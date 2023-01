เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “เล่ห์แค้น: เงินและอำนาจ | Payback: Money and Power” [2023]

ชื่อเรื่อง : Payback: Money and Powerชื่อเรื่อง : 법쩐 | beob-jjeonชื่อไทย : เล่ห์แค้น: อำนาจและเงินแนวซีรีส์ : กฎหมาย, อาชญากรรม, แก้แค้นผู้กำกับ : อีวอนแท (ผลงาน กำกับภาพยนตร์ The Gangster, The Cop, The Devil)ผู้เขียนบท : คิมวอนซ็อก (ผลงาน ร่วมเขียนบทซีรีส์ Descendants of the Sun)ผู้ผลิต : Studio S (บริษัทในเครือช่อง SBS) และ Red Nine Picturesการจัดเรตผู้ชมซีรีส์ :ออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : ช่อง SBSจำนวนตอนออกอากาศ : 12 ตอนจบ ตอนละ 68 นาทีวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 22.00 น.ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก วันที่ 6 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2566ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : Prime Video ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 21.30 น. (โดยประมาณ)เติบโตขึ้นมาและมีชีวิตอย่างยากแค้นแสนเข็ญ จากนักเลงในเส้นทางมาเฟียสายดาร์ก เขาก้าวขึ้นมาเป็นนักเทรดเงินผู้เก่งกาจด้วยความใฝ่ดี และมีความจำเรื่องตัวเลขเป็นเลิศ เป็นเจ้าของกองทุนไพรเวทอิควิตี้ระดับโลก เป็นหัวหน้าฝ่ายการลงทุน และเป็นคนรักสันโดษ ต้องหวนคืนวงการเงินสีเทาอีกครั้ง เพื่อปกป้องครอบครัวและคนรักอัยการทหารฝีมือดี เรียนเก่ง ติดอยู่บนอันดับสูงสุด ทั้งการสอบเนติบัณฑิต และในศูนย์ฝึก รักความถูกต้องและความยุติธรรม จนเมื่อวันหนึ่งแม่ของเธอถูกอิทธิพลเถื่อน และอำนาจชั่วทางกฎหมาย ทำร้ายจนตายไปอย่างมีเงื่อนงำ เธอจึงเดินหน้าแก้แค้นเอาคืน รู้จักกับ อึนยง ตอนเป็นวัยรุ่นทั้งคู่ ขณะที่เธอเข้าช่วยพนักงานขายของบนรถไฟถูกนักเลงลวนลาม จนอึนยงทนดูไม่ไหวต้องยื่นมือเข้าไปช่วย และถูกจับเข้าคุกทั้งสองคน ซึ่งยังทำให้อึนยงได้พบเจอกับ ประธานยุนแม่ของจุนกยอง ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเขาเป็นครั้งแรกอีกด้วยอัยการหนุ่มไฟแรง ถูกดูแคลนจากเพื่อนร่วมงาน เพียงเพราะจบกฎหมายจากมหา’ลัยต่างจังหวัดไม่ใช่ม.