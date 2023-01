เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “เกาะปีศาจ | Island” [2022]

ชื่อเรื่อง : Islandชื่อเกาหลี : 아일랜드 | a-il-lae-n-deuชื่อไทย : เกาะปีศาจแนวซีรีส์ : แอ็คชัน, สยองขวัญ, แฟนตาซีผู้กำกับ : แพจง (ผลงานกำกับภาพยนตร์ My Dream Class)ผู้เขียนบท : โอโบฮยอน (ผลงานเขียนบทซีรีส์ I Picked Up a Star on the Road)ดัดแปลงจากเว็บตูนเรื่อง : Islandผู้ประพันธ์ : จางยุนมีผู้วาดเว็บตู : ยุนอีวาน และ ยางกยองอิลออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : สตรีมมิง TVINGจำนวนตอนออกอากาศ : 12 ตอนจบวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 2 ตอนระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2022 - วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2023ออกอากาศในไทย รับชมถูกลิขสิทธิ์ทาง : Prime Video ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. สัปดาห์ละ 2 ตอนชายผู้มีชีวิตครึ่งมนุษย์ ครึ่งปีศาจ เกิดมาพร้อมโชคชะตาให้ต้องต่อสู้กับสิ่งชั่วร้าย และยับยั้งการทำลายล้างโลกของปีศาจเธอคือผู้อยู่ใจกลางโชคชะตา หญิงสาวจากตระกูลแชโบลผู้ที่มาเยือนเกาะเชจูเพื่อหลบข่าวอื้อฉาว โดยไม่รู้ถึงชะตากรรมที่รอเธออยู่บาทหลวงหนุ่มผู้ใช้พลังแห่งพระเจ้า เพื่อทำหน้าที่ชำระล้างสิ่งชั่วร้าย และปกป้องทุกคนจากอันตราย ทั้งที่เขากลับมีอดีตที่มืดมนชายหนุ่มผู้ที่เติบโตมาพร้อมกับ บัน ถูกฝึกให้เป็นนักล่าปีศาจ แต่เส้นทางชีวิตของเขากลับต่างกันลิบลับ เขาโทษว่าถูกโลกทอดทิ้ง และหันหน้าเข้าสู่ความชั่วร้ายพัคกึนฮยอง รับบทเป็น จงเรยงกึมกวังซาน รับบทเป็น โอเบบซึงโกดูชิม รับบทเป็น กึมแบจูโอกวังรก รับบทเป็น คุณพ่อบ้านยูซึงอ๊ก รับบทเป็น ฮันซูอินชองซูบิน รับบทเป็น ซูรยอนยูอีจุน รับบทเป็น กยองจุนวอนมีโฮ (รับบทโดย อีดาฮี) สาวสวยทายาทเพียงคนเดียวของแทฮันกรุ๊ป ตกหลุมพรางของน้าสาวและตกเป็นข่าวฉาว หลังจากทำร้ายร่างกายคนกลางเมือง เธอถูกส่งให้ไปเก็บตัวที่เกาะเชจู รอเวลาให้ข่าวฉาวซาลงไป แต่กลับต้องเผชิญหน้ากับปีศาจโลกีย์ในชุดวิวาห์มีโฮหวาดผวากับปีศาจร้ายที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน ตกเป็นเหยื่อของมัน และถูกปีศาจตนนั้นไล่ล่าในลานจอดรถ ก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายของชีวิตจะถูกพรากไป พัน (รับบทโดย คิมนัมกิล) บุรุษในเงามืดนักล่าปีศาจก็พุ่งตัวเข้ามาสู้กับมัน ช่วยมีโฮเอาไว้เคราะห์ซ้ำ ปีศาจซัด ไม่เพียงแค่ถูกปีศาจโลกีย์ไล่ล่าถึงสองครั้ง แต่ตอนนี้ตำรวจยังปฏิบัติกับ วอนมีโฮ เหมือนเป็นคนติดยาอีกด้วย เธอจึงพยายามวางแผนหนีออกจากเกาะนี้เพื่อพาตัวเองกลับไปยังโซล แต่ทว่ายังไม่ทันได้ไปขึ้นเครื่องบินด้วยซ้ำ เธอต้องขับรถหนีปีศาจตนเดิมที่ไล่ล่าอีกครั้ง และ พัน ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นช่วยชีวิตเธอไว้อีกครั้ง มีโฮจึงเสนอตำแหน่งบอดี้การ์ดส่วนตัวให้กับเขา ขณะเดียวกัน ชะตากรรมที่เกี่ยวร่วมกันมายาวนานระหว่าง พัน กับ กุงทัน (รับบทโดย ซองจุน) ผู้ถูกฝึกให้เป็นมือสังหารปีศาจ และ วอนจาง (รับบทโดย -) ได้ประจักษ์ขึ้นทางด้าน บาทหลวงโยฮัน (รับบทโดย ชาอึนอู) ได้ย้ายเข้าบ้านพักของ วอนมีโฮ เพื่อมาอยู่ดูแลเธอ และ พัน โดยปลอมตัวเป็นหลานชายของคุณพ่อบ้าน (รับบทโดย โอกวังรก) ระหว่างนั้นจู่ๆ มีโฮกับพันก็หายตัวไป โยฮันผู้ที่ไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือ และขับรถไม่เป็นกังวลมาก ยิ่งกว่านั้นโยฮันยังเริ่มติดตามมีโฮไปที่โรงเรียนด้วยขณะเดียวกัน ซูรยอน (รับบทโดย ชองซูบิน) เด็กนักเรียน ม.ปลาย ตัดสินใจประกอบพิธีกรรมที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ของ เพนจุลแล หลังจากถูก กยองจุน (รับบทโดย ยูอีจุน) แฟนหนุ่มตามรังควานหนัก เพจจุลแลได้ยื่นข้อเสนอบางอย่างที่แสนอันตรายให้กับนักเรียนสาวตัดสินใจวอนมีโฮ ค้นพบต้นไม้ต้นสุดท้ายของเพนจุลแล หลังจากการต่อสู้อันดุเดือดในป่ากับปีศาจร้าย เมื่อเธอกลับไปบ้านพักหลังจากช่วยลูกศิษย์สาวเอาไว้ได้ มีโฮก็เริ่มวางแผนหาทางลงโทษกยองจุนในประเด็นนี้ ทางด้าน โยฮัน ได้ยั่วยุ พัน ให้ค้นหาตัวตนที่แท้ของตัวเองด้วยการเรียกนิสัยแท้จริงที่ซุกซ่อนอยู่ของปีศาจโลกีย์ออกมา มีโฮที่ตามมาหาพวกเขา และเห็นพันกำลังแปลงกายเป็นปีศาจ นั่นยิ่งทำให้เธอตกใจช็อกกับสิ่งที่เห็นลุ้นระทึกไปกับ เรื่องราวสุดแฟนตาซี ไล่ล่าผีสุดแปลกประหลาดล้ำ ทว่าเร้าใจและเต็มไปด้วยฉากแอ็คชันสุดมันส์ เมื่อพวกเขาต่อสู้กับความชั่วร้าย ร่วมชะตากรรมเพื่อปกป้องโลก และกำหนดชะตาอันโชคร้ายของตนเอง ใน “เกาะปีศาจ | Island” ทุกวันศุกร์ วันละ 2 ตอน ทาง Prime Video เท่านั้นWONPI เรียบเรียงจาก : Prime Video, soompi.com, hancinema.netภาพประกอบจาก : เพจ TVING, hancinema.net