธอใช้ไหวพริบจัดฉากให้ผู้โดยสารตัวดียอมขอโทษและสารภาพความผิดของตัวเอง โดยอัดเสียงเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนจะแจ้งความเอาคืนไม่ใช่แค่นางเอกเท่านั้นที่มีซีนเท่ๆ แม้แต่พระเอกกู้หนานถิงก็มีซีนโดนๆ อย่างตอนที่ผู้บริหารมีอคติกับนางเอก เพียงเพราะมองว่าการมีนักบินหญิงจะเป็นตัวถ่วง แต่พระเอกก็ออกหน้าพูดแทนนางเอกอย่างแข็งกร้าวและสุขุมว่า การเป็นนักบินที่มีความสามารถไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศแต่อย่างใด หรือฉากที่ช่วยนางเอกเพราะเฉิงเซียวอดหลับอดนอนโหมฝึกหนักระหว่างมีประจำเดือนจนเธอเป็นลมไม่ได้สติ แต่ได้กู้หนานถิงมาเจอและอุ้มเธอไปส่งห้องพยาบาลอย่างเป็นห่วงเป็นใย หรือฉากแอบชงชาแก้หวัดฝากให้รุ่นน้องของเฉิงเซียวเอาไปให้เฉิงเซียวดื่ม หลังจากที่เธอยอมรับโทษสาดน้ำเย็นจนเป็นหวัดน่าเสียดายที่ความดีทั้งหลายเหล่านี้ นางเอกไม่ได้รับรู้โดยตรง จนทำให้บ่อยครั้งนางเอกของเราเข้าใจพระเอกผิดอยู่บ่อยๆ คิดว่า การที่เธอโดนโทษลดขั้นแทนที่จะได้เป็นกัปตัน ทั้งที่เธอมองว่าความสามารถของเธอถึง เพียงเพราะว่าพระเอกอคติส่วนตัวกับเธอแต่ความสนุกอยู่ที่ตรงนี้ละ ทำให้ผู้ชมได้ลุ้นไปตลอดทั้งเรื่องว่าเมื่อไรความดีของพระเอกแบบไม่ได้หวังผล นางเอกของเราจะได้รับรู้และเข้าใจสักทีว่าที่พระเอกของเราเข้มงวดกับนางเอกนั้นมีสาเหตุอยากให้นางเอกก้าวข้ามขีดความสามารถและปรับปรุงตัวเองได้ดีขึ้น เพื่อไม่ให้ใครมากังขาในความสามารถความการเป็นนักบินหญิงในตัวเธออย่างแท้จริงถือเป็นอีกเรื่องที่ทำให้ผู้ชมได้เห็นอีกด้านหนึ่งของชีวิตการทำงานของนักบินและแอร์โอสเตสว่าก้าวพวกเขาจะมาถึงตรงนี้ไม่มีอะไรง่ายเลยทีเดียว สำหรับใครที่ชอบแนวดราม่าสมจริงและอยากรู้เบื้องหลังการเติบโตของเหล่านักบินและแอร์โฮสเตส หรือซีรีส์แนวอาชีพต้องไม่พลาดเรื่องนี้เลยทีเดียวตามไปชมกันได้ 36 ตอน ทาง IQIYI Thailand และทาง Youtube ช่อง Huace Croton TV ThaiSoftlensmydramalist.comhttps://www.iq.com/?lang=th_th