ดังๆ เป็นหลานชายสุดที่รักของ น้าอึนยงหัวหน้าอัยการ ฝ่ายสืบสวนคดีพิเศษ ประจำเขตโซล เจ้าของฉายาเชฟฮวัง เพราะเก่งกาจสามารถเรื่องการปรุงแต่งสำนวนในการสั่งฟ้องผู้ต้องหาอย่างยอดเยี่ยม เป็นแคนดิเดตว่าที่ อัยการสูงสุดรุ่นต่อไป เป็นสามีของ มยองเซอี และเป็นลูกเขยของ มยองอินจูมาเฟียเจ้าพ่อเงินกู้รายใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจใต้ดินจนร่ำรวย โดยเฉพาะการปล่อยเงินกู้นอกระบบสุดโหด และได้สร้างวงจรอุบาทว์ขึ้นมา ใช้เงินเป็นใบเบิกทาง มีพันธมิตรแห่งความโลภกับทุกวงการ ปัจจุบันอัปเกรด ฟอกขาวให้ตัวเองในชื่อบริษัทการลงทุน มยองอินโฮลดิงส์ โดยดำรงตำแหน่งประธานใหญ่ ใช้อำนาจทางกฎหมายในมือลูกเขยกำจัดคู่แข่งซนอึนซอ รับบทเป็น มยองเซอีคิมฮเยฮวา รับบท ฮงฮันนาชเวด็อกมุน รับบท นัมซางอิลคิมมีซุก รับบท ยุนฮเยรินอีกียอง รับบท โอชางฮอนซอจองยอน รับบท อึนจีฮีพัคฮวานฮี รับบท อึนจีฮี (วัยสาว)ยุนจองอิล รับบทเป็น อึนยง (วัยรุ่น)ฮันดงฮี รับบทเป็น พัคจุนกยอง (วัยรุ่น)โอยองจิน รับบทเป็น ซนซึงจินในเส้นทางเลือกของชีวิตอันน้อยนิด อึนยง (รับบทโดย อีซอนคยุน) พาตัวเองเดินเข้าสู่ความมมืดของวงการมาเฟียอย่างเต็มตัว ตามคำชักชวนของ คิมซองแท (รับบทโดย อีกอนมยอง) หัวหน้าแก๊งมาเฟีย ลูกพี่ของเพื่อนที่รู้จักกันในสถานพินิจ เขาทุ่มเทใช้กำลังที่มีสวมคราบนักเลงโหด รับจ้างทำงานผิดกฎหมายต่อยตี ทำร้ายผู้คนสารพัด แล้วแต่จะได้รับคำสั่ง กระทั่งกลายเป็น นักเทรดเงิน จนมั่งคั่งร่ำรวย ในเวลาต่อมาเมื่อส่งหลานชาย จางแทชุน (รับบทโดย คังยูซ็อก) ก้าวสู่เส้นทางอัยการสำเร็จ และเปิดร้านน้ำชาให้ อึนจีฮี (รับบทโดย ซอจองยอน) ผู้เป็นพี่สาวสำเร็จ อึนยงหันหลังให้ทุกอย่างเดินทางไปใช้ชีวิตอย่างสันโดษอยู่ในมองโกเลีย โดยปราศจากความกังวลทางโลก แต่แล้วเขาก็ได้รับสัญญาณบางอย่าง จากเอกสารเอาผิด แรมโบ้ ยออีโด (รับบทโดย -) แห่ง บริษัทเงินทุนโซลาร์ไบโอ ที่ถูกส่งผ่านไปเป็นหลักฐานในการสืบสวนให้ จางแทชุน หลานชายของตน ที่เกาะติดคดีเงินผิดกฎหมาย ร่วมกับ นัมซางอิล (รับบทโดย ชเวด็อกมุน)อึนยงรู้ดีว่า ข้อมูลดังกล่าวมันถูกส่งจาก พันตรีหญิง พัคจุนกยอง (รับบทโดย มุนแชวอน) อัยการทหาร มายังหลานชายเพื่อส่งผ่านมาถึงตนอีกทอด เพราะไม่สามารถติดต่อกับเขาได้เลย และในที่สุดเขาก็ตัดสินใจบินด่วนด้วยเครื่องบินส่วนตัว กลับมายังเกาหลีใต้อีกครััง เพื่อปกป้องคนที่เขารักเมื่อหลายปีก่อน ในปี 1990 ยุนฮเยริน หรือ ประธานยุน (รับบทโดย คิมมีซุก) แห่งบริษัทการเงินการลงทุนบลูเน็ต คือแสงสว่างแห่งความสุขเดียวของ อึนยง ผู้ซึ่งเคยใช้ชีวิตอยู่ในความมืด เป็นคนแรกที่ปฏิบัติกับเขาเยี่ยงมนุษย์คนหนึ่ง ประธานยุน กับ พัคจุนกยอง (รับบทโดย ฮันดงฮี) ลูกสาวของเธอ คือครอบครัวที่สองของเขา เหตุผลสำคัญอีกประการ ในการเดินทางกลับเกาหลีใต้ นั่นคือการเสียชีวิตของยุนฮเยรินอึนยง สงสัยเกี่ยวกับการตายของประธานยุน เขาไม่มีวันเชื่อว่าประธานยุนจะถูกจับด้วยข้อหาติดสินบนรัฐมนตรี ซนซึงจิน (รับบทโดย โอยองจิน) เพื่อนสมัยเรียนม’หาลัย จนสุดท้ายอับอาย ซึมเศร้า ถึงขั้นตัดสินใจขับรถพุ่งลงข้างทางเพื่อฆ่าตัว เขาพบเงื่อนงำผิดปกติหลายอย่าง จนตระหนักได้ว่ามีบางสิ่งไม่ถูกต้อง ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับ ประธานมยอง หรือ มยองอินจู (รับบทโดย คิมฮงพา) หัวหน้าแก๊งมาเฟีย เจ้านายของคิมซองแท เจ้าพ่อเงินกู้รายใหญ่ และเป็นอดีตเจ้านายในเส้นทางสายดาร์กของตนเรื่องนี้ ฮงฮันนา (รับบทโดย คิมฮเยฮวา) ผู้ช่วย และผู้ร่วมค้าเทรดเงินของเขา ก็เชื่อเช่นเดียวกันแต่ไม่มีหลักฐานอื่นมายืนยัน ความไม่ชอบมาพากลอีกประการก็คือ หัวหน้าทีมสืบสวนในคดีดังกล่าวก็คือ ฮวังกวีซ็อก (รับบทโดย พัคฮุน) ลูกเขยของประธานมยอง ผู้ขึ้นชื่อในเรื่องการแต่งเติมข้อมูลในสำนวนคดีจางแทชุน ใช้ข้อมูลที่ได้จากบุคคลนิรนาม ดำเนินคดีกับ แรมโบ้ยออีโด จนสถานการณ์พลิกผัน ตกเป็นข่าวดังทั่วประเทศ ทำให้สังคมหันมามอง เมื่อมีผู้เสียหายจากการถูกโกงเงิน ไปราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาตัวเองกลางงานแถลงข่าวของอัยการ เรื่องนี้ส่งผลกระทบกับบรรดาผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลระดับสูงในแวดวงการเงินและการธนาคาร โดยเฉพาะ โอชางฮยอน (รับบทโดย อีกียอง) ประธานธนาคารจีเอ็มไอ อดีตหัวหน้าอัยการชื่อดังประจำเขตโซล ผู้มีสัมพันธ์แนบแน่นกับ ฮวังกวีซ็อก หัวหน้าอัยการแผนกสืบสวนคดีอาญา และ ประธานมยอง ก็ถูกเรียกตัวไปสอบสวนว่าอาจอยู่เบื้องหลัง โซลาร์ไบโอขณะเดียวกัน มยองอินจู ให้ คิมซองแท ลูกน้องคนสนิทสืบจนรู้ว่า พัคจุนกยอง นี่เองเป็นคนขโมยข้อมูลลับจากแรมโบ้ยออีโด ไปให้อัยการจางแทชุน จึงใช้เส้นสายของลูกเขยจัดการทันที และ จุนกยอง ถูกตำรวจแผนกสืบสวนพิเศษคุมตัวไปสอบสวน ในวันที่เธอไปเคารพศพผู้เป็นมารดาการจะเปิดโปงและแก้แค้นเอาคืน มยองอินจู พิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้ ยุนฮเยริน จึงไม่ง่ายเลย เพราะลูกเขยของประธานมยองคือ ฮวังกวีซ็อก หัวหน้าอัยการ ฝ่ายสืบสวนคดีพิเศษ ซึ่งมีแบ็คดี และมีเส้นสายในกลุ่มคนใหญ่คนโตมากมาย ที่เป็นผู้มีอำนาจระดับสูงในแวดวงกฎหมาย และเรื่องนี้มันยังยึดโยงพัวพันไปถึงเส้นทางอาชีพของ แทชุน หลานชายสุดที่รักของตนWONPI เรียบเรียงจาก : Prime Video, soompi.com, hancinema.netภาพประกอบจาก : เพจ SBS Drama, hancinema.